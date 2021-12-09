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Кулеба про безвіз із Британією: "Ця стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно і без жертв". ВIДЕО

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде наполегливо працювати над безвізовим режимом із Великою Британією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про сказав Кулеба у прямому ефірі у фейсбуці.

"Візова лібералізація із Британією - це непростий і нешвидкий шлях, але ми будемо цим шляхом невпинно йти. Тому, що цей бастіон, ця стіна, візова стіна має бути зруйнована. Цивілізовано, обережно, без жертв і руйнувань. Українці мають вільно їздити до Британії, а ми раді бачити більше британців в Україні. Наголошую, на це піде час, але я буду над цим працювати", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвізу України з Євросоюзом нічого не загрожує, - Кулеба

Велика Британія (5578) МЗС (4122) безвізовий режим (1336) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Так. Це важливо.
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09.12.2021 15:08
+6
Сегодня это так важно ?
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09.12.2021 14:59
+4
Найважливо. Для бізнесу в першу чергу. А бізнес - це локомотив відносин. Між странами, громадяни яких вільно пересуваються, як правило, дуже гарні стосунки та взаємна повага.
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09.12.2021 16:02
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Сегодня это так важно ?
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09.12.2021 14:59 Відповісти
Так. Це важливо.
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09.12.2021 15:08 Відповісти
А как же ездить к Гонтаревой ?
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09.12.2021 19:30 Відповісти
Найважливо. Для бізнесу в першу чергу. А бізнес - це локомотив відносин. Між странами, громадяни яких вільно пересуваються, як правило, дуже гарні стосунки та взаємна повага.
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09.12.2021 16:02 Відповісти
Звичайно. Дуже важливо і не на сьогодні, а ще 15 років тому
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09.12.2021 18:19 Відповісти
а ти скільки раз відкривав британську візу?
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09.12.2021 21:38 Відповісти
Все буде у свій час !
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09.12.2021 15:01 Відповісти
Моргенштен убежал из России и анонсировал новый трек про произвол в России
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09.12.2021 15:02 Відповісти
Це зашифроване повідомлення від Кулеби?
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Не знаю)) в гугл в помощь
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09.12.2021 15:12 Відповісти
А чего?так пуйлу зад лизал...
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09.12.2021 15:18 Відповісти
не занес доляху с наркоты
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09.12.2021 18:21 Відповісти
зачем вы свои домашние склоки сюда несете?(
ведь вам было сказано. сор из избы не выносить
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09.12.2021 18:21 Відповісти
"... на це піде час, але я буду над цим працювати..." - У тебе уже немає часу, голубе.
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09.12.2021 15:02 Відповісти
Що знову безвіз? Так цеж вже було! Шукайте нових, цікавих авторів. І щоб вони були в темі, або хоча б жили в Україні.
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09.12.2021 15:08 Відповісти
Чого ти? Безвіз з ЄС. А Великобританія де? У ЄС?
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09.12.2021 15:10 Відповісти
А что не устраивает в безвизе?то что вы Армию не хотели понятно ...но Бог не тимошка -на себе испытаешь,когда кацапня радикально пойдет,ещё и при главнокомандующем "рассмеши комика"-романтика)
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09.12.2021 15:22 Відповісти
у рашкованских ботов нет безвиза.
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09.12.2021 18:31 Відповісти
Earl Grey - гарний чай )

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09.12.2021 15:09 Відповісти
Прогнозовано пошлють подалі.
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09.12.2021 15:10 Відповісти
Ця стіна має бути зруйнована.-Пора уже не кукарекать а хвалиться достигнутыми успехами.
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09.12.2021 15:14 Відповісти
Хвалитись чим? успіхами? а де вони візьмуться?
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09.12.2021 15:27 Відповісти
Хвалитись чим? успіхами? а де вони візьмуться? -Ответ знают они,которые поддержка : Президентский рейтинг : Зеленский лидирует с 25% поддержки . 24 ноября 2021

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09.12.2021 15:39 Відповісти
Лидирует. Тому що лідер.
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09.12.2021 21:28 Відповісти
Бриты нас там и ждут, всеми карпатскими селами и Тернопиль тэж
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09.12.2021 15:32 Відповісти
Какцапа
як би ти тільки знав скільки в Лондоні тернопільських….)))
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09.12.2021 19:19 Відповісти
От кацапа и слышу. Хорошая новость, чем меньше западенцкв в Украине, тем более стабильная жизнь, бизнес и валюта. Ибо думать и йодофефицит несовместимые вещи. У нас в одном обл центре рагуль из старой синявы за два срока застроил с братками микрорайон озерна, там одна школа. и 11 первых классов и утром когда детй с района везут в другие школы город стоит в проках как киев
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10.12.2021 09:23 Відповісти
Мало им иммигрантов из Индии с Пакистаном? Я б на месте бритов не рисковал.
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09.12.2021 15:35 Відповісти
лапотник никогда не будет на месте британца
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10.12.2021 09:27 Відповісти
Жертвой будет Польша и Чехия, ну и конечно Украина...
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09.12.2021 15:39 Відповісти
будет -когда?-в будующем
это как зэ-лупа обещает деньги малолеткам через 18 лет ибо в ближайшем времени хвастать нечем будет
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09.12.2021 15:39 Відповісти
Сразу после посадки лярда деревьев и роста ВВП на 40%
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09.12.2021 17:29 Відповісти
Это прикольно! Давайте хоть что-то полезное за всю каденцию заделайте!
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09.12.2021 17:27 Відповісти
я только за.
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09.12.2021 18:30 Відповісти
Вообще почему Германия не принимает украинцев? У нас много из Чехии, Румынии, но из Украины нефига! А работают они лучше!
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09.12.2021 18:58 Відповісти
та да... к деткам что б несложно ездить было)))
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09.12.2021 18:59 Відповісти
Англия безвиз не обещала. Обещала гарантировать в 1994м неприкосновенность Украины. За деньги.
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10.12.2021 17:14 Відповісти
 
 