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"Потужності армії Білорусі вистачить, щоб знищити ваш Балто-Чорноморський союз", - пропагандист Азарьонок погрожує війною сусіднім країнам. ВIДЕО

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок звинуватив Литву та Польщу у мігрантській кризі та погрожує війною сусіднім країнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Азарьонка, для знищення "вашого так званого Балто-Чорноморського союзу" вистачить і білоруської армії.

"Історію свою забули? 39-й рік нічого не навчив? Потужності нашої армії вистачить, щоб знищити ваш так званий Балто-Чорноморський союз. Я вже не згадуватиму потенціал союзної держави!.. Стратегічні літаки ТУ-22М3 ПКС Російської Федерації вас швидко отямлять!" - заявив Азарьонок в ефірі білоруського ТБ.

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 Для довідки:

Балто-Чорноморський союз виник майже сто років тому на конференціях 1919-1920 років. Ідею підтримували в Польщі, Україні, Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Фінляндії. Таке об'єднання обговорювалося на різноманітних політичних зустрічах 90-х років в Україні та Литві. Нині набуло актуальності у виступах польського президента Анджея Дуди.

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Автор: 

Білорусь (7930) криза (418) мігранти (1110) Польща (8498) пропаганда (2801)


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Топ коментарі
+62
*******
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11.11.2021 11:05
+44
агония
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11.11.2021 11:02
+35
Сказал и заплакал(с).
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11.11.2021 11:03
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киньте уже кто-нибудь косточку ему, заслужил!
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11.11.2021 14:58 Відповісти
клініка!
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11.11.2021 15:04 Відповісти
"Дай свині залізне рило вона весь Світ перериє"Коня кують, а жаба (азарёнок) ногу підставляє.."Політик..?.Воно у ФСБ на посаді єфрейтора, а з армійського гумору " Краще мати дочку проститутку чим сина азарёнка"Так, таки так!
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14.01.2022 18:39 Відповісти
39 год Фінляндіі тоже походу нічему не научіл.
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11.11.2021 15:36 Відповісти
А 1920 рік, Польща, вас чомусь навчили?
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11.11.2021 16:54 Відповісти
если судить по словам этого пропагандона - беларусы не дали мигрантам воды и потому они стоят на границе и просят воды у поляков??
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11.11.2021 16:12 Відповісти
Все это скушают, в ответ будет озабоченность. Вот и вся сила нато, увы.
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11.11.2021 16:39 Відповісти
Ти про військову базу США, в Польщі, не забув часом?
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11.11.2021 16:57 Відповісти
Что она там есть, что ее там нету. Нету у европы нибуя. А было бы, плешивый не бряцал бы. Германия приняла в "себя" условия *****, газ то нужен. Так что, не стоит обольщаться наличием военной базой США. Плешивый же, не границам США не подплывает, провокации не устраивает. Там он проиграет.
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11.11.2021 18:17 Відповісти
Все змішалось в голові кацапа. США, Європа, НАТО. Військова база є, і саме США, і війська США в Прибалтиці теж є, і тому ***** лише тільки й може, що влаштовувати провокації чужими руками.
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11.11.2021 18:20 Відповісти
Может, но и ему никто не может. Боятся. Потому что он обезьяна с гранатой. Если будет "тонуть" потянет всех за собой. Кацап же он такой, проигрывать честно, не умеет.
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11.11.2021 18:29 Відповісти
Поведінка Білорусі нагадує мені вуличного шпанюка, що пристає до перехожого і наривається на "піз...лі", а за рогом стоіть його шеф з катетом і при нагоді вилазить з запитанням:"Ты почему мальчика обижаешь?"
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11.11.2021 16:41 Відповісти
Гэта не паводзiны Беларусi, а паводзiны з'ехаушых з глузду чалавекападобных жывёлау, якiя незаконна утрымлiваюць уладу, СМI i гэтак далей. А яшчэ яны ненавідзяць беларускую мову, беларускую гiсторыю, беларускую культуру i нарэшце беларусау. П.С.: ябацькi - не беларусы.
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12.11.2021 09:33 Відповісти
Щоб догодити хазяіну собака теж голосно гавкає.
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11.11.2021 16:45 Відповісти
Будь ласка, не треба ображати собачок
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11.11.2021 23:22 Відповісти
Цей "оракул" не в курсі, що "ляхи" під Варшавою в 1920 році розгромили "непобедимую и легендарную" армію голодранців ? Одних вбитих лапотників було 50 тисяч, ще стільки ж опинилось в полоні. Цю ганебну поразку москаль полякам донині пробачити не може.
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11.11.2021 16:56 Відповісти
какая крутая какашка)
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11.11.2021 17:14 Відповісти
Появилось новое течение? Белорашизм?
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11.11.2021 17:21 Відповісти
Дакладней будзе - лукашизм, цi ябацькавiзм. Не абражайце сумленных беларусам. Нам самым брыдка на гэта глядзець.
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12.11.2021 09:36 Відповісти
Тепер "без крові" Вам не повернути країну...
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12.11.2021 10:17 Відповісти
талантлив, сволочь, талантлив.
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11.11.2021 17:33 Відповісти
Треба дивитися на речі реально: московсько-білоруська рать врази сильніша. Ця орда вразі нападу проходить Прибалтику і Польщу до Кьонігсберга і Данціга транзитом, навіть не розвертаючись у бойові порядки.
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11.11.2021 17:57 Відповісти
ты ничего не забыл ? NATO например ??)))
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11.11.2021 18:41 Відповісти
Нет просто учел моральный дух *************...
Но не учел того что кацапы боятся союза США-Британия
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11.11.2021 20:18 Відповісти
))) хіба що з грунтовими водами

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11.11.2021 22:16 Відповісти
Це новий анекдот
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12.11.2021 10:19 Відповісти
Белоруское днр грозится дойти до Лондона, знаем, проходили.
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11.11.2021 18:36 Відповісти
Дурачек!
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11.11.2021 18:36 Відповісти
какой злостный картофан ))) на какой грядке его выкопали ?
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11.11.2021 18:42 Відповісти
Білоруські КГБісти думають що воювати довелося з жінками та дітьми як на їхніх мітингах
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11.11.2021 18:50 Відповісти
Оочень неприятный тип! Фууу.
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11.11.2021 20:01 Відповісти
Опять шизофрения косит ряды.
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11.11.2021 20:09 Відповісти
опять, падло, выплунуло в унитаз таблетки
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11.11.2021 20:15 Відповісти
Цікаве іпанько, кукурікає, як дихає, але сашко лука даремно *********** бо можуть вправити по самі помідори. А воно хоч дурне та хитре. І зрозуміє лише тоді, коли відчує в своїй сраці щось велике, тверде і гостре.
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11.11.2021 20:23 Відповісти
не досмотрел
и так понятно-скот.
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11.11.2021 20:31 Відповісти
ціле відео чекав поки з закуліси вийде медсестра і вколить йому шось
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11.11.2021 20:44 Відповісти
Не знаю. На параде который проводила Беларашка я только видел трактора и унитазы. Каким образом флот будет Бульбофюрер уничтожать? Картошкой? К тому же вся белоруская армия при первой возможности убежит с беларашки к так называемому *врагу*
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11.11.2021 20:58 Відповісти
.
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11.11.2021 20:58 Відповісти
Выведен новый сорт бульбы с повышенным содержанием галлюциногена 👀
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11.11.2021 21:01 Відповісти
из какой дурки этого бесноватого выпустили?

еще один буйнопомешаный колхозный даун. )) и одет как колхозник. убогий.)
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11.11.2021 21:43 Відповісти
кто этот инвалид умственного труда?! где они такова упоротого обколотого имбецила нарыли? внебрачный сын лукашенки и скабеевой? или захаровой? а может кислелева с сововьевым?... и жириновским... вопщем чадо судя по всему по упоротости с лихвой превзошло родителей
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11.11.2021 21:44 Відповісти
стесьняюсь спросить у отрока. а кагда биларуская армия пиндосам пистец абъявлять сабираицца?....
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11.11.2021 21:46 Відповісти
"Потужності армії Білорусі вистачить, щоб знищити ваш Балто-Чорноморський союз" Джерело:

Ще одна кремлівська проститутка ротом Лондон завойовує
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11.11.2021 21:52 Відповісти
Мені страшно...якби цей чувак був в Україні-таких емоцій не було б..мало придурків яких тут не буває...але тут є дозвіл зверху-я не пойму вище керівництво скрізь божевільне??чи тільки в кацапів з білорусами?
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11.11.2021 22:35 Відповісти
Азарьонок лякає балто-польське відділення НАТО ... КАРЛ... Ну ну. Краще уяви собі, як янки із бульби роблять чіпси.))))
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11.11.2021 22:49 Відповісти
Поляки ще в 2014 коли Білорусь підтримала окупацію Криму ****** зрозуміли що вони будуть наступним обєктом. Але за двома "бамперами" німцям все по фіг... Але може наступити день коли "в Бєрлін за нємкамі" стане нагальною кацапською потребою... Після Другої Світової совєти вивезли з Німеччини 4400 заводів та фабрик. Це вам не голімий Луганський патронний завод! Там є що поцупити щоб ще 80 років користуватись...
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11.11.2021 23:03 Відповісти
Дооооооо...
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12.11.2021 02:12 Відповісти
Кремлівський опричник погрожує 1939 роком - союзом Гітлера і Сталіна. Оце і є повне тлумачення їхнього "можем повторить".
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12.11.2021 08:05 Відповісти
Они хотят повторить .А сколько россиян погибнет.но им пох...й
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12.11.2021 08:41 Відповісти
Как батька и пу уже зае...ли мир надо отключить их от кредитных карт от интернета не давать им машин телефонов технологий.Они великие пусть выкручиваются.
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12.11.2021 08:40 Відповісти
Смотри-ка, какой воинственный этот *********!
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12.11.2021 09:05 Відповісти
дайте ему селедки (с)
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12.11.2021 09:17 Відповісти
Яке ж воно ї..ануте... Але ж грізний спіч цього Азарьонки йому замовив Лукашенко! Зовсім дах поїхав у вусатого???
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12.11.2021 09:43 Відповісти
Не Азаров звісно, так- Азарьонок...
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14.11.2021 02:19 Відповісти
Где нашли такого Де Билла?
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14.11.2021 20:17 Відповісти
у нас такое же ***** бегает, Кива называется
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15.12.2021 05:14 Відповісти
Он уже в списках.Это труп .
В тот день,когда колхозника разорвет белорусский народ, ему подобные закончат свое позорное существование
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26.03.2022 01:06 Відповісти
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