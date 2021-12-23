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"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках", - Шмигаль. ВIДЕО

23 грудня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 5,8 млн українців відкрили картки "єПідтримка" в банках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Шмигаля на засіданні уряду.

"Наразі вже 5,8 млн українців відкрили картки в банках, 4,7 млн подали заявки на отримання в "Дії" по тисячі грн, понад 2,3 млн громадян вже їх отримали", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що майже 210 млн грн вже витратили переважно на книжки, кіно, театри та залізничні квитки.

Читайте також: Вакциновані за кордоном українці зможуть отримати "ковідну тисячу", - Шмигаль

Нагадаємо, Уряд розробляв проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. а до кінця 2021 року вже почнуть видавати пластикові картки з грошима.

вакцина (4419) кредитні картки (132) Шмигаль Денис (4572) Дія (1123) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Картки відкрили. Питання - де гроші і коли їх можна буде використати на ліки та комуналку?!
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23.12.2021 14:33
+4
Карточки открыли, а денег на них нет.
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23.12.2021 15:09
+3
30 доларів,а роблять з цього якусь перемогу.
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23.12.2021 15:06
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Картки відкрили. Питання - де гроші і коли їх можна буде використати на ліки та комуналку?!
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23.12.2021 14:33 Відповісти
У якомусь невизначеному майбутньому, місяця через чотири, після того, як термін дії закінчиться.
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23.12.2021 14:40 Відповісти
теперь им напарят пластиковые карты с неограниченным лимитом и начнется раздолье для коллекторов через год-два
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23.12.2021 14:33 Відповісти
Честно говоря не знаю ни одного такого человека...
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23.12.2021 14:37 Відповісти
Конечно. Антиваксерам не дают.
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23.12.2021 14:57 Відповісти
пистят зеленые, как дышут
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23.12.2021 14:51 Відповісти
30 доларів,а роблять з цього якусь перемогу.
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23.12.2021 15:06 Відповісти
Карточки открыли, а денег на них нет.
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23.12.2021 15:09 Відповісти
Идиот очкастый, куда их тратить????
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23.12.2021 15:18 Відповісти
Книги, кино.
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23.12.2021 15:23 Відповісти
Какими товарами подкреплены эти 6 млрд.грн.?
Значит будут раскачивать инфляцию!
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23.12.2021 16:01 Відповісти
Приватбанк вже почав платити?
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23.12.2021 16:47 Відповісти
Монобанк платит. Но Монобанк это стремная контора бывших Приватовцев-аферистов Коломойскрго. Поэтому ничего удивительно что именно Монобанк первый получает деньги от государства-Беня явно позаботился
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23.12.2021 19:04 Відповісти
Скоро количество карточек "єПідтримка" превысит количество трудоспособного населения Украины.
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23.12.2021 17:03 Відповісти
Вова, где деньги? Картку видкрыв, а денег ноль😁
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23.12.2021 19:38 Відповісти
 
 