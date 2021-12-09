Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас близькими один до одного, - Кулеба. ВIДЕО

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з британськими партнерами безпеку в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на свої сторінці в Фейсбуці.

Він розповів, що вчора порушували питання про те, як готуються санкції проти РФ, про поглиблення військово-технічного співробітництва між Україною і Великою Британією і загалом, як буде зміцнюватись безпека в Європі.

"Правда в тому, що Британія є найбільш західною частиною, прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас додатково близькими один до одного", - заявив він.

Як раніше заявив Кулеба, Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування РФ.

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