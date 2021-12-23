"Гарні новини для наших "братів" - мангал на башті не врятує", - бійці ЗСУ на навчаннях знищили з ПТРК Javelin мішень-танк обладнаний захисною решіткою. ВIДЕО

На одному із загальновійськових полігонів в районі проведення ООС відбулося практичне виконання стрільб по броньовим об’єктам особовим складом розрахунків переносного протитанкового ракетного комплексу "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цілі українськими військовими були знищені повністю. На запису з бойових стрільб видно, що мішень-танк був обладнаний спеціальною захисною решіткою з металевих прутів. Однак вони не завадили повному знищенню мішені американським ПТРК.

"Гарні новини для наших "братів"... Вердикт такий... Мангал на башті не врятує", - відреагували на випробування соцмережі.

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