Кулеба про безвіз із Британією: "Ця стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно і без жертв". ВIДЕО
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде наполегливо працювати над безвізовим режимом із Великою Британією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про сказав Кулеба у прямому ефірі у фейсбуці.
"Візова лібералізація із Британією - це непростий і нешвидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти. Тому, що цей бастіон, ця стіна, візова стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно, без жертв і руйнувань. Українці мають вільно їздити до Британії, а ми раді бачити більше британців в Україні. Наголошую, на це піде час, але я буду над цим працювати", - заявив Кулеба.
Як повідомлялося раніше, Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.
Топ коментарі
+7 Lion Dreams
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ведь вам было сказано. сор из избы не выносить
як би ти тільки знав скільки в Лондоні тернопільських….)))
это как зэ-лупа обещает деньги малолеткам через 18 лет ибо в ближайшем времени хвастать нечем будет