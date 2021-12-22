"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!", - поліція висадила двох невакцинованих пасажирів з автобуса "Одеса-Київ". ВIДЕО
Вночі 21 грудня поліцейські силою висадили з автобуса "Одеса-Київ" двох пасажирів, що не мали сертифікатів про вакцинацію і навідріз відмовлялися покинути салон автобуса.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через позицію "антиваксерів" автобус затримався на півтори години.
На відеозапису, що опублікований в мережі видно, що поліцейські застосовують силу до одного з пасажирів і виводять його з автобуса.
"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!" - коментує дії поліцейських одна із пасажирок.
"Вчора вночі їхали з Одеси в Київ на автобусі "Гюнсель". Нас зупинили менти. Перевіряли COVID-сертифікати. У двох антиваксерів їх не було. Вони вирішили влаштувати принциповий бунт і відмовлялися навідріз покинути салон. Нас затримали на півтори години. В підсумку - їх вигнали з маршрутки", - пише автор відео.
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Постраждалі мусять посади до суду. Там підстав більше, ніж треба.
Тут вся суть: орлы авакова-монастырыща посягают на право простых граждан пересуватыся по своей стране на основании каких-то там постанов Дениса Шморгаля
Вне зависимости от моего отношения к вакцинации