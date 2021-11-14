Як Зеленський копіює Порошенка, Гордон і Комаровський в пошуках лохів #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #24 Шоу.ВІДЕО
Друзі та подруги, вітаємо вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥
Сьогодні роздаємо свиненяток сивочолому Зеленському за висушений светр, ДБР – за середній палець, ну і Дмитру Гордону і Євгенію Комаровському – щоб втішити.
🔴 Сивина і светр Зеленського
Нарешті наш перший, президентський підсвинок із радісним вереском лине до президента Володимира Зеленського – за сивину, яка незрозуміло чи існує, ну і за висушені кофти й звіти про вчорашню вечерю.
🟠 ДБР і Лерос
Наступний наш підсвинок вирушає до Державного бюро розслідувань! З усіх варіантів відповіді на середній палець в бік Зеленського влада обрала той єдиний, який робить Лероса жертвою репресій, а його середній палець – мемом і символом спротиву режиму. Ну як так можна?
🟢 Гордон і Комаровський в пошуках лохів
А наші наступні два підсвинки вирушають до доктора Євгенія Комаровського і Дмитра Гордона. Спочатку ми думали дати їм одного підсвинка на двох, але в людей таке горе, таке горе… Треба ж хоч якось втішити!
🔴 Телеканалізація
А в рубриці "Телеканалізація" сьогодні підсвинкуватиме Петро Порошенко, який першим після підписання антиолігархічного закону позбувся своєї важкої олігархічної ноші. І продав свої телеканали… своєму прессекретарю і нардепам зі своєї фракції.
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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"Палець Геруса"
Мені здається , що назва - супер !
Виявилось - Голохвостий.
P.S да безграмотные включите гугл корректировщик полезная вам штука а то читать больно - я сам без грамотный по образованию железяки тягаю