Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Ми повинні дивитися, коли довбануть? - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін вважає, що в Україні нібито готують "третю військову операцію на Донбасі".

Про це він сказав сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Нам кажуть "війна, війна, війна". Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, можливо, до цього... Але ми маємо реагувати", - стверджує Путін.

Він також зазначив, що Москва змушена постійно думати про перспективи своєї безпеки.

"Ми повинні ... жити, оглядаючись на те, що відбувається в Україні. Дивитися, коли довбануть? Які нові системи озброєнь поставлять в Україну, як там поведуться радикали", — заявив президент РФ.

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Також Путін нагадав, що Мінські угоди залишаються єдиною гідною основою деескалації.

Втім, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння.