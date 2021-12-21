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Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не мають антитіл, - Кузін. ВIДЕО
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірусну хворобу, можуть бути відсутні антитіла. Така ситуація, згідно з дослідженням, трапляється у третині випадків.
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу", - сказав Кузін.
Він зазначив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались, майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.
Топ коментарі
+17 Антон Гордиенко #489411
показати весь коментар21.12.2021 11:48
+13 Posich Posich
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+11 Привет
показати весь коментар21.12.2021 11:43
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Он может по сути методики поиска что то сказать, или этого секретарша не написала?
Чьи?? Где?? Когда??
Языком молоть...не мешки ворочать...и товаришЧ кузин это знает...
Водночас, після вакцинації Pfizer, або Moderna антитіла виробились у всіх вакцинованих, крім осіб із недостатнім імунітетом. Дослідники зауважили, що ті, хто переховорів на COVID-19 не мають вважати, що вони є захищеними від повторного зараження і тому уникати вакцинації.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-1042_article
3-6-9 місяців..
і фіг визначиш без повторних ПЛР -тестів..
хоча..кажуть що ПЛР тести вже починають "збоїти"...
До речі на рашці перехворівшим продовжили коди до року.
Что за дебил у нас на должности!
Где он купил диплом?
Чтобы легко переболеть любой вирусной болезнью надо иметь достаточное количество антител к ней.
Я не анти-васька, але закликаю держ. органи хоча б надати зразки вакцини у алерго-центри, аби ті, хто бажає, мали змогу зробити (за гроші) тест на алергічну реакцію.
Ковід -новий вірус.
Тому не хочу нікому своїми чи іншими цифрами дати хибну інфу.
Можу сказати, що достовірними вважаються цифри більше 1,1.
В мене були в декілька разів більші, ніж мінімум достовірності, але одночасно моя цифра була в декілька разів менша, ніж максимальні показники в анонімній таблиці, яку надавала лабораторія.
Наприклад лабораторії типу Сінєво дають результат в кулькості антитіл на мл і результат в більше ніж 3950/мл вважається умовно 95% сильною віруснейтралізуючою реакцією
Якось так
Стоп, так говорили же, что уровень антител никакого значения к течению болезни не имеет. И раз так, давайте сравним уровень антител у переболевших с уровнем антител у привитых. Где есть такая информация?
Их укололи...цель достигнута...
трохи має.
А ЩЕ він має відношення до ймовірності захворіти...
До речі бункерний хвалився турку що в нього 14-15од.
А порівняти ваші цифри зі своїми не вийде
Короновірус,антитіла lg до нуклеокпсидного антигену(SARS-CoV-NP-lg)
Коеф-т позитивності
<0,9од негативний
0.9-1.1од.сумнівний
1.1од.-позитивний
в мене останній(3й)-11.722од.
Там взагалі то є різні методи підрахунку антитіл(там є тисячі чи десятки тисяч).
Це як розмова бункерного і Эрдогана біля літака-1й у мене 14-15 од антитіл,а 2й а в мене 40 тис.
https://ukrainian.voanews.com/a/imunitet-koronavirus/6249016.html
2. вакцини не дають 100 відсотковий захист.
ЦЕ ДАВНО ВІДОМО.
плюс різні штами мають різну сприйнятність до різних вакцин...
І так можна написати: ми вважаємо що після "вакцинації" (бо це не вакцинація, а стимуляція), має у достатньої частини популяції виробитися імунна відповідь на вірус, коли він потрапить до організму і ваша захищеність, можливо, підвищиться. Однак постільки така процедура не є справжньою вакциною, то ймовірність позитивного випадку середня
https://ukrainian.voanews.com/a/imunitet-koronavirus/6249016.html
капець, 72 особи. КАРЛ, вони це хочуть назвати дослідженням. Аферисти і шахраї.
Можно трындеть на подобии: треть переболевших являются - рептилойдами.