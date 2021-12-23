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"Гарні новини для наших "братів" - мангал на башті не врятує", - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою. ВIДЕО

На одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб по броньовим об’єктам особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілі українськими військовими були знищені повністю. На запису з бойових стрільб видно, що мішень-танк був обладнаний спеціальною захисною решіткою з металевих прутів. Однак вони не завадили повному знищенню мішені американським ПТРК.

"Гарні новини для наших "братів"... Вердикт такий... Мангал на башті не врятує", - відреагували на випробування соцмережі.

Гарні новини для наших братів - мангал на башті не врятує, - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою 01

Гарні новини для наших братів - мангал на башті не врятує, - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "We know. We are ready", - українські бійці показали журналістам зі США свої Javelin і розказали про готовність дати бій армії РФ. ВIДЕО

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агресія (1194) росія (65122) військові навчання (2775) Javelin (178)


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Топ коментарі
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23.12.2021 12:26
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23.12.2021 12:32
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23.12.2021 12:23
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Ну если бы все стреляли идеально, учения не нужны были бы. Интересно, из автомата все в 10ку попадают? Нервы, нагнали страха "ты стреляешь из дорогого оружия, не должен промазать!"
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23.12.2021 14:09 Відповісти
Ну да! ему дай автомат и 100 патронов, так он 100 человек завалит...даже в прицел не смотря, не нервируй кацапа))))
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23.12.2021 14:49 Відповісти
На холодний танк сенсор Джавеліна не спрацює, оскільки він інфрачервоний, але щойно танк заведе мотора, то він - труп. Після цього й підпалили тут тушку на полігоні, щоб вона нагрілася й виглядала як танк у прицілі, а не як металобрухт.

Висновок для тебе, москалику, танками тобі все одно не скористуватися!

Слава Україні!
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23.12.2021 15:56 Відповісти
Надо. А пока будем жарить бурятов И Джавелинами )))
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23.12.2021 12:56 Відповісти
На самом деле эти так называемые мангалы, защитные решётки не спасают и от РПГ-7 Так как на них установлены тандемные боеприпасы. Уже давно очень много комплексом имеют такие виды боеприпаса. Основное преимущество джевелина в том что он может атаковать вертикально сверху и имеет самонаводящуюся головку.
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23.12.2021 13:13 Відповісти
Какие боеприпасы УСТАНОВЛЕНЫ на РПГ-7.
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23.12.2021 13:46 Відповісти
Неверно имеет ввиду пороховой заряд и граната тогда два он наверное опытный гранатометчик
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23.12.2021 14:44 Відповісти
ПГ-7ВР «Резюме» / 7П28 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B тандемная кумулятивная пробивает динамическую защиту и после ещё 650мм брони. разработка 1988г Источники открытые если тебе лень прочитать.
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23.12.2021 15:21 Відповісти
Вы ВНИМАТЕЛЬНО умеете читать?

А про ПГ-7ВР, и остальное про РПГ-7, мне рассказывать не надо))))
Я Наставление по РПГ делал)))
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23.12.2021 15:40 Відповісти
Ха ха, нашвабреный))
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23.12.2021 13:37 Відповісти
Слабенький какой-то взрыв. С настоящим танком справится?
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23.12.2021 13:16 Відповісти
Задача Джавелина не " взорвать танк", а пробить башню и изжарить содержимое танка.
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23.12.2021 13:20 Відповісти
Вот именно. На видео как раз этого не видно. Вся детонация и огонь снаружи.
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23.12.2021 13:27 Відповісти
Ты реально дурачок? Внутри коробки создаётся зона огромного давления, тебя петушок, размажет по стенкам, идиот
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23.12.2021 13:39 Відповісти
По такой болванке невозможно определить насколько будет эффективным ПТУР.
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23.12.2021 13:47 Відповісти
У тебя есть возможность не прятаться за корейским флагом,а приехать на Донбасс и проверить все своими рогами😂🌷
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23.12.2021 13:59 Відповісти
Ну конечно, поэтому мы приглашаем ватное говно на натурные, так сказать съёмки, пущай полетаютЬ)))
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23.12.2021 14:00 Відповісти
Мішка, не приставай! Міг би й сам здогадатися, що у мішень боєкомплект не закладають.
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24.12.2021 09:04 Відповісти
Кацап не тринди - танк був знищений с першого пострілу Джавеліна.
Дим позначав мішень.
Скажи своїм друзям кацапам щоб сиділи дома і не лізли у расєйські танки.
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23.12.2021 13:36 Відповісти
Мордва, а почему ***** твоё так ссытся джавелинов?
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23.12.2021 13:40 Відповісти
Сказал какой-то ноумейм, который сделал 100 пусков с джавелина где то в игре типа call of duty
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23.12.2021 14:51 Відповісти
Тебе легче будет сгореть сразу, или поджариться до хрустящей корочки? Тупое лаптеногое
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23.12.2021 13:41 Відповісти
Да а ты слышал о головке самонаведения, ну так вот она наводится на тепло танка, а как подогреть хлам" то есть списанный танк", дальше включи мозги ну если они у тебя есть.
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23.12.2021 18:20 Відповісти
не треба було повідомляти, хай би сі мріяли
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23.12.2021 13:37 Відповісти
Ой всьо, у кацапів напад вялічія - "ваши джавіліни нє джавіліни, стрєлять нє умєєти, наши танки саміє надьожниє, ко-ко-ко"
І це все через 2-х мінутне відео, на якому ми показали те шо хотіли показать.
кацапня, ви невиліковні довбні.
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23.12.2021 13:40 Відповісти
Сами дают повод. Это же не военные действия. Могли бы сделать ролик чтобы комар носа не подточил. Смонтировать нормально, если надо сделать много дублей. А это видео.. как будто хотели опозорить Джавелин.
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23.12.2021 13:43 Відповісти
Може вам ще й допустити до випробувань? Облізете, лапті.
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23.12.2021 13:45 Відповісти
На досуге почитайте "Основы боевой пропаганды" )))
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23.12.2021 13:54 Відповісти
Опозорить твоего ***** уже нет никакой необходимости, дедушка с рылом бабушки, весь мир ржёт)))
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23.12.2021 14:06 Відповісти
Шашличні на кацапських танках тепер не допамагають
Горіть шашлички кацапські.
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23.12.2021 13:48 Відповісти
К сожалению и это плохие новости, на видео видно, что тестовый обстрел был на ********. Первая плохая новость, в легкий мороз Джавелин не видит танк, первый выстрел прошел мимо, по этому для тепловой подстветки цели его пришлось поджечь. А вторая не очень хорошая новость, это то что решетка навес работает, он подрывает первый фугасный заряд Джавелина, на цели не была установлена ДЗ, которая сработает на главный кумулятивный заряд джавелина защитив броню.
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23.12.2021 14:04 Відповісти
К сожалению пишут лахтинские говноботы, у вас совсем школы закрыты?
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23.12.2021 14:07 Відповісти
В Украине русский язык это инастранный, имею право писать с ошибками
И какого черта оскорбляешь сразу, нужно трезво воспринимать проблемы и корректировать тактику приминения оружия, а розовыми очками кацапов бить тяжело.
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23.12.2021 14:36 Відповісти
ИнАстранный? С чего бы вдруг? С такими ошибками пишут только мордва зауральская
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23.12.2021 14:43 Відповісти
Есть такой псевдоязык, называется олбанский или олбань. Одна из основных задач олбанца - писать вроде бы по-русски, но при этом наделать в словах максимальное количество ошибок.
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23.12.2021 15:52 Відповісти
Пишите правильно на украинском, если русский не знаете) Сомневаюсь, что вы украинский знаете!
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23.12.2021 22:15 Відповісти
на крыше башни нет ДЗ, только по бокам
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23.12.2021 14:39 Відповісти
та і гриль зроблений кустарно
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24.12.2021 21:11 Відповісти
Как раз зимой самый большой контраст теплового излучения двигателя на фоне остальных объектов в районе цели. ДЗ в любом случае сработает на первый заряд, нет двухстепенной ДЗ.
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23.12.2021 14:56 Відповісти
какой бред ты несешь.. Иди учи даже не матчасть - а школьные азы физики..
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23.12.2021 15:01 Відповісти
Кы.рыло, ты чего забрел на бандеровский сайт, убогий? Водки нет, убогим тут не подают, а за такие высеры можешь еще и отхватить. Иди к своим, на русвесна.сру, ******* там тусуются.
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23.12.2021 15:19 Відповісти
Я в отличие от тебя за выдуманным ником не прячусь. На сру сайты я не хожу. Я указал, что Джавелина есть определеные с его системой выстрелил-забыл есть определеные ограничения приминения. По этому считаю что наша Стугна с ее дальностью в 5000 гораздо лучше Джавелина. Еще главным плюсом Стугны является ее возможность дистанционного применния, солдат может выставить пусковую над окопом, а сам через специальный пульт управления наводить ракету на цель из окопа или блиндажа. Для пуска Джавленина солдат должен на 3 минуты!!! пока охлаждаеться головка наведения по пояс вылезти из окопа.
Так что лучше бы Зеленский построил на одну дорогу меньше, но закупил в армию 1000 Стугн.
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Охлаждается гсн 5 секунд от силы. на видео слышно подрыв пиропатрона охлаждения прямо перед пуском
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23.12.2021 20:25 Відповісти
Согласен с вами! очень много ТТХ, и погода и защита, а это младенцы сидят по клаве стучат!Все хотят быть Наполеонами)
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23.12.2021 22:10 Відповісти
не бойся, лезь в танк, на тебе и проверим
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23.12.2021 15:22 Відповісти
Можливо для навчань там інший менший *********, для економії. На відео янкі, рускі консерви крутіше розлітаються
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23.12.2021 14:08 Відповісти
все просто - в мишени нет боекомплекта и топлива - только железо. вот и нет детонации и подрыва с отрывом башни..
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23.12.2021 15:00 Відповісти
Проплачені кремльовскими рубликами критики: ви що дійсно вважаєте що вам покажуть все насправді як є ? Показали що мангал не допомагає і все, а хто стріляв, чим стріляв, де стріляв, куди стріляв - правду не скажуть, мож і змонтували для дуже любопитних.
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23.12.2021 14:50 Відповісти
Увиденным удовлетворён. Воины, бейте гидру рускава мира без пощады
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23.12.2021 15:24 Відповісти
На холодний танк сенсор Джавеліна не спрацює, оскільки він інфрачервоний, але щойно танк заведе мотора, то він - труп. Після цього й підпалили тут тушку на полігоні, щоб вона нагрілася й виглядала як танк у прицілі, а не як металобрухт.

Висновок для москалів, танки безпечні, допоки порожні! Але це не точно і не завжди

Слава Україні!
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23.12.2021 15:57 Відповісти
Нарід не забувайте що існує така система самонаведення як по образу цілі. Але то страшенно дорога штука -просто запамятала силует цілі і її місцезнаходження в просторі (і ніщо не допоможе - це вже як око доброго снайпера)
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23.12.2021 16:34 Відповісти
Та холодний танк воювати не зможе, отже все норм. Для інших варіантів є Стугни, де можна навестися на статичну ціль дуже гарно.
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23.12.2021 16:43 Відповісти
Она не дорогая, это базовая функция Джавелина, перед выстрелом оператор делает таксказать скриншот прицела в котором находится танк, этот скриншот загружаетсяьв головку наведени Джавелина. Проблема Джавелина в том, что разрешение головки самонаведения всего 64×64 пикселя, по этому если вокруг танка есть горящие костры или подбитая техника или враг забросал поле поя боя чем то типа фаеров, то ракета может легко перепутать танк с другим горячим объектом
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23.12.2021 17:53 Відповісти
По крайней мере на Т-72Б3 стоит система отстрела дымов. Эти дымы - горячие. Их излучение полностью забивает весь возможный диапазон излучений танка. Если их отстрелить перед Джавелином - он просто увидит пятно света 50 на 50 метров вместо танка. А поскольку летит он по сложной траектории - сомнительно что он даже случайно попадёт. Единственная проблема - дымы отстреливаются не автоматически (по крайней мере так было года 3 назад). Надо заметить ракету и среагировать (ну или ехать группой и постоянно по очереди ими стрелять, поддерживая завесу).

А ещё на том же танке под козырьком стоит динамическая защита. Тандемная боеголовка конечно сломает решётку, но она предназначена именно для того чтоб ломать динамическую защиту. А что тогда будет её снимать?
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23.12.2021 20:48 Відповісти
От якби воно картоплею стріляло, але нікого не вбивало, ото б ви були раді там у своїй бсср. Звісно ваших братушек покромсає на капусту, то вам страшно за них. Але то дрібниці, скоро хійло й вас на м'ясо почне гнати через одкб. Підете з квіточками й пирогами, головне, щоб не як у нас в Україні!
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23.12.2021 16:41 Відповісти
Шо лукашистські *********(довбані ************* прихвостні) - вже підгорає дупа?! БУДЕТЕ СУКИ ГОРІТИ СИНІМ ПОЛУМ'ЯМ!!! 💀 Люта смерть на вас чигає в Україні! Ми таке совкодрочерне біосміття вже навчились утилізувати! Тож якщо вам набридло ваше скотобидляче існування - як то кажуть вєлкам ту хєлл!!
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23.12.2021 17:12 Відповісти
Бульбометами?
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23.12.2021 21:25 Відповісти
Джа научит кацапа курить ганджа...

ганджа вставляет так что все, все!

солнечный день снова в дыму...
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23.12.2021 16:44 Відповісти
Никогда не понимал почему украинские военные такие хвастливые. Это признак неуверенности.

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23.12.2021 16:46 Відповісти
а чому у тебе такі оченята вялікіе, абасрамся?
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23.12.2021 17:15 Відповісти
Люди которые на самом деле воюют очень суеверны. Такое вообще неуместно. Мангал для братьев и все такое.. Это же просто диванное кривляние, людей которые и близко не подойдут до войны.
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23.12.2021 17:19 Відповісти
Ці решітки ставлять, щоб заспокоїти кацапів танках. "Броня крепка и танки наши бистри" Ви бурят, як я рад!
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23.12.2021 17:16 Відповісти
Згадую як здохлий кабздон колись казав - дивлючись на обгорілий шматок ************ м'яса: "ви бурят -как я рад!" Тепер запам'ятайте кацападли : буде з усіх вас "шашлік па-бурятскі"!💀 Тільки найбільш до вподоби він буде саме могильним черв'якам...🐛
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23.12.2021 17:22 Відповісти
вангую..такую торпеду тока в кремль и побольше
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Ну вот, теперь сюрприза не будет. Без злого умысла болтливый дурашка помогает совершенствовать защиту танков для рашки. Выложи тогда все характеристики "мангала" толщину прута, марку стали, расстояние до люка и т.д.
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23.12.2021 18:41 Відповісти
Плохо показали- незачёт)). Нужно нормально заснять и показать чётче. От начало до конца- уровень повреждений, как установлен мангал на танке до падания, расстояние, и т.д. Короче, более подробней и без прикрас(не для пропаганды)- интересно же на самом деле))
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23.12.2021 18:48 Відповісти
Они не столько показывали, сколько чтобы самим посмотреть.
Чтобы если показать, то танки начиняют какими-нибудь "фейерверками", например просроченными снарядами - два в одном, и зрелище, и с утилизацией не надо заморачиваться.
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23.12.2021 19:23 Відповісти
совет москалям...заваривайте люки в танках перед атакой, в карман положите фото ПуТина и вперед к бессмертию.
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23.12.2021 18:55 Відповісти
Наверно заряд учебный.Слабовато как то. Боевой разносит пол танка.
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23.12.2021 19:03 Відповісти
Пол танка разносит детонация танкового боекомплекта, а не ракета ПТРК. При удачном попадании танк разносит и РПГ.
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23.12.2021 19:16 Відповісти
На полигон не поставят танк с боекомплектом. Вот настоящий выстрел: https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY
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23.12.2021 19:19 Відповісти
На полигон не поставят танк с боекомплектом

https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY
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23.12.2021 20:01 Відповісти
Это был пустой танк?
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23.12.2021 20:03 Відповісти
Я думаю что да. Ну кто по логике поставит боекоплект на полигон?
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23.12.2021 20:51 Відповісти
Для отработки навыков использования, ни кто не поставит. А для красивой съемки, поставят.
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23.12.2021 21:43 Відповісти
Шота взгруснулось ракоцапикам
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23.12.2021 19:44 Відповісти
А кто сказал, что решётки от Джавелинов? Это для сушки портков.
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23.12.2021 20:11 Відповісти
Мангал на башне придумало Х#йло...
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23.12.2021 20:52 Відповісти
я на колчаковских фронтах не служил,объясните мне убогому,зачем врага информировать?
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25.12.2021 10:19 Відповісти
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