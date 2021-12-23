"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках", - Шмигаль. ВIДЕО
23 грудня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Шмигаля на засіданні уряду.
"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки в банках, 4,7 млн подали заявки на отримання в "Дії" по тисячі грн, понад 2,3 млн громадян вже їх отримали", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що майже 210 млн грн вже витратили переважно на книжки, кіно, театри та залізничні квитки.
Нагадаємо, Уряд розробляв проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. а до кінця 2021 року вже почнуть видавати пластикові картки з грошима.
Топ коментарі
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