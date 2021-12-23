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Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Ми повинні дивитися, коли довбануть? - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні нібито готують "третю військову операцію на Донбасі".

Про це він сказав сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Нам кажуть "війна, війна, війна". Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, можливо, до цього... Але ми маємо реагувати", - стверджує Путін.

Він також зазначив, що Москва змушена постійно думати про перспективи своєї безпеки.

"Ми повинні ... жити, оглядаючись на те, що відбувається в Україні. Дивитися, коли довбануть? Які нові системи озброєнь поставлять в Україну, як там поведуться радикали", — заявив президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Збройні конфлікти, кровопролиття - абсолютно не наш вибір", - Путін

Також Путін нагадав, що Мінські угоди залишаються єдиною гідною основою деескалації.

Втім, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+32
Якщо принципово, то Донбас - територія України і Україна має право рухать свої війська по своїй території куди завгодно, це стосується і Криму.
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23.12.2021 12:51
+26
брехливые шакалы... всю свою историю эта мокшанская орда только брешет, ни слова правды,все на лжи построено в Мацквабаде ...
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23.12.2021 12:53
+25
Фуйла вже хтось добванув і не один раз
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23.12.2021 12:48
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Фуйла вже хтось добванув і не один раз
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23.12.2021 12:48 Відповісти
принимай больница
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23.12.2021 14:17 Відповісти
Коли були перші дві операції на думку путлєра?
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23.12.2021 12:49 Відповісти
То він свої рахує.
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23.12.2021 12:50 Відповісти
Можливо і наші. Але вони точно були не під командуванням найвеличнішого квартального.
Тому і головний ворог для пуйла не він, як би легенду про це не намагалась вбити в черепну коробку лохів ботва Подоляка.
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23.12.2021 12:56 Відповісти
Мабуть це про звільнення Слов'янська та Маріуполя...
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23.12.2021 13:03 Відповісти
Можливо. В 2014 звільнили багато міст та селищ.
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23.12.2021 13:07 Відповісти
Два котла.
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23.12.2021 13:28 Відповісти
Кого крЬІшуєш?
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23.12.2021 13:35 Відповісти
то у него две чеченские до сих пор в памяти. дедушка старенький, память не та.. не ссытся - уже хорошо.
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23.12.2021 14:01 Відповісти
Как там украинские радикали, каждое утро перед стулом спрашивает у писькова.
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23.12.2021 12:49 Відповісти
Яка ще 3-тя операція, я про 1 і 2 нічого не чув.
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23.12.2021 12:50 Відповісти
Воно марить.
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23.12.2021 12:51 Відповісти
Этот черт про свои вспомнил - Дебальцево и Илловайск.
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23.12.2021 13:54 Відповісти
Якщо принципово, то Донбас - територія України і Україна має право рухать свої війська по своїй території куди завгодно, це стосується і Криму.
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23.12.2021 12:51 Відповісти
в украинском языке нет такого выражения "рухать свої війська по своїй території".
вы очень сильно палитесь. украинский язык далеко не такой как русский, и дословный перевод выдает работника рашкованской помойки за версту.
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23.12.2021 12:53 Відповісти
Тут не форум філологів.
Ще й повчає особа, яка сама не пише українською. ......
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23.12.2021 12:57 Відповісти
в своей стране я буду разговаривать на том языке, на каком захочу. и никто не сможет этого оспорить.
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23.12.2021 12:58 Відповісти
То й не чіпляйтесь до однієї помилки.
По суті написаного заперечення є?
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23.12.2021 12:59 Відповісти
а ты в текущей смене адвокат? или у нас уже запретили выражать свое мнение?
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23.12.2021 13:02 Відповісти
Ти само тут на зміні, створюєш провокації замість обговорення по суті.
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23.12.2021 13:08 Відповісти
не угадал.
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23.12.2021 15:25 Відповісти
"не угадал" не те слово, в тебе всі коменти, як в калюжу ...
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23.12.2021 15:33 Відповісти
Тож хто палиться ?
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23.12.2021 13:07 Відповісти
А де вона ваша країна ? Як називається ?
І як вас відрізнити від кацапа ?
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23.12.2021 14:11 Відповісти
"двигаться по территории", але "рухатися територією".
"разговаривать на языке", але "розмовляти мовою".

не всегда даже падежи совпадают, об этом знает любой украинский школьник, но не знает носитель маскавитского наречия.
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23.12.2021 12:57 Відповісти
Якщо розібратись, то ти пишеш повну хрінь. Правильно, українською, буде - "пересувати війська власною територією". Людина просто написала кострубато, буває. В чому проблема?
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23.12.2021 14:09 Відповісти
Паталогічне брехло.
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23.12.2021 12:52 Відповісти
питання ж не у цьому кончаному на всю головку недопалку, з ху.йлом вже давно все зрозуміло - пацієнт психушки, цікаво інше - невже у цю галіматню вірять рашапіди, вони що, не розуміють куди цей придурок їх веде?????
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23.12.2021 14:07 Відповісти
А може 3-тю світові війну?
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23.12.2021 12:53 Відповісти
Та вже четверта, довбню

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23.12.2021 12:53 Відповісти
брехливые шакалы... всю свою историю эта мокшанская орда только брешет, ни слова правды,все на лжи построено в Мацквабаде ...
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23.12.2021 12:53 Відповісти
є впевненість що путін довбонутий-причому наглухо...
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23.12.2021 12:54 Відповісти
А тобі шо до того? Це територія України, як ти казав і ПНХ.
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23.12.2021 12:55 Відповісти
шо, пуйло, сциш коли боїшся?!))))
довбануть-довбануть....урод...це тобі не Молдову й Грузію кошмарити
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23.12.2021 12:55 Відповісти
ху№ло готується нападати. І це не питання років.
Ми, українці, повинні бути готові, не зважаючи ні на що, боронити наших, жінок, дітей, нашу Україну.
Смерть кацапам - ворогам!
Слава Україні!
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23.12.2021 12:55 Відповісти
Щоб тобі падло запалало з усіх боків - від Кавказу до Чукотки.
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23.12.2021 12:57 Відповісти
Навіть якщо і довбануть - вам яке до того діло? Довбануть по Донецьку, як ви колись по Грозному - чи вам хтось заважав, втручався? Якщо сильно переживаєте за рускоговорящіх - попередьте їх про можливий наступ ВСУ і ...запросіть їх до себе. Щоб вони почувалися в безпеці. А хто не поїде - значить в гробу вони бачили русскій мір та чекають визволення. Або готові воювати.
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23.12.2021 12:58 Відповісти
Непогано було б, якби тебе кондрашка довбанула!
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23.12.2021 12:58 Відповісти
"Втім, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння."
_А что, это то, что должен был сказать смертельный враг Украины, да?
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23.12.2021 12:59 Відповісти
1, і 2 не пам'ятаю, про що це #уйло говорить, та і інші операції будуть і радикали поведуться достойно, як герої України.
Забирайте свої війська, озброєння і залиште Україну.
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23.12.2021 13:00 Відповісти
пі@деть не мєшкі ворочать
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23.12.2021 13:02 Відповісти
оце пе.дофіляра розійшовся, нікому твоя спр.ана лишньохромосома пі.дарососія не потрібна(крім Китаю), а ми якщо забирати то тільки своє: КРИМ, ДОНБАС, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, та деякі землі, що належать Київській Русі, ще з давніх давен.
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23.12.2021 13:03 Відповісти
А на самом деле сначала бы надо долбануть по крыму, а дамбас и сам долбанётся.
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23.12.2021 13:04 Відповісти
білшість дамбасу були довбонуті ще до 2014, а після того як адекватне проукраїнське населення звідти звалило, там залоишилось 10 відсотків людей які живуть там за для збереження майна та 90 відсотків біосміття
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23.12.2021 13:10 Відповісти
по опросам апреля 14 года таких кто хотел в Россию на Донбассе было аж.. 8%.
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23.12.2021 15:12 Відповісти
та ну, у навіть у Києві таких довбойобів у 14 році було відсотків 20(ох як їх тоді ****.и!)
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23.12.2021 15:32 Відповісти
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23.12.2021 15:12 Відповісти
Этот таксист из Брата 2 уже задолбал. У нас ермак наоборот говорит "давайте перестанем стрелять",
а у этого таксиста "Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі." )) Кто же тогда готовит эту войну - Ярош, Стерненко, может Корчинский?)) Прям с YouTube и готовят - как стрелять из зрк Patriot)
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23.12.2021 13:04 Відповісти
Що від цього рашиського фюрера можна чекати ? цинізм ,брехня і війна ось на що вони здатні ,так він хоче ваідродити імперію -імперію зла . Але чомусь не думає що ніхто не хоче в ту тюрму народів ,ось і тероризує світ .
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23.12.2021 13:04 Відповісти
Если ботокс в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,

А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
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23.12.2021 13:04 Відповісти
бункерный мышь
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23.12.2021 13:05 Відповісти
Если ботокс в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,

А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
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23.12.2021 13:05 Відповісти
Є відчуття, - Путін /Путин, Зеленский, Кравчук как из одного помёта. Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну . Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук.
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23.12.2021 13:05 Відповісти
так буває, коли ***** довгий час непижжене ходить
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23.12.2021 13:07 Відповісти
Є відчуття, що Путін з'їхав з глузду. Пора до психіатра на консультатцію.
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23.12.2021 13:09 Відповісти
Воно шибануте мокшанське чмо. По іншому не скажеш. Недофюрер рашистський.
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23.12.2021 13:09 Відповісти
нет смысла тратить время вникая в бред придурка...
Украинцам нужно просто быть готовым к хаотичным движениям неадекватов-андрофагов и отвечать быстро и точно...
правда, тут есть Верховная проблема - Зеля Никакая, торчащая за своей пятой колонной..
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23.12.2021 13:13 Відповісти
А не хоче ***** сказати для чого він все це почав?!
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23.12.2021 13:15 Відповісти
В Україні готують піструни, щоб путіну по губах провести
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23.12.2021 13:18 Відповісти
Бойся, реинкарнированый Гитлер, бойся...
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23.12.2021 13:19 Відповісти
І цьому ***** наш Янелох хоче подивитись в очи та домовитись?
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23.12.2021 13:20 Відповісти
таке враження що він не про Український Донбас переживає, а за Російські Воронеж чи Ростов.
чувак тупо вважає Донбас росіяською територією і ніхто в залі не встане і не скаже, почекайте так Донбас це взагалі то не територія РФ... Московія має бути знищена, це гнійник на тілі планета Земля.
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23.12.2021 13:22 Відповісти
У плешивой сволочи какие-то там ощущения и поэтому надо срочно напасть на Украину. Ну что за долбаный трэш
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23.12.2021 13:28 Відповісти
выродок лживый, тупой пещерный совкопитек в стране с таким же недонародцем потомком Шарикова(((
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23.12.2021 13:37 Відповісти
путін х...ло! ла ла ла!
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23.12.2021 13:39 Відповісти
Монолог Х#йла понимают только жители педирации...
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23.12.2021 13:43 Відповісти
третю?
А коли були перші дві?
Я щось пропустив?
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23.12.2021 13:51 Відповісти
А интересно,каким боком ***** должна беспокоить война в чужой ему стране?
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23.12.2021 13:51 Відповісти
Це заяви Х*уйла для внутрішнього споживання. Рашка валиться, і в Рашці це починають відчувати. Ззовні поки ні, бо у декого ще є ілюзія, що "Росія сильна".

Проте поза Росією - Росії, Х*уйлу і всій його шайці вже практично ніхто не вірить.

ПОКИ ЩО немає одностайності лише в одному: що робити з Рашкою. Тому вибрана стратегія очікування. Поки що невідомо, чи це оптимально. Проте совок розсипався саме в таких чи подібних умовах.
Є тільки одне але: падаючи, смердюча тушка Росії може дуже нашкодити Україні.
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23.12.2021 13:54 Відповісти
тухлятина бункерная!
рашка должна быть уничтожена!
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23.12.2021 13:59 Відповісти
Долбанём обязательно,-**** плешивая,как ослабнете,так сразу...
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23.12.2021 14:01 Відповісти
А как пуйло живет с тем, что у него китайцьІ фатически уже оттяпала пол Сибири и весь Дальний Восток, и китайцьІ, вооруженньІе ядерньІм оружием, стоять на границе с Кацапстаном? Ето его не волнует. Так НАТО стоит в Прибалтике прямо на границей из ерефией, до Питера два шага, растояние для НАТОвских ракет из Прибалтики ближе чем от Харькова. Нет козлина тебя Украина волнует, что безе нее вьІ никто, без нее вьІ ордьІнцьІ без истории.
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23.12.2021 14:02 Відповісти
китайцы оттяпывают непригодную для нормальной жизни землю. Путину нужна плодородная Украина с умеренным климатом. И главное без Украины он не может легализовать идентичность россиян как славян. Без Украины у него не тысячелетняя история, а трехсотлетняя. И к сожалению, пока он не сдохнет, он от нас не отстанет. И если Европа и дальше будет проявлять озабоченность, то нам ЖОПА, будем как на донбассе. Надо, что бы ночью. по быстрому нас приняли в НАТО и Евросоюз, вот это было бы интересно посмотреть на путлера, но я понимаю, что это невозможно.
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23.12.2021 14:45 Відповісти
тени ***** наложили, красивый такой, смотрит как живой
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23.12.2021 14:24 Відповісти
тварь кремлевская
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23.12.2021 14:37 Відповісти
Каждый день украинцам приходится жить в ожидании - когда уже долбанутое ***** сдохнет.
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23.12.2021 14:46 Відповісти
Что несет это лживое, недошенное кацапское существо? Кто то понимает?
Кремлевски выродок-хуйло, совсем уже ипанулся.
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23.12.2021 14:59 Відповісти
Как росиссия должна жить, нужно было думать ,когда чужое брал в 2014, только тебя думать в принципе не учили в питерских подворотнях
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23.12.2021 15:07 Відповісти
Короче это недоделанная сморчковая сущность слишком много о себе представляет. Лупануть по наглой уже надоевшей мордяке надо тихо в бункере. Где там в Сочи или московии, где прячется эта мразь.
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23.12.2021 15:39 Відповісти
Володя Зеленский! пора начать выдавать оружие бывшим военным. Я лучше всех стрелял среди офицеров Бригады Связи Ставки ВГК в Польше. В СрецНазе -тоже не плохо.
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
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23.12.2021 16:50 Відповісти
раша = брехня
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23.12.2021 17:17 Відповісти
когда оно здозхнет это не постижимо уму
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23.12.2021 17:25 Відповісти
упевнений на 100 відсотків, що вже зараз в Гаазі повинні в книзі гіннеса реєструвати світове досягнення за усіх часів по самій найдовший лаві підсудних для псевдодержавних і військових злочинців однієї помеждержавної території та одночасно замовляти ліс у Канаді для нескладних конструкцій.
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26.02.2022 12:34 Відповісти
 
 