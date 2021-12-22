Федоров про COVID-тисячу: "Для людей старшого віку будуть максимально відкриті можливості". ВIДЕО

Стало відомо, що люди віком від 60 років зможуть купити ліки на ковідну тисячу вже з другої половини січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу 22 грудня.

"Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.

Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку", - розказав він.

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