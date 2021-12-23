Йому абсолютно нічого не буде за образи на адресу поліцейських, - Разумков про інцидент зі "слугою народу" Галушком. ВIДЕО

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Галушко не понесе жодного покарання за нецензурну лайку на адресу патрульних поліцейських.

Про це в ефірі теканалу "Україна 24" сказав ексспікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні зараз відсутні механізми, які б дозволяли відібрати мандат у депутата за образу правоохоронців.

"На жаль, сьогодні у нас відсутній механізм позбавлення мандату. Хоча з інакодумцями – їх шукають. А ті, хто так роблять (ображають поліцейських. -Ред), ну... Це ж не перший випадок. У нас були ДТП, після яких не можуть по всій трасі знайти камери та подивитися, хто був за кермом".

Скандал із депутатом Миколою Галушко політик прокоментував так: "Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав - теж не підходить. Це називається обнаглів".

При цьому ексспікер парламенту вважає, що фракція і правоохоронний комітет ніяк не покарають депутата, який завинив.

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"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку".

На його думку, покарати можуть самих поліцейських, які зупинили машину народного депутата та хотіли її обшукати.