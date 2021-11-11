Водія, який скоїв наїзд на підлітків у Харкові, затримали. Ймовірно, він під дією наркотиків, - Монастирський. ВIДЕО

Водія, який сьогодні скоїв наїзд на двох підлітків на переході у Харкові, затримали поліцейські.

Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішоходному переході у Харкові, затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики", - зазначив Монастирський.

За його словами, поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин.

"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він.

Монастирський розповів про стан постраждалих та опублікував відео камер спостереження, що зафіксували момент ДТП.

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"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні. Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!", - сказав міністр внутрішніх справ.

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