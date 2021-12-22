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"Без цензури" наживо: Зеленський-Порошенко: хто кого? Плювок в обличчя США від Зе-влади. Свіжі рейтинги. ВIДЕО

Підозра Порошенку, конкурс на голову САП, рейтинги Зеленського (і не тільки), новини ОРДЛО і вата, що палає, – усе це на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо", в ефірі – Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Стрім стартує в середу, 22 грудня о 20:45 на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+27
Деякі правові аспекти для узеленських *******
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22.12.2021 20:49
+19
Порошенко їздить по світу та домовляється з усіма за підтримку України. А Дурко, замість того щоб здобутки Пороха видати спокійно за свої (лохторат схаває), воно йому постійно заважає та намагається посадити...
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
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22.12.2021 21:13
+18
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22.12.2021 21:16
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Деякі правові аспекти для узеленських *******
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22.12.2021 20:49 Відповісти
Зараз поціновувачі зеленого лайна репнуть від злості)))
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22.12.2021 20:56 Відповісти
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22.12.2021 21:03 Відповісти
Не лопнуть! Вони цього не читають! Ваті все єдино! Це люди, або залежні, або байдужі, бо мають надію на доходи при любій владі.
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23.12.2021 09:26 Відповісти
Конституция гарантирует право на отказ свидетельствовать против себя))
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22.12.2021 21:13 Відповісти
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22.12.2021 21:16 Відповісти
В цьому випадку теж варіант по визнаню вини.
Відмова давати свідченя у цій справі по п. "Проти себе"- є пряме визнаня вини свідка.
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22.12.2021 21:34 Відповісти
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22.12.2021 22:08 Відповісти
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22.12.2021 22:19 Відповісти
зеля захворіє
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22.12.2021 20:59 Відповісти
Последние достижения Зе. Принятие закона о военных копеланах- попы РПЦвУ ( агенты ФСБ- рабы Кремля ( пунк 10 УставаРПЦ МП) могу теперь прямо с передовой передавать информацию. Окружение Зе - дебилы без образования ,ватники с уголовными делами, быдлота ( опятьФСБ)- Гигашвили. Передрался ( плюнув в лицо США и ЕС - блокирование главы САП. Проблемы с газом, углём, жд вагонами- вырубает промышленность.Рекордная коррупция , полномочия налоговой - беспредельная. Уныние и безнадёга. Предчувствие , что после заглядывания в глаза Путлера ( или чего ещё ) сольёт нас с патрахами. ..Войдёт в историю как антипрезидент на сто лет....Нет слов...понимаю как опасен кокс в больших количествах....
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22.12.2021 21:04 Відповісти
Саме цим закінчився серіал (Слуга Народу)
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22.12.2021 21:09 Відповісти
не. это начало третьего сезона вроде как. я не смотрел - гугл помог
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22.12.2021 21:35 Відповісти
Порошенко їздить по світу та домовляється з усіма за підтримку України. А Дурко, замість того щоб здобутки Пороха видати спокійно за свої (лохторат схаває), воно йому постійно заважає та намагається посадити...
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
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22.12.2021 21:13 Відповісти
Чьїх будєшь? Сцаря всєя усрусі холоп?
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22.12.2021 21:29 Відповісти
какой он холоп... он путинский баран стойлового содержания
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23.12.2021 09:29 Відповісти
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22.12.2021 21:35 Відповісти
Ты просто расеянин. Еще за ****** крикни "кто угодно,ли бы не Порошенко!"
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22.12.2021 21:38 Відповісти
ревака...где такие погонялы выдают?скажи сержанту,шо он тупой.да скажи ,что ты тоже.може не так осерчает
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22.12.2021 21:39 Відповісти
Зеленский - Порошенко, кто кого? Люди серьезно думают,что наркоман конкурент Пороха?
Жалкая марионетка ,котрую выкинут за ненадобностью после использования.
Нет. Все намного серьезнее, Коломойский- Порошенко ,будет правильнее,причем Коломойскому грозит именно то , чем он угрожает Порошенко.
Беня пошел ва банк, когда зверя такого уровня загоняют в угол, он не перед чем не остановиться,во спасение себя он запросто сдаст Украину путлеру, с Порошенко у Бени будущего нет. Чем больше поддержка у Петра ,чем ниже рейтинги зешобла ,тем больше вероятности, что Беня подыграет путлеру во всем ,за возможность удержать власть в Украине, ,вот почему сейчас войска кацапии возле границы ,истинная власть в руках человека ,которому потерять власть значит потерять все.
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22.12.2021 21:23 Відповісти
Согласен. Это же ясно как божий день. За пределы Украины Беня выехать не может (кроме рабссии). А вот если с помощью зеленого клована Беня положит к ногам тупина Украину, то тупин (как и всегда) подумает как принимать этот парад победы. Беня в страхе от возможных исходов с помощью зели и зелешоблы накапливает деньги на распилах бюджета для обеспечения покупки Беней индульгенции у тупина и его защиты. Но это лишь Бенины мечты. Тупин согласен спасти Беню только в обмен на суверенитет Украины. А клован в такие детали не посвящен ввиду прирожденного клована с кулаком в ОПе...
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22.12.2021 21:36 Відповісти
Что интересно, Путин не называет фамилию Навального, а зе не называет фамилию Порошенко. Совпадение? Не думаю.
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22.12.2021 21:34 Відповісти
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22.12.2021 21:35 Відповісти
Хабалка Верещучка є також агентом ФСБ , як і зеблазень із своєю шоблою 😡
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22.12.2021 22:00 Відповісти
так верещучка тогда должна знать лолиту
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23.12.2021 06:24 Відповісти
Та да, її знають всі кацапські боти! З методички. Старої, як світ. 😊
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23.12.2021 09:37 Відповісти
Прямо по Фрейду. Действительно, они сами отлично справляются
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23.12.2021 01:12 Відповісти
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22.12.2021 21:41 Відповісти
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23.12.2021 00:42 Відповісти
Мразь голосовавшая за ЗЕ как життя?????
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23.12.2021 01:44 Відповісти
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23.12.2021 04:28 Відповісти
при чем сдесь кто кого- если торговал с оккупантами- к ответу
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23.12.2021 06:24 Відповісти
Безотносительно "кто кого" от явной посредственности:
Зеленский что-то там продал от квартала-95 в Россию.
Его "к ответу" за торговою с окупантом еще не наступило?
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23.12.2021 10:41 Відповісти
 
 