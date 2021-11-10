"Без цензури" наживо: Орди на кордонах, полювання на Зе, Гордон і Комаровський. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Традиційно по середах Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва — про найгарячіші події на цей момент.
Сьгодні говоримо на Цензор.НЕТ про загрозу для України від спецоперації Путіна і Лукашенка з ордами біженців на кордонах ЄС, політичні загрози для Володимира Зеленського та про російських пропагандистів.
Ну і як же обійтися без Гордона і Комаровського? О 20.45 з "Без цензури" буде гаряче і цікаво!
Топ коментарі
+4 Перехватчик
показати весь коментар10.11.2021 20:48
+2 Порохобандерівець
показати весь коментар10.11.2021 21:14
+2 саша паламарчук
показати весь коментар10.11.2021 21:22
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Смакуем каждое слово!
Такое сейчас редкость!
Спасибо!
Богдан и Марина, мы вас любим!
Это искренне!
ну это так, к слову.
а то шо мигранты то ясно, как и ясно кто Лукаша крепко держит за .... ну пусть за усы))