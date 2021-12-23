"Гарні новини для наших "братів" - мангал на башті не врятує", - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою. ВIДЕО
На одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб по броньовим об’єктам особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу "Javelin".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілі українськими військовими були знищені повністю. На запису з бойових стрільб видно, що мішень-танк був обладнаний спеціальною захисною решіткою з металевих прутів. Однак вони не завадили повному знищенню мішені американським ПТРК.
"Гарні новини для наших "братів"... Вердикт такий... Мангал на башті не врятує", - відреагували на випробування соцмережі.
Топ коментарі
+78 Роман с камнем
показати весь коментар23.12.2021 12:26
+52 Роман с камнем
показати весь коментар23.12.2021 12:32
+49 Рома Маестро
показати весь коментар23.12.2021 12:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Висновок для тебе, москалику, танками тобі все одно не скористуватися!
Слава Україні!
А про ПГ-7ВР, и остальное про РПГ-7, мне рассказывать не надо))))
Я Наставление по РПГ делал)))
Дим позначав мішень.
Скажи своїм друзям кацапам щоб сиділи дома і не лізли у расєйські танки.
І це все через 2-х мінутне відео, на якому ми показали те шо хотіли показать.
кацапня, ви невиліковні довбні.
Горіть шашлички кацапські.
И какого черта оскорбляешь сразу, нужно трезво воспринимать проблемы и корректировать тактику приминения оружия, а розовыми очками кацапов бить тяжело.
Так что лучше бы Зеленский построил на одну дорогу меньше, но закупил в армию 1000 Стугн.
Висновок для москалів, танки безпечні, допоки порожні! Але це не точно і не завжди
Слава Україні!
А ещё на том же танке под козырьком стоит динамическая защита. Тандемная боеголовка конечно сломает решётку, но она предназначена именно для того чтоб ломать динамическую защиту. А что тогда будет её снимать?
ганджа вставляет так что все, все!
солнечный день снова в дыму...
Чтобы если показать, то танки начиняют какими-нибудь "фейерверками", например просроченными снарядами - два в одном, и зрелище, и с утилизацией не надо заморачиваться.
https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY