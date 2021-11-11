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Дітей мігрантів формують у групи для пропагандистської діяльності, - спецслужби Польщі. ВIДЕО

Дітей мігрантів у Білорусі планують використовувати в агітаційній діяльності.

Про це у Twitter повідомив речник міністра з координації спецслужб Польщі Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів ... дітям роздають банери. Гра емоцій триває...", - йдеться в повідомленні.

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Білорусь (7930) діти (5065) мігранти (1110) Польща (8498)


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Топ коментарі
+43
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11.11.2021 17:01
+28
Бацка будет стоять за спинами детей мигрантов, не спереди, а сзади, как ***** в кырму
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11.11.2021 17:00
+20
Я думаю что полякам надо среди беженцев прорекламировать Москву как место , куда они все должны стремиться жить

Развернуть поток беженцев на 180 градусов....
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11.11.2021 17:07
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Бацка будет стоять за спинами детей мигрантов, не спереди, а сзади, как ***** в кырму
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11.11.2021 17:00 Відповісти
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11.11.2021 17:01 Відповісти
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11.11.2021 17:02 Відповісти
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11.11.2021 17:05 Відповісти
А під хіджабом-борода , яйця,вибухівка і автомат з краном.
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11.11.2021 21:49 Відповісти
Истинный европеец, глядя на бунтующих мигрантов, начинает писать возмущённые письма "О тяжелом положении несчастных приезжих, вынужденных устраивать погромы, чтобы привлечь внимание равнодушных властей, к чинимым им обидам, и дискриминационному отношению к их отношениям, болезней, бандитских шаек, хищников, людоедов, диктаторов и вообще плохой компании, К свободе, демократии, медицине, праву голоса, образованию И желающим всего-то навсего мирно жить на пособия по безработице"
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11.11.2021 17:07 Відповісти
Так- все за лекалами фуйла. Цим скотам плювати навіть на своїх дітей
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11.11.2021 17:04 Відповісти
Якби вони народжували по одній-дві дитини і вкладувались в них, так як цивілізовані народи, то було б шкода дітей.
А так плодять пацючими темпами. Почало ходити - уже саме на помийці риється. Ото й усе виховання.
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12.11.2021 10:22 Відповісти
что же ты , тупое создание , называешь московского холуя лукашенко батькой - погоняло которое изобрели лубянские чекисты ?
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11.11.2021 19:22 Відповісти
Турция решила не пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, но есть исключение

https://www.rbc.ua/rus/news/turtsiya-reshila-puskat-reysy-minsk-grazhdan-1636657806.html
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11.11.2021 22:13 Відповісти
ЧК в своем репертуаре.
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11.11.2021 17:02 Відповісти
Раша Тудой буде знімати серіал про розіп'ятих хлопчиків.
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11.11.2021 17:02 Відповісти
Бєгущей строкою показувати

"Майбутні терористи"

Щоб у шансів дурні думки не з'явилися
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11.11.2021 17:03 Відповісти
у гансів
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11.11.2021 21:48 Відповісти
Не в пропагандистской, а в наступательной. Это та же тактика кремлевского окурка, что мы будем стоять за спинами женщин и детей.
Так вот детей они в проем пошлют первыми, остальные будут сзади.....
Я не пойму, почему поляки машины дымовых завес не используют???
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11.11.2021 17:03 Відповісти
а я не розумію, де водомети?? в таку погоду - ідеальний спецзасіб
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11.11.2021 17:15 Відповісти
Я не пойму одного,чем их Белорусь не встраивает?)У них стрелят,понятное дело,покинули страну,в Белорусии порядок),а каким нахер боком Польша?
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11.11.2021 17:03 Відповісти
В Беларусии статья за тунеядство. А эти черножопые мрази не хотят работать, а хотят получать пособие в благополучной Германии. ДА Гитляра на них нету!!!!
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11.11.2021 17:05 Відповісти
Действительно Рашка здесь нипричем. Чувствуется почерк пуйла
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11.11.2021 17:04 Відповісти
...ачо, так можнабыла?
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11.11.2021 17:06 Відповісти
Тактика пуйла - отработанная на Донбассе... "Мы пустим вперёд детей и женщин и пусть попробуют стрелять"
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11.11.2021 17:07 Відповісти
****, за шо деды ваивали
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11.11.2021 17:07 Відповісти
їхні діди не воювали, а скоренько здалися і їхні бабки радісно смоктали у німецьких офіцерів. Зате сьогодні вони вважають сеюе великими вояками і одними з переможців.
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11.11.2021 21:19 Відповісти
Ты ж вкурсе скоко дидов из РККА сдалось в первые месяцы войны?

5 миллионов, по самым скромным подсчетам
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12.11.2021 12:24 Відповісти
Я думаю что полякам надо среди беженцев прорекламировать Москву как место , куда они все должны стремиться жить

Развернуть поток беженцев на 180 градусов....
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11.11.2021 17:07 Відповісти
Зверушки знают, что там все места заняты азерами и другими детьми гор.
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11.11.2021 17:09 Відповісти
но ведь Пуйло -- это для сирийцев главный брат и защитник. Так что они должны наконец то встретиться и жить вместе...
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11.11.2021 17:10 Відповісти
а главное, там нет никакой границы между рф и белорусией
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11.11.2021 17:15 Відповісти
если поток будет менять курс движения, отличающийся от намеченного, то его встретят мордорские штыки
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12.11.2021 01:30 Відповісти
немакам скоро придется на 2-3 работах арбайтен .... - гости мЭркель идут ...
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11.11.2021 17:11 Відповісти
Интересно где мигранты заряжают свои телефоны в условиях леса. Лука подвозит аккумуляторы или им каждый день выдают свежезаряженные.
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11.11.2021 17:11 Відповісти
Пятилетнему чорножопому в рот соску вложили , плять ... типа грудничок ...
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11.11.2021 17:13 Відповісти
Эти милые зверушки ждут не дождутся, чтобы оказаться в благополучной Европе, получать пособия, требовать к себе "уважения и равных прав с коренным населением". И, представьте, европейские власти идут им во всем навстречу, политические партии принимают от общин инородцев "пожертвования" (иначе говоря, подкупаются), предоставляют места в местных органах самоуправления и даже в парламенте.
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11.11.2021 17:41 Відповісти
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11.11.2021 17:13 Відповісти
Блин, как хотелось , что бы хоть раз в жизни ответить пуйлу тем же, что он вытворяет.
Завезти тысячи беженцев с Ближнего Востока, из Афганистана, итд... и целенаправленно направить их через границу в рашку...
Что тогда будет пикать пуйло?
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11.11.2021 17:14 Відповісти
Главное , что-бы поляки не согласились их пропустить - иначе начнется полный армагедец на всех границах с бульбафюрером.
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11.11.2021 17:22 Відповісти
Жалость к эти детям? Неприязнь к их родителям плавно перетекла и на них. Жалкое паразитирование на добре к детям и старикам.
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11.11.2021 17:33 Відповісти
Фашисти кончені
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11.11.2021 17:33 Відповісти
Что происходит в Европе: часть людей ещё не успела оценить шок от нашествия, а часть диссидентствуют на кухнях в адрес незваных пришельцев. Мигранты навязывают свои правила игры, а европейцы позволяют им всё, что заблагорассудится. Неизбежные будущие поражения от мигрантов нужны европейцам для того, чтобы осознать всю пагубность политики мультикультурализма.

Только сумеют ли мобилизоваться те, чья воля расслаблена десятилетиями потребительского общества?
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11.11.2021 17:45 Відповісти
Кого они там все зовут, кто он вообще такой? Интересное имя Сори это сирийское, курдское, иракское или всё же польское?
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11.11.2021 18:06 Відповісти
Це так знайомо, як ху..ло заповідав
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11.11.2021 18:06 Відповісти
https://ua.news/ua/v-sluchae-novoj-revolyutsyy-v-ukrayne-rf-gotova-vvesty-vojska-pod-vydom-myrotvortsev/ У разі нової революції в Україні, РФ готова ввести війська під виглядом «миротворців» , украинцы уже научены и придумают как встретить зелёных человечков
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11.11.2021 19:11 Відповісти
Можно к примеру выстроить вдоль линии прорыва представителей нарида Украины, которые могут отфильтровывать детей, а в толпе переодетые украинские солдаты будут мочить "миротворцев" с Московии
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173213878352474&set=p.173213878352474&type=3&__cft__[0]=AZUzECky2rkWtuE58rjMmO0kXPhAHDIznN7cdend4_w7QEjpUqv9QjEXzfMJvORdGmerOc0GWLudf3Kaxqqejs6sbrcxxqAG-xDw0goirJHV9qPq1QXiMSgDt2-_6eOPnfICGHOQguVEEMfVQG9zv_VH&__tn__=R]-R ..
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11.11.2021 19:23 Відповісти
Погодите, щас они ещё мобилизуют тех абреков, которые уже просочились раньше.
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11.11.2021 18:17 Відповісти
Ангела Меркельша виновата в этом серьёзном бардаке .
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11.11.2021 18:25 Відповісти
многие из стран бывшего СССР надеюсь помнят как им пришлось бежать из исламских республик,бросая всё. а скольких там убили вот эти гниды черножопые,даже не сосчитать...запомните,эта мразь вроде инопланетян из фильма "День независимости"...такая же подлая,и ненавидящая всех,куда бы она не пришла!
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11.11.2021 18:27 Відповісти
Так выгоняли путинских расиян
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11.11.2021 18:33 Відповісти
так выгоняли всех славян. странно,почему что ни Олег,то идиот,или имя обязывает?
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11.11.2021 18:40 Відповісти
потому что СССР куда бы ни вторгался - везде так гадил, что "русские" стало именем нарицательным для славян, и не только именем, но и клеймом
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12.11.2021 01:36 Відповісти
Litve takije s detmi, ne kak ne deistvujet,konecno zabirajet pakormit,a potom ix otvozit obratno i otpuskajet v Belorus.Eto gumano s nasej storoni,jesli pustit odnix, budet idti tolko takyje
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11.11.2021 18:35 Відповісти
Да и хер с этими подростками, которые лет через 10 будут в Европе , в лучшем случае, с ножами бегать
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11.11.2021 18:48 Відповісти
Ну от дивіться,в Німеччині дуже велика проблема з арабами:не працюють,плодяться як кролі і живуть на пособіях за милу душу,плюс --крадіжки,напади на жінок,бійки--це з арабами,з нігерами--нон проблем. В Італії(можу 100% стверджувати),в Турині--проблема з нігерами,там біля арки з Ю.Цезарем,міст через річку,туринці туди не потикаються,там нігерське гетто і там те що в ФРГ з арабами--вбивства,насильство,грабіж. І живуть багато нігерів на дотації,їм видають сигарети,жрачку---то навіщо їм працювати,хоча на барахольці багато торгашів негри.
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11.11.2021 18:57 Відповісти
Я щойно писав це ж саме у коментах до другої статті, тому вставлю свій комент без змін - "Я перебував серед мусульман три з половиною роки. Більшість з них - це були військові, лояльні армії СРСР, царандой, наймані працівники та обслуга військової місії. Хочу сказати, що не існує "гордых муслимов", нема суспільних норм про честь, гордість, кровну помсту, як у горців. Усе регуляється або законами ширіату, або "як мулла сказав". Цінність власного життя, я вже не кажу про чуже, майже нульова. Тому європейцям завжди було легче їх купити, аніж воювати, це було з давніх часів. Єдине, що мало якийсь вплив на них, це - харам, своєрідний кодекс заборон у приватному житті. Вони вважають, що якщо цей біжинець загине на чужому кордоні разом із своєю дитиною, то він попрямує прямо у райські кущі. Що робити далі я не знаю, ця навала небезпечніша за короновірус. Якщо раніше іх стримувала віддаленість та відсутність логістики, то зараз їх траспортують літаками. Вони страшніше для нас, аніж ОРДЛО. Якщо "шахтарям" можна вломити і вони одразу вгомоняться, то тут це не працює. Якщо бункерфюрер и бульфюрер витиснять їх на територію України - буде велика біда. І не порівнюйте мусульман, які багато років мешкають в Україні, прийнявши не віру, а суспільну мораль і те що нам пропонує Німеччина з планів розміщення біженців в нашій державі."
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11.11.2021 18:57 Відповісти
Арабы в основной своей массе, как и московиты с бульбашами - моральные уроды. Впрочем французы с немцами от них далеко не отошли.
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11.11.2021 18:59 Відповісти
А ты один во всем белом .
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11.11.2021 19:23 Відповісти
Да!
А вы и не знали?!
Давно из Параши в ненавистную вам пиндосию эмигрировали?
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11.11.2021 20:01 Відповісти
Судя по презрительным кличкам "бульбаши" (Беларусы), "пиндосы" (Американцы) - ты из Лахты или Ольгино на цензоре пишешь.
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11.11.2021 20:08 Відповісти
Тут не може існувати ольгінець з таким малим номером 163 тис, це реєстрація 2013 року, ольгінці стільки не живуть.
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11.11.2021 20:22 Відповісти
НЕТ!
Я киевлянин. А корни я имею с древней, украинской Слобожанинщины.
так, что города своей родины-уродины вы тут напрасно перечисляете. Так вы давно из Папраши выехали или просто под прокси тут говно мечети?
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12.11.2021 14:04 Відповісти
Ситуацию можно разрулить очень просто и эффектно.
Пусть поляки официально у Меркель спросят, будет она их кормить или нет.
Если да, сразу их к Меркель на Хаус)
Если нет, поставить им на границе прямо в рыло большой экран с ее ответом, пусть обтекают молча)
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11.11.2021 19:07 Відповісти
Ось у тому і проблема, що хауз у Меркель вже в "Газпромі", а віддуватись німцям. Стара курва добудувала ПП-2, злила вибори своєї партії... і до Шредера. Є така добра старовина традиція німецьких канцлерів - їхати побиратись утримання від ху.ла.
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11.11.2021 20:48 Відповісти
Говорят на турецком. По ходу Пэрдоган прямыми рейсами поставляет турков Лукашу.
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11.11.2021 19:14 Відповісти
Могут быть сирийские туркмены, заселившие сельские районы Сирии, говорят на тюркском.
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11.11.2021 19:24 Відповісти
Для турків Туреччини не проблема попасти в Німеччину.
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11.11.2021 20:21 Відповісти
Очень большая проблема. Визовый режим. В Аэропорту Одессы каждый день снимаю турков с поддельными паспортами с рейсов в Европу.
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11.11.2021 21:07 Відповісти
В сети показали, как белорусские солдаты у границы бросают еду в толпу мигрантов

https://newsoneua.tv/news/society/v_seti_pokazali_kak_belorusskie_soldaty_u_granicy_brosayut_edu_v_tolpu_migrantov.html
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11.11.2021 19:18 Відповісти
Послать нах всех от мала до велика. Как дела доходит до исламских штучек, они все братья независимо от национальности а мы еретики. А как помочь своим - посылают подальше. Посмотрите на нефтяные исламские страны! Половина денег мира у них. Ни одного лагеря беженцев не создали на своей территории, даже не профинансировали их, потому что знают своих хитрецов.
Я за четкое разграничение европейской и восточных цивилизаций. Устали от игр в кошки - мышки.
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11.11.2021 19:20 Відповісти
Можно забрать детей,как служба опеки,забирает у невменяемых родителей и отдать,только на месте рождения и прописки
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11.11.2021 19:24 Відповісти
Рука Мордора. Зелёные человечки наступают
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11.11.2021 21:38 Відповісти
 
 