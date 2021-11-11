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МОЗ знову розширить перелік професій з обов'язковим COVID-щепленням: наказ на погодженні з іншими міністерствами, - Ляшко. ВIДЕО
В Україні можуть розширити список професій для обов'язкової вакцинації. Серед них і працівники медичних закладів.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, що сьогодні МОЗ відправив на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації.
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Мова йде про:
- працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності,
- працівників органів місцевого самоврядування,
- працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідний територіальних громад.
З 9 грудня ця норма буде діяти для працівників:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
- установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
- підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Уже обов'язково повинні зробити щеплення працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.
Топ коментарі
+10 Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар11.11.2021 12:42
+7 cimbitep
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+4 Vyacheslav Horbokon
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как говорил кореш зеленского, 18 долларов или и гривну к оплате принимают ?
Врачи поставили Дарвину несколько диагнозов, от аппендицита и непереносимости лактозы до шизофрении...
вакцинація в Україні безкоштовна.
100% вакцинированных умрут в течение 100 лет
вакцинироватьчипировать как можно большее число людей.
але антиваксерною пропагандою мізки Хорбоконя "промиті" знатно..
а може вам ще ключі від хати,де гроші лежать ? )))))))
https://www.youtube.com/watch?v=z5TmxnD9Vfc&ab_channel=Amus