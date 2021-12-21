Прикордонники зупинили контрабандистів при спробі провезти російські запчастини до "КамAЗів" з Білорусі в Україну. ВIДЕО
Українські військовослужбовці та працівники митниці запобігли спробі ввезти до України заборонені товари, що були виготовлені в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну Прикордонну Службу.
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці зупинили вантажівку. Вона перевозила вантаж "запасні частини до автомобілів". Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.
Встановлено, що в авто перевозили понад 800 запчастин російського виробництва. Їхня вартість сягає майже 400 тисяч гривень.
Ретельна перевірка виявила відсутність інформації щодо виробника в товаросупровідних документах. На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КAMAЗ".
Зазначили, що підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.
Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі.
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Долбаки, блеать... А конфисковать товар и передать для ремонта наших машин??? Хотя кому я это...
Ловить надо тех, кто ВЫВОЗИТ дефицитные запчасти, а НЕ тех, кто их ВВОЗИТ!
Такое впечатление, что эти "правоохоронці" работают НЕ на Украину, а на Беларусь!
Наверняка и все данные контрабандистов белорусскому КГБ сдали.
Запасні частини для КАМАЗів не можна, а "Свати" з ворогом України в ролі - будь ласка.
Ну, я би іще розумів, щоб у нас виготовляли ті запасні частини, але тут шкідництво.
P.S. Доречі, Жуков під час війни їздив на гітлеровському Horch. Як йому запасні частини доставляли?
якщо військового призначення, конфіскувати, передати в всу.
мізки не працюють на користь державі?