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В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході. ВIДЕО автореєстратора

В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис моменту ДТП оприлюднено в соцмережах.

На записі видно, що під колеса автомобіля потрапило двоє людей. Одного з пішоходів позашляховик протягнув за собою більше десяти метрів. Обидва потерпілі залишились живі.

ДТП сталося на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

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Автор: 

ДТП (4467) Харків (5600)


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Топ коментарі
+70
в Харкові взагалі треба заборонити рух автотранспорту. В цьому місті в ачтомобілістів щось з головою робиться. ...Або керівника дорожньої поліції, чи хто там цим займається, розстріляти нафіг. Скільки можна...
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11.11.2021 17:13
+39
Сдается, что Харьков тянет на город неадекватных водятлов.
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11.11.2021 17:16
+32
ребят, я сам из Харькова, в свое время сдал на права без взятки один, из всей группы, которая права купила за сало. Пока права будут покупать таким образом - нечего и ожидать чего то другого. Тут конкретно ********* на крузаке банально перепутал педали газа и тормоза, возможно под чем то был.
А по ситуации в Харькове могу сказать что количество имбецилов на дорогах просто зашкаливает, каждый день выезжаю - как в последний бой иду. Конченные деды с досками и мешками на москвичах едут по средней полосе вместо крайней, психованная мажорва на джипах, делающая бесполезные перестроения в пробке, подрезающие впердоллеры и гонщики, для которых желтый светофор как красная тряпка для быка ... вся эта инфернальная херня на улицах Харькова творится 24 на 7 на всех улицах. Полиция в коматозе... из недавнего, сегодня суд признал виновным водителя Газели, в которого на скорости 150 кмч впечатался бухой дебил на БМВ Х5))) Велкам ту Харкив, кароч))
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11.11.2021 17:27
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І знову Харків... Видно, в цьому місті концентрація автобидла найвища по Україні...
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11.11.2021 18:47 Відповісти
Как отмечают в соцсетях, за рулем «крузака» находился некий Дмитрий, который славится своим пристрастием к наркотическим веществам. Также местные жители утверждают, что он сын главы Краснокутской райгосадминистрации Юрия Раины.
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11.11.2021 18:51 Відповісти
Шо,опять!? Твою ж мать,нехай
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11.11.2021 19:05 Відповісти
Уважаемые родители и учителя, учите детей переходить дорогу.
Нас раньше учили стал посмотрел налево, потом направо если нет машин иди. Тут же дети как стадо гусей, зеленый загорелся, глазки в телефон и поперли. Убедитесь что все транспортные средства остановились полностью.
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11.11.2021 19:29 Відповісти
Как можно в данной ситуаци убеждаться в остановке транспорта, если внедорожник был хер знает где, когда люди уже шли. И ехал он не с угрожающей скоростью. Согласен, смотреть надо, но по Вашей логике, пока будешь ждать остановки каждого, то так и красный загорится, ждать вечно? Есть светофоры, горящие зеленым 10-12 секунд - рассчитано на то, чтоб пешеход бежал через дорогу, речи о "ждать" вообще не идет.
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12.11.2021 08:39 Відповісти
Ну посмотрите-ж видео внимательно, с первых секунд видно, что на светофоре горит красный для встречной полосы движения, значит и для джипа , с вероятностью 99,99 % тоже горел красный, причем он не только загорелся, а горел до того как крузак подъехал на перекресток, пешеходы идут на свой зеленый , а не ломятся как сайгаки на красный, что тоже, согласен, бывает, но это точно не тот случай.
Так же не похоже что водила под чем-то, 3,14здел по телефону, прикуривал сигарету, просто воткнул в какие-то сложные мысли в башке, в общем что-то отвлекло его от дороги и от того ,что ему горел красный. Слава Богу все живы, оплатит лечение и ущерб пострадавшим, и может идти в церковь, ставить Богу свечку с руку толщиной)) Вместо этого он запросто мог бы убить их и вляпаться с серьёзную уголовку, с весьма реальными 6-10 годами, Харьков уже так всех заколебал, что уже пол-украины адекватных людей готовы скидываться на серьёзную юридическую помощь пострадавшим и не дать откупиться, когда водятел типа малолетки предидущего или курицы обдолбанной просто обязан получить реальный срок, иначе их уже скоро улица начнет судить, более сурово чем любой "самый гуманный суд". Что касается его прав, то уверен, что судья обязан дать ему отдохнуть от вождения, года на два, как и любому водиле, виновному в дтп , в котором причинен вред здоровью человека......
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12.11.2021 09:47 Відповісти
Все элементарно просто, Ватсон. Переходя дорогу просто посматриваешь в сторону возможного появления транспорта. Никогда не знаешь, что может произойти. Отказали тормоза у авто, водитель отвлекся на телефон, стало плохо водителю и т.д. Много ездил по Скандинавии, я ни разу не видел, чтобы пешеход начал движение не убедившись в полной остановке авто, дети наоборот подымают руку при приближении машины. Обозначившая таким образом свое присутствие. В Украине часто и густо наблюдал ситуацию, идет олень в капюшоне и в телефоне прыгнуло на пешеходный переход и поперло.
Даже не знаю как это назвать. Отсутствие самосохранения или элементарной логики.
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12.11.2021 14:29 Відповісти
Это не олень - это пешеход!! Это не он должен переживать, идя на зеленый свет, а водитель притормаживать за 10 метров от пешеходного перехода.
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13.02.2022 10:34 Відповісти
Походу мужик вообще на дорогу не смотрел... смотрел в телефон...
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11.11.2021 19:52 Відповісти
Это жесть, ехал он небыстро но в упор не видел людей впереди.
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11.11.2021 21:06 Відповісти
зато сегодня в Харькове появился новый кхмер
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11.11.2021 21:15 Відповісти
Иногородние водители не любили Харьков еще в 60-70 годах, когда обьездной дороги не было еще. Правда и автотранспорта сколько не было. О наркоте не знали, не употребляли, если приходилось садиться за руль...
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11.11.2021 22:28 Відповісти
Если честно, когда перехожу дорогу, то на зеленый светофор всё равно смотрю по сторонам. Жизнь одна и пофиг, что на том свете скажут- ты был прав епрст...
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11.11.2021 22:49 Відповісти
Там дети. Они не имеют еще такого чувства самосохранения, оно с годами приходит
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11.11.2021 23:40 Відповісти
В данном случае это могло не помочь. Когда ты идешь на зеленый, то ожидаешь, что медленно двигающиеся машины остановятся на красный. Если этого не происходит, как в данном случае, ты, наиболее вероятно, не успеешь среагировать, даже если будешь смотреть прямо на авто. Если же полностью ждать остановки всего подъезжающего транспорта, когда у тебя зелёный, то ты не сможешь перейти 2/3 дорог.
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12.11.2021 10:12 Відповісти
Вот я перехожу .И вижу ,что чем беднее тачка ,тем дальше от перехода она начинает тормозить. А падаль ,мразь на бентли майбахе и прочих там (не буду писать марки бо тут все такие аристократы ниибацца, шо инфинити и тоеты по семсят штук для них бричка для челяди) колымагах даже не думает останавливатся когда пешеходы уже на переходе, и рядом стоят машины.
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12.11.2021 12:31 Відповісти
У Харкові пороблено
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11.11.2021 23:10 Відповісти
Харків територія жахів і моральних потвор
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11.11.2021 23:22 Відповісти
Харьков - плохой город, там много москалей, мошенников, аферистов, крыс и тараканов.
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12.11.2021 07:47 Відповісти
А тараканы в бОшках
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12.11.2021 11:31 Відповісти
Може п'яним чи обдовбаним водіям присуджувать пішоходство в Харкові?! Хай їх колеги калічать....
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12.11.2021 08:17 Відповісти
"Ну что вы прицепились к человеку.. никто же не умер "
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12.11.2021 08:24 Відповісти
цитати найвеличніших президентів?
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12.11.2021 22:34 Відповісти
Малому в желтой куртке, значит, еще не время умирать - так протащило((
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12.11.2021 08:32 Відповісти
просто кончений виродок.
вражає, що жоден з тих, хто підійшов, не зламав цьому уйобку щелепу.
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12.11.2021 08:58 Відповісти
все ломают на цензоре )) а вот если бы там старый дед был на запоре - то желающих размолотить ему хлебососку было бы пруд пруди ,спорим?
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12.11.2021 12:33 Відповісти
не знаю. але цьому я б спробував.
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12.11.2021 12:44 Відповісти
Да , это по справедливости. Можно даже сказать ,по мужски. Но получить срок за етого кондома. Пускай даже условный (уверен у Вас нет судимостей, поетому условно 99,9%) ето равносильно клейму говна . На всю жизнь . Мы пока не в Норвегии. На жаль.
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12.11.2021 15:29 Відповісти
Стопудов в телефоне ковырялся. Оно конечно идиотов везде хватает, особенно на дорогах, но Харьков в последние годы шото как-то лидирует в этом смысле. Даже с Киевом, где сосредоточение этих самых идиотов по идее даже выше с учетом того что тут со всех регионов собираются.
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12.11.2021 14:46 Відповісти
в Києві такого п_здеця не було років з 2000-х
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12.11.2021 22:36 Відповісти
Поздравляю ! Кернес Град чемпион по мажорам-дебилам !!! Первое место по Украине. Так держать. Количество мажоров скоро сравнится с количеством жителей Харькова.
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12.11.2021 17:44 Відповісти
В 90 ые да и в нулевые на Лоске продавались тогда еще модные наклейки с разными цитатами, так самая ходовая тогда была " ОСТОРОЖНО ХАРЬКОВЧАНЕ!"
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12.11.2021 21:06 Відповісти
В Харкові і світлофори відповідні - замість жовтого йде зворотній відлік як на автогонках якихось.
От у психічно хворих дах і зриває по-троху
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12.11.2021 22:37 Відповісти
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