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"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!", - поліція висадила двох невакцинованих пасажирів з автобуса "Одеса-Київ". ВIДЕО

Вночі 21 грудня поліцейські силою висадили з автобуса "Одеса-Київ" двох пасажирів, що не мали сертифікатів про вакцинацію і навідріз відмовлялися покинути салон автобуса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через позицію "антиваксерів" автобус затримався на півтори години.

На відеозапису, що опублікований в мережі видно, що поліцейські застосовують силу до одного з пасажирів і виводять його з автобуса.

"Красава! Виводьте цих лосів тупорилих!" - коментує дії поліцейських одна із пасажирок.

"Вчора вночі їхали з Одеси в Київ на автобусі "Гюнсель". Нас зупинили менти. Перевіряли COVID-сертифікати. У двох антиваксерів їх не було. Вони вирішили влаштувати принциповий бунт і відмовлялися навідріз покинути салон. Нас затримали на півтори години. В підсумку - їх вигнали з маршрутки", - пише автор відео.

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Автор: 

перевезення (1008) сертифікат (426) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+28
Если не дураки подадут иск к перевозчику о возмещении ущерба.
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22.12.2021 14:13
+28
Одевай противогаз и дыши, у нас тоже право на свободное перемещение и его не кто не отменял.
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22.12.2021 14:22
+25
На Цензорі скоро буде останній заповідник лосів тупорилих. Антивакси, пам"ятайте, що права є не тільки у вас. В мене є право не дихати з вами одним повітрям.
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22.12.2021 14:15
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Ты не хочешь выполнять правила социума наздоровье,но будь готом,что социум не даст тебе плюшек,привелегий и не жалуйся.Аналогия со звездой Давида-это из разряда интернет помоек.
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23.12.2021 14:24 Відповісти
вы чудесно описали основное правило национал-социализма - Ты не хочешь выполнять правила социума наздоровье,но будь готом,что социум не даст тебе плюшек,привелегий и не жалуйся. Свобода передвижения - не плюшка, это конституционное право. Не с зелупой, случайно, одновременно право изучали?
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23.12.2021 14:37 Відповісти
Красный свет светофора прямо ограничивает вашу свободу передвижений и национал-социализм с Зеленским здесь,не виноваты.
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23.12.2021 15:12 Відповісти
Ваш аргумент будет уместным когда будет лично мой светофор и он будет всегда красным. Но даже в таком случае у меня появится основание считать его поломанным и я проеду его по правилам нерегулированного перекрёстка, как и предписывают ПДД. Ваши аргументы тянут на премию квартала
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23.12.2021 15:28 Відповісти
Шо опять Зеленский...?
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23.12.2021 15:34 Відповісти
ну ви ж ним надихаєтесь.....
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23.12.2021 15:51 Відповісти
да комунисты тоже так говорили .
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24.12.2021 06:59 Відповісти
Не бреши,так во всем мире говорят и делают и в любой цивилизованной стране этих двух еще бы и оштрафовали.
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24.12.2021 09:03 Відповісти
Народ бесправный скот! И радуется этому.... Эту страну уже ничто не спасет!(((((((((
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22.12.2021 21:07 Відповісти
главное что к тем кто сидят без масок - вопросов не было. Бо вакцинировнные. Страна абсурда....
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22.12.2021 21:16 Відповісти
Не думав,що тема вакцинування виявить таку кількість ідіотів. І це тільки на Цензорі. А в маштабах України? Країна бабуїнів,їй бо! Яка Європа? Тут суцільний темний ліс і секти!
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22.12.2021 21:45 Відповісти
Люди сами себе враги!
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22.12.2021 21:53 Відповісти
с вакцыной также можно заболеть и заразить каво угодно. Я без вакцыны в принципе и не парюсь так как мне всё равно. Дело личное. Ха, сосед алкашык говорит Шурка какая то крякнула от рака, дай полтан...!!!!....?????? а я грю - пшол атседа! мне полтан нужен на пиво. Ведь как там говорится в поговорке - пиво всему голова. Хмм, работа действительно не волк и в лес не убижыт. Ведь этот блоггер какой то сказал,Чарльз вроде погоняло - труд превращает человека в абезьяну. Так то
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22.12.2021 22:52 Відповісти
Ну, люди, прочли предыдущего писателя? Уровень развития "антиваксов" -вот он, перед глазами. Стоит ли уподобляться таким умникам, они же, полагаю, во всех отношениях на этой же волне.
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22.12.2021 23:11 Відповісти
Кацап кайзер иди домой, водки нет! Запомни тролль ольгинский - у нас в Украине так не говорят - полтан, крякнул, пшел атседова и тд. Это ты у себя в Воронеже будешь словоблудить. Олень горбатый!
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23.12.2021 14:24 Відповісти
Отже, ці "служителі закону" вигнали людей з автобусу і лишили у холодну погоду в полі / на дорозі ?

Постраждалі мусять посади до суду. Там підстав більше, ніж треба.
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23.12.2021 01:19 Відповісти
*подати
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23.12.2021 01:20 Відповісти
Там и превышение полномочий явное
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23.12.2021 09:55 Відповісти
Выгнали, потому что они нарушают Конституцию. И правильно сделали. Охлос стахивский пусть пешком ходит
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23.12.2021 10:01 Відповісти
Какой пункт конституции они нарушили?
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26.12.2021 10:16 Відповісти
Ст 117 КУ - не выполняют постановления Кабмина которые обязательны к выполнению
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26.12.2021 12:04 Відповісти
постановление кабмина нарушает КУ, как его можно выполнить?
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26.12.2021 13:45 Відповісти
Не нарушают. Все согласно Конституции.
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27.12.2021 20:30 Відповісти
А почему тогда все суды оправдывают невакцинированных, восстанавливают их на работе?
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27.12.2021 21:03 Відповісти
Потому что увольнять не имеют право - нарушение трудового законодательства. Кабмин уже давал комментарий - можно только отстранить временно от работы, но не увольнять
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27.12.2021 22:32 Відповісти
Суды отменяют приказы об отстранении, вася. Отстранять - незаконно. Как можно выполнять незаконные постановления???
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28.12.2021 07:51 Відповісти
правильно ... быдла не хочет вакцинироваться - пускай покупают отдельный маршрут и кашляют в нём все вместе себе на здоровье.
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23.12.2021 02:29 Відповісти
ви б з такою заповзятістю проти тих, хто за зелупу і служок голосували, виступали
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23.12.2021 08:47 Відповісти
что бы ты ещё к Коронавирусу приплёл ? Иллюминатов ? вселенский заговор ? Марсиан ? держи свой бред в себе.
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23.12.2021 10:52 Відповісти
типовий виборець узеленскава - головне істерити, так?
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23.12.2021 12:49 Відповісти
Они хоть и невакцинированные, но здоровые и не кашляли, и как они могли кого то заразить???
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26.12.2021 10:17 Відповісти
кашлять не обезательно, передают болезнь в основном безсимптомники по воздуху. По статистике 60%
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26.12.2021 16:36 Відповісти
а хоть быть зараженным обЕзательно (проверочное слово обЕзьяна)?
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26.12.2021 17:15 Відповісти
да , для обезян надо писать на абИзянском , иначе нИ паймут!.
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26.12.2021 17:23 Відповісти
ты быстро обучаешься, теперь бери книгу и читай
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26.12.2021 17:36 Відповісти
пасасибо за совет )
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26.12.2021 18:27 Відповісти
А завтра эту с*уку комментирующую происходящее будут вышвыривать с семьей из квартиры за долги по коммуналке под радостные вопли "сочувствующих"... Почему, да потому что беспредел власти введен в абсолют. Быдло ликует...
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23.12.2021 09:16 Відповісти
Нас затримали на півтори години...

Тут вся суть: орлы авакова-монастырыща посягают на право простых граждан пересуватыся по своей стране на основании каких-то там постанов Дениса Шморгаля
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23.12.2021 09:23 Відповісти
Придурок, Аваков давно уволен
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23.12.2021 10:02 Відповісти
А ничего, что люди полтора часа стояли? У кого-то возможно купленный билет на следующий рейс, а из-за мудачья в погонах они могли опоздать. Более того мудачье в погонах с автоматами на перевес (сам был в подобной ситуации). Ты в кого падло собрался с автомата стрелять: в женщин и детей? Мрази мусорские...
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23.12.2021 10:14 Відповісти
Перед тим, як качати "права" почитай обов'язки !
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23.12.2021 10:30 Відповісти
Я с сертификатом с куяли должен полтора часа ждать ?
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23.12.2021 11:18 Відповісти
В Італії їх ще б оштрафували на €1000. У цивілізованих странах з антиваксами розмова коротка: або грин пасс, або тест, або штраф та гуляй уася.
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23.12.2021 13:32 Відповісти
А переболевшим тоже колят шмурдяк?
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23.12.2021 20:53 Відповісти
Бабе, которая радовалась передаю особистый привет: тебе судя из сегодняшней ситуации вколят не один шмурдяк спасения и года через два, ты орать будешь совсем по другому в другом месте. Для тех кто в каске, сообщаю: медики со скорой говорят, что болеют и умирают и вакцинированые и не вакцинированые.
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23.12.2021 18:30 Відповісти
Той истеричке которая орет, я бы лично с ноги зарядил

Вне зависимости от моего отношения к вакцинации
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23.12.2021 20:22 Відповісти
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