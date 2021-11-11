"Потужності армії Білорусі вистачить, щоб знищити ваш Балто-Чорноморський союз", - пропагандист Азарьонок погрожує війною сусіднім країнам. ВIДЕО
Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок звинуватив Литву та Польщу у мігрантській кризі та погрожує війною сусіднім країнам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Азарьонка, для знищення "вашого так званого Балто-Чорноморського союзу" вистачить і білоруської армії.
"Історію свою забули? 39-й рік нічого не навчив? Потужності нашої армії вистачить, щоб знищити ваш так званий Балто-Чорноморський союз. Я вже не згадуватиму потенціал союзної держави!.. Стратегічні літаки ТУ-22М3 ПКС Російської Федерації вас швидко отямлять!" - заявив Азарьонок в ефірі білоруського ТБ.
Для довідки:
Балто-Чорноморський союз виник майже сто років тому на конференціях 1919-1920 років. Ідею підтримували в Польщі, Україні, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Фінляндії. Таке об'єднання обговорювалося на різноманітних політичних зустрічах 90-х років в Україні та Литві. Нині набуло актуальності у виступах польського президента Анджея Дуди.
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Но не учел того что кацапы боятся союза США-Британия
и так понятно-скот.
еще один буйнопомешаный колхозный даун. )) и одет как колхозник. убогий.)
Ще одна кремлівська проститутка ротом Лондон завойовує
В тот день,когда колхозника разорвет белорусский народ, ему подобные закончат свое позорное существование