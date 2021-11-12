Проєкт "Без цензури": Пенсії для ОРДЛО. Як Зеленський платить "ваті" за любов. ВIДЕО

Популярність Зеленського падає, хаос в країні наростає, відповідно - російська агентура та "корисні ідіоти" активізуються.

Що робить влада? Планує погасити пенсійні борги перед мешканцями окупованих ОРДЛО на суму 11,2 мільярда гривень. З них половиную мають виділити вже наступного року! І це – тільки початок.

Нова очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук сподівається повністю погасити заборгованість за два роки. Що не так із цією ідеєю? Чому це небезпечно і чому уряд взявся за виплату пенсій мешканцям ОРДЛО саме зараз?