Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО

Центр оперативного інформування Міністерства оборони України спростував присутність співробітників американських приватних військових компаній на сході країни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Це умисна дезінформація. В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман". Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям іде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", - наголошується в коментарі.

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У Міноборони України наголосили, що РФ не вперше вдається до такої дезінформації, і нагадали, що у 2018 році було поширено фейкові повідомлення про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці".

"Водночас оскільки останню дезінформацію озвучено на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено у Кремлі", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

В МЗС України заявили, що Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Також Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі.