Госпіталізація Саакашвілі: грузинська влада оприлюднила запис із лікарні і порушила справу через фізичне насилля та пошкодження медобладнання. ВIДЕО
Грузинська влада оприлюднила запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що Саакашвілі усіляко чинить опір госпіталізації, а близько десятка грузинських правоохоронців змушують його зайти до лікарні. Врешті-решт Саакашвілі заносять до палати тюремної лікарні, взявши його за руки та ноги. Далі на записі, події відбуваються в палаті: Саакашвілі дуже емоційно щось говорить двом чоловікам і перекидає частину медичного обладнання.
Як заявили в грузинському Мін'юсті, слідчі вже проводять перевірки і мають дати правову оцінку фактам фізичного насилля та пошкодження медичного обладнання.
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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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навіть у в'язниці
40 дней не пил не ел
Жопомордою толстел
УБД выданное зеленским рыге не лучше
Горите в аду!
Зараз викладуть відео вбивства мирних демонстрантів у Грузії під керівництвом ********* та докази розкрадань із бюджету
Селямчик! Как оно дышится горным воздухом?
Откуда я строчу может показать мое ай пи, и кстати под своей фамилией коментирую ,в отличии от тебя.
Ты ,Андруша точно за Зе голосовал, вас на километр чувствуется.
Кстати, михуил подал иск в ЕСПЧ с требованием перевести его в гражданскую больничку.
Решение ЕСПЧ: прекратить "голодовку" и никакого перевода в гражданскую больничку)))
Саакашвілі кошмар всіх злодіїв!