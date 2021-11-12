Рябошапка співпрацював із Портновим заради встановлення контролю над судовою системою, - ЗМІ. ВIДЕО

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та керівництво Адміністрації президента Володимира Зеленського, а також проросійський політик Андрій Портнов ймовірно впливали на зміну очільника головного органу суддівського самоврядування, Ради суддів України Олега Ткачука, яке відбулося у липні 2019 року.

Про це йдеться у черговому розслідуванні проєкту "Слідство.info", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що вони отримали копії так званих "плівок Вовка" - таємні записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва, які викривають політичну корупцію та захоплення влади суддею Вовком та його колегами.

З отриманих плівок випливає, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Олега Ткачука з посади голови Ради суддів України, та просували "зручну" кандидатуру на його місце. Із записів можна зробити висновок, що такою кандидатурою спершу міг бути Вадим Бутенко, на той час заступник Ткачука.

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Крім того, свої дії Павло Вовк координував із високопосадовцем часів Віктора Януковича, проросійським політиком Андрієм Портновим, та із Адміністрацією президента, зокрема, ймовірно із тодішнім заступником її керівника Русланом Рябошапкою. Із плівок випливає, що саме суддя ОАСК координував зустріч Бутенка із представниками АП.

Як розповів Ткачук у коментарі журналістам "Слідства.Інфо", заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка займав посаду заступника голови адміністрації президента Володимира Зеленського з травня по серпень 2019. Згодом Рябошапка обійняв посаду Генерального прокурора України та пропрацював на ній до березня 2020 року. Найбільше Руслан Рябошапка запам’ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь. Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину".

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