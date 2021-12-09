Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас близькими один до одного, - Кулеба. ВIДЕО
Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з британськими партнерами безпеку в Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на свої сторінці в Фейсбуці.
Він розповів, що вчора порушували питання про те, як готуються санкції проти РФ, про поглиблення військово-технічного співробітництва між Україною і Великою Британією і загалом, як буде зміцнюватись безпека в Європі.
"Правда в тому, що Британія є найбільш західною частиною, прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас додатково близькими один до одного", - заявив він.
Як раніше заявив Кулеба, Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування РФ.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
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+10 Виталий CN
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+8 18c49ed2
показати весь коментар09.12.2021 14:50
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Бабусю захарченка тримали в концтаборі , в Рейк'явіку ,, звєрі . .
https://www.facebook.com/watch/?v=386546345528035&ref=sharing Нашествие ПИНГВИНОВ В ИСЛАНДИИ. Феноменальное явление, весна 2019.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
От кого с Запада может защищать Европу ВБ? От США чтоли?
В тексте написано грамотно
"Это делает нас дополнительно близкими друг другу "
В заголовке грамматически неверно
"Это делает нас БЛИЗКИХ друг другу "
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