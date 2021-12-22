"Без цензури" наживо: Зеленський-Порошенко: хто кого? Плювок в обличчя США від Зе-влади. Свіжі рейтинги. ВIДЕО
Підозра Порошенку, конкурс на голову САП, рейтинги Зеленського (і не тільки), новини ОРДЛО і вата, що палає, – усе це на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо", в ефірі – Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Стрім стартує в середу, 22 грудня о 20:45 на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 ptn hlo #451489
показати весь коментар22.12.2021 20:49
+19 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар22.12.2021 21:13
+18 ptn hlo #451489
показати весь коментар22.12.2021 21:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відмова давати свідченя у цій справі по п. "Проти себе"- є пряме визнаня вини свідка.
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
Жалкая марионетка ,котрую выкинут за ненадобностью после использования.
Нет. Все намного серьезнее, Коломойский- Порошенко ,будет правильнее,причем Коломойскому грозит именно то , чем он угрожает Порошенко.
Беня пошел ва банк, когда зверя такого уровня загоняют в угол, он не перед чем не остановиться,во спасение себя он запросто сдаст Украину путлеру, с Порошенко у Бени будущего нет. Чем больше поддержка у Петра ,чем ниже рейтинги зешобла ,тем больше вероятности, что Беня подыграет путлеру во всем ,за возможность удержать власть в Украине, ,вот почему сейчас войска кацапии возле границы ,истинная власть в руках человека ,которому потерять власть значит потерять все.
Зеленский что-то там продал от квартала-95 в Россию.
Его "к ответу" за торговою с окупантом еще не наступило?