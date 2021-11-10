УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9724 відвідувача онлайн
Новини Відео
6 995 11

"Без цензури" наживо: Орди на кордонах, полювання на Зе, Гордон і Комаровський. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Традиційно по середах Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва — про найгарячіші події на цей момент.

Сьгодні говоримо на Цензор.НЕТ про загрозу для України від спецоперації Путіна і Лукашенка з ордами біженців на кордонах ЄС, політичні загрози для Володимира Зеленського та про російських пропагандистів.

Ну і як же обійтися без Гордона і Комаровського? О 20.45 з "Без цензури" буде гаряче і цікаво!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
10.11.2021 20:48
+2
А ти як, Вовіка тільки з США можеш любити?
показати весь коментар
10.11.2021 21:14
+2
Рязанськоє оно
показати весь коментар
10.11.2021 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.11.2021 20:48 Відповісти
Гордон и комаровский пошли против Президента вот продажные Тва...и хуже парашенка и ......
показати весь коментар
10.11.2021 21:00 Відповісти
А ти як, Вовіка тільки з США можеш любити?
показати весь коментар
10.11.2021 21:14 Відповісти
Рязанськоє оно
показати весь коментар
10.11.2021 21:22 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
Смакуем каждое слово!
Такое сейчас редкость!
Спасибо!

Богдан и Марина, мы вас любим!
Это искренне!
показати весь коментар
10.11.2021 21:06 Відповісти
Друзі, тільки не біженці, а мігранти. В Сирії та Іраці зараз війни немає
показати весь коментар
10.11.2021 21:15 Відповісти
А вы попробуй там скажи напр. шо вы как Боря Моисеев - если успеешь побежать, то только тапочками замелькаешь - беженец, или мигрант будешь? а чо так? войны же нету?
ну это так, к слову.
а то шо мигранты то ясно, как и ясно кто Лукаша крепко держит за .... ну пусть за усы))
показати весь коментар
10.11.2021 21:34 Відповісти
Ополченцы лукашенко
показати весь коментар
10.11.2021 21:53 Відповісти
Друзья великого комбинатора: Бубочка, гандон, камаринский и Паниковский!!!!!!!
показати весь коментар
10.11.2021 22:34 Відповісти
 
 