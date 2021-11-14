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Як Зеленський копіює Порошенка, Гордон і Комаровський в пошуках лохів #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #24 Шоу.ВІДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥

Сьогодні роздаємо свиненяток сивочолому Зеленському за висушений светр, ДБР – за середній палець, ну і Дмитру Гордону і Євгенію Комаровському – щоб втішити.

🔴 Сивина і светр Зеленського

Нарешті наш перший, президентський підсвинок із радісним вереском лине до президента Володимира Зеленського – за сивину, яка незрозуміло чи існує, ну і за висушені кофти й звіти про вчорашню вечерю.

🟠 ДБР і Лерос

Наступний наш підсвинок вирушає до Державного бюро розслідувань! З усіх варіантів відповіді на середній палець в бік Зеленського влада обрала той єдиний, який робить Лероса жертвою репресій, а його середній палець – мемом і символом спротиву режиму. Ну як так можна?

🟢 Гордон і Комаровський в пошуках лохів

А наші наступні два підсвинки вирушають до доктора Євгенія Комаровського і Дмитра Гордона. Спочатку ми думали дати їм одного підсвинка на двох, але в людей таке горе, таке горе… Треба ж хоч якось втішити!

🔴 Телеканалізація

А в рубриці "Телеканалізація" сьогодні підсвинкуватиме Петро Порошенко, який першим після підписання антиолігархічного закону позбувся своєї важкої олігархічної ноші. І продав свої телеканали… своєму прессекретарю і нардепам зі своєї фракції.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: 

Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+19
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14.11.2021 16:58
+12
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14.11.2021 17:01
+5
Зеленский, Гордон, Комаровский./ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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14.11.2021 17:01
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Пропоную панк-рок музикантам крутіший нік гурта ...

"Палець Геруса"

Мені здається , що назва - супер !
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14.11.2021 16:35 Відповісти
Вот у меня вопрос для знатоков, когда этот видео-доктор Комаровский успевает за бесконечными видосиками людей собственно лечить? Или он виртуальный лекарь-психотерапевт? Гордон помнится пирамидками увлекался, а этот скоро воду в банках для лохов будет "заряжать", как в старое-доброе время? Биба и Боба два онлайн-ДЛБа
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14.11.2021 16:39 Відповісти
оно ж не лечит, это дилетант и шарлатан высшей категории
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14.11.2021 19:34 Відповісти
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14.11.2021 16:58 Відповісти
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14.11.2021 17:01 Відповісти
Конечно отличается! Порошенко анусом только срет а вот зеленский использует свой анус для сексуальных утех!
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14.11.2021 19:38 Відповісти
...Думали, що буде їм Голобородько.
Виявилось - Голохвостий.
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14.11.2021 22:09 Відповісти
Зеленский, Гордон, Комаровский./ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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14.11.2021 17:01 Відповісти
иван петрович тую мать гройсмана пропустил . шифера недостреленного . звягильского . кернеса и других щырых украинцев которые 30 лет в поте лица строют нам светлое будущее . но пока только для себя получается . не всем сразу
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14.11.2021 17:20 Відповісти
Звягильского/ В отношении Звягильского было возбуждено т.н. керосиновое дело о продаже авиационного керосина в Грецию. Сделка нанесла стране многомиллионный ущерб. Ефим Леонидович скрылся в Израиле. Позже депутаты дали запрос в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Звягильского дела за присвоение 12 млн. немецких марок. Источники утверждают, что за арендаторами шахты имени А.Засядько стоял Звягильский. Шахта прославилась несчастными случаями, унесшими жизни почти 200 горняков. В 2007-м на глубине 1078 м погибли 106 человек, более 100 получили ранения.
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14.11.2021 18:12 Відповісти
Вот те на! А где покоритель зигзагов и удачник ипподромов шмахель-шумахель наших автострад---червоный червонец=червоненко?! С борзой харей и вечной фразой---*поверьте мне...*? Не хорошо.
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14.11.2021 17:41 Відповісти
і "Фрідріха Науманна" з його фондом забув
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14.11.2021 18:11 Відповісти
До речі , я не презідент , не має офшорів і мультімілійонів на на рахунку , але "кофту" після зайнятя спортом завичай не сушу , к кладу зразу в пральню ...
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14.11.2021 17:09 Відповісти
Просто "кофтосушильщик" фізіологічно відрізняється від вас, виділяє тільки "божу росу".
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14.11.2021 17:27 Відповісти
та мабудь э офшори, бо у звичайних людей пралень нема
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14.11.2021 17:38 Відповісти
Зеленский копирует Порошенко - ну должен признать хоть как я не поносил Порошенко сколько у меня не было вопросов но пусть в чем то хоть копирует его (какие у меня вопросы к Порошенко лучше не спрашивайте - отвечу ) хотя личное мое мнение что Зеленский не худший вариант - вот вангую он еще на второй срок хотя я не голосовал за него и не сильно переживаю и если разобраться его судьба в каком то смысле на данном этапе наша судьба хотя переживали и такое согласен .

P.S да безграмотные включите гугл корректировщик полезная вам штука а то читать больно - я сам без грамотный по образованию железяки тягаю
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14.11.2021 18:30 Відповісти
Лещенко, Гордон, Скабеева, Соловьев - сообща, работают на ,,русский мир,, ....
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14.11.2021 18:50 Відповісти
Я так понимаю,программа продолжает нести свою главную функцию--что бы не происходило,независимо от новостей-главная задача какнуть на Пороха исполняется исправно этим боровом и его уставшей селедкой
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15.11.2021 09:02 Відповісти
Скотный двор
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17.11.2021 14:19 Відповісти
 
 