Прикордонники зупинили контрабандистів при спробі провезти російські запчастини до "КамAЗів" з Білорусі в Україну. ВIДЕО

Українські військовослужбовці та працівники митниці запобігли спробі ввезти до України заборонені товари, що були виготовлені в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну Прикордонну Службу.

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці зупинили вантажівку. Вона перевозила вантаж "запасні частини до автомобілів". Товар слідував з Білорусі на одне з підприємств.

Встановлено, що в авто перевозили понад 800 запчастин російського виробництва. Їхня вартість сягає майже 400 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд. грн на рік, - Гетманцев

Ретельна перевірка виявила відсутність інформації щодо виробника в товаросупровідних документах. На самих же запчастинах значилося, що вони виготовлені в Росії на ПАТ "КAMAЗ".

Зазначили, що підприємство входить до переліку юридичних осіб, щодо яких, згідно з рішенням РНБО, застосовуються санкції з повної заборони ввезення чи транзиту в Україну товарів.

Правоохоронці повернули вантажівку з товаром на територію Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО проти контрабандистів не збільшили надходження від митниці. Недопрацьовують, - міністр фінансів Марченко