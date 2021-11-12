"Кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19", - МОЗ. ВIДЕО

Минулої доби проти COVID-19 щепили понад 270 тис. людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"У середньому кожен п`ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - сказала Карчевич.

За її словами, від початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.

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