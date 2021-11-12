"Кожен п'ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від COVID-19", - МОЗ. ВIДЕО
Минулої доби проти COVID-19 щепили понад 270 тис. людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"У середньому кожен п`ятий дорослий українець на сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - сказала Карчевич.
За її словами, від початку вакцинальної кампанії повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли майже 12 млн українців, а понад 8 млн - отримали одну дозу щеплення.
Топ коментарі
+3 Георгий Иванов #118601
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+3 Вася Шевченко #371210
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+2 Привет
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То бишь уже через три месяца нужно начинать колоть по новой...
А если не уколоть то зеленые сертификаты в дие поменяют цвет...
- Кофе 20, итого 50, получилось 300.
- Что значит получилось?
- Официант -Ну значит не получилось
Понятно, что дураки потеряли полгода, когда было полно всевозможных прививок и все желающие их сделали. Но и государство тоже хорошо. Почему средства на ковид пускают на дороги?! И если у нас диджтализация, то запись на прививку не должна создавать никаких проблем всем желающим. 3й год не могу создать нормальный сервис, где можно записаться на время и не стоять в очереди 4 часа на прививку.
А как назвать действия высших чиновников, что просто не ставя подпись на разрешении устанавливать кислородные станции в отделениях, которые куплены были на волонтерские деньги!
Вина в этих смертях и на государстве и на самих невакцинированных!