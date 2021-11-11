На Львівщині від ускладнень COVID-19 помер "кіборг" 80-ї ОДШБр Володимир Клепач. ВIДЕО

Вчора, 10 листопада, вранці у лікарні міста Львів від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією COVID-19, помер Володимир Михайлович Клепач, мешканець міста Жовква Львівської області, учасник АТО, доброволець, військовослужбовець 7-ї роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, "кіборг"-захисник Донецького аеропорту, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський, передає Цензор.НЕТ.

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"Від нас йдуть кращі. Сумна звістка для всієі Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, "кіборг", жовківчанин Володимир Клепач. Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна пам’ять Вам, друже Володимире Михайловичу… Дякую за все!" - зазначається, зокрема, у повідомленні.

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Поховали Героя сьогодні, 11 листопада, у Жовкві.