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Міністр оборони Резніков на передовій пообіцяв "зробити все можливе", аби забезпечити бійців "всім необхідним для захисту України". ВIДЕО

В рамках робочої поїздки до району ООС 12 листопада міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний відвідали підрозділи, які боронять Луганщину та Донеччину від збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МО.

По завершенню міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував побачене: "Я побачив реальний бойовий дух дуже налаштованих українців, які тут захищають нас. Наприклад, сьогодні тут з вами ми знаходимось на відстані 100 метрів від ворога - російських окупаційних військ, в якомусь місці - 150, а є місця, де наближення відбувалося, як мені наразі розповіли наші військові, до 30 метрів, і були спроби зайти на наші позиції. Тому я аплодую нашим захисникам і захисницям і разом із Головнокомандувачем ЗСУ ми зробимо все можливе, аби забезпечити наших воїнів всім необхідним для захисту України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупить нову партію Bayrаktar наступного року, – міністр оборони Резніков

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що воїни виконують свої завдання і будуть в подальшому їх виконувати.

"Ми попрацювали в такому "чудовому" місці, яке називається "Золоте-4", це вже майже околиці "Золото-5". Тут сьогодні одна із самих гарячих точок, Олексій Юрійович особисто подивився чим займаються наші хлопці й дівчата, в яких вони умовах виконують завдання. Гадаю, що ми гідно представили Збройні сили України. Найголовніше, що вони готові, вони виконують свої завдання, і будуть готові в подальшому".

Автор: 

армія (3770) Міноборони (7355) оборона (4779) Резніков Олексій (1446) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+14
ЗСУ,громадянське суспільство готове битись. Є сумнів - за політичне керівництво країни.
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14.11.2021 01:55
+11
необходимым для защиты Украины нужно -береговой ракетный комлекс Нептун, ОТРК Гром -2 (Сапсан), Ольха-М. новое ПВО.
Это будет Щит и меч Украины.!


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14.11.2021 02:15
+7
Обицянки-цяцянки 3 года ждут. Обицять - не мешки ворочять. Бум надеяться , что Резников не из таких
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14.11.2021 01:48
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... I для захисту себе. А кращий захист - це потужна вiдповiдь загарбнику вогнем.
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14.11.2021 01:04 Відповісти
Потрібні потужні резерви, бо ми програли Дебальцево через відсутність потужних резервів. Якби ми могли відбити Логвінове, не було б оточення і припинення постачання, але відбити і зачистити Логвінове не було ким, не було резервів. Тому ключове зараз це збільшення чисельності ЗСУ або мобілізація, та нарешті вже потрібно ввести той Воєнний стан на 5 років!
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14.11.2021 14:58 Відповісти
"... Бояться нас жиди і бусурмани. Прєстіж крєпчаєт, мощно возростаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі..."
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14.11.2021 01:44 Відповісти
Обицянки-цяцянки 3 года ждут. Обицять - не мешки ворочять. Бум надеяться , что Резников не из таких
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14.11.2021 01:48 Відповісти
ЗСУ,громадянське суспільство готове битись. Є сумнів - за політичне керівництво країни.
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14.11.2021 01:55 Відповісти
Чем сражаться палками?

Где есть координационные центры в случае чего надо направляться ,где будет дано чем сопротивляться ?

Насчет политического руководства писать много не надо там и так все ясно " Надо перестать стрелять"

Да и ситуация с погибшим Журавлем тоже показывает отношение высшего руководства к тем кто защищает страну
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14.11.2021 05:26 Відповісти
Коктейль молотова не така вже складна штука.
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14.11.2021 10:15 Відповісти
необходимым для защиты Украины нужно -береговой ракетный комлекс Нептун, ОТРК Гром -2 (Сапсан), Ольха-М. новое ПВО.
Это будет Щит и меч Украины.!


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14.11.2021 02:15 Відповісти
Де ті комплекси, де артилерія? Приїхав, пообіцяв смертникам, та й поїхав... Якщо посунуть, то поки сонце зійде, роса очі виїсть((
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14.11.2021 10:12 Відповісти
Главное чтобы от слов к делу перешли!
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14.11.2021 02:16 Відповісти
Первый прототип украинского ЗРК большой дальности "Кильчень" КБ "Южное" обещает
сделать за 3 года, при условии соответствующего финансирования государства и 7 млрд гривен.
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html ссылка -- https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html



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14.11.2021 02:22 Відповісти
На фотці якийсь мисливець бомжу честь віддає... Мабуть той з пляшкою прийшов...
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14.11.2021 02:28 Відповісти
Якщо "ватніки" це етнічні кацапи то прокацаплені хохли це "фуфайки".
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14.11.2021 02:31 Відповісти
Про денежное содержание, которое не повышали два года, ничего не говорил
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14.11.2021 03:18 Відповісти
"Казав пан : "Кожух дам" - та й слово його тепле!..."
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14.11.2021 09:35 Відповісти
Координально почистить тех кто у власти. Если так то в Киеве точно деревьев не хватит
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14.11.2021 05:45 Відповісти
Очередной балабол. Волонтеры до сих пор собирают необходимую помощь военным.
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14.11.2021 07:05 Відповісти
Знаєте вислів, як на корові сідло? Так виглядає бронік на нашому міністрі оборони. Знову призначили лузера на високу посаду.
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14.11.2021 08:21 Відповісти
Для начала пусть начнут кормить как в 18-19 годах , мало того что нормы довольствия уменьшили , так еще и все овощи просто гнилые привозят , а про мясо , рыбу , колбасу , пацаны давно забыли , один тушняк. По тому и приходится пацанам ездить в тыл и покупать продукты за свой счет.
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14.11.2021 08:55 Відповісти
Респект міністру та головнокомандувачу,не сумніваюся що були на самому передку на відміну від сцикуна-офшорного.
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14.11.2021 09:08 Відповісти
Когда крайний раз, повышалось денежное содержание военным? Что там у вас пишут?
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14.11.2021 10:22 Відповісти
Вдумайтесь у це словоблудство: "пообіцяв "зробити все можливе, щоб забезпечити бійців усім необхідним!". А не сказав, чому цього до сих пір не зроблено? Не сьогодні-завтра війна...
Наволоч.
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14.11.2021 14:06 Відповісти
Він на посаді два тижні. Наволоч - це його начальник, гавнокомандувач вова чмо.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
Принаймі, цей Рєзніков не викликає стійкої відрази, як попередній "очільник". А так, поживемо, побачимо. Хоча не вірю вже нікому.
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15.11.2021 10:02 Відповісти
 
 