Три нові вертольоти AIRBUS H125 для Держприкордонслужби прибули із Франції, - МВС. ВIДЕО

До Львова з Франції прибули три нові вертольоти AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертольоти мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

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Згідно з українсько-французьким контрактом, прикордонне відомство України має вже сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Перші чотири вертольоти прибули до України у січні 2020 року та у листопаді 2021 року.

Загалом у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125.