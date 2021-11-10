"Без цензури" наживо: Орди на кордонах, полювання на Зе, Гордон і Комаровський. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Традиційно по середах Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва — про найгарячіші події на цей момент.

Сьгодні говоримо на Цензор.НЕТ про загрозу для України від спецоперації Путіна і Лукашенка з ордами біженців на кордонах ЄС, політичні загрози для Володимира Зеленського та про російських пропагандистів.

Ну і як же обійтися без Гордона і Комаровського? О 20.45 з "Без цензури" буде гаряче і цікаво!