В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході. ВIДЕО автореєстратора

В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис моменту ДТП оприлюднено в соцмережах.

На записі видно, що під колеса автомобіля потрапило двоє людей. Одного з пішоходів позашляховик протягнув за собою більше десяти метрів. Обидва потерпілі залишились живі.

ДТП сталося на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

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