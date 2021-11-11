Водія, який скоїв наїзд на підлітків у Харкові, затримали. Ймовірно, він під дією наркотиків, - Монастирський. ВIДЕО
Водія, який сьогодні скоїв наїзд на двох підлітків на переході у Харкові, затримали поліцейські.
Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішоходному переході у Харкові, затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики", - зазначив Монастирський.
За його словами, поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин.
"Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він.
Монастирський розповів про стан постраждалих та опублікував відео камер спостереження, що зафіксували момент ДТП.
"Діти, на щастя, залишилися живі і госпіталізовані до лікарні. Негідник обов'язково буде відповідати! Гарантую!", - сказав міністр внутрішніх справ.
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да-да.. й зуб дає?) через куілька місяців закриють справу та звинуватять дітей.. мов, самі кинулися під машину..
як з закрили справу проти УкрЕксімБанку..
Только физическое воздействие на таких на месте.
Ему типа можна людей калечить а его нельзя?
Можно и нужно мочить таких тварей на месте.
Розберемось разом з прокуратурою до дрібніць, як так сталося!", - додав він."
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А шо, тільки зеленим Трухіним та Грабарам можна обдовбаними сідати за кермо?
В слуг більше прав, ніж в їхніх хазяїв- виборців?
Я б такого как ты дурака за горло подержал. Из-за тупости своей нагнетаешь там где не нужно.
дівчинці гірше - там конкретно вдарило (попередньо - поламані ребра і стегно ...струс моску і інші забої)
уже давно перехожу дорогу только лишь когда все машины остановятся
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- Та ти, міністрику, візьми примусово кров на аналіз у попереднього 16-річного дебіла, а потім уже будеш вихвалятися! Ти ж навіть на це не здатний!
Оно ехало не обращая внимания на красный свет светофора!
смеятся когда?
Зайцева скажет - от забора и до заката. Да?
Але,яка безпечність других,на 4 секунді три людини на дорозі вже,а ще жовте світло!
потом выстраивать конструкции в координатах "польза -вред". Пока же повязка Фемиды скрывает от общества состязательность в системе "правосудие - коррупция". Поэтому 20 раз убедитесь в безопасности перехода даже на регулируемом перекрестке, так как в этом государстве нет инструментов, которые безоговорочно и моментально останавливали не лучших граждан перед преступлением.