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Новини Відео Війна
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"Стоять вони на кордоні чи перейдуть його - це вже не важливо. Ми на рідній землі і її захищаємо", - бійці ЗСУ на передовій. ВIДЕО

Біля Новозванівки на Луганщині у ніч проти понеділка російські окупанти застосували 122-міліметрову артилерію - поблизу українських позицій розірвалися близько двох десятків снарядів, а під обстрілами опинилися кілька опорних пунктів ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, обстріли продовжувалися і наступного дня.

"Почули вихлопи. Відразу передали. Відразу почало вибухати. По сусідньому посту йшли обстріли. Справа, зліва почали стріляти... Ствольна артилерія почала дуже активно працювати. Все летіло через нас...", - розповідають українські бійці.

"Війна йде на Україні. Треба захищати Україну, дітей, рідних, близьких. Для того ми тут стоїмо і для цього ми присягу давали. Вже не важливо стоять вони на кордоні чи перейдуть той кордон - ми захищаємо свою землю і ми на рідній землі", - каже український боєць на ім'я Орест.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили безпілотник військ РФ типу "Квадро" у районі Красногорівки. За добу - три ворожих обстріли, поранено бійця, - Міноборони

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обстріл (28472) росія (65162) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+39
Вот етим людям которые в 15 градусный мороз сейчас сидят в окопах под обстрелами нужно было выдавать тысячу. А не тем кто соизволил бесплатно вакцинироваться и сходить в театр
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22.12.2021 12:57
+32
Храни Вас Бог та ангел-охоронець!
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22.12.2021 12:54
+29
Українській армії-черговий респект...
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22.12.2021 12:53
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Українській армії-черговий респект...
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22.12.2021 12:53 Відповісти
правда главком - не лох(типо норм. мужику нужно доказывать шо он "не лох"?)))
мужественная Зеля мужественно добивается разрешения Путина заглянуть в глаз Путину(двойнику, тройнику?)
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22.12.2021 13:00 Відповісти
Хотел купить азотные удобрения. От цены офигел, но продавщица сказала, что семь казламордых заменяют мешок селитры. От такого предложения трудно отказаться. Будем брать

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22.12.2021 14:20 Відповісти
оно то так, но понимаешь шо если нападут, то ракет не пожалеют.
вот на это надо напирать - у нас 5 АЭС - давайте, вводите(пару крейсеров этого, как там, Арли берк)
а это... "презадент" - в спортзале резвится.
я не ходил голосовать, так шо не "зелебоб"
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22.12.2021 14:26 Відповісти
Что либо изменить уже вряд-ли можно. Предполагаю что до переговоров с США паРаша не нападет . АЭС атакам подвергаться не будут. Себе дороже будет. Есть объекты тоже весьма опасные и вообще не защищённые. На всякий случай не буду перечислять

Ну а нам остаётся делать то что мы должны делать.
Надейся на лучшее, а рассчитывай на худшее. Никакой подготовки власти не наблюдаю. Вспоминаю слова из фильма Иван Васильевич меняет профессию: первым делом .... накол посадить а уж опосля...
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22.12.2021 15:42 Відповісти
а зря.
козырь ведь.
чет искал про Доцента, но посмотрел:
https://www.youtube.com/watch?v=UJzeLBHW4n0
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22.12.2021 15:55 Відповісти
Храни Вас Бог та ангел-охоронець!
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22.12.2021 12:54 Відповісти
не удержался, просто. прости
бог - тот же что "хранил" во время голодоморов?
боб тот же что "хранил" бойцов Вермахта, которые сражались с атеистами?
есть ли боб этот?
Нет.
по крайней мере если есть, то ему нравится война, кровь, боль, страдание и прочие вещи.
так что этот "бог" - монстр куда хуже даже Сралина.
и если я не прав - пусть бох этот меня завалит шоле?
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22.12.2021 14:30 Відповісти
Мы не в раю. На все есть смысл.
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22.12.2021 14:38 Відповісти
"рая" нет.
во первых и в последних - мог ли "непогрешимый" бох набрехать "Еве"?
нет?
а планетке 7000 лет?
да?
разговор закончен.
think above it
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22.12.2021 15:19 Відповісти
А звідки ти знаеш, що нема ?. Невже віриш Гагаріну, який як муравей підпригувати на міліметр порівняно з вселеною...Написано для Бога один день , як для людей міліони...
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24.12.2021 05:40 Відповісти
так потому что никто не доказал.
по умолчанию - нет!
или я скажу - вон там, на дне Марианки - Ктулху есть, а ты иди и доказывай.
не забывай еще о "небесной тверди" - муд.рый Бок разве не знал шо сотворил? и звезды повесил на небе шоб Адам не обоссал дерево муд.рости(и кстати солгал своим питомцам шо подохнут если сожрут плоды)
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25.12.2021 12:59 Відповісти
Земля порівняно з вселеною ...пілинка, про людей навіть нема мови... вірити в якись випадок, це треба мати ще більшу віру, або бути тормозом**...
Бог духовний , матеріально доказувати абсурд... хоча ти не скажеш що комп'ютер ти рахуєш, міг утворитися з якогось зрива?}}}....А вселена набагато точніша і більше функцій робить...
Звичайно Бог знае, що таке людина.., тому і дае йому шанс..
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25.12.2021 18:24 Відповісти
А, може, ЦЕ така школа для грішників-ідіотів? Незвідані шляхи Господа...
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22.12.2021 14:58 Відповісти
ну ось
може Ілон щось таки знає.
бо просто тут - тупо приписано все - від Помпея - до Наполеона і срані типу Пусіна.
та й Гітлер міг круто зробити, а не засрати країну свою.
може так, а може й ні
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22.12.2021 15:21 Відповісти
Де саме "ТУТ"?
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22.12.2021 15:23 Відповісти
Старий... заповіт(ну це для рабів, а не для тебе)
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22.12.2021 15:56 Відповісти
Не Бог , а народ ....вибрав червоних терористів на ура .....за це і розплатилися...не Бог , а народ допустив до влади ефрейтора ..за кожні вчинки приходиться розплачуватися...що посіеш це пожнеш....життя не комедія.
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24.12.2021 05:35 Відповісти
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22.12.2021 12:56 Відповісти
Вот етим людям которые в 15 градусный мороз сейчас сидят в окопах под обстрелами нужно было выдавать тысячу. А не тем кто соизволил бесплатно вакцинироваться и сходить в театр
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22.12.2021 12:57 Відповісти
согласен, но не по 1000грн., а создать страховой фонд (сколько там на театры выделили? для начала 3 лярда? а потом общая сумма и до 9 лярдов дойдет) на случай получения ранения, инвалидности или гибели воина и учредить выплаты не менее 1 млн.грн. семьям погибших, чтобы хотя бы семья была обеспечена в крайнем случае, а не так как сейчас.
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22.12.2021 13:03 Відповісти
*По тысяче* ето образно. Думаю если 9 лярдов выделенных ЗЕ вакцинарорам на театры, если разделить на тех кто сейчас на фронте в окопах то по нормальной сумме парни получили бы. Чтобы им не думалось за что их семьи выживают.
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22.12.2021 13:09 Відповісти
Так воно і працює - люди делегують право управління цими коштами невиликій кількості людей, яким вони довіряють +-, або тим хто розділяє іх цінності. Лише у постсовку чомусь обирають або царя, який має вирішити твої проблеми, або комедіанта щоб пориготати. Тож і результат відповідний
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22.12.2021 13:21 Відповісти
Підтримую на 1000%.
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22.12.2021 13:07 Відповісти
Не тисячу.. А всі ті тисячи разом що вже було отримано незрозуміло за що. Зібрати всі кошти - та витратити, або виплатити військовим які на передовій.
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22.12.2021 16:20 Відповісти
Русофашисти стоять на кордоні , але якщо перетнуть його , то будуть лежати 😡
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22.12.2021 13:01 Відповісти
это их нормальное состояние 😁.
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22.12.2021 13:24 Відповісти
З повною повагою в серці до наших військових неодмінно зразу випливає образ Зе уклоніста з його зневагою до військових🤬. Зарплату не піднімає, держзамовлення зриває, гроші краде, раком перед руССнею стає, падло таке🤬
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22.12.2021 13:04 Відповісти
Вот ответ патриота, а не зеленой швали, разбегущейся с своего крысятника при первом шухере, хоть бы зарплату им свою отдали твари.
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22.12.2021 13:05 Відповісти
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22.12.2021 13:07 Відповісти
зєля, опудало квартальне, вчись у бійця Ореста.
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22.12.2021 13:16 Відповісти
Респект бойцам конечно, но тут уже не только на них надо надеяться, а мобилизационные мероприятия рассматривать и начинать реальную работу Терробороны
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22.12.2021 13:17 Відповісти
ветераны уже обзвонили побратимов и договариваются о месте встречи....если шо...
а волонтеры и "небайдужие" еще с лета пристреливают..зарегистрированное и бережно хранимое..
жаль частной ПВО нет...чтоб уж точно была надежда...на чистое небо...
а вот арсеналы и склады (все, какие еще есть) надо бы перетащить поближе к домам-дворцам властьимеющих... чтобы уж точно тот район был защищен от БПЛА врага не хуже чем от дронов журналюг ))))
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22.12.2021 13:25 Відповісти
То пан, має , файний ПЛАН, аби до нього ще й Patriot у двір
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22.12.2021 15:02 Відповісти
ПЛАНУ не маю (не вживаю))))
але під Patriot готов дачну ділянку (або дві - сусід теж однодумець))) виділити
( на 10-15 км в небо - то влучать!!!)
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22.12.2021 15:20 Відповісти
як прекрасно звучить правда.
МИ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
захищаем рідних, близьких та дітей.
дай Вам Бог здоров,я та удачі
храни Вас Господь
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!
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22.12.2021 13:18 Відповісти
Опять за ссаной тряпкой приползло?Пятак же уже синий.Каждый день тебя вышвыривают за скрюченный хвост-опять приползает.Ну просто эталонный коцап😂🌷×××
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22.12.2021 13:29 Відповісти
Это показательное нутро парашостана!
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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22.12.2021 14:05 Відповісти
свинорус, не твоя б мичала про "срать у ведро"
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22.12.2021 13:44 Відповісти
тут расиянцев нет,питорок,к кому ты обращаешься,ёубище ?
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22.12.2021 14:03 Відповісти
надо повішать оборонный бюджет и вводить всеобщую воинскую обязанность..хотя ее никто и не отманял какгбы.....
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22.12.2021 13:43 Відповісти
Велика подяка нашим захисникам!!!
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22.12.2021 14:01 Відповісти
Дааааа .....тільки захищати рідну землю треба не голими руками. Це яйцами по піаніно катати. Потрібно мати ще крихту мозгів, це така сіра рідина яка капає з ханукії, коли її добре розшкварити....
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22.12.2021 14:36 Відповісти
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22.12.2021 14:42 Відповісти
Дякую Вам бійці за захист від проклятих окупантів! Слава Україні!
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22.12.2021 15:58 Відповісти
 
 