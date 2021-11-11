Дітей мігрантів формують у групи для пропагандистської діяльності, - спецслужби Польщі. ВIДЕО

Дітей мігрантів у Білорусі планують використовувати в агітаційній діяльності.

Про це у Twitter повідомив речник міністра з координації спецслужб Польщі Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів ... дітям роздають банери. Гра емоцій триває...", - йдеться в повідомленні.

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