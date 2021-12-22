"Без цензури" наживо: Зеленський-Порошенко: хто кого? Плювок в обличчя США від Зе-влади. Свіжі рейтинги. ВIДЕО

Підозра Порошенку, конкурс на голову САП, рейтинги Зеленського (і не тільки), новини ОРДЛО і вата, що палає, – усе це на традиційному стрімі "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо", в ефірі – Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Стрім стартує в середу, 22 грудня о 20:45 на Цензор.НЕТ.