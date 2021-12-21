Поліція затримала 59-річну "старшого сержанта ЛНР", що їхала в Україну по пенсію. ВIДЕО

Правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка затримали 59-річну мешканку Хрустального (колишній Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у підрозділах бойовиків "ЛНР"

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Луганщини, жінка їхала на вільну територію України для переоформлення пенсійної банківської картки.

Зі слів жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався в Хрустальному. Їй було присвоєно "військове знання" старшого сержанта. Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в селі Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб у якості медпрацівника, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичній допомоги при отриманні поранень. За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19500 рублів РФ.

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