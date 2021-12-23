Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Ми повинні дивитися, коли довбануть? - Путін. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні нібито готують "третю військову операцію на Донбасі".
Про це він сказав сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Нам кажуть "війна, війна, війна". Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, можливо, до цього... Але ми маємо реагувати", - стверджує Путін.
Він також зазначив, що Москва змушена постійно думати про перспективи своєї безпеки.
"Ми повинні ... жити, оглядаючись на те, що відбувається в Україні. Дивитися, коли довбануть? Які нові системи озброєнь поставлять в Україну, як там поведуться радикали", — заявив президент РФ.
Також Путін нагадав, що Мінські угоди залишаються єдиною гідною основою деескалації.
Втім, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.
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Тому і головний ворог для пуйла не він, як би легенду про це не намагалась вбити в черепну коробку лохів ботва Подоляка.
вы очень сильно палитесь. украинский язык далеко не такой как русский, и дословный перевод выдает работника рашкованской помойки за версту.
Ще й повчає особа, яка сама не пише українською. ......
По суті написаного заперечення є?
І як вас відрізнити від кацапа ?
"разговаривать на языке", але "розмовляти мовою".
не всегда даже падежи совпадают, об этом знает любой украинский школьник, но не знает носитель маскавитского наречия.
довбануть-довбануть....урод...це тобі не Молдову й Грузію кошмарити
Ми, українці, повинні бути готові, не зважаючи ні на що, боронити наших, жінок, дітей, нашу Україну.
Смерть кацапам - ворогам!
Слава Україні!
_А что, это то, что должен был сказать смертельный враг Украины, да?
Забирайте свої війська, озброєння і залиште Україну.
а у этого таксиста "Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі." )) Кто же тогда готовит эту войну - Ярош, Стерненко, может Корчинский?)) Прям с YouTube и готовят - как стрелять из зрк Patriot)
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,
А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,
А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
Украинцам нужно просто быть готовым к хаотичным движениям неадекватов-андрофагов и отвечать быстро и точно...
правда, тут есть Верховная проблема - Зеля Никакая, торчащая за своей пятой колонной..
чувак тупо вважає Донбас росіяською територією і ніхто в залі не встане і не скаже, почекайте так Донбас це взагалі то не територія РФ... Московія має бути знищена, це гнійник на тілі планета Земля.
А коли були перші дві?
Я щось пропустив?
Проте поза Росією - Росії, Х*уйлу і всій його шайці вже практично ніхто не вірить.
ПОКИ ЩО немає одностайності лише в одному: що робити з Рашкою. Тому вибрана стратегія очікування. Поки що невідомо, чи це оптимально. Проте совок розсипався саме в таких чи подібних умовах.
Є тільки одне але: падаючи, смердюча тушка Росії може дуже нашкодити Україні.
рашка должна быть уничтожена!
Кремлевски выродок-хуйло, совсем уже ипанулся.