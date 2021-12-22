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Міноборони щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: "Це умисна дезінформація". ВIДЕО

Центр оперативного інформування Міністерства оборони України спростував присутність співробітників американських приватних військових компаній на сході країни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Це умисна дезінформація. В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман". Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям іде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії", - наголошується в коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС щодо заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Створюють прикриття для подальших провокацій

У Міноборони України наголосили, що РФ не вперше вдається до такої дезінформації, і нагадали, що у 2018 році було поширено фейкові повідомлення про так звані "сині діжки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці".

"Водночас оскільки останню дезінформацію озвучено на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено у Кремлі", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

В МЗС України заявили, що Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Також Пентагон назвав неправдивими слова Шойгу про "провокації" США на Донбасі.

Автор: 

Міноборони (7364) провокація (782) росія (65162) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+4
Це пошук казусу Беллі...
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22.12.2021 16:12
+4
Один члєнограй спокійний.
Вже мабуть перевіз все накрадене на віллу в Крим, літак заправлений чекає.
'Уставшиє ат вайни', ви сдєлалі і сєбя, і дєтєй, і внуков)
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22.12.2021 16:12
+3
Едина хім. зброя не бамбасі,це запах лаптей!
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22.12.2021 16:21
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Це пошук казусу Беллі...
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22.12.2021 16:12 Відповісти
Да, готуються до чергової власної провокації проти України. ,,А я тобі кажу: ,,Поклади зброю!... Надо перестать стрелять"". Чому військові досі не виконали ці вимоги ,,миротворця"? Він же кудись там заглянув, і побачив мир!
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22.12.2021 17:15 Відповісти
Один члєнограй спокійний.
Вже мабуть перевіз все накрадене на віллу в Крим, літак заправлений чекає.
'Уставшиє ат вайни', ви сдєлалі і сєбя, і дєтєй, і внуков)
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22.12.2021 16:12 Відповісти
Едина хім. зброя не бамбасі,це запах лаптей!
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22.12.2021 16:21 Відповісти
Путин заявил, что, оказывается, "гарантиям США нельзя верить"

То есть сам Путин и вся шайка уже неделю истерически требуют гарантий, которым нельзя верить.
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22.12.2021 16:23 Відповісти
Зато московські гарантії ,,гарантовані", хіба ж ні?
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22.12.2021 17:18 Відповісти
Це Ґляйвіц 2.0
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22.12.2021 16:29 Відповісти
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22.12.2021 16:31 Відповісти
А я верю заявкам андрофагов про химоружие на Донбассе, им ли не знать об этом, сами ведь завозили.
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22.12.2021 16:35 Відповісти
по параше уже точно идёт набор афропарашников для их участия в химатаке, в качестве чёрного бурятского дерева но с американскими паспортами и в украинской военной форме .
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22.12.2021 16:41 Відповісти
а чего вы оправдываетесь? Почему нельзя что-то гадкое про парашников запусить через сми.
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22.12.2021 16:43 Відповісти
А зачем, они сами не плохо справляются.
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22.12.2021 16:47 Відповісти
надо бы, но не с этими зелями.
я тоже седня думал - надо бы тоже вбрасывать шоб тварям было неловко. но просто это будет тупо - мы то адекватные и все знают шо если бред - то от ватников идет.
Антиколорадос вот всегда правду пишет, а фейков - нефиг кидать, они уже так обосрались шо и не надо больше.
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22.12.2021 20:24 Відповісти
думаю, фсб взорвёт в Москве дом, в котором живёт Гиркин-Стрелков вместе со всеми жильцами, включая самого Гиркина, а на развалины подбросит визитку Яроша
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22.12.2021 17:21 Відповісти
это реално прикол - эта тварь даже зубы не может вставит себе, то есть наилучший пример насчет - родина тя бросит.
какие же они жалкие то....
эта мразь научный пример - родина бросит и не подумает. насколько же эти ублюдки паршивые то
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22.12.2021 20:27 Відповісти
Така ж як і заяви стосовно "нападу" Росії...
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22.12.2021 17:40 Відповісти
Самае надежнае ОВ против мардвы это стеклоочиститель.
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22.12.2021 19:30 Відповісти
Спокойно, мужественно, рашка говно.
Слава Україні!
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22.12.2021 20:20 Відповісти
 
 