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Новини Відео Митниця
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Прикордонники зупинили контрабандистів при спробі провезти російські запчастини до "КамAЗів" з Білорусі в Україну. ВIДЕО

Українські військовослужбовці та працівники митниці запобігли спробі ввезти до України заборонені товари, що були виготовлені в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну Прикордонну Службу.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці зупинили вантажівку. Вона перевозила вантаж "запасні частини до автомобілів". Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.

Встановлено, що в авто перевозили понад 800 запчастин російського виробництва. Їхня вартість сягає майже 400 тисяч гривень.

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Ретельна перевірка виявила відсутність інформації щодо виробника в товаросупровідних документах. На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КAMAЗ".

Зазначили, що підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.

Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі.

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Білорусь (7930) контрабанда (1823) митниця (1873) митний контроль (223)


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Топ коментарі
+21
Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі
Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
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21.12.2021 15:07
+20
Чергова зе-перемога над здоровим глуздом.
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21.12.2021 15:03
+18
ТЫПИЛЫ!
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
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21.12.2021 15:12
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що, мудаки литвинівські? знову контрабанду клістронів розрили? Не вірю їм ні грами.
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21.12.2021 15:01 Відповісти
Не знову, а системно, виконуючи накази зрадників! Я більше ніж впевнений, що ці запчастини мали потрапити на фронт!
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21.12.2021 18:22 Відповісти
Чергова зе-перемога над здоровим глуздом.
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21.12.2021 15:03 Відповісти
Зеленський та его власть работает на интереси Рашки!Долбо*бы зели получили укзание от предателя блокировать поставки запчастей!Зелю народ уже проклинает!!!
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21.12.2021 15:44 Відповісти
Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі
Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
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21.12.2021 15:07 Відповісти
ТЫПИЛЫ!
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
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21.12.2021 15:12 Відповісти
Так делают по указанию шулера Зеленского!А народ - пока терпилы ...Но его бекграунд(прошлое) был известен еще на выборах!Клоун смешил всех олигархов на корпаративах и единственный из них,кто его не приглашал, - Порох!Есть разум и характер у человека!
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21.12.2021 15:54 Відповісти
"Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі" - а вот это вообще НАРУШЕНИЕ ВСЕХ ПРОЦЕДУР и ИНСТРУКЦИЙ!
Такое впечатление, что эти "правоохоронці" работают НЕ на Украину, а на Беларусь!
Наверняка и все данные контрабандистов белорусскому КГБ сдали.
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21.12.2021 15:16 Відповісти
Я би іще якось зрозумів, щоб конфіскували тут вантажівку разом із контабандою
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21.12.2021 15:27 Відповісти
Нам их данные не надо, а запчасти самим пригодятся в хозяйстве.
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21.12.2021 15:54 Відповісти
Сюрреалізм від зеленої плісняви.
Запасні частини для КАМАЗів не можна, а "Свати" з ворогом України в ролі - будь ласка.
Ну, я би іще розумів, щоб у нас виготовляли ті запасні частини, але тут шкідництво.

P.S. Доречі, Жуков під час війни їздив на гітлеровському Horch. Як йому запасні частини доставляли?
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21.12.2021 15:25 Відповісти
Штирлиц высылал. Через Швейцарию.
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21.12.2021 15:40 Відповісти
Своего автопрома нет он умер... Мокшанские КАМАЗы на металлолом переходим на гужевой транспорт...
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21.12.2021 15:32 Відповісти
Значить , це потрібно було ЗСУ.
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21.12.2021 15:37 Відповісти
такіх мля кардонників потрібно повісити .
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21.12.2021 16:31 Відповісти
а чому не примусити сплатити податки та впустити? як що до камазів.
якщо військового призначення, конфіскувати, передати в всу.
мізки не працюють на користь державі?
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21.12.2021 15:58 Відповісти
В итоге Камазы остались без запчастей.
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21.12.2021 17:09 Відповісти
все ватники сделаны в туалете на автовокзале от плечевой дуняшы комбайнерши колхоза и камазиста ваньки под стекломойкой и бояркой и родждены там жена задворках кабины на спальном месте ли в тубзике
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21.12.2021 22:30 Відповісти
Я может шото не понимаю,но в автомагазинах есть кучу запчастей рос.производства не только к камазам.И в Запорожье на автозаводе собирают лады и нивы.
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21.12.2021 18:33 Відповісти
21 век 2021 год и террорестичьи камазы еще ездят с челнов набережных...
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21.12.2021 22:29 Відповісти
все ватники сделаны в туалете на автовокзале от плечевой дуняшы комбайнерши колхоза и камазиста ваньки под стекломойкой и бояркой и родждены там жена задворках кабины на спальном месте ли в тубзике
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21.12.2021 22:31 Відповісти
а давайте ще наших розвідників в РФ заарештуємо за шпіонаж і видамо Путіну!
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21.12.2021 23:25 Відповісти
А не кажется ли вам, что это все не глупость , а спланированный САБОТАЖ со стороны Зевласти!
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22.12.2021 10:29 Відповісти
 
 