Поліція затримала 59-річну "старшого сержанта ЛНР", що їхала в Україну по пенсію. ВIДЕО
Правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка затримали 59-річну мешканку Хрустального (колишній Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у підрозділах бойовиків "ЛНР"
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Луганщини, жінка їхала на вільну територію України для переоформлення пенсійної банківської картки.
Зі слів жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався в Хрустальному. Їй було присвоєно "військове знання" старшого сержанта. Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в селі Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб у якості медпрацівника, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичній допомоги при отриманні поранень. За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19500 рублів РФ.
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18.12.2021
ПЕНСИЯ ОТ УКРАИНЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ И БАЛОНЧИКА.....
По голосу чути, що якесь кончене і забухане.... справжнє донбасяо)))
Они работали в большинстве своём, и это в лучшем случае, на предприятиях в своих регионах. Многие из тех предприятий сейчас функционируют?
Так что они определённо получают гарантированные социальные выплаты от государства, причём в разы бОльшие, чем социальные выплаты в остальной Украине.
Так что Андерсен в своём комменте прав.
Да и Вы и я по сути пишем об одном и том же.
За наші з вами.
т.е . до этого все перечисления шли НОРМ. от ПФ.
и значит ,КРЫСЫ местные в доле ?
не может быть ......
Ее задержали в Новоахтырке, перед самым Северодонецком. Значит она без всяких проблем перешла из лнр через кпп в Станице и там ее никто не задержал. Кпп в которое миллионы и миллионы вбухали и на котором пару сотен дармоедов кормится.. А задержали ее посреди поля на мелком посту где пятеро солдат службу несут.
Вся система зеленого клоуна прогнила от самого низа до самого верха...
На противника
Ведь это длиться уже 8 год
Надо жить воспитывать детей
Плюс вынуждено есть обязательные обязанности
Или в каталажку или на службу армию
/не каждый выберет первое --- тюрьму /
Не знаю как вы повели себя на их месте
А Россия -- референдум кричали
Две три сотни тысяч жителей
Как всегда революцию делают 1 из десяти
Плоды пожинают все
отпустите старушку.
А этой сучке нужно дать срок. Лет 10-15.