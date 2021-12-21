Третина тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не мають антитіл, - Кузін. ВIДЕО

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у тих, хто легко перехворів на коронавірусну хворобу, можуть бути відсутні антитіла. Така ситуація, згідно з дослідженням, трапляється у третині випадків.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження свідчать, що у третини тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу", - сказав Кузін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший інфікований штамом "Омікрон" в Україні вже отримав негативний ПЛР-тест, - Кузін. ВIДЕО

Він зазначив, що люди, які перенесли коронавірус та потім вакцинувались, майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову захворіти.