Центри та пункти вакцинації 1 і 2 січня працювати не будуть, - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич. ВIДЕО

В Україні не працюватимуть всі центри вакцинації від коронавірусу два дні поспіль. Це буде 1 та 2 січня.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ.

Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.

Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.

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