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Три нові вертольоти AIRBUS H125 для Держприкордонслужби прибули із Франції, - МВС. ВIДЕО

До Львова з Франції прибули три нові вертольоти AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертольоти мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Три нові вертольоти AIRBUS H125 для Держприкордонслужби прибули із Франції, - МВС 01

Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Також читайте: Наступного року МВС отримає 50 гелікоптерів Airbus, - Монастирський

Згідно з українсько-французьким контрактом, прикордонне відомство України має вже сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Перші чотири вертольоти прибули до України у січні 2020 року та у листопаді 2021 року.

Загалом у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) МВС (3501) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Франція (3060) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+14
Буде на чому Зеленському з Єрмаком на відпочинок літати
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22.12.2021 20:28
+7
а могли бы быть такие,тоже аирбусы
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22.12.2021 21:10
+4
Зелени это неинтересно.
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22.12.2021 21:20
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Буде на чому Зеленському з Єрмаком на відпочинок літати
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22.12.2021 20:28 Відповісти
Ну так скоро Різдво, встигнуть по родичах поколядувати
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22.12.2021 21:24 Відповісти
Про Єрмака нічого не скажу . Не знаю. А от Зеленский, він колядувати точно не буде. Зеленський - анцихрист. Українські колядки, щедрівки, то для нього чуже Зеленський жид іудей. Про яке колядування мова????
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22.12.2021 22:27 Відповісти
Я щось прпустив,границя вже під столицею?!
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22.12.2021 20:46 Відповісти
Не волнуйтесь Вы так, скорее всего в Борисполе они будут растамаживаться, все хорошо, хуже не будет
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22.12.2021 20:51 Відповісти
Вертольоти песец
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22.12.2021 20:53 Відповісти
пока вертолётчики спят -
водилы, на земле - "дела" творят
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22.12.2021 20:58 Відповісти
а могли бы быть такие,тоже аирбусы
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22.12.2021 21:10 Відповісти
Зелени это неинтересно.
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22.12.2021 21:20 Відповісти
Нехило так мы экономику Франции спонсируем за кредитные деньги...
КТО ДОЛГИ БУДЕТ ОТДАВАТЬ, когда зеленое чмо сдрыснет?
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22.12.2021 21:15 Відповісти
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22.12.2021 21:17 Відповісти
Он способны уничтожать кацапов или только керосин палить?
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22.12.2021 21:18 Відповісти
бутерброды зеля будет на них возить
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22.12.2021 21:25 Відповісти
Хорошее дело, одно кстати из немногих, что Аваков после себя оставил. Только надо напомнить Монастырскому, что вертолёты НЕ для катаний на дни рождения и рыбалку, а для обеспечения безопасности государства и граждан, чтобы до министра это персонально дошло в конце концов, хотя после эпика с припудренным Гоги, интеллектуальный уровень принимающих решения мягко говоря настораживает
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22.12.2021 21:37 Відповісти
Это действительно наследие Авакова, и хотя все все понимают, французские компании в отличие от англосакских традиционно более закрытые и вертикально ориентированные ( или проще говоря откатят, если шо). Тем не мене, хорошее наследие, хтоб шо не казав а 24 вертолета это нужное дело.
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22.12.2021 22:26 Відповісти
Каждому члену ОП по вертолету ?
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22.12.2021 22:43 Відповісти
Сорри, но пошли все эти пижоны с ОП на х .. За коксом гонять на вертолетах може и попытаются, но это невозможно скрыть. А рейтинг Зе-пид..расов хиреет, задавим их интернетом, в смысле публичностью
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22.12.2021 23:39 Відповісти
Так теперь бабуль, торгующих контрабандными сигаретами, станет
больше или меньше ?
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22.12.2021 23:10 Відповісти
Давать зарабатывать комуто тем более с бюджета при том,что Украина может производить сама такие птички и зарабатывать , развивая свои высокие технологии , а не чужие , по другому как воровство будущего и превращения Украины в отсталую колонию не назовеш.
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23.12.2021 02:47 Відповісти
теперь я спокоен - агрессия остановлена
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23.12.2021 09:46 Відповісти
Зеленые орангутанги продолжают спонсировать жабоедов. Зачем погранцам такие дорогие вертолеты. Не лучше бы за эти деньги для патрулирования 10 украинских вертолетов купить или модернизировать имеющиеся.
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23.12.2021 09:54 Відповісти
Лучше бы байракторов докупили с десято
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23.12.2021 10:07 Відповісти
Лучше бы снарядов и солярки зимней для тяжелой техники купили на восточный Фронт.
Каталки вертолетные для лампасников .. Однако они часто падают т.к. тяжелее воздуха .
Свежий пример - вертолет МО в Индии с нач. ГШ и вчера вертолет с


14 часов назад
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FMinistr_policii_Madagaskara_plyl_12_chasov_posle_togo_kak_ego_vertolet_upal_vmore--7cf209c9fab6c8df69b8a4d546d90833%3Flang%3Dru%26rubric%3Dindex%26fan%3D1%26stid%3DUDth4i9t9N-nc4Ywwf0t%26t%3D1640229069%26persistent_id%3D173792294&psig=AOvVaw16-*******************&ust=1640334503194000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjroKOswPn0AhUQxSoKHTIfBSEQr4kDegUIARDkAQ Министр полиции Мадагаскара плыл 12 часов после того, как его вертолет упал в море:
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23.12.2021 10:31 Відповісти
57-летний министр полиции Мадагаскара
Серж Гелле (Serge Gellé) выжил после крушения вертолета в открытом море.
Как сообщают https://www.bbc.com/news/world-africa-59749005 «Би-би-си» и агентство https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3160587/madagascar-minister-57-nerves-steel-swims-12-hours-shore-after «Франс-Пресс» ,
чиновник спасся благодаря креслу,
на котором дрейфовал 12 часов -
по его словам, с 7:30 вечера до 7:30 утра.
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23.12.2021 10:59 Відповісти
 
 