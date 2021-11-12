"Ви раби Путіна і виконуєте його наказ!" - Саакашвілі - грузинським правоохоронцям під час транспортування з Руставі в Тбілісі. ВIДЕО
Міхеіл Саакашвілі назвав грузинських правоохоронців, котрі транспортували його з тюрми в Руставі до в'язничної лікарні у Тбілісі, рабами Путіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео цього моменту. Водночас, Саакашвілі обвинуватив правоохоронців у виконанні наказів російського керівництва.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар12.11.2021 09:52
+11 Атас Злой
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+10 aleks kyb
показати весь коментар12.11.2021 09:51
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- сразу видно что искать в глазах путина любоф ему даже не приходило в голову..
подписал пол Олланда - "мир" - типо сам напал?
ты еврей?
Михо тупо сдал кусочек таой нехилый страныы Путину
**** - СДАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если тебя посадили за грабеж, убийство, вымогательство - то они рабы путина.
Так,навіть на ЦН,деякі тролі не раз таку відверто антиукраїнську лабуду несуть,а в кінці "Слава Україні" ліплять.У Мішико це "бариги" і "путєн"
- неплохие качества для политика вообще то - у ЗеЕрмака к примеру есть только жажда власти и плюшки которая эта власть дает..
Я думаю, лет через 20-30 русские раскроют свои архивы и окажется, что Миша был их клоуном. Он абсолютно осознанно торпедирует полит. консенсус в Грузии и только создает хаос. Его действия на руку Москве, в первую очередь.
Прям то пуйло спит и видит,как добить Миху ,которого уже давно добили ,заставив шляться по миру без права легально въехать в страну,где он был президентом....
В 2014 тоже никто не верил, что Россия нападет. Поэтому в том, что Михаила россияне попытаются убить, теперь сомнений нет.
Такие же как наши ЗЕ- на словах в НАТО но всеми силами пытаются затормозить и сделать разворот на восток
Саакашвілі був президентом Грузії два строки. Боровся заикраїну, а не за власний гаманець - бо не має нічого! Так, "заробив" безліч ворогів. Але зумів витягти країну з прірви... Проте країна захиталася і без нього вгрузла в липке, смердюче і отруйне болото, в яке Грузію тягнуть кістляві кремлівські лапи...