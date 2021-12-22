"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!", - поліція висадила двох невакцинованих пасажирів з автобуса "Одеса-Київ". ВIДЕО

Вночі 21 грудня поліцейські силою висадили з автобуса "Одеса-Київ" двох пасажирів, що не мали сертифікатів про вакцинацію і навідріз відмовлялися покинути салон автобуса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через позицію "антиваксерів" автобус затримався на півтори години.

На відеозапису, що опублікований в мережі видно, що поліцейські застосовують силу до одного з пасажирів і виводять його з автобуса.

"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!" - коментує дії поліцейських одна із пасажирок.

"Вчора вночі їхали з Одеси в Київ на автобусі "Гюнсель". Нас зупинили менти. Перевіряли COVID-сертифікати. У двох антиваксерів їх не було. Вони вирішили влаштувати принциповий бунт і відмовлялися навідріз покинути салон. Нас затримали на півтори години. В підсумку - їх вигнали з маршрутки", - пише автор відео.

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