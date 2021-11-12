Проєкт "Без цензури": Пенсії для ОРДЛО. Як Зеленський платить "ваті" за любов. ВIДЕО
Популярність Зеленського падає, хаос в країні наростає, відповідно - російська агентура та "корисні ідіоти" активізуються.
Що робить влада? Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року! І це – тільки початок.
Нова очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук сподівається повністю погасити заборгованість за два роки. Що не так із цією ідеєю? Чому це небезпечно і чому уряд взявся за виплату пенсій мешканцям ОРДЛО саме зараз?
Топ коментарі
+21 Trot91
показати весь коментар12.11.2021 18:37
+16 Любовь #489313
показати весь коментар12.11.2021 17:13
+16 Остап Журавель
показати весь коментар12.11.2021 17:15
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Лерос наживо після ДБР перед судом
не смеши...
Пусть им Путин платит.
В ОРДЛО виплати йдуть до місцевого бюджету. А виплати отримують з москви і з України.
Кто платит пенсии на оккупированных территориях?
Только И Д И О Т Ы или
П Р Е Д А Т Е Л И.
Сєрьожа Лещенко буде відповідати за інформаційну політику офіса Зеленського.