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"Кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19", - МОЗ. ВIДЕО

Минулої доби проти COVID-19 щепили понад 270 тис. людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"У середньому кожен п`ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - сказала Карчевич.

За її словами, від початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.

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Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Що тітка меле? У нас 40 мільйонів дорослих? Може і було в 1991 році, та і то сумнівно дуже! А скільки ковід викосив? Якщо серйозно, то скільки роз"їхались по світах за 30 років, скільки померло від серцево-судинних , раку діабетів, туберкульозу чи, якщо дуже поталанило, то просто від старості. Нація старіє і вимирає з ковідом, чи без його. І так буде і надалі, поки в Україні докорінно щось не зміниться...
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12.11.2021 12:36
+3
каждый пятый вакцинирован... а каждый какой))) переболел?
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12.11.2021 12:52
+2
Надо поднажать...даешь к новому году 70 процентов...и ни процента меньше...больше можно..
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12.11.2021 12:26
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Надо поднажать...даешь к новому году 70 процентов...и ни процента меньше...больше можно..
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12.11.2021 12:26 Відповісти
О чем вы говорите! Такими темпами как сейчас ковид раньше вымрет.
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12.11.2021 12:28 Відповісти
Розмовляла вчора дружина по тел з двоюрідним братом. Він живе в Києві. Розповів, що декілька його знайомих мужиків в районі 40 років склеїли ласти. А от чи від прививок чи від алкогогя. а хто його знає. Так і не переконала його прививатися.
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12.11.2021 12:33 Відповісти
20% ? Серьезно? Ахахахаха. Чемпионы блин по литрболу в полужидком весе.
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12.11.2021 12:27 Відповісти
а только недавно , вроде, ляшко заявлял, что - каждый четвертый привитый
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12.11.2021 12:30 Відповісти
Ну так через полгода нада поновой, иначе становишся антиваксером.
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12.11.2021 12:32 Відповісти
Какие полгода. Начало вакцинации в Украине конец февраля...
То бишь уже через три месяца нужно начинать колоть по новой...
А если не уколоть то зеленые сертификаты в дие поменяют цвет...
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12.11.2021 12:37 Відповісти
5-я волна вакцинации для всех желающих от 18 лет началась только 20 июля.
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12.11.2021 19:24 Відповісти
Ого! Темпы поражают!
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12.11.2021 12:31 Відповісти
Навіть майже 12 млн це не кожен п'ятий, а кожен четвертий. Щось з математикою не того.
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12.11.2021 12:33 Відповісти
Полная вакцинация - 18.8% из гугела.
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12.11.2021 12:36 Відповісти
у гугела дата отстает на день или на 2
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12.11.2021 13:13 Відповісти
Я четвертий.
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12.11.2021 12:36 Відповісти
добре. тоді я третій.
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12.11.2021 14:50 Відповісти
Що тітка меле? У нас 40 мільйонів дорослих? Може і було в 1991 році, та і то сумнівно дуже! А скільки ковід викосив? Якщо серйозно, то скільки роз"їхались по світах за 30 років, скільки померло від серцево-судинних , раку діабетів, туберкульозу чи, якщо дуже поталанило, то просто від старості. Нація старіє і вимирає з ковідом, чи без його. І так буде і надалі, поки в Україні докорінно щось не зміниться...
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12.11.2021 12:36 Відповісти
а то ничё, шо рожают?
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12.11.2021 14:49 Відповісти
в 1991 было 52 миллиона население Украины
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12.11.2021 19:25 Відповісти
Згадала баба, як дівкою була! Річ про доросле населення, яке по медицинським показникам починається з 18 років. За 30 років багато чого змінилося, смертність майже всі роки перевищує народжуваність. А скільки виїхало і виїжджає і досі за кордон? І це мільйони людей!
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12.11.2021 21:13 Відповісти
Щось з аріфметикою не те.
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12.11.2021 12:47 Відповісти
Арихметика - не коньок нанішньої влади.
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12.11.2021 12:50 Відповісти
В Україні приблизно 34 млн.ДОРОСЛОГО населення. 12 повністю вакцинованих. Це ніяк не п'ята частина. Відправте її на курси математики.
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12.11.2021 12:52 Відповісти
- Официант, счет пожалуйста
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
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12.11.2021 12:57 Відповісти
Ще трохи і наздоженемо африканські племена.
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12.11.2021 12:50 Відповісти
каждый пятый вакцинирован... а каждый какой))) переболел?
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12.11.2021 12:52 Відповісти
шо, и даже 45-й бустерной дозой?! та не брешите!
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12.11.2021 14:47 Відповісти
Виходить, що не більше 25% вірить владі щодо вакцинації.
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12.11.2021 15:27 Відповісти
Неправда, просто очереди большие. Каждый сутки по 300 000 вакцинируются, больше не могут.
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12.11.2021 19:27 Відповісти
Тоді виникає питання, чому ці обмежені можливості вакцинації не витрачають виключно на критичні групи - пенсіонерів або з важкими хворобами, які дають високі показники смертності і завантаженості лікарень, а змушують вакцинуватися всіх інших, по якім мінімальні відсотки смертності?
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12.11.2021 22:30 Відповісти
Я не вибирав Зе та зе-команду, питання до 73%. Вони зробили це разом. Там дуже некомпетентна команда в усіх сферах діяльності. У тому числі у медицині.
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13.11.2021 13:08 Відповісти
По ее информации у нас привито 12 и 8 миллионов взрослого населения ( потому что те кто привился однажды, привьется и второй раз " порог страха" пройден. Получается что у нас в той или иной степени привито 20млн. человек. у нас даже по нашей липовой статистики всего 41 млн. населения из них 6 млн ( дети до 14 лет) не подлежащих вакцинации. Что имеем в сухом остатке . 41- 6 = 35. Дальше 35 - 20( вакцинированных) = 15 млн. взрослого населения еще не вакцинировано. А это означает что у нас вакцинировано АЖ ---57% взрослого населения. ( чистая арифметика) И что кто то верит в эти "дутые цифры".
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12.11.2021 15:47 Відповісти
И сколько из всех взрослых переболело ковидом, т.е. получило природный иммунитет? И их никто не учтет полностью, потому что, чем крепче организм, чем сильнее иммунитет, тем больше шансов, что ковид пройдет почти безсимптомно и никто никуда обращаться за медпомощью не будет!
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12.11.2021 19:11 Відповісти
нет, привито только 12 млн человек, а 8 млн из этих 12 млн привито 2 раза.
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12.11.2021 19:26 Відповісти
Речниця МОЗ сказала: "майже 12 млн українців отримали ПОВНИЙ курс вакцинації"(2 дози), "ТА ЩЕ більше 8 млн щепилася поки один раз"(не з цих). Можливо, МОЗ не дружить з головою і його повідомлення, як "мільярд дерев"
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12.11.2021 23:05 Відповісти
Сумарно зроблено 20 млн доз. Так, слово ще там зайве.
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13.11.2021 13:05 Відповісти
Правильно звучить так: 12 млн вже отримали дві дози, а 8 млн поки що одну дозу.
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13.11.2021 13:07 Відповісти
Мабуть ця речниця в минулому була костюмером, візажистом або ще кимось з Кварталу 95, що її взяли в МОЗ, а вона в двох числах плутається.
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13.11.2021 13:19 Відповісти
Какой оптимистичный заголовок! А если так? "Четверо из пяти украинцев могут умереть в любой момент от ковида"
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13.11.2021 08:03 Відповісти
А должно быть, что пятая часть не вакцинирована еще! Тогда и не занимали бы второе место в мире по смертности.
Понятно, что дураки потеряли полгода, когда было полно всевозможных прививок и все желающие их сделали. Но и государство тоже хорошо. Почему средства на ковид пускают на дороги?! И если у нас диджтализация, то запись на прививку не должна создавать никаких проблем всем желающим. 3й год не могу создать нормальный сервис, где можно записаться на время и не стоять в очереди 4 часа на прививку.
А как назвать действия высших чиновников, что просто не ставя подпись на разрешении устанавливать кислородные станции в отделениях, которые куплены были на волонтерские деньги!
Вина в этих смертях и на государстве и на самих невакцинированных!
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15.11.2021 12:04 Відповісти
 
 