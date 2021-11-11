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Госпіталізація Саакашвілі: грузинська влада оприлюднила запис із лікарні і порушила справу через фізичне насилля та пошкодження медобладнання. ВIДЕО

Грузинська влада оприлюднила запис, на якому зафіксовані фрагменти госпіталізації Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню №18 в Тбілісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що Саакашвілі усіляко чинить опір госпіталізації, а близько десятка грузинських правоохоронців змушують його зайти до лікарні. Врешті-решт Саакашвілі заносять до палати тюремної лікарні, взявши його за руки та ноги. Далі на записі, події відбуваються в палаті: Саакашвілі дуже емоційно щось говорить двом чоловікам і перекидає частину медичного обладнання.

Як заявили в грузинському Мін'юсті, слідчі вже проводять перевірки і мають дати правову оцінку фактам фізичного насилля та пошкодження медичного обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

Автор: 

Грузія (1844) ув’язнення (116) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+55
Задовбали ви вже всіх своїм Саакашвілі. Кожного дня гинуть хлопці і дівчата на сході країни, получають поранення і травми. Кожного дня вмирає до тисячі українців від ковіду, а влада через 20 новин вставляють новину про Саакашвілі. Хай Ясько, Дівуля, Ваня і Тохан за нього турбуються, нам якось пох.
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11.11.2021 12:44
+20
Десяток здоровых, сытых грузин еле справились с больным, истощенным голодом Мишкой.
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11.11.2021 14:33
+19
Динамика процесса Или цена вопроса. 23.04.21 В Украине, как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд. Зеленскому надо быть жестче и взять власть в руки, - Саакашвили. $3 млрд крадут на таможне /13.07.21 Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! - Саакашвили/ 16.07.21 Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность, - Саакашвили. /28.07.21 В борьбу за контроль над контрабандой вступила еще одна группировка во власти - это группировка Ермака и Татарова/13.08.21 В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП/ 31.08.21 Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста / 24.09.21( Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах ) Украина стала отстойником для преступников, - Саакашвили / 02.10.21 Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили
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11.11.2021 12:42
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поштрикай жонушку свою. тільки обережно, щоб ізвіліну в голові залишити, не розрівняти.
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11.11.2021 14:59 Відповісти
гебешная **** клоун, аферист и гастролер саак по-прежнему после так называемой голодовки таскает 100 килограмовое пузо
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11.11.2021 14:21 Відповісти
А Иванашвили не гебешная?
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11.11.2021 15:07 Відповісти
у того хоть 100 кг пуза нет
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12.11.2021 12:00 Відповісти
Что то не видно совсем что он там голодает, пузо весит ого какое и сиськи тоже.
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11.11.2021 14:22 Відповісти
Чинять свавілля як холуї петьмана у 2017. Катування в кращих традиціях совка.
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11.11.2021 14:32 Відповісти
а зачем Михуел самотык на шею повесил ?

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11.11.2021 14:33 Відповісти
А шоб іпати таких кацапів, як ти.
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11.11.2021 14:56 Відповісти
І багато кацапів ві виіпал, може ти знаешь хвамілії?
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12.11.2021 12:01 Відповісти
Не забагато їм честі буде, щоб ще знати їх хфамілії?
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12.11.2021 15:04 Відповісти
Десяток здоровых, сытых грузин еле справились с больным, истощенным голодом Мишкой.
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11.11.2021 14:33 Відповісти
політичний важковаговик
навіть у в'язниці
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11.11.2021 17:12 Відповісти
Сракашвили Михуел
40 дней не пил не ел
Жопомордою толстел
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11.11.2021 14:44 Відповісти
пнх
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11.11.2021 16:05 Відповісти
Да он с него и не слазил
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11.11.2021 19:08 Відповісти
обидно стало за михуила?
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12.11.2021 12:02 Відповісти
русское скотство поразило грузию, деньги не пахнут,
УБД выданное зеленским рыге не лучше
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11.11.2021 14:53 Відповісти
Когда я еще жил в РФ !!! В Грузии Саакашвили создал канал "ПИК тв" Это было круто!!!! Спасибо мне он очень помог понять гдея нахожусь и ,что мне делать!!!! Спасибо президенту Грузии!!!
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11.11.2021 15:09 Відповісти
Ленин карлсонидзе-реальный мазохист
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11.11.2021 15:26 Відповісти
петюнчики на сайте просто перевозбудились....их петя так бы не смог, он бы уже иванишвили служил...дагаварился бы...))
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11.11.2021 15:32 Відповісти
Ти диви, Саакашвілі злив Зеленський у довбой*в знову винен Порошенко
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11.11.2021 15:56 Відповісти
Зелебобик, а кто помог карлсоношвили незаконно пересечь границу?
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11.11.2021 18:25 Відповісти
желаю всем, кто ржал с Саака, такого же путешествия...
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11.11.2021 15:43 Відповісти
так нахрена он туда попёрся, ещё и как вьетнамец-нелегал?
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11.11.2021 15:55 Відповісти
наверное, как дедушка-Членин, великий революционер) думал, его в шалаш сошлют в Батуми например)) а его по коридорам насильно тягают
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11.11.2021 18:40 Відповісти
Ну и комменты под флагом Украины! Твари издеваются над Президентом Грузии! И твари шлют комменты унижающие Саакашвили!
Горите в аду!
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11.11.2021 15:44 Відповісти
Отц, ви не туди боїтеся.

Зараз викладуть відео вбивства мирних демонстрантів у Грузії під керівництвом ********* та докази розкрадань із бюджету
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11.11.2021 15:57 Відповісти
давай свои доказы! все, что ему вменили - 30 000 долларов! смешно!
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11.11.2021 18:41 Відповісти
Он даже не гражданин Грузии.
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11.11.2021 18:26 Відповісти
Вообще-то он как гражданином Грузии был, так им и остался. Грузия его гражданства не лишала и по их законодательству, его украинское гражданство - пустой звук. Приветики, Макс, из солнечного и ветреного. ))
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11.11.2021 20:20 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151204_saakashvili_citizenship_revoked Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лишён гражданства страны. Соответствующий указ подписал нынешний президент, Георгий Маргвелашвили, заявили в его пресс-службе. "В связи с получением гражданства другой страны наряду с другими гражданами Грузии прекращено грузинское гражданство Михаила Саакашвили", - сказано в опубликованном в четверг указе президента.

Селямчик! Как оно дышится горным воздухом?
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11.11.2021 21:30 Відповісти
іди зЄлене третє око вилизуй ,або ****** в рососію рюскогаварящій із іспаніїї . ти напевно із секти свідків зєлєної шмарклі
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11.11.2021 19:53 Відповісти
это не украинцы - это боты барыги-папередника.
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13.11.2021 12:56 Відповісти
Та пофіг, Зєля зрозумів що з Міхо або ділитися, або зливати, то при нагоді і злив грузинам інфу. В принципі усіх хто не 100% свій Зєля зливає Міхо, Аваков, Данилюк і т.д.
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11.11.2021 15:51 Відповісти
Конечно будет сопротивляться, знает что будут кормить через анус.
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11.11.2021 15:58 Відповісти
А з якою метою тут висадили гебешний десант на підтримку збитого карлсона? 😂😂
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11.11.2021 15:59 Відповісти
У ниха зоне больница лучше чем у нас в элитных
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11.11.2021 16:07 Відповісти
Я вам про Михо поясню - пусть идеологом реформ сто раз был Бендукидзе, но для практической реализации нужен мотор, без него идеи останутся идеями.
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11.11.2021 16:19 Відповісти
а мотору нужно топливо - кокс!
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12.11.2021 12:04 Відповісти
С этим "умирающим от голода и плохих анализов" едва шестеро мужиков справилось. Ну отправили на больничку, будут анализы исправлять и глюкозку проколят,ничего страшного нет, это же не пыточный подвал как у наших воинов был в лднрах, Украине не о чем больше писать как за этого борова?
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11.11.2021 16:27 Відповісти
ты сравнила Грузию и ДыНыРы? очень странно... из кацапии строчишь??
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11.11.2021 18:42 Відповісти
Ты ,Андрей Дурной, где ты видел чтобы я сравнивала Грузию и лднр? Я не вижу здесь пыток,в даном случае,когда здорового борова носят на руках чтобы обследовать его здоровье,он же еще и брыкается, и лезет драться.
Откуда я строчу может показать мое ай пи, и кстати под своей фамилией коментирую ,в отличии от тебя.
Ты ,Андруша точно за Зе голосовал, вас на километр чувствуется.
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11.11.2021 22:00 Відповісти
Кароче, Лизка ясько , она же - зельоная Лолита, она же Мата Хари слуг каких-то уродов, выманила мышу в Грузию по заданию партии бэни. Теперь он там пусть орет 'Бариги'! Зеле - благодарность от грузинской власти, а лизке - почётная грамота от Ермака и ...пухлый конверт! Кароче, все довольны, все свободны!
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11.11.2021 16:54 Відповісти
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11.11.2021 22:12 Відповісти
Похудел то как 40 днів нічого не їв
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11.11.2021 19:42 Відповісти
Тягають голожопого як падлюку по підлозі "помираючого від виснаження" десятеро мужиків і ті заледве справляються ! Безславний кінець "грузинського Наполеона"! Ну що Денисова? "Помираючий" більше схожий на вгодованого кабана!
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11.11.2021 20:42 Відповісти
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11.11.2021 23:29 Відповісти
Я не вижу результатов "голодовки", где потерянные 20 кг??? Опять мыша сбрехал???
Кстати, михуил подал иск в ЕСПЧ с требованием перевести его в гражданскую больничку.
Решение ЕСПЧ: прекратить "голодовку" и никакого перевода в гражданскую больничку)))
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11.11.2021 23:32 Відповісти
да пихуй, главное чтобы он в Укрину не вернулся.....и наверное он заслужил такую судьбу
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12.11.2021 00:09 Відповісти
Любящий грузинский народ носит Сааку на руках.
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12.11.2021 00:44 Відповісти
У Нади Хавченко научился голодовке?
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12.11.2021 08:13 Відповісти
Бедный михо "исхудал" то как
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12.11.2021 09:21 Відповісти
Зовсім схуднув бідолага... Мені б так я йому... Люди я все його беру на себе!!!! Судіть, тягайте мене, не корміть... головне, щоб я так почував себе як воно.... Хрен з ним, я готовий ще й заплатити!!!
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12.11.2021 13:40 Відповісти
Саакашвілі найефективніший в світі президент, коруцію знищує буквально за тиждень, реформи також проходять дуже швидко!
Саакашвілі кошмар всіх злодіїв!
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12.11.2021 16:26 Відповісти
Тролі по команді хазяїв злодіїв репетують на будь-яку новину про Саакашвілі.
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12.11.2021 16:27 Відповісти
Можна легко здогадатися чиї тролі тут репетують на цю новину.
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12.11.2021 16:31 Відповісти
Чиї?
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13.11.2021 19:09 Відповісти
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