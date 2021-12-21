Порошенко не прийде на допит у ДБР 23 грудня, - адвокат Новіков. ВIДЕО

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду.

Про це 20 грудня в ефірі телеканалу "UA:Перший" заявив його адвокат Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, тому що чому він мав би на нього піти? Обидві повістки – і та, яку в такий незручний спосіб намагалися вручити в п'ятницю, і та, яку сьогодні засунули йому у хвіртку, – виписані неправильно", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ

За словами адвоката, перший порядок денний не передбачав, у якому форматі та на яких підставах відбуватимуться слідчі дії.



"Повістка на допит на 23 грудня також не є законною, тому що відповідно до закону можна вручати повістки виключно на п'яту добу – тобто має бути три повні доби без тієї, якої відбувається повідомлення (про підозру). Тобто не раніше ніж на 24 грудня, вони могли його викликати", – сказав Новіков.

Дивіться також: Порошенка викликали у ДБР на 23 грудня: вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу. ВIДЕО

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.