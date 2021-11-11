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Водія, який скоїв наїзд на підлітків у Харкові, затримали. Ймовірно, він під дією наркотиків, - Монастирський. ВIДЕО

Водія, який сьогодні скоїв наїзд на двох підлітків на переході у Харкові, затримали поліцейські.

Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішоходному переході у Харкові, затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики", - зазначив Монастирський.

За його словами, поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин.

"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він.

Монастирський розповів про стан постраждалих та опублікував відео камер спостереження, що зафіксували момент ДТП. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харкові елітний позашляховик збив людей на пішоходному переході. ВIДЕО автореєстратора

"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні. Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!", - сказав міністр внутрішніх справ. 

Дивіться також: "Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) підлітки (406) Харків (5600) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+70
А що ви хотіли від міста, яке собі в мери трупа вибирає?
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11.11.2021 17:30
+38
там що пороблено, в тому Харкові?
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11.11.2021 17:24
+32
"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він."

Джерело:

А шо, тільки зеленим Трухіним та Грабарам можна обдовбаними сідати за кермо?
В слуг більше прав, ніж в їхніх хазяїв- виборців?
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11.11.2021 17:30
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там що пороблено, в тому Харкові?
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11.11.2021 17:24 Відповісти
А що ви хотіли від міста, яке собі в мери трупа вибирає?
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11.11.2021 17:30 Відповісти
та то було риторичне питання
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11.11.2021 17:33 Відповісти
А Трухина???
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11.11.2021 17:52 Відповісти
яким боком цей мудак до Харкова?
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11.11.2021 17:55 Відповісти
Харків і Трухін брати близнюки.
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11.11.2021 22:04 Відповісти
а яким боком Харків до Трухіна?
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11.11.2021 23:27 Відповісти
Шо вы хотите - это родной город нйсправедливейшего Генпрокурора Бенедиктовой!.
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11.11.2021 18:16 Відповісти
я вже казав, що Харків - столиця беззаконня, де править 100-200 баксів.....
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11.11.2021 18:20 Відповісти
все быдло с даунецка там осело
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11.11.2021 18:39 Відповісти
очень может быть...
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11.11.2021 18:40 Відповісти
Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!", - резюмував міністр внутрішніх справ.

да-да.. й зуб дає?) через куілька місяців закриють справу та звинуватять дітей.. мов, самі кинулися під машину..
як з закрили справу проти УкрЕксімБанку..
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11.11.2021 17:27 Відповісти
Эти задержания до сраки и ни к чему не приводят. Откупится и отпустят. И дальше будет сбивать людей.
Только физическое воздействие на таких на месте.
Ему типа можна людей калечить а его нельзя?
Можно и нужно мочить таких тварей на месте.
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11.11.2021 17:28 Відповісти
"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він."

Джерело:

А шо, тільки зеленим Трухіним та Грабарам можна обдовбаними сідати за кермо?
В слуг більше прав, ніж в їхніх хазяїв- виборців?
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11.11.2021 17:30 Відповісти
В Харькове на все есть действующие расценки, все знают, сколько стоит развалить любое дело, сколько стоит признать преступника лицом, совершенно случайно попавшим на место преступления. Таков наше "правосудие", таковы юридические вузы (их целых три!) Харькова.
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11.11.2021 17:37 Відповісти
І з таких цінних кадрів харківська Венедиктова сколотила ДБР, в якому ну "чисто випадково" майже всі керівні посади зайняли вихідці з Харкова.
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11.11.2021 17:39 Відповісти
Венедиктова успешно продала хлебные места.
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11.11.2021 17:42 Відповісти
За наркоту откупился, за детей тем более откупится. Никто не хочет судей и прокурворов за горло подержать?
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11.11.2021 17:33 Відповісти
Ты имбецил? Читай статью. Его привлекли по 309 УК. Не откупился он.
Я б такого как ты дурака за горло подержал. Из-за тупости своей нагнетаешь там где не нужно.
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12.11.2021 12:40 Відповісти
Один случай с Зайцевой - страшная случайность, второй эпизод с малолетним мажором - снова страшная случайность, и сегодня Харьков снова отличился очередным неполноценным водителем. Городу срочно нужна радикальная чистка от расплодившихся негодяев по инструкциям майора Чарлза Линча.
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11.11.2021 17:37 Відповісти
та если бы "случайности" , почитайте местные паблики типа ХуСалтовка -там каждый день по три-четыре похожих дтп с наркоманами и бухарями...
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11.11.2021 17:56 Відповісти
случайность? Случайность это те мрази которые не смогли сделать экспертизу. Так бы суке дали побольше. За бабло считай суку отмазали, а люди гниют в могилах
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11.11.2021 18:30 Відповісти
Это сколько «побольше»?))) там верхний край по ее статье 10 лет со всеми отягчающими. Так что пох уже там все экспертизы. А вот УПК надо бы поменять. За групповое убийство автомобилем надо лет 20 давать, не меньше, чтобы даже по УДО 13 лет да было
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11.11.2021 20:10 Відповісти
10 років норм, просто УДО при масовому вбивстві за отягчаючих обставин не повинно бути
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11.11.2021 23:21 Відповісти
пощастило дитині що не затягнуло під колеса
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11.11.2021 17:41 Відповісти
ой дійсно пощастило хлопчику - мабуть таки заплічник на дав переїхати колесом дитину...
дівчинці гірше - там конкретно вдарило (попередньо - поламані ребра і стегно ...струс моску і інші забої)
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11.11.2021 17:59 Відповісти
****ь, так там же ещё и светофор!!!
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11.11.2021 17:46 Відповісти
и андону стабильно красный....
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11.11.2021 18:00 Відповісти
разберитесь, как прокурорские уроды все 309 херят и в суд не направляют, прикрываясь письмом рябошапки и решением ВС.
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11.11.2021 17:46 Відповісти
вы вспомните еще полтавца, которой вышел по досрочке, снова получил права и снова полицаи остановили его бухим
уже давно перехожу дорогу только лишь когда все машины остановятся
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11.11.2021 17:52 Відповісти
а це і вірно, оскільки несправну гальмівну систему, пішоходи бредучи отарою- не зупинять. Щодо відео, я таке дивитись не можу, придурка до бампера треба прив'язати та через весь Харків протягнути...
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12.11.2021 03:23 Відповісти
"Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!", - сказав міністр внутрішніх справ.
-
- Та ти, міністрику, візьми примусово кров на аналіз у попереднього 16-річного дебіла, а потім уже будеш вихвалятися! Ти ж навіть на це не здатний!
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11.11.2021 18:02 Відповісти
Як це Монастирський відразу виявив, що водій під наркотою??? - За Трухіна досі невідомо, чи був він взагалі за кермом (і чи був він в Україні)... І взагалі - чи була якась аварія???
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11.11.2021 18:03 Відповісти
интересно как министр МВД может обещать что преступник будет наказан если виновность определяет суд . а это уже Министерство Юстиции . по факту обычные пустые обещалки что бы лохторат не сильно возмущался
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11.11.2021 18:06 Відповісти
Бабло решает все. На месте надо ему коленные чашечки пощупать..В Штатах Суд Линча.
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11.11.2021 18:17 Відповісти
"Палата представителей США в среду, 26 февраля 2020, приняла законопроект, который признает суд Линча преступлением федерального уровня, совершенным на почве ненависти. За документ проголосовали 410 законодателя, против - четыре. Законопроект носит имя Эмметта Тилла - темнокожего подростка, который был убит в 1955 году в штате Миссисипи из-за того, что его обвинили в приставаниях к женщине. Обвинения потом не подтвердились."
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11.11.2021 18:39 Відповісти
Наїзд на пішоходів на "зебрі" має приводити до конфіскації авто на користь постраждалих і позбавлення водійських прав як мінімум на 10 років. Наїзд на трасі або в місцях не призначених для перетину пішоходами має призводити до "космічного" штрафу або конфіскації майна потерпілого на користь автомобіліста з метою компенсації матеріальної та моральної шкоди. Відповідальність за ДТП має бути рівноцінною для будь якого порушника - чи то водій чи то пішохід. Сьогодні, на жаль, зубожілий люд порушує всі можливі правила, пхається під колеса і традиційно волає що в усьому винні "багаті водії"...
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11.11.2021 18:36 Відповісти
Нічого йому не буде. 14 річного сина м'ясника не зможуть посадити, а тут риба побільше. Тільки суди Лінча.
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11.11.2021 18:38 Відповісти
З чого такий висновок, з старої двухсотки?
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11.11.2021 18:50 Відповісти
Тим більне Труханову можна, а чому йому ні?
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11.11.2021 18:39 Відповісти
Трухину ,ты хотел сказать
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12.11.2021 05:19 Відповісти
ах ты ж ******* наркоша сучья.....(( тянул школьника сколько.... убить суку драную мало...вот в каких случаях непомешали бы законы шариад... голову мечём с плеч и всё ((
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11.11.2021 18:40 Відповісти
той підор відкупився, і знову відкупиться, знає кому та скільки давати
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11.11.2021 18:45 Відповісти
Это бычье явно"кернеса" обожралось....
Оно ехало не обращая внимания на красный свет светофора!
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11.11.2021 18:46 Відповісти
Доки не станеться прецедент, коли такого водія розірвуть на шматки, так і буде.
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11.11.2021 18:53 Відповісти
"Дети, к счастью, остались живы и госпитализированы в больницу. Негодяй обязательно будет отвечать! Гарантирую!", - сказал министр внутренних дел. Источник:

смеятся когда?
Зайцева скажет - от забора и до заката. Да?
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11.11.2021 18:58 Відповісти
"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду". - Оце "новина".
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11.11.2021 19:30 Відповісти
Все живы… ну что ему присудят? Хулиганку как обычно и штраф за красный! А так денег заплатит потерпевшим и прокурорским с судьями. Вот и все уголовное дело!
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11.11.2021 20:14 Відповісти
Як казав Бубочка: - "никто же не умер".
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13.11.2021 07:27 Відповісти
Звиздец
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11.11.2021 20:20 Відповісти
Судити однозначно! Потрібно було моментально тормозити!

Але,яка безпечність других,на 4 секунді три людини на дорозі вже,а ще жовте світло!
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11.11.2021 22:27 Відповісти
А ви взагалі хотіли від цього квазі-міністра?
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11.11.2021 22:30 Відповісти
Заголовок: "Ймовiрно, вiн під Дією". Да у нас 73% населения "під "Дією".
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11.11.2021 22:37 Відповісти
Харків вже впевнено обіймаю позицію міста неадекватних д....бів за кермом.
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11.11.2021 22:53 Відповісти
в харкові пішоходів взагалі ігнорують!
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11.11.2021 23:24 Відповісти
Чтобы запретить Суд Линча как один из элементов прямой демократии наряду с возможностью для добропорядочных граждан защитить себя при помощи огнестрельного оружия, - сначала эти институты народовластия необходимо иметь. А
потом выстраивать конструкции в координатах "польза -вред". Пока же повязка Фемиды скрывает от общества состязательность в системе "правосудие - коррупция". Поэтому 20 раз убедитесь в безопасности перехода даже на регулируемом перекрестке, так как в этом государстве нет инструментов, которые безоговорочно и моментально останавливали не лучших граждан перед преступлением.
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12.11.2021 05:28 Відповісти
Пішоходи! Не втрачайте пильності навіть йдучи на своє зелене світло! На дорогах, як і у життя, повно ідіотів. Те саме можу сказати і водіям.
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12.11.2021 09:00 Відповісти
ВЫ разберетесь... уж в который раз
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12.11.2021 17:58 Відповісти
Може ця мразота-якийсь діяч від зеленої шобли. Не здивувався б.
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14.11.2021 09:50 Відповісти
 
 