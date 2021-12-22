"Стоять вони на кордоні чи перейдуть його - це вже не важливо. Ми на рідній землі і її захищаємо", - бійці ЗСУ на передовій. ВIДЕО

Біля Новозванівки на Луганщині у ніч проти понеділка російські окупанти застосували 122-міліметрову артилерію - поблизу українських позицій розірвалися близько двох десятків снарядів, а під обстрілами опинилися кілька опорних пунктів ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, обстріли продовжувалися і наступного дня.

"Почули вихлопи. Відразу передали. Відразу почало вибухати. По сусідньому посту йшли обстріли. Справа, зліва почали стріляти... Ствольна артилерія почала дуже активно працювати. Все летіло через нас...", - розповідають українські бійці.

"Війна йде на Україні. Треба захищати Україну, дітей, рідних, близьких. Для того ми тут стоїмо і для цього ми присягу давали. Вже не важливо стоять вони на кордоні чи перейдуть той кордон - ми захищаємо свою землю і ми на рідній землі", - каже український боєць на ім'я Орест.

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