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23 грудня рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетуватимуть ОП: "Ми два роки добиваємося від влади співпраці". ВIДЕО

Рідні зниклих безвісти та полонених українців 23 грудня приїдуть під Офіс Президента України, щоб нагадати владі про потребу співпраці для розшуку і звільнення зниклих безвісти та полонених.

Про це йдеться в анонсі акції, передає Цензор.НЕТ.

Відео: звернення Ядвіги Лозинської, мами безвісти зниклого, та Петрушенко Ірини, сестри безвісти зниклого, до Президента України

23 грудня з 14:00 до 23:00 рідні зниклих безвісти та полонених українців будуть пікетувати Офіс Президента.

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"Ось уже восьмий рік, матері зниклих безвісти зустрічають різдвяні свята насамоті, без рідних. Але більше ми так не можемо! Набридло! Саме тому у різдвяну ніч ми їдемо у гості до Президента. Ми їдемо до Офісу Президента України аби разом з ним зустріти це свято. Бо Різдво — це родинне свято, а ми з вами, одна родина - Українці. 23 грудня 2021року родини зниклих безвісти та полонених приїдуть до м. Києва та проведуть мирну акцію біля Офісу Президента України. Родини чекають, що напередодні Різдва влада повернеться до них обличчям та почне виконувати обіцянки. Що Президент та його Команда почують вимоги родин. Вимоги усього три. Щоб виконати їх не потрібні гроші. Потрібна політична воля. Прагнення до співпраці з родинами", - розповіли організатори акції.

Вони вимагають:

  1. Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників родин зниклих безвісти;
  2. Сформувати при Президенті України Координаційну Раду з захисту полонених, зниклих безвісти та членів їх родин;
  3. Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених та зниклих безвісти. Фактично, надати родинам можливість отримувати об’єктивну інформацію про стан справ в звільненні полонених, та пошуку заручників.

"Співпраця – саме те, чого ми добиваємося від представників влади. Добиваємось майже два роки. Якби за ці два роки влада продемонструвала ефективну роботу у звільненні полонених, чи в пошуку зниклих безвісти, то наша вимога співпраці не була б такою відчайдушною", - додали організатори.

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Рідні зниклих українців записали свої відеозвернення до президента. Однак, як повідомили організатори акції хтось зламав сторінку у фейбуці та видалив публікацію з відеозверненням Ядвігі Лозинської, мами безвісти зниклого, яке за тиждень набрало більш ніж 7000 переглядів та більш ніж 30 репостів. 

"Коли почались бойові дії на нашій землі, коли сепаратисти погрожували суверенітету України — мій син з багатьма іншими хлопцями добровільно пішов захищати Україну. Я плакала і не хотіла його відпускати, але він заспокоїв мене і сказав: "Мамо, якщо не я, то хто?! Якщо кожен хлопець буде ховатися, що буде з країною? Мамо, я йду не для себе, я йду заради тебе, жінок, дітей та всіх Українців. Я буду про вас піклуватися, а про мене потім буде піклуватися моя Країна" Аби тоді мій син знав, що країна про нього просто забуде. Аби він знав, що замість нього мені будуть підсовувати чужі тіла, аби тільки закрити справу та дати спокій черговому чиновнику, та не зіпсувати йому гарний звіт перед своїм керівництвом. Аби мій синок знав, що я з іншими матерями 8 років оббиватимемо пороги чиновників, які не бажають шукати тебе. Якби ти тоді знав, що 8 років я буду тебе шукати сама..." - заявила Ядвіга Лозинська.

Організатори акції: Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ", Українська асоціація полонених, Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯСХІД", Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ ЗАХІД", Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ ЛИБІДЬ", Асоціація родин зниклих безвісти "Едельвейс".

Автор: 

акція (1454) Зеленський Володимир (23829) полонені (2264) зниклий безвісти (204) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+13
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22.12.2021 10:55
+11
***** через Меркель сказав, що буде розмовляти про полонених виключно через кума Медведчука. Медведчука відсторонили - розмов нема. У свій час Порох свідомо йшов на підрив власного рейтингу задля звільнення наших бранців. Прийшла зелень, поміняла беркутівців, Цемаха на моряків, яких і так мали звільнити і на таксистів. Операція Авеню злита, Ізоляція - теж. Пропоную обміняти Торчка на наших полонених - хай в кремлі трусить яйцями, а ми тут якось без нього впораємось.
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22.12.2021 11:11
+9
В Синегорах надо . Найтрудяга сейчас там .
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22.12.2021 10:58
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22.12.2021 10:55 Відповісти
В Синегорах надо . Найтрудяга сейчас там .
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22.12.2021 10:58 Відповісти
Та да. Это тот козел, который до выборов заявлял "Верните пацанов". Теперь и не вспоминает.
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22.12.2021 11:21 Відповісти
Вава гужбанить на держдачі в Карпатах. Не заважайте.
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22.12.2021 11:01 Відповісти
Якби Сцикля не злив вагнерівців, всі полонені були б уже давно вдома. Цікаво, на що надіялись рідні голосуючи за цього паяца?
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22.12.2021 11:02 Відповісти
это каким образом? обменять как Цемаха? Так вы же потом пеной изойдете обвиняя в предательстве.
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22.12.2021 11:48 Відповісти
Цемаха не нужно было отдавать за моряков. Моряков и так бы отдали через неделю иначе кацапам перекрыли бы входы в торговые порты за нарушение морского права. Выдачей Цемаха ЗЕ помог москалям убить двух зайцев. Даже трех- т.к. после этого Нидерланды отказались брать нас в ассоциацию ЕС
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22.12.2021 12:25 Відповісти
зэбараны дальше свого носа ничого не бачуть
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22.12.2021 13:19 Відповісти
это не более чем предположение
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22.12.2021 13:40 Відповісти
А кто эти 73%,которые его избрали? Не вы?
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22.12.2021 11:04 Відповісти
Зайди почитай зелених підорасів тупоголових
https://www.facebook.com/groups/330297530721659/?ref=pages_group_cta
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27.02.2022 14:34 Відповісти
Правило простое в жизни есть, время доказало

Если встретил ты кацапа - дай ему в ...бало

Он, конешно, станет ныть - Что же ты, братуха ?

Улыбнись, возьми кирпич - и с размаха в ухо.
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22.12.2021 11:05 Відповісти
***** через Меркель сказав, що буде розмовляти про полонених виключно через кума Медведчука. Медведчука відсторонили - розмов нема. У свій час Порох свідомо йшов на підрив власного рейтингу задля звільнення наших бранців. Прийшла зелень, поміняла беркутівців, Цемаха на моряків, яких і так мали звільнити і на таксистів. Операція Авеню злита, Ізоляція - теж. Пропоную обміняти Торчка на наших полонених - хай в кремлі трусить яйцями, а ми тут якось без нього впораємось.
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22.12.2021 11:11 Відповісти
В сентябре 2016 был последний обмен при Петрексеиче, а 3 года мертвечук на своих аналах поносил ВС Украины без обмена. Своей туфтой о жертвенности ПОПы можешь зад подтереть ботве.
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22.12.2021 11:29 Відповісти
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22.12.2021 11:14 Відповісти
"Я не бачу своїх дітей".(с)
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22.12.2021 11:26 Відповісти
Та хіба ж за концертами, спортзалами та гулянками на держдачах їх можна побачити?
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22.12.2021 17:36 Відповісти
На них попиариться уже нельзя, поэтому вовке они больше неинтересны.
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22.12.2021 11:19 Відповісти
Ну так зекрыса наменял сюда кучу луганских таксистов,а люди продолжают сидеть...
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22.12.2021 11:28 Відповісти
Главное не Порошенко, все будет хорошо, сохраняйте спокойствие!
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22.12.2021 11:44 Відповісти
Нажаль, ЗЕ віддав Цемаха і тепер росіянам більше не цікаво гратись в жодні обміни
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22.12.2021 12:21 Відповісти
За Зелі ніяких обмінів полоненими не буде. Цього не хоче Путлер, бо його полонені покидьки, п'яниці та наркомани. Цього не хоче і шмаркля, бо його полонені патріоти України.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
зеленский тут не при чем тут два варианта или в поле скелет как в2015 или плен
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22.12.2021 12:59 Відповісти
цемахи закончились..., а остальное рашке не интересно..
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22.12.2021 13:07 Відповісти
Давно пора!Зенелох он в теплой ванне и ничего не замечает У него всё хорошо а вам он нечего не должен.
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22.12.2021 14:52 Відповісти
 
 