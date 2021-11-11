Гармаш про демарш РФ на засіданні ТКГ: Раніше такого не було - Росія хоче ввести Нормандський формат у стан коми. ВIДЕО

Демарш на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі влаштувала Росія. Не чекаючи на закінчення зустрічі, у російському Міністерстві закордонних справ провели брифінг, на якому оголосили нібито результати переговорів

Про це інформує "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Тим самим Росія порушила принцип конфіденційності переговорів та дипломатичний протокол, заявляють у ТКГ та називають такі дії спланованою акцією для зриву переговорів у Нормандському форматі.

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"Раніше такого не було. Я думаю, що це пов'язано з бажанням зірвати чергову Нормандську зустріч, яка планувалася. Якщо дивитися в більш глобальній перспективі, це пов'язано з бажанням взагалі ввести Нормандський формат у стан коми. Тому що він зараз заважає Росії. Тому вона використовує зараз, фактично, засідання ТКГ як інструмент вирішення своїх геополітичних завдань", — повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей Сергій Гармаш.