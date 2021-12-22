Три нові вертольоти AIRBUS H125 для Держприкордонслужби прибули із Франції, - МВС. ВIДЕО
До Львова з Франції прибули три нові вертольоти AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вертольоти мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.
Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.
Згідно з українсько-французьким контрактом, прикордонне відомство України має вже сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Перші чотири вертольоти прибули до України у січні 2020 року та у листопаді 2021 року.
Загалом у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125.
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водилы, на земле - "дела" творят
КТО ДОЛГИ БУДЕТ ОТДАВАТЬ, когда зеленое чмо сдрыснет?
больше или меньше ?
Каталки вертолетные для лампасников .. Однако они часто падают т.к. тяжелее воздуха .
Свежий пример - вертолет МО в Индии с нач. ГШ и вчера вертолет с
14 часов назад
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FMinistr_policii_Madagaskara_plyl_12_chasov_posle_togo_kak_ego_vertolet_upal_vmore--7cf209c9fab6c8df69b8a4d546d90833%3Flang%3Dru%26rubric%3Dindex%26fan%3D1%26stid%3DUDth4i9t9N-nc4Ywwf0t%26t%3D1640229069%26persistent_id%3D173792294&psig=AOvVaw16-*******************&ust=1640334503194000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjroKOswPn0AhUQxSoKHTIfBSEQr4kDegUIARDkAQ Министр полиции Мадагаскара плыл 12 часов после того, как его вертолет упал в море:
Серж Гелле (Serge Gellé) выжил после крушения вертолета в открытом море.
Как сообщают https://www.bbc.com/news/world-africa-59749005 «Би-би-си» и агентство https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3160587/madagascar-minister-57-nerves-steel-swims-12-hours-shore-after «Франс-Пресс» ,
чиновник спасся благодаря креслу,
на котором дрейфовал 12 часов -
по его словам, с 7:30 вечера до 7:30 утра.