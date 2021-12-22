23 грудня рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетуватимуть ОП: "Ми два роки добиваємося від влади співпраці". ВIДЕО

Рідні зниклих безвісти та полонених українців 23 грудня приїдуть під Офіс Президента України, щоб нагадати владі про потребу співпраці для розшуку і звільнення зниклих безвісти та полонених.

Про це йдеться в анонсі акції, передає Цензор.НЕТ.

Відео: звернення Ядвіги Лозинської, мами безвісти зниклого, та Петрушенко Ірини, сестри безвісти зниклого, до Президента України

23 грудня з 14:00 до 23:00 рідні зниклих безвісти та полонених українців будуть пікетувати Офіс Президента.

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"Ось уже восьмий рік, матері зниклих безвісти зустрічають різдвяні свята насамоті, без рідних. Але більше ми так не можемо! Набридло! Саме тому у різдвяну ніч ми їдемо у гості до Президента. Ми їдемо до Офісу Президента України аби разом з ним зустріти це свято. Бо Різдво — це родинне свято, а ми з вами, одна родина - Українці. 23 грудня 2021року родини зниклих безвісти та полонених приїдуть до м. Києва та проведуть мирну акцію біля Офісу Президента України. Родини чекають, що напередодні Різдва влада повернеться до них обличчям та почне виконувати обіцянки. Що Президент та його Команда почують вимоги родин. Вимоги усього три. Щоб виконати їх не потрібні гроші. Потрібна політична воля. Прагнення до співпраці з родинами", - розповіли організатори акції.

Вони вимагають:

Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників родин зниклих безвісти; Сформувати при Президенті України Координаційну Раду з захисту полонених, зниклих безвісти та членів їх родин; Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених та зниклих безвісти. Фактично, надати родинам можливість отримувати об’єктивну інформацію про стан справ в звільненні полонених, та пошуку заручників.

"Співпраця – саме те, чого ми добиваємося від представників влади. Добиваємось майже два роки. Якби за ці два роки влада продемонструвала ефективну роботу у звільненні полонених, чи в пошуку зниклих безвісти, то наша вимога співпраці не була б такою відчайдушною", - додали організатори.

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Рідні зниклих українців записали свої відеозвернення до президента. Однак, як повідомили організатори акції хтось зламав сторінку у фейбуці та видалив публікацію з відеозверненням Ядвігі Лозинської, мами безвісти зниклого, яке за тиждень набрало більш ніж 7000 переглядів та більш ніж 30 репостів.

"Коли почались бойові дії на нашій землі, коли сепаратисти погрожували суверенітету України — мій син з багатьма іншими хлопцями добровільно пішов захищати Україну. Я плакала і не хотіла його відпускати, але він заспокоїв мене і сказав: "Мамо, якщо не я, то хто?! Якщо кожен хлопець буде ховатися, що буде з країною? Мамо, я йду не для себе, я йду заради тебе, жінок, дітей та всіх Українців. Я буду про вас піклуватися, а про мене потім буде піклуватися моя Країна" Аби тоді мій син знав, що країна про нього просто забуде. Аби він знав, що замість нього мені будуть підсовувати чужі тіла, аби тільки закрити справу та дати спокій черговому чиновнику, та не зіпсувати йому гарний звіт перед своїм керівництвом. Аби мій синок знав, що я з іншими матерями 8 років оббиватимемо пороги чиновників, які не бажають шукати тебе. Якби ти тоді знав, що 8 років я буду тебе шукати сама..." - заявила Ядвіга Лозинська.

Організатори акції: Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ", Українська асоціація полонених, Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯСХІД", Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ ЗАХІД", Об'єднання родин зниклих безвісти "НАДІЯ ЛИБІДЬ", Асоціація родин зниклих безвісти "Едельвейс".