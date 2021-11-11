Дітей мігрантів формують у групи для пропагандистської діяльності, - спецслужби Польщі. ВIДЕО
Дітей мігрантів у Білорусі планують використовувати в агітаційній діяльності.
Про це у Twitter повідомив речник міністра з координації спецслужб Польщі Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів ... дітям роздають банери. Гра емоцій триває...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+43 Alex Newman
показати весь коментар11.11.2021 17:01
+28 Підлога Маккартні
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+20 Andru Volum
показати весь коментар11.11.2021 17:07
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А так плодять пацючими темпами. Почало ходити - уже саме на помийці риється. Ото й усе виховання.
https://www.rbc.ua/rus/news/turtsiya-reshila-puskat-reysy-minsk-grazhdan-1636657806.html
"Майбутні терористи"
Щоб у шансів дурні думки не з'явилися
Так вот детей они в проем пошлют первыми, остальные будут сзади.....
Я не пойму, почему поляки машины дымовых завес не используют???
5 миллионов, по самым скромным подсчетам
Развернуть поток беженцев на 180 градусов....
Завезти тысячи беженцев с Ближнего Востока, из Афганистана, итд... и целенаправленно направить их через границу в рашку...
Что тогда будет пикать пуйло?
Только сумеют ли мобилизоваться те, чья воля расслаблена десятилетиями потребительского общества?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173213878352474&set=p.173213878352474&type=3&__cft__[0]=AZUzECky2rkWtuE58rjMmO0kXPhAHDIznN7cdend4_w7QEjpUqv9QjEXzfMJvORdGmerOc0GWLudf3Kaxqqejs6sbrcxxqAG-xDw0goirJHV9qPq1QXiMSgDt2-_6eOPnfICGHOQguVEEMfVQG9zv_VH&__tn__=R]-R ..
А вы и не знали?!
Давно из Параши в ненавистную вам пиндосию эмигрировали?
Я киевлянин. А корни я имею с древней, украинской Слобожанинщины.
так, что города своей родины-уродины вы тут напрасно перечисляете. Так вы давно из Папраши выехали или просто под прокси тут говно мечети?
Пусть поляки официально у Меркель спросят, будет она их кормить или нет.
Если да, сразу их к Меркель на Хаус)
Если нет, поставить им на границе прямо в рыло большой экран с ее ответом, пусть обтекают молча)
https://newsoneua.tv/news/society/v_seti_pokazali_kak_belorusskie_soldaty_u_granicy_brosayut_edu_v_tolpu_migrantov.html
Я за четкое разграничение европейской и восточных цивилизаций. Устали от игр в кошки - мышки.