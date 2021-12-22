Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО
Проведення конкурсу затягували понад рік, а оголосили раптово. Замість тестів кандидати мають представити презентацію "Як я покращу ДБР".
Про це йдеться у відеоблозі журналіста Bihus.info Данила Мокрика, повідомляє Цензор.НЕТ.
Те, що відбувається з конкурсом, Мокрик називає "трешем".
"Що пішло не так? ➡ конкурс затягували більше року, а оголосили раптово,
➡ в фінал пройшли в.о. голови Сухачов і двоє його... керівників ОХОРОНИ,
➡ тести для кандидатів відмінили, замість них тепер презентації на тему "Як я покращу ДБР",
➡ презентації у двох конкурентів Сухачова частково ідентичні, а в метаданих презентації самого Сухачова ім'я Катерини Лахно. Яка раніше вона працювала у НАБУ, де займалася презентаціями, а потім перейшла у ДБР, якраз під керівництво Сухачова", - пише журналіст.
Детальніше про це - у відеоблозі Мокрика.
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А НАБУ нах? Що робить НАБУ з багатомільйонним бюджетом?
1. Намутити лаве
2. Мати кльових чік
3. Продемонструвати всім свою "велич" й унікальність (щоб мати кльових чік, в принципі)
4. Помститись тим, хто ображав або "не оцінив"
5. Комбінація варіантів
Тебе, зебоба ти, чи порохобот, в списку нема, ти ще не допетрав?
Может и мне напосле
(Глюкнуло что то)
Грьобане, зеленське дніще.
ВАЗеленський, пАчіму ми не в НАТА?
https://pbs.twimg.com/media/FGa51QNXsAcCX74?format=jpg&name=small
яка гадость