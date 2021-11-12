"Ви раби Путіна і виконуєте його наказ!" - Саакашвілі - грузинським правоохоронцям під час транспортування з Руставі в Тбілісі. ВIДЕО

Міхеіл Саакашвілі назвав грузинських правоохоронців, котрі транспортували його з тюрми в Руставі до в'язничної лікарні у Тбілісі, рабами Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео цього моменту. Водночас, Саакашвілі обвинуватив правоохоронців у виконанні наказів російського керівництва.

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