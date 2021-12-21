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Поліція затримала 59-річну "старшого сержанта ЛНР", що їхала в Україну по пенсію. ВIДЕО

Правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка затримали 59-річну мешканку Хрустального (колишній Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у підрозділах бойовиків "ЛНР"

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Луганщини, жінка їхала на вільну територію України для переоформлення пенсійної банківської картки.

Зі слів жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався в Хрустальному. Їй було присвоєно "військове знання" старшого сержанта. Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в селі Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб у якості медпрацівника, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичній допомоги при отриманні поранень. За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19500 рублів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексчиновницю "ЛНР" затримали на Луганщині: Планувала змінити прізвище і залишитися жити в Україні

Автор: 

затримання (4339) пенсія (1585) Донбас (22356) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+50
Навіщо заблюрувати фейс ?
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
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21.12.2021 15:55
+41
КАрміліца їхала до хунти пенЦію просити за те Шо ***** допомагала
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21.12.2021 15:56
+40
Піну їй задуйте!
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21.12.2021 15:53
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Понять и простить?
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21.12.2021 15:52 Відповісти
ага. как говорил петя мыролюбец - тамженашилюди.
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21.12.2021 16:36 Відповісти
Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим в ОРДЛО чи Криму

18.12.2021
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21.12.2021 17:00 Відповісти
але перед тим запінити
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21.12.2021 17:38 Відповісти
Піну їй задуйте!
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21.12.2021 15:53 Відповісти
Там ще має бути присутнім елемент епілепсії ....
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21.12.2021 15:57 Відповісти
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21.12.2021 16:25 Відповісти
открываем ротик говорим а а туда...... монтажной пеной
ПЕНСИЯ ОТ УКРАИНЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ И БАЛОНЧИКА.....
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21.12.2021 16:34 Відповісти
А ***** шо, пеЦію не хоче платити?
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21.12.2021 15:55 Відповісти
Так вони смокчуть всюди.
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21.12.2021 15:59 Відповісти
САсАть це їхня судба
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21.12.2021 16:06 Відповісти
Навіщо заблюрувати фейс ?
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
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21.12.2021 15:55 Відповісти
Бо то не face , а пика або харя
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21.12.2021 16:53 Відповісти
КАрміліца їхала до хунти пенЦію просити за те Шо ***** допомагала
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21.12.2021 15:56 Відповісти
Нема тут ні чого смішного, бо ці ідійоти можуть і дати...
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21.12.2021 21:10 Відповісти
ІІ треба, як "маленькую девочку в трусиках" піною "побаловать".
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21.12.2021 15:57 Відповісти
жадность сгубила.
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21.12.2021 15:59 Відповісти
Нашим пенсіонерам добавляють копійки, а цим покидькам виплачують. Вона що вісім років відраховувала зі своєї зарплати в пенсійний фонд України? Але й це не головне, як можна цим вбивцям наших військових і зрадникам держави щось виплачувати.
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21.12.2021 16:01 Відповісти
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21.12.2021 16:04 Відповісти
стАршой сержант, а не младший, редактор))) А так да - дура, хоть и не маленькая дэвачка)
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21.12.2021 16:08 Відповісти
Интересно скольким сепарам и членам их семей ( тех кто кричал "Путин приди") и даже тем кто воевал и воет на стороне оккупанта, Украина платит соц пособия и пенсии ( с учетом того что пенсии там то "шахтерские", не чета остальным регионам Украины). Эту лавочку нужно было прикрыть еще в 2014. А так получается Украина сама помогает агрессору содержать оккупированные территории.
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21.12.2021 16:13 Відповісти
Так ладно пенсии..у нас солидарная система Он когда работали -платили,А вот регресс платит не государство -а предприятие..своему регресснику,ежемесячно отчисляя взносі в соцстрах!!! С той стороны ничего не отчисляют-а регрессы получают до 13 к грн
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21.12.2021 16:22 Відповісти
Солидарная пенсия. Это когда та сторона перечисляла бы пенсионный налог в пенсионный фонд Украины. А так как не платят нужно было переадресовывать и выплату пенсии тамошним пенсионеров за счет " доходов" " независимых государств" или так сказать тех территорий. И это было бы логично. А так местных пенсионеров все устраивает ( ну или почти все) Они получают украинскую пенсию. и все соц выплаты, а кроме того получают вторую пенсию от ДНРоЛНРий им начали ее выплачивать уже давно правда по заниженному курсу их украинская пенсия умноженная на 2 и в рублях. ( по курсу 1 гривна - 2 рубля) Ну скажем к примеру получает местный сепар ( заработанную украинскую пенсию) 9 тысяч гривен ( средненькую такую, как для шахтеров) и 18 тысяч рублей вторую пенсию.( от реПублик, кстати тоже через организованную ими пенсионную структуру. Хотя понятно что это деньги от Раши). И на кой им что то менять. Как сказал один такой вот ходок за пенсиями, по поводу возврата ОРДЛО в Украину. " Да лучше повеситься чем обратно вернуться", но пенсию украинскую получать не брезговал ( от фаСшистов).
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21.12.2021 16:35 Відповісти
Багато разів про це писав. Дивно, що Мінфін та ПФ не використовують такі аргументи, щоб суттєво обмежити витік грошей на неконтрольовану територію.
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21.12.2021 19:06 Відповісти
Какой там регресс?
Они работали в большинстве своём, и это в лучшем случае, на предприятиях в своих регионах. Многие из тех предприятий сейчас функционируют?
Так что они определённо получают гарантированные социальные выплаты от государства, причём в разы бОльшие, чем социальные выплаты в остальной Украине.
Так что Андерсен в своём комменте прав.
Да и Вы и я по сути пишем об одном и том же.
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21.12.2021 16:36 Відповісти
В 2019-м эта лавочка стала общедоступной для всех дырявых. Раньше Украина платила пенсии только на линии разгранечения либо переселенцам. Сейчас зелох наши денежки раздает всем дырявым
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Вы видно не в курсе этого вопроса. Платили всем и всегда и при Пете тоже. "Переселенцы" зарегистрированы по 35-40 человек на один адрес и спокойно приезжают и получают ( ну разве что нужно оплатить организаторам турне за поездку туда и обратно, там на регистрацию липовую, плюс им организовывают ночевку барачного типа на время пребывания, ну и потом мзду дать в украинском пенсионном фонде ( там это все на потоке) тоже через того же посредника и все ты уже "переселенец" получатель пенсии. Ну так у нас все устроено . Кому война, а кому возможность заработать. 30-40% пенсий приходится отдавать за "услуги". Так что все при своем. Сейчас возможно это и стало немного легче, но сути это не меняет получали и тогда и сейчас , вопрос только в цене вопроса для самого получателя пенсии. Не более того. ( возможно что эти барыши шли и выше по лесенке так сказать заинтересованных лиц принимающих решения).
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21.12.2021 16:42 Відповісти
Нехай, сидячи в клітці, шиє військову форму для ВСУ. І шиє якісно, тварина, і в бєшєному темпі.
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21.12.2021 16:15 Відповісти
Скаже, що не вбивала, покається і відпустять по відомій програмі. У нас же гуманність...
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21.12.2021 16:21 Відповісти
Ця жадібна тварина "в руки не брала" АК. Стерво брехливе. На розмінування би її заслати...А потім би вже наших саперів. Бо як шитиме, то ще й годувати потрібно. \
За наші з вами.
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21.12.2021 23:29 Відповісти
если перестать жителям єтой говени платить пенсии в Украине,они сами сдадутся!
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21.12.2021 16:22 Відповісти
НА "зонах" людей з медичної освітою не вистачає Буде працювать помічником "лєпіли"
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21.12.2021 16:29 Відповісти
как- то неожиданно история прервалась. Без итогов.
т.е . до этого все перечисления шли НОРМ. от ПФ.
и значит ,КРЫСЫ местные в доле ?
не может быть ......
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21.12.2021 16:31 Відповісти
Воевала против Украины, а теперь Украина песию давай!
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21.12.2021 16:45 Відповісти
Так вона вже давно отримує,просто термін дії карти закінчується і "пенсіонерка"прийшла,щоб карту поновити...Отака х@рня малята...Ласкаво просимо до України ! "Єто же наші люді...
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21.12.2021 21:00 Відповісти
Не наші, а яйценюка))
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21.12.2021 21:14 Відповісти
Таке враження,що вона не за пенсією їхала,а щоб розповісти нашим доблесним правоохоронним органам де вона служила,скільки за те мала і що "прі сложившихся сітуаціях она би снова служить туда нє пошла"...Тому що ситуація так склалась,що тепер ми ту бомжиху будемо кормити,вдівати і на ній показувати результат роботи наших органів...Які при звиклій перевірці документів відразу виявили в кубіті замаскованого шпійона...Видно,вона їм відразу показала посвідчення сержанта ДНР і сказала що по ньому в Україні отримує пенсію...
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21.12.2021 16:51 Відповісти
Вот же она ...всю правду ....и не скрывает! Скорей переоформляйте ей пенсию и побольше! С президентской надбавкой за любовь к 95 кварталу.
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21.12.2021 17:04 Відповісти
Нынешняя власть может и пенсию дать и наградить ...
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21.12.2021 17:04 Відповісти
А ведь главное здесь совсем не в этом. Все гораздо хуже и страшнее.
Ее задержали в Новоахтырке, перед самым Северодонецком. Значит она без всяких проблем перешла из лнр через кпп в Станице и там ее никто не задержал. Кпп в которое миллионы и миллионы вбухали и на котором пару сотен дармоедов кормится.. А задержали ее посреди поля на мелком посту где пятеро солдат службу несут.
Вся система зеленого клоуна прогнила от самого низа до самого верха...
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21.12.2021 17:06 Відповісти
а шо там с депутатом Горбенко , торгующим с ордло и поставляющим шины МГБ ЛНР?
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Мы сами вынуждаем жителей ордло работать служить
На противника
Ведь это длиться уже 8 год
Надо жить воспитывать детей
Плюс вынуждено есть обязательные обязанности
Или в каталажку или на службу армию
/не каждый выберет первое --- тюрьму /
Не знаю как вы повели себя на их месте
А Россия -- референдум кричали
Две три сотни тысяч жителей
Как всегда революцию делают 1 из десяти
Плоды пожинают все
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21.12.2021 17:57 Відповісти
На их месте мы повели себя так: вышли на Майдан, а когда в нас начали стрелять, мы стали жечь шины и бросать в "Беркут" коктейли Молотова. Поэтому сегодня мы не на их месте.
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Расстиелять к чертовой матери
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21.12.2021 20:01 Відповісти
Отакі вони" пєнсіонєри"з луганди і домбабве...Не всі,але "левова частка"...А потім розпинайтесь та доказуйте що "ето же наші люді".Наші люди вже давно на підконрольній території,а ці "пенсіонери"мають таку наглість,що вже майже у відкриту,у вільний від служби у "абізян" час, поновлюють пенсійні картки... Де ще таке можливо?
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21.12.2021 20:52 Відповісти
Зеля спонсор террористов.
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21.12.2021 22:36 Відповісти
медработник он хоть в вермахте, всё равно медработник.
отпустите старушку.
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22.12.2021 00:39 Відповісти
Что не читал чтоб медработники Вермахта просили денежное пособие, помощь и другие выплаты у СССР.
А этой сучке нужно дать срок. Лет 10-15.
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22.12.2021 09:31 Відповісти
ты не читал, это ещё не значит, что не просили. миллионы людей на оккупированных территориях служили Германии. Если ей 10-15, то тебе, сучечке 20-30. Просто так.
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22.12.2021 21:59 Відповісти
Мабуть вона служила під ПРИМУСОМ, нє?
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22.12.2021 00:39 Відповісти
Як тварюка нагла...
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22.12.2021 07:22 Відповісти
 
 