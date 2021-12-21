Проєкт "Без цензури": Що чекає на Порошенка? Сценарії на 2022 рік. ВIДЕО

Навіщо влада Зеленського під ялинку принесла п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у держзраді? Та чому підозра Порошенку не врятує рейтинг Зеленського? Аналізуємо, що відбувається, з політичної точки зору.

Навіщо влада Зеленського під ялинку принесла п'ятому президенту Петру Порошенку підозру у держзраді? Та чому підозра Порошенку не врятує рейтинг Зеленського? Аналізуємо, що відбувається, з політичної точки зору.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді. Йому закидають купівлю у 2014-2015 рр. купівлю вугілля на окупованих територіях. На 23 грудня Порошенка викликали на допит до ДБР. Порошенко зараз перебуває за кордоном.