Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО
Центр оперативного інформування Міністерства оборони України спростував присутність співробітників американських приватних військових компаній на сході країни.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Це умисна дезінформація. В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман". Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям іде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", - наголошується в коментарі.
У Міноборони України наголосили, що РФ не вперше вдається до такої дезінформації, і нагадали, що у 2018 році було поширено фейкові повідомлення про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці".
"Водночас оскільки останню дезінформацію озвучено на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено у Кремлі", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.
В МЗС України заявили, що Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.
Також Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже мабуть перевіз все накрадене на віллу в Крим, літак заправлений чекає.
'Уставшиє ат вайни', ви сдєлалі і сєбя, і дєтєй, і внуков)
То есть сам Путин и вся шайка уже неделю истерически требуют гарантий, которым нельзя верить.
я тоже седня думал - надо бы тоже вбрасывать шоб тварям было неловко. но просто это будет тупо - мы то адекватные и все знают шо если бред - то от ватников идет.
Антиколорадос вот всегда правду пишет, а фейков - нефиг кидать, они уже так обосрались шо и не надо больше.
какие же они жалкие то....
эта мразь научный пример - родина бросит и не подумает. насколько же эти ублюдки паршивые то
Слава Україні!