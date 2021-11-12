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Рябошапка співпрацював із Портновим заради встановлення контролю над судовою системою, - ЗМІ. ВIДЕО

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та керівництво Адміністрації президента Володимира Зеленського, а також проросійський політик Андрій Портнов ймовірно впливали на зміну очільника головного органу суддівського самоврядування, Ради суддів України Олега Ткачука, яке відбулося у липні 2019 року.

Про це йдеться у черговому розслідуванні проєкту "Слідство.info", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що вони отримали копії так званих "плівок Вовка" - таємні записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва, які викривають політичну корупцію та захоплення влади суддею Вовком та його колегами.

З отриманих плівок випливає, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Олега Ткачука з посади голови Ради суддів України, та просували "зручну" кандидатуру на його місце. Із записів можна зробити висновок, що такою кандидатурою спершу міг бути Вадим Бутенко, на той час заступник Ткачука.

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Крім того, свої дії Павло Вовк координував із високопосадовцем часів Віктора Януковича, проросійським політиком Андрієм Портновим, та із Адміністрацією президента, зокрема, ймовірно із тодішнім заступником її керівника Русланом Рябошапкою. Із плівок випливає, що саме суддя ОАСК координував зустріч Бутенка із представниками АП.

Як розповів Ткачук у коментарі журналістам "Слідства.Інфо", заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка займав посаду заступника голови адміністрації президента Володимира Зеленського з травня по серпень 2019. Згодом Рябошапка обійняв посаду Генерального прокурора України та пропрацював на ній до березня 2020 року. Найбільше Руслан Рябошапка запам’ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь. Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину".

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Автор: 

Портнов (334) суд (11679) Рябошапка Руслан (441)


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Топ коментарі
+30
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12.11.2021 14:19
+21
Не дивує. Ту РябуШапку до сих ковбасить при згадуванні Порошенка. Як і Бубу криворізького.
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12.11.2021 14:17
+16
А це резюме РябоїШапки, яка зараз розказує які всі не такі ...

"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."

Джерело:
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12.11.2021 14:20
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Не дивує. Ту РябуШапку до сих ковбасить при згадуванні Порошенка. Як і Бубу криворізького.
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12.11.2021 14:17 Відповісти
А це резюме РябоїШапки, яка зараз розказує які всі не такі ...

"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яні Дугарь.
Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив: "Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."

Джерело:
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12.11.2021 14:20 Відповісти
Саме головне, чиї вуха стирчать за цим усім, правильно Портнова
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12.11.2021 14:24 Відповісти
"Найбільше Руслан Рябошапка запам'ятався тим, що саме за його каденції прокуратура висунула обвинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремкта Андрію Антоненко, Юлії Кузьмегко та Яни Дугарь."

Рябошапка - продукт зелёного дебилизма, немного умнее Венедиктовой.
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12.11.2021 14:18 Відповісти
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12.11.2021 14:19 Відповісти
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12.11.2021 21:31 Відповісти
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13.11.2021 17:25 Відповісти
От і запалала "ряба шапка"),а такого чесного-чесного із себе корчив. Така ж ЗЕпліснява як і всі данилюки з богданами. Тьфу-бридота
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12.11.2021 14:20 Відповісти
Всі, хто хоч доторкнувся до зеленого лайна вже не вимиється ніколи, це тавро. Багато хто залюбив Разумкова - головного агітатора за Зе. Пам"ятаймо.
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12.11.2021 14:26 Відповісти
Низабудим. Нипрастим.))
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12.11.2021 14:36 Відповісти
Бо кожен намагався (ється) догодити, харкаючи на закон.
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14.11.2021 10:33 Відповісти
Что-то такого не помню.
Наоборот, все начинания Портнова от резал на корню.
Но, биомасса склонна верить типо журналистам.
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12.11.2021 14:26 Відповісти
Мне это пофигу, скорее интересует, каким образом там оказалась любовницв Портнова.
Напомни, какое издание первым смаковало пленки Бигуса, бо я запамятоввл.
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12.11.2021 14:39 Відповісти
Упс, не роздивися нік. Проходь повз.
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12.11.2021 15:00 Відповісти
В РябоїШапки є можливість публічно спростувати цю інформацію журналістів.
Ждем-с.
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12.11.2021 14:46 Відповісти
👍🤣
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12.11.2021 15:02 Відповісти
Если реагировать не каждый высер так называемых журналистов - задолбаешься отвечать.
У кого еще нет склероза, прекрасно помнят, что его сняли из-за постоянного закрытия дел, открытых по заявлениям Портнова.
А склерозники идут лесом.
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12.11.2021 15:02 Відповісти
Якщо його оббрехали, а йому важлива його репутація, як перед громадянами України, так і перед Заходом, спростує брехню.
Часу в нього зараз вдосталь, тільки і робить, що вештається по телеефірах.
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12.11.2021 15:09 Відповісти
Повторяю, у кого нет склероза, помнят, в крайнем случае подымут материалы.
А сельским дебилам что-то доказывать - ниде собственного достоинства.
Так понятно?
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12.11.2021 15:12 Відповісти
НЕсклерозні пам'ятають, як їхня РябаШапка призначила вбивцями Антоненка, Кузьменко, Дугар?
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12.11.2021 15:14 Відповісти
Помнят, а перед этим было типо расследование МВД и оп, на материалы которого он реагировал.
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12.11.2021 15:20 Відповісти
Він взагалі юрист чи ГДЕ ?
Без вироку суду публічно називав невинуватих людей, Антоненка, Кузьменко, Дугар вбивцями.

"Нагадаємо, що тоді у ході спільного брифінгу з очільниклм МВС та президентом, Рябошапка відзначив:
"Це лише перші кроки в розкритті злочину, бо було встановлено лише тих осіб, які вчинили вбивство, і країна ще має почути відповідь на те, хто був організатором та ініціатором цього жахливого злочину"."
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12.11.2021 15:26 Відповісти
А кто вам сказал, что он юрист?
Архив соломонового университета уничтожен.
Сталин тоже был плохой человек, но к убийству Павлика Морозова он непричастен.
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Так чому ж він до сих пір кукурікає в бік Луценка-генпрокурора, освіта якого не влаштовує РябуШапку?
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12.11.2021 15:57 Відповісти
Если учесть , что Шеремета убили белорусские спецслужбы , а украинские попытались свалить все на патриотов , напрашивается интресный вывод -рябошапка тоже работает на фсб
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13.11.2021 22:19 Відповісти
руся, не відмазуйся, гнилі відмазки... до разумкова тебе не візьмуть
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12.11.2021 15:27 Відповісти
русік, ти?
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12.11.2021 15:25 Відповісти
Таакс… Рябошапка уже не хороший. Помечайте там у себя в блокнотиках, что бы не запутаться!
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12.11.2021 14:38 Відповісти
Да насрать на них всех. Главное чтобы путлер сдох.
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12.11.2021 14:41 Відповісти
От этого никто ещё никуда не сбегал.)) Только надо бы, что бы вместе с Путеном сдох и его путинизм. А неразрывность этих двух событий пока не очевидна.
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12.11.2021 15:01 Відповісти
Зачем помечать ?зесрань бывшей не бывает-всех вас в топку и забыть ,как страшный сон -эстонец,то есть ахметка,нам в помощь -сказал зароет зерейтинг до весны,значит зароет )
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12.11.2021 14:59 Відповісти
До этой или до 2024?
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12.11.2021 15:02 Відповісти
Этой)ибо нехрен зедебилу делать самым главным себя в стране -порешат и не вспомнят
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12.11.2021 15:14 Відповісти
До выборов благополучно досидит. А вот пойдёт ли на них… Вопрос открытый. Если Разумкова к тому времени сильно раскрутят, Вова может и не пойти на второй срок. Он комедийный артист! Зачем ему драма в виде проигрыша на выборах?))
Про «сносы», «импичменты»… даже не философствуй! Будь выше этих порохоботских глупостей.
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12.11.2021 15:40 Відповісти
Твоя вава и так уже о втором сроке не мечтает -программа максимум удержать рейтинг хотя бы 20%,чтоб без Майдана досидеть)а разумков оттяпает у зекрыски трошки идиотов -на этом его миссия и закончится )
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12.11.2021 15:48 Відповісти
Без Майдана у него не получится. Его ждёт импичмент.
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12.11.2021 15:59 Відповісти
нехороший
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12.11.2021 15:20 Відповісти
В университете Соломона, владельцем диплома которого есть Рябошапка, математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о деле Шеремета /Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски / Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить./ Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. , - Рябошапка.
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12.11.2021 14:42 Відповісти
Шило на мыло менять,только время терять . Карательные органы настроены на хабар та самосохранение и размноження як вовки.
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12.11.2021 14:57 Відповісти
так, вже не знаєш на який канал цього грьобаного телевізора під назвою "зашкварені ЗЕлупи" переключати. так ніякого попкорну не вистачить
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12.11.2021 15:30 Відповісти
Так вони і змінили! Адже нині Головою РСУ, обраним 5 липня 2019 року, є Моніч Богдан Сільвестрович є суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду! Це - креатура Портнова і вовків!
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12.11.2021 15:46 Відповісти
це заголовок"Слідство"

Суддя Вовк та команда президента Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів України у власних інтересах

філ зе діфференс
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12.11.2021 15:55 Відповісти
От если б судьи ОАСК показали средний палец Президенту Бубочке - сидеть им до конца жизни.

А так состава преступления нет.
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12.11.2021 16:28 Відповісти
слизький тип
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12.11.2021 16:35 Відповісти
ось й нове гівно від Рябошапки - що тепер вмн скаже шо він чистенький у справі наприклад з Шереметом... Це бомба від БЄНІ під їхній новий рух з Данилюком та Клімкіним
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12.11.2021 17:16 Відповісти
скоріше не від Бені а від Портнова через Бігуса заради БЄНІ
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12.11.2021 17:17 Відповісти
це СЛІДСТВО ІНФО -це ГНАП, не БІГУС вибачаюсь. А чим він кращий Бігуса ? хтось мені скаже?
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12.11.2021 17:46 Відповісти
Известно, что во времена своей попытки стать депутатом в Донецке, Гнап имел тесные связи с пособниками Януковича Александром и Антоном Клименко, Геннадием Арбузовым. Тогда они стояли в одном списке «Нашей Украины», а брат будущего Министра доходов и сборов возглавлял донецкую ячейку партии.

В 2013 году, во время Евромайдана, Дмитрий Владимирович был рупором происходящего. В частности, клеймил позором своих земляков-соратников.

А недавно в интервью он заявил, что не смог распознать в Клименко изменника. Ведь в 2006 году член шайки был простым бизнесменом.

После Революции Достоинства экс-ведущий переключился на действующую власть, в частности, делал сюжеты, посвященные коррупции в окружении Порошенко.

Интересно, что многие общественные активисты прозвали Гнапа «рупором Кремля». А еще предполагают, что деньги на избирательную кампанию Дмитрий Владимирович получил от того самого донецкого приятеля Александра Клименко, который сейчас скрывается в Российской Федерации.

По слухам, беглый экс-Министр доходов платит Гнапу 50 000 долларов в месяц.

Связи с Москвой подтверждаются еще и тем, что в сентябре прошлого года Гнап пообщался с журналистом пропагандистского https://riafan.ru/1102698-kandidat-v-prezidenty-gnap-ukraina-balansiruet-na-samom-krayu-finansovoi-propasti сайта Федеральное Агенство Новостей.

Поговаривают, что главная цель раскрутки Гнапа - на предстоящих парламентских выборах ввести в Раду людей Клименко.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре считают, что Дмитрий Гнап был пособником бегства за границу фигуранта скандального «газового дела» Александра Онищенко. Тогда Гнап разместил информацию о его предстоящем аресте, после чего депутат скрылся. Впоследствии журналист ездил на встречу с Онищенко во Францию, а после опубликовал переписку депутата с представителями президента Игорем Кононенко и Сергеем Березенком.


Позже сам Онищенко выступил с заявлением, что Гнап смонтировал расследование о коррупции Порошенко, а слова и вовсе были вырваны из контекста. Более того, переписки, о которых говорит Гнап, Онищенко ему не давал.

Осенью прошлого года в городе Шишаки (Полтавская область) неизвестные облили Гнапа фекалиями. По словам журналиста, нападение произошло перед началом сессии Полтавского областного совета. При этом полиция никак не отреагировала на действия «титушек».

В феврале текущего года разгорелся еще один скандал, связанный с журналистом «Следствие.Инфо». Анна Бабинец выступила с заявлением, что Гнап на протяжении четырех лет скрывал на своем счете в банке 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

Так, в 2015 году команде проекта «Следствие.Инфо» была присуждена денежная премия «Свободной прессы Восточной Европы» в размере 15 тысяч евро. Тогда Дмитрий Владимирович заявил, что отправит деньги на помощь ВСУ. В итоге оказалось, что на нужды армии было передана только часть средств. А по состоянию на 2019 год более 9 тысяч евро лежали на банковском счете Гнапа.

После скандала с деньгами представители партии «Сила людей» призвали Гнапа снять свою кандидатуру с президентских выборов. Однако впоследствии политик передал редакции проекта «Следствие.Инфо» все деньги.

https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dos%D1%94-b%D1%96ograf%D1%96ya-%D1%96-kompromat-na-ukra%D1%97nskogo-pol%D1%96tika https://znaj.ua/ru/dossier/42-dmitro-volodimirovich-gnap-dosє-bіografіya-і-kompromat-na-ukraїnskogo-polіtika
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12.11.2021 17:53 Відповісти
Та дебілам до сраки, аби не Порох!
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12.11.2021 19:29 Відповісти
тварюки навіть не розмовляють на вкраїнській мові! Жах!
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13.11.2021 07:01 Відповісти
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13.11.2021 17:33 Відповісти
 
 