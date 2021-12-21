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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не мають антитіл, - Кузін. ВIДЕО

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірусну хворобу, можуть бути відсутні антитіла. Така ситуація, згідно з дослідженням, трапляється у третині випадків.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу", - сказав Кузін.

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Він зазначив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались, майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5393) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
жить без антител можно, а вот работать главным сан. врачом без мозгов - это недопустимо
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21.12.2021 11:48
+13
І що тобі не подобається,якщо людина легко переносить хворобу, не вписується в ваші секстанські доктрини про спасительну вакцину?
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21.12.2021 11:56
+11
Дослідження свідчать

Чьи?? Где?? Когда??
Языком молоть...не мешки ворочать...и товаришЧ кузин это знает...
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21.12.2021 11:43
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В заголовку має бути "Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не маютє антитіл до вірусу COVID-19".
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21.12.2021 11:41 Відповісти
"Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не має антитіл до вірусу COVID-19, - Кузін".
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21.12.2021 11:44 Відповісти
Правильним заголовкам до цього відео має бути - "Головний санітарний лікар вкотре порушив карантинні вимоги, введені за підробленим поданням свого попередника, знаходячись у суспільному місці без засобів індивідуального захисту, а саме - медецинської маски, вдягнутої так щоб вона щільно прилягала до рота і носа.", а в ідеалі з доповненням - "і був за це оштрафований працівниками Національної поліції України".
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21.12.2021 12:07 Відповісти
Ти ще можеш встигнути подати позов.
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21.12.2021 12:21 Відповісти
Ти правий. Але скажи-но мені: Національна поліція - вона реагує на правопорушення виключно за позовами? Чи має вона реагувати на них виключно за позовами?
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21.12.2021 14:06 Відповісти
Національна поліція - вона реагує на правопорушення виключно за наказами і вказівками керівництва.
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21.12.2021 16:09 Відповісти
В оригинале, на который он хочет сослаться, речь вроде как идет не о трети тех, кто легко переболел, а о третьей части всех больных. Короче, количество антител зависит от тяжести течения заболевания. У переболевших в легкой форме антител недостаточно для предотвращения повторного заражения. Этому исследованию уже месяца 3-4. В нашем МОЗе кто-то сильно тормозит.
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21.12.2021 13:47 Відповісти
Интересно, этот кукурузин хоть понимает что за есть антитело и где его искать, а главное как?
Он может по сути методики поиска что то сказать, или этого секретарша не написала?
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21.12.2021 11:43 Відповісти
Дослідження свідчать

Чьи?? Где?? Когда??
Языком молоть...не мешки ворочать...и товаришЧ кузин это знает...
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21.12.2021 11:43 Відповісти
Може,він,перед,тим, до вбиральні сходив?,й екс_менти показали?
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21.12.2021 11:46 Відповісти
У 36 відсотків з тих, хто переховорів на COVID-19, не виробились антитіла до цього вірусу. Про це свідчать результати https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-1042_article дослідження Центрів США з контролю над захворюваннями.

Водночас, після вакцинації Pfizer, або Moderna антитіла виробились у всіх вакцинованих, крім осіб із недостатнім імунітетом. Дослідники зауважили, що ті, хто переховорів на COVID-19 не мають вважати, що вони є захищеними від повторного зараження і тому уникати вакцинації.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-1042_article
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21.12.2021 12:17 Відповісти
ага. логіка супер. хто перехворів і отримав весь комплекс імунного захисту від хвороби
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21.12.2021 12:24 Відповісти
... то дивіться - ви маєте можливість захворіти. А коли ти вколовся і отримав максимум (так кажуть виробники) один компонент захисту - ти капець який захищений. Ой і брехуни, ой і брехуни. аферисти і шахраї.
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21.12.2021 12:25 Відповісти
імунний захист після хвороби у перехворівших тримається теж по різному..

3-6-9 місяців..

і фіг визначиш без повторних ПЛР -тестів..

хоча..кажуть що ПЛР тести вже починають "збоїти"...
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21.12.2021 12:28 Відповісти
Просто перехворівшим потрібно робити аналіз на атитіла раз в 3місяці.
До речі на рашці перехворівшим продовжили коди до року.
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21.12.2021 12:52 Відповісти
Таки так,якщо перехворів і є імунна відповідь,вакцинуватись шкідливо(ще раз нагружати імунку вірусом,вона в кращому разі просто знищить той шматок білка віруса, з вакцини.
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21.12.2021 12:46 Відповісти
Що,це,як не реклама,й спонукання до,певних,дій з нпнесення шкоди здоро'ю,посадрвою особою?
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21.12.2021 11:44 Відповісти
А вони цим пишаються. Кажуть: - я легко перехворів, а ковід - це звичайний грип.
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21.12.2021 11:48 Відповісти
І що тобі не подобається,якщо людина легко переносить хворобу, не вписується в ваші секстанські доктрини про спасительну вакцину?
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21.12.2021 11:56 Відповісти
Звичайно)) Організм впорався з хворобою та навіть запам'ятити її не схотів. Так, тьфу... Або еволюційно сформований іммунітет "розуміє", що вірус буде постійно змінюватися, тому не потрібно витрачати ресурс та готуватися к учорашній війні.
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21.12.2021 12:43 Відповісти
жить без антител можно, а вот работать главным сан. врачом без мозгов - это недопустимо
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21.12.2021 11:48 Відповісти
Ни хрена себе.
Что за дебил у нас на должности!
Где он купил диплом?
Чтобы легко переболеть любой вирусной болезнью надо иметь достаточное количество антител к ней.
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21.12.2021 11:48 Відповісти
А вони точно на КОВІД хворіли?
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21.12.2021 11:49 Відповісти
А от я наприклад, не хворів, не мав симптомів на кшталт втрати смаку, запахів та інше. Але зробив тест на IgG і він показав, що антитіла є. Потім, з інтервалом у місяць, ще один тест і він показав, що титр знижується (чітко по науці) по експоненціальному закону.
Я не анти-васька, але закликаю держ. органи хоча б надати зразки вакцини у алерго-центри, аби ті, хто бажає, мали змогу зробити (за гроші) тест на алергічну реакцію.
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21.12.2021 11:50 Відповісти
тести на алергічну реакцію щодо всіх штамів Ковід -навряд це вже можливо...

Ковід -новий вірус.
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21.12.2021 12:23 Відповісти
реакція не на штами перевіряється, а на вакцини
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21.12.2021 22:45 Відповісти
цифри у тебе які по IgG?
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21.12.2021 13:49 Відповісти
достатні, щоб зробити висновок, що мій організм мав контакт з вірусом
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21.12.2021 22:47 Відповісти
Це таємниця?
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21.12.2021 22:51 Відповісти
Справа у тім, що так званий "достатній" рівень невизначений ні ВООЗ, ні МОЗ, яка дивиться "до рота" ВООЗ.
Тому не хочу нікому своїми чи іншими цифрами дати хибну інфу.
Можу сказати, що достовірними вважаються цифри більше 1,1.
В мене були в декілька разів більші, ніж мінімум достовірності, але одночасно моя цифра була в декілька разів менша, ніж максимальні показники в анонімній таблиці, яку надавала лабораторія.
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21.12.2021 23:04 Відповісти
у вас здається використовується якійсь внутрішньо лабораторний коефіцієнт, а тому це не дуже цікаво.
Наприклад лабораторії типу Сінєво дають результат в кулькості антитіл на мл і результат в більше ніж 3950/мл вважається умовно 95% сильною віруснейтралізуючою реакцією
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22.12.2021 17:19 Відповісти
тож мене цікавив рівень антитіл у людей що перехворіли та не були вакциновані, щоб порівняти з власними показниками вакцинованих, що не хворіли.
Якось так
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22.12.2021 17:21 Відповісти
Поэтому мы вас, ЗЕбизян, насильно забустим, чтоьы у вас были антитела,а у нас денюшки! Всё честно!
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21.12.2021 11:50 Відповісти
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірусну хворобу, можуть бути відсутні антитіла.

Стоп, так говорили же, что уровень антител никакого значения к течению болезни не имеет. И раз так, давайте сравним уровень антител у переболевших с уровнем антител у привитых. Где есть такая информация?
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21.12.2021 11:57 Відповісти
А никому не нужны те антитела у привитых...есть они или нет их уже не имеет ни какого значения...
Их укололи...цель достигнута...
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21.12.2021 12:01 Відповісти
Стоп, так говорили же, что уровень антител никакого значения к течению болезни не имеет.//

трохи має.

А ЩЕ він має відношення до ймовірності захворіти...
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21.12.2021 12:18 Відповісти
Я зрівнював,у мене після хвороби через 6міс кількість антитіл вища ,чим у сина після 2х модерн через 2міс.
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21.12.2021 12:57 Відповісти
можна конкретні цифри та лабораторію чи обладнання за допомогою яких виміряли?
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21.12.2021 13:59 Відповісти
В мене 12 в нього 10од..вік 66-38.Медлюкс
До речі бункерний хвалився турку що в нього 14-15од.
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21.12.2021 15:50 Відповісти
Нажаль не бачу в них тесту на антитіла lgG для Covid
А порівняти ваші цифри зі своїми не вийде
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21.12.2021 22:56 Відповісти
Хм,ну я ж не можу Вам фото аналізу показати,ладно виділю трохи часу опишу.
Короновірус,антитіла lg до нуклеокпсидного антигену(SARS-CoV-NP-lg)
Коеф-т позитивності
<0,9од негативний
0.9-1.1од.сумнівний
1.1од.-позитивний
в мене останній(3й)-11.722од.
Там взагалі то є різні методи підрахунку антитіл(там є тисячі чи десятки тисяч).
Це як розмова бункерного і Эрдогана біля літака-1й у мене 14-15 од антитіл,а 2й а в мене 40 тис.
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21.12.2021 23:19 Відповісти
Сінєво робить тест - там кількість антитіл і там дійсно < 50 взагалі не вважається за наявність антитіл в организмі, а від 5 тис пишуть, що то є 95% захисту
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22.12.2021 17:11 Відповісти
Яволь,буду знати.
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22.12.2021 18:53 Відповісти
точніше від 3950/мл - 95% захисту
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25.12.2021 09:30 Відповісти
А вакцинованих перевіряли на наявність антитіл?Чи у третини з них їх нема?І чому тоді вмирають і хворіють вакциновані?
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21.12.2021 12:01 Відповісти
після вакцинації Pfizer, або Moderna антитіла виробились у всіх вакцинованих, крім осіб із недостатнім імунітетом. Дослідники зауважили, що ті, хто переховорів на COVID-19 не мають вважати, що вони є захищеними від повторного зараження і тому уникати вакцинації.

https://ukrainian.voanews.com/a/imunitet-koronavirus/6249016.html

2. вакцини не дають 100 відсотковий захист.

ЦЕ ДАВНО ВІДОМО.

плюс різні штами мають різну сприйнятність до різних вакцин...
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21.12.2021 12:20 Відповісти
Да, но самые "хреновые" более 80%, в отличии от шмурдячка, такта
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21.12.2021 12:33 Відповісти
а можливо і так написати: у всіх перехворівших завжди виробляються антитіла до хвороби. крім надзвичайно рідкісних випадків, коли імунна система дає збій і антитіла не виробляються, або виробляються в недостатній кількості. Наприклад, існують дуже рідкісні випадки повторного зараження вітрянкою. рідкість рідкісна, але буває.
І так можна написати: ми вважаємо що після "вакцинації" (бо це не вакцинація, а стимуляція), має у достатньої частини популяції виробитися імунна відповідь на вірус, коли він потрапить до організму і ваша захищеність, можливо, підвищиться. Однак постільки така процедура не є справжньою вакциною, то ймовірність позитивного випадку середня
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21.12.2021 12:36 Відповісти
Все вірно хотілось би добавити,що у перехворівших виробляється ще й так званий мукозний (на слизових поверхнях),а у вакцинованих такий не виробляється т.я.частину вірусу їм вводять прямо в кров,через це вони масово (як в Європі) заражаються,але хворіють в основному легко,бо вакциновані
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21.12.2021 13:21 Відповісти
(на слизових поверхнях) імунітет
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21.12.2021 13:23 Відповісти
"прямо в кров" не вводять
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21.12.2021 14:03 Відповісти
Та тут же ясно в мяз,а потім кров забирає і транспортує по різних клітинах,ну як при любих уколах,крім капельниць.
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21.12.2021 15:42 Відповісти
теоретично якщо антитіла є в крові то вони повинні бути присутніми в усіх біологічних рідинах організму (як і віруси доречі)
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22.12.2021 17:14 Відповісти
Не тільки теоретично,а і логічно,але все таки вірусологи спочатку в вузькому колі а тепер і більш широкому пояснюють,масове захворювання вакцинованих(зараз бачимо кількість в Європі)що в них немає імунітету слизових(він утворюється особливо) і найкращий варіант для них легко перехворіти поки є антитіла,коли нема то знову бустер.
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22.12.2021 19:06 Відповісти
а чому тоді бустер не використати на слизових як мордвини використовують другу дозу у вигляді спрею в ніс?
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25.12.2021 09:06 Відповісти
Но этих исследования я Вам не покажу.
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21.12.2021 12:05 Відповісти
лови ще раз :

https://ukrainian.voanews.com/a/imunitet-koronavirus/6249016.html
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21.12.2021 12:29 Відповісти
то де ж там саме дослідження? а? що ти ліпиш статейку на інфосайтику. Де саме дослідження: мета, методологія, процес, статистика, аналіз, зауваження, застереження? Де це все?
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21.12.2021 12:39 Відповісти
навіть вказане посилання на CDC не добавляє інформації.
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21.12.2021 12:40 Відповісти
We studied 72 persons, all of whom had a previous positive RT-PCR test but were symptom-free for >3 weeks before blood was collected for testing (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-1042-t1 Table ). Only 2 persons (3%) reported no symptoms, whereas 13 (18%) persons reported mild disease, 48 (67%) reported moderate disease, and 9 (12%) reported severe disease (Appendix Table 1).

капець, 72 особи. КАРЛ, вони це хочуть назвати дослідженням. Аферисти і шахраї.
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21.12.2021 12:41 Відповісти
Ну понятно - поэтому всем срочно на прививки.
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21.12.2021 12:10 Відповісти
Дайте угадаю, опять пропаганда вакцинации?
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21.12.2021 12:12 Відповісти
Кузя, ПНХ!!!
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21.12.2021 12:15 Відповісти
кто легко переболел, тот не нажил антител, это преступление (с)
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21.12.2021 12:17 Відповісти
Ідіот!
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21.12.2021 12:31 Відповісти
сегодня ты без антител, а завтра в нато захотел
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21.12.2021 12:34 Відповісти
т-клеточный иммунитет, но это уже сложно. проще просто впаривать свой Товар
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21.12.2021 12:58 Відповісти
С каких пор, тебя клоуна, стали интересовать мои антитела? Коли себе вакцину хоть каждый день, а свой организм и иммунитет я вашим шмурдяком портить не намерен, даже за 1000 гривен. Толку от того, что весь мир вакцинировался, а новый штамм снова всё валит.
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21.12.2021 15:12 Відповісти
по моему Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин вообще не имеет мозгов!
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21.12.2021 18:13 Відповісти
Те кто переболел имеют лучшую защиту , чем те кто укололся хоть 10 раз! Если организм справился с вирусом сам , да еще и легко , и при этом в обычной жизни будет сталкиваться с этим вирусом постоянно , он будет постоянно иметь защиту! А те кто укололся и больше с вирусом не сталкивался будут быстро терять защиту , даже если она у них и выработается!
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22.12.2021 10:35 Відповісти
"Третина" подразумевается как x (неизвестное число)
Можно трындеть на подобии: треть переболевших являются - рептилойдами.
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22.12.2021 12:02 Відповісти
 
 