Рябошапка співпрацював із Портновим заради встановлення контролю над судовою системою, - ЗМІ. ВIДЕО
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та керівництво Адміністрації президента Володимира Зеленського, а також проросійський політик Андрій Портнов ймовірно впливали на зміну очільника головного органу суддівського самоврядування, Ради суддів України Олега Ткачука, яке відбулося у липні 2019 року.
Про це йдеться у черговому розслідуванні проєкту "Слідство.info", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти стверджують, що вони отримали копії так званих "плівок Вовка" - таємні записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва, які викривають політичну корупцію та захоплення влади суддею Вовком та його колегами.
З отриманих плівок випливає, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Олега Ткачука з посади голови Ради суддів України, та просували "зручну" кандидатуру на його місце. Із записів можна зробити висновок, що такою кандидатурою спершу міг бути Вадим Бутенко, на той час заступник Ткачука.
Крім того, свої дії Павло Вовк координував із високопосадовцем часів Віктора Януковича, проросійським політиком Андрієм Портновим, та із Адміністрацією президента, зокрема, ймовірно із тодішнім заступником її керівника Русланом Рябошапкою. Із плівок випливає, що саме суддя ОАСК координував зустріч Бутенка із представниками АП.
Як розповів Ткачук у коментарі журналістам "Слідства.Інфо", заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.
Нагадаємо, що Руслан Рябошапка займав посаду заступника голови адміністрації президента Володимира Зеленського з травня по серпень 2019. Згодом Рябошапка обійняв посаду Генерального прокурора України та пропрацював на ній до березня 2020 року. Найбільше Руслан Рябошапка запам’ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь. Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину".
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"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
Джерело:
Рябошапка - продукт зелёного дебилизма, немного умнее Венедиктовой.
Наоборот, все начинания Портнова от резал на корню.
Но, биомасса склонна верить типо журналистам.
Напомни, какое издание первым смаковало пленки Бигуса, бо я запамятоввл.
Ждем-с.
У кого еще нет склероза, прекрасно помнят, что его сняли из-за постоянного закрытия дел, открытых по заявлениям Портнова.
А склерозники идут лесом.
Часу в нього зараз вдосталь, тільки і робить, що вештається по телеефірах.
А сельским дебилам что-то доказывать - ниде собственного достоинства.
Так понятно?
Без вироку суду публічно називав невинуватих людей, Антоненка, Кузьменко, Дугар вбивцями.
"Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив:
"Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
Архив соломонового университета уничтожен.
Сталин тоже был плохой человек, но к убийству Павлика Морозова он непричастен.
Про «сносы», «импичменты»… даже не философствуй! Будь выше этих порохоботских глупостей.
Суддя Вовк та команда президента Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів України у власних інтересах
філ зе діфференс
А так состава преступления нет.
В 2013 году, во время Евромайдана, Дмитрий Владимирович был рупором происходящего. В частности, клеймил позором своих земляков-соратников.
А недавно в интервью он заявил, что не смог распознать в Клименко изменника. Ведь в 2006 году член шайки был простым бизнесменом.
После Революции Достоинства экс-ведущий переключился на действующую власть, в частности, делал сюжеты, посвященные коррупции в окружении Порошенко.
Интересно, что многие общественные активисты прозвали Гнапа «рупором Кремля». А еще предполагают, что деньги на избирательную кампанию Дмитрий Владимирович получил от того самого донецкого приятеля Александра Клименко, который сейчас скрывается в Российской Федерации.
По слухам, беглый экс-Министр доходов платит Гнапу 50 000 долларов в месяц.
Связи с Москвой подтверждаются еще и тем, что в сентябре прошлого года Гнап пообщался с журналистом пропагандистского https://riafan.ru/1102698-kandidat-v-prezidenty-gnap-ukraina-balansiruet-na-samom-krayu-finansovoi-propasti сайта Федеральное Агенство Новостей.
Поговаривают, что главная цель раскрутки Гнапа - на предстоящих парламентских выборах ввести в Раду людей Клименко.
Кроме того, в Генеральной прокуратуре считают, что Дмитрий Гнап был пособником бегства за границу фигуранта скандального «газового дела» Александра Онищенко. Тогда Гнап разместил информацию о его предстоящем аресте, после чего депутат скрылся. Впоследствии журналист ездил на встречу с Онищенко во Францию, а после опубликовал переписку депутата с представителями президента Игорем Кононенко и Сергеем Березенком.
Позже сам Онищенко выступил с заявлением, что Гнап смонтировал расследование о коррупции Порошенко, а слова и вовсе были вырваны из контекста. Более того, переписки, о которых говорит Гнап, Онищенко ему не давал.
Осенью прошлого года в городе Шишаки (Полтавская область) неизвестные облили Гнапа фекалиями. По словам журналиста, нападение произошло перед началом сессии Полтавского областного совета. При этом полиция никак не отреагировала на действия «титушек».
В феврале текущего года разгорелся еще один скандал, связанный с журналистом «Следствие.Инфо». Анна Бабинец выступила с заявлением, что Гнап на протяжении четырех лет скрывал на своем счете в банке 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.
Так, в 2015 году команде проекта «Следствие.Инфо» была присуждена денежная премия «Свободной прессы Восточной Европы» в размере 15 тысяч евро. Тогда Дмитрий Владимирович заявил, что отправит деньги на помощь ВСУ. В итоге оказалось, что на нужды армии было передана только часть средств. А по состоянию на 2019 год более 9 тысяч евро лежали на банковском счете Гнапа.
После скандала с деньгами представители партии «Сила людей» призвали Гнапа снять свою кандидатуру с президентских выборов. Однако впоследствии политик передал редакции проекта «Следствие.Инфо» все деньги.
https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dos%D1%94-b%D1%96ograf%D1%96ya-%D1%96-kompromat-na-ukra%D1%97nskogo-pol%D1%96tika https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dosє-bіografіya-і-kompromat-na-ukraїnskogo-polіtika