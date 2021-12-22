Федоров про COVID-тисячу: "Для людей старшого віку будуть максимально відкриті можливості". ВIДЕО
Стало відомо, що люди віком від 60 років зможуть купити ліки на ковідну тисячу вже з другої половини січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу 22 грудня.
"Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.
Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку", - розказав він.
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фішечка була роздати 9 (дев'ять !!!!!) млрд. дол своєму виборцю (18 - 30 років) і "креативній" (брєд якийсь) індустрії
але щось пішло не так - вийшла сегрегація маси людей за віком та місцем проживання
Вовачка нажив за цю тисчу більше ворогів, чем друзів
1. одержати картку у банку
2. одержати на картку ліки ?
нагадаю - гроші видають 9 місяців, а на дворі зима та намети ще принаймі 2-3 місяці
за пару тисяч мінімальної пенсії ?
персія не підвищувалась вже три роки, хоча
при Пороху був розроблений чіткий алгорітм індексації пенсій
а при Зєлєчці пенсії добавили асвальтом
а на дворі зима та намети ще принаймі 2-3 місяці
Вовачка турбується за пенсионерів
2018 рік - 86,6 млрд гривень (2,58 % від ВВП)
...
2021 рік - 267,12 млрд гривень (5% від ВВП)
2022 рік - 286,6 млрд гривень (6% від ВВП)
Якщо хочеш відправити волантерам то відправляй свою зарплату яку тобі Порох платить
2019 - в минусах
2020 - в мінусах
2021 - в мінусах
У 2020 році - державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99,5 %
У 2021 році - державне оборонне замовлення (станом на початок грудня) виконано на рівні 85%.
міністр оборони А.Рєзніков
де 40 (сраних сорок) міліонів доларів на створення власної системи ПВО ?
це скільки кілометрів доріг ?
20 км за ********* розцінками !!
20 км дороги = власній ПВО
ти смєшон, мальчик !
Корейська ПВО KM-SAM (вартість розробки - 500 млн. USD) (срок розробки - 16 років)
Турецька ПВО HISAR (вартість розробки - 400 млн. USD) (срок розробки - 14 років)
чи може ви мали на увазі розробки ДКБ Луч ? то там йшлося не про розробку комплексу ПВО а про срані ЗРК С-300 і їх модифікацію старих версій. не путайте комплес протиповітряної оборони із одичними пусковими установками. І вони на даний час получили фінансування на Нептуни які мають перші бути в наступному році, і думаю це більш доцільна витрата якщо врахувати що кількість флоту РФ в чорному морі це кілька десятків одиниць, проти більше тисячі винищувачів. Як ви збираєтесь з таким бюджетом перекрити таку територію ?
у 2021р - не освоєно 30%, і вже не буде, нема часу тендери проводити, передано на дороги, "Рада", "Дім"
навіть якщо врахувати що 30% не освоєно хоча там по офф даних 15% то використано 70% а це 186,984 млрд гривень
і того
2018 рік - 86,6 млрд гривень
2021 рік - 186,984 млрд гривень
і навіть враховуючи приріст ВВП і інфляцію різниця вагома
Армії не вистачає коштів зокрема через те, що далеко не весь оборонний бюджет витрачається на Міністерство оборони та Збройні сили, з нього фінансується також РНБО, Національна гвардія, Національна поліція та Держприкордонслужба, пояснює у коментарі Радіо Свобода віцепрезидент Інституту європейської інтеграції Геннадій Друзенко. Насправді, за словами експерта, фінансування ЗСУ суттєво не зросло, відтак плинність військових кадрів лишається невирішеною проблемою.
«Звучить ніби надихаюче, це більший відсоток ВВП, ніж спрямовують на оборону Росія чи Сполучені Штати. Але диявол у деталях - за красивими цифрами мало того, що стосується оборони. Там де мали бути проривні рішення - у сфері ракетного забезпечення, у сфері фінансування солдатів і офіцерів - лишаємося жити у країні мрій, відірваній від реальності.
У реальності 65 відсотків контрактників, це основна ударна сила ЗСУ, звільняються після першого контракту. Для людей це спосіб «перекантуватися» в період безробіття. Серед офіцерського складу від 2017 року звільнилися близько 17 тисяч, а підписали контракт лише близько 12 тисяч», - каже Друзенко.
а що до того що оборонний бюджет включає РНБО, нац гвардію і.т.д - то дійсно так але це всерівно не міняє ситуації, ось більш точкові цифри вже тільки по Міністерстві оборони України:
2018 - 83,3 млрд грн
2021 - 121,5 млрд грн
2022 - 133,5 млрд грн
але все мєлтішіння ЗЕ-льоних мух має за мету підгодувати свого ядрьоного виборця (18 - 30 років) та пиполяти 9 міліардів між своїми
Суки, цыничные и тупые.
у команды Зеленского это проблема, на решении, которой будет распилено бабла больше чем выделено на эту несчастные 30 долларов-прям как 30 серебренников. и пропиарится куча народа на ровном месте.
Чому потрібний лише зелений сертифікат про вакцинацію, а міжнародний не підходить?
Навіщо цей примус до окупації наших гаджетів їх застосунками, коли можна спокійно обійтися і без цього?
мізерні 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою