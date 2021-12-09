Кулеба про безвіз із Британією: "Ця стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно і без жертв". ВIДЕО

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде наполегливо працювати над безвізовим режимом із Великою Британією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про сказав Кулеба у прямому ефірі у фейсбуці.

"Візова лібералізація із Британією - це непростий і нешвидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти. Тому, що цей бастіон, ця стіна, візова стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно, без жертв і руйнувань. Українці мають вільно їздити до Британії, а ми раді бачити більше британців в Україні. Наголошую, на це піде час, але я буду над цим працювати", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.

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