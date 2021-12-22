Центри та пункти вакцинації 1 і 2 січня працювати не будуть, - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич. ВIДЕО
В Україні не працюватимуть всі центри вакцинації від коронавірусу два дні поспіль. Це буде 1 та 2 січня.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ.
Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.
"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.
Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.
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проводить вакцинацию, то отвечают --" Ждите звонка !"
Как Вы думаете -" Сколько времени можно ждать ."