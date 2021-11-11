В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході. ВIДЕО автореєстратора
В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис моменту ДТП оприлюднено в соцмережах.
На записі видно, що під колеса автомобіля потрапило двоє людей. Одного з пішоходів позашляховик протягнув за собою більше десяти метрів. Обидва потерпілі залишились живі.
ДТП сталося на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.
Топ коментарі
+70 Ольга Жмудовська
показати весь коментар11.11.2021 17:13
+39 S. Fogger
показати весь коментар11.11.2021 17:16
+32 ватникобой
показати весь коментар11.11.2021 17:27
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Нас раньше учили стал посмотрел налево, потом направо если нет машин иди. Тут же дети как стадо гусей, зеленый загорелся, глазки в телефон и поперли. Убедитесь что все транспортные средства остановились полностью.
Так же не похоже что водила под чем-то, 3,14здел по телефону, прикуривал сигарету, просто воткнул в какие-то сложные мысли в башке, в общем что-то отвлекло его от дороги и от того ,что ему горел красный. Слава Богу все живы, оплатит лечение и ущерб пострадавшим, и может идти в церковь, ставить Богу свечку с руку толщиной)) Вместо этого он запросто мог бы убить их и вляпаться с серьёзную уголовку, с весьма реальными 6-10 годами, Харьков уже так всех заколебал, что уже пол-украины адекватных людей готовы скидываться на серьёзную юридическую помощь пострадавшим и не дать откупиться, когда водятел типа малолетки предидущего или курицы обдолбанной просто обязан получить реальный срок, иначе их уже скоро улица начнет судить, более сурово чем любой "самый гуманный суд". Что касается его прав, то уверен, что судья обязан дать ему отдохнуть от вождения, года на два, как и любому водиле, виновному в дтп , в котором причинен вред здоровью человека......
Даже не знаю как это назвать. Отсутствие самосохранения или элементарной логики.
бентлимайбахе и прочих там (не буду писать марки бо тут все такие аристократы ниибацца, шо инфинити и тоеты по семсят штук для них бричка для челяди) колымагах даже не думает останавливатся когда пешеходы уже на переходе, и рядом стоят машины.
вражає, що жоден з тих, хто підійшов, не зламав цьому уйобку щелепу.
От у психічно хворих дах і зриває по-троху