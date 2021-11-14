Міністр оборони Резніков на передовій пообіцяв "зробити все можливе", аби забезпечити бійців "всім необхідним для захисту України". ВIДЕО

В рамках робочої поїздки до району ООС 12 листопада міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний відвідали підрозділи, які боронять Луганщину та Донеччину від збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МО.

По завершенню міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував побачене: "Я побачив реальний бойовий дух дуже налаштованих українців, які тут захищають нас. Наприклад, сьогодні тут з вами ми знаходимось на відстані 100 метрів від ворога - російських окупаційних військ, в якомусь місці - 150, а є місця, де наближення відбувалося, як мені наразі розповіли наші військові, до 30 метрів, і були спроби зайти на наші позиції. Тому я аплодую нашим захисникам і захисницям і разом із Головнокомандувачем ЗСУ ми зробимо все можливе, аби забезпечити наших воїнів всім необхідним для захисту України".

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Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що воїни виконують свої завдання і будуть в подальшому їх виконувати.

"Ми попрацювали в такому "чудовому" місці, яке називається "Золоте-4", це вже майже околиці "Золото-5". Тут сьогодні одна із самих гарячих точок, Олексій Юрійович особисто подивився чим займаються наші хлопці й дівчата, в яких вони умовах виконують завдання. Гадаю, що ми гідно представили Збройні сили України. Найголовніше, що вони готові, вони виконують свої завдання, і будуть готові в подальшому".