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Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас близькими один до одного, - Кулеба. ВIДЕО

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з британськими партнерами безпеку в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на свої сторінці в Фейсбуці.

Він розповів, що вчора порушували питання про те, як готуються санкції проти РФ, про поглиблення військово-технічного співробітництва між Україною і Великою Британією і загалом, як буде зміцнюватись безпека в Європі.

"Правда в тому, що Британія є найбільш західною частиною, прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас додатково близькими один до одного", - заявив він.

Як раніше заявив Кулеба, Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія виділить додатковий мільярд фунтів стерлінгів на торговельні та інвестиційні проекти з Україною, - МЗС

безпека (933) Велика Британія (5578) Європа (1809) МЗС (4122) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Та да. От кого именно Британия может прикрывать Европу на западном фланге? От США или Канады? Совсем уже зеленая пошесть с головой не дружит.
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09.12.2021 14:50
+10
Іноді краще жувати. Від кого Британія прикриває Європу з заходу? Від США?
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09.12.2021 14:49
+8
В Трускавце географию не преподавали. Не обучены они.
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09.12.2021 14:50
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тільки Кулєба забув сказати, що з західного фланга немає такого їб@нутого сусіда, який є на східному, і має назву *********..
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09.12.2021 14:45 Відповісти
Та да. От кого именно Британия может прикрывать Европу на западном фланге? От США или Канады? Совсем уже зеленая пошесть с головой не дружит.
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09.12.2021 14:50 Відповісти
Це було актуально в минулому, коли совок мав потужний Північний флот. А зараз від чого вони там прикривають , від "Кузі"?
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Мо від Ісландіі .. ? Агресивна країна , тільки й думають про вторгненя в Европу .
Бабусю захарченка тримали в концтаборі , в Рейк'явіку ,, звєрі . .
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09.12.2021 15:12 Відповісти
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09.12.2021 15:38 Відповісти
Ви не смійтеся, в Ісландії таємно вже формується армія вторгнення

https://www.facebook.com/watch/?v=386546345528035&ref=sharing Нашествие ПИНГВИНОВ В ИСЛАНДИИ. Феноменальное явление, весна 2019.
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09.12.2021 17:08 Відповісти
как ******* это сборище тупых клоунов-длббов...
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09.12.2021 15:37 Відповісти
там у них воинственные викинги-исландцы на Западе. Ждут пока вырастет дерево чтобы сделать из него драккар и поплыть грабить западное побережье Европы
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09.12.2021 16:32 Відповісти
Правда у Британии нет потерянных территорий, была проблема с Аргентиной в начале 80 х., но вопрос был жестко решен, без соплей , завываний и видосов.
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Таку розумну річ міг сказати, якщо не зеля, то куліба.
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09.12.2021 14:47 Відповісти
Іноді краще жувати. Від кого Британія прикриває Європу з заходу? Від США?
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09.12.2021 14:49 Відповісти
В Трускавце географию не преподавали. Не обучены они.
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09.12.2021 14:50 Відповісти
Какой ещё ценой будем прикрывать Европу ? Им Nord Stream ударил в голову . Может пора прикрывать нашу Украину ?
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09.12.2021 14:50 Відповісти
а это только уже нам УКРАИНЦАМ,иначе некому
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09.12.2021 15:05 Відповісти
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09.12.2021 14:51 Відповісти
тобто, одна голова імперської курки дивиться на Британію, а друга - на Україну
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09.12.2021 15:12 Відповісти
нема бабла то бла бла бла
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09.12.2021 15:13 Відповісти
"обговорив" ... це як на кухні обговорюють сусідські чвари і з тим же результатом.
отак у Зе все "говорили-балакали, сіли і заплакали"
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09.12.2021 15:13 Відповісти
шо оно несёт ...
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09.12.2021 15:16 Відповісти
С західного флангу вроде США с Канадой. Исландия еще и в Гренландии кто-то живет.
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09.12.2021 15:24 Відповісти
А с южного фланга - северная Африка!
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09.12.2021 15:24 Відповісти
а ната ваще не при делах
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09.12.2021 15:26 Відповісти
Да уж, аналогия так себе.
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09.12.2021 15:29 Відповісти
А зрадник - Німеччина це троянський кінь!
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09.12.2021 15:29 Відповісти
Венгры могут спать спокойно
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09.12.2021 15:32 Відповісти
Кулеба класический укр-приспсобленец. Комсомольский вожак. Те тоже днем пиндели про камунизьму, а весером телок на даче под дефицит тягали и жировали. Красава, так и надо срать тупым дебилам на голову.
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09.12.2021 15:34 Відповісти
Похвально, мы уже на равне с Бритами. И сказал это ни кто нибудь там, а сам Кулеба. Вот если бы он еще сказал, кто нас будет прикрывать?
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09.12.2021 15:37 Відповісти
Кулеба наверное с утра с головой не встретился,с западного фланга кто,Америка нападать собралась?
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09.12.2021 16:02 Відповісти
Кулеба Дебил?

От кого с Запада может защищать Европу ВБ? От США чтоли?
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09.12.2021 16:52 Відповісти
конченый?
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09.12.2021 16:58 Відповісти
ИСПРАВЬТЕ заголовок!!
В тексте написано грамотно
"Это делает нас дополнительно близкими друг другу "

В заголовке грамматически неверно
"Это делает нас БЛИЗКИХ друг другу "
) )
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09.12.2021 17:31 Відповісти
Від кого з західного флангу прикривати? Від ісландської агресії?
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09.12.2021 18:22 Відповісти
 
 