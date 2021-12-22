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Центри та пункти вакцинації 1 і 2 січня працювати не будуть, - заступниця міністра охорони здоров'я Карчевич. ВIДЕО

В Україні не працюватимуть всі центри вакцинації від коронавірусу два дні поспіль. Це буде 1 та 2 січня.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ.

Разом з тим, вона повідомила, що в інші дні центри будуть працювати за звичайним графіком.

"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - заявила Карчевич.

Зазначимо, що 1 січня в Україні святкують Новий рік.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) коронавірус (19923)


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Это очень и очень плохо...ведь желающих вакцинироваться под новогоднюю речь *********** зеленскага наверняка было бы не мало..?
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22.12.2021 11:42 Відповісти
Це реальне розхитування ситуації
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22.12.2021 11:44 Відповісти
Эх, а так хотелось вакцинироваться под бой курантов.
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22.12.2021 11:49 Відповісти
И слава Богу! Меньше народа уложите на больничные койки. Нужно быть слепым, что бы не видеть, как стала расти смертность с начала добровольно-принудительной вакцинации с сентября, но вас это понятно не остановит. За все уже заплачено. Подписались на преступления, обратной дороги нет. Как говорил товарищ Саахов из Кавказской пленницы, либо я ее веду в загс, либо она ведет меня к прокурору.
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22.12.2021 11:55 Відповісти
Есть телефон- 800-60-20-19, но заявки только берут, а когда будут
проводить вакцинацию, то отвечают --" Ждите звонка !"
Как Вы думаете -" Сколько времени можно ждать ."
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22.12.2021 12:06 Відповісти
ничесе! а шо это за саботаж??? ))))
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22.12.2021 12:10 Відповісти
Ниже- моя версия.
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22.12.2021 12:32 Відповісти
Это они залегендируют под заботу о здоровье населения. Типа- бухим вакцинироваться противопоказано, вот мы и идем навстречу.
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22.12.2021 12:31 Відповісти
опять жеж...и полубухим врачам (а они ж тоже люди)...как-то некомильфо доверить таку справу...
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22.12.2021 12:35 Відповісти
 
 