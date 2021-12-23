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Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: "Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 грудня, рідні зниклих безвісти та полонених українців проводять пікетують Офіс Президента в Києві, щоб нагадати владі про потребу співпраці для розшуку і звільнення зниклих безвісти та полонених.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні зниклих безвісти та полонених українців встановили під Офісом Президента "Стіну надії" - стенди з фотографіями та іменами зниклих чи полонених українців.

"Вимоги усього три. Щоб виконати їх не потрібні гроші. Потрібна політична воля. Прагнення до співпраці з родинами", - розповіли організатори акції.

Пікетувальнгики висунули владі наступні вимоги:

  1. Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників родин зниклих безвісти;
  2. Сформувати при Президенті України Координаційну Раду з захисту полонених, зниклих безвісти та членів їх родин;
  3. Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених та зниклих безвісти. Фактично, надати родинам можливість отримувати об’єктивну інформацію про стан справ в звільненні полонених, та пошуку заручників.

До мітингарів вийшли представники ОП, які пообіцяли розглянути їхні вимоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук

Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 01
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 02
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 03
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 04
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 05
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 06
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 07
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 08
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 09
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 10
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 11
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 12
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 13
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 14
Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) полон (1558) полонені (2261) зниклий безвісти (203) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+14
воно скаже що вас найняли за гроші- воно просто моральний покидьок
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23.12.2021 16:16
+14
Навіть вийти до цих людей ЗЕлена жаба боїться..пообіцяло хоча б щось..
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23.12.2021 16:22
+11
Криворагульному ЧМу та його ЗЕленій мафії плювати на долю полонених.
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23.12.2021 16:21
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воно скаже що вас найняли за гроші- воно просто моральний покидьок
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23.12.2021 16:16 Відповісти
А кто те люди, которые привели этого морального урода к власти? Какие эпитеты подобрать? Ведь все было видно с самого начала.
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23.12.2021 18:34 Відповісти
більша половина тих хто проголосував за зЄлю ранішше голосували - " привели" Пороха ...- питання в іншому - ЧОМУ ВОНИ за 5-ть років ТАК ЗРОБИЛИ ( проголосували )
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23.12.2021 18:51 Відповісти
А почему они-же перед этим привели в власти тупого дважды судимого вора?

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23.12.2021 23:03 Відповісти
але ж після ригів вибрали Пороха - значить Запит на Зміни бів ...- так само програв Ющ - тому що любі друзі бжоли - і самозакоханність ...
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24.12.2021 09:51 Відповісти
п.с
не потрібно недооцінювати той же піпл - так він гарварди не закінчував - у 3-му поколінню безбідно не виріс та не виховувався.... плюс ментальне - і всі інші чинники - але він чітко чуе -розуміе та бачить коли ПОВАЛЬНА БРЕХНЯ...та МАНІПУЛЯЦІЇ...- і як кожен живий організм у ПРИРОДІ, шукае кращі шлях для себе - зЄля це протест внутрішній на те що проф політики нічого не хотять окрім як для себе міняти - ну тут популізм завжди виграе - бЄня та інші все це прорахували краще команди Пороха - тому маемо те що маемо...
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24.12.2021 09:54 Відповісти
Ага и именно поэтому тупо верят фэйкам сливных бачков, аки Г+Г и Раша ТВ. И именно поэтому выбрали в президенты тупую куклу олигархов, которая без бумажки и двух слов связать не может. Стругацких нужно было в юности читать, а не водку с пивом жрать. И Гарварды с Елеми не нужны, тут просто мозги не пропитые нужны.
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24.12.2021 11:18 Відповісти
ну , якщо ти вже про Стругацьких - і напевне про «Трудно быть богом» , то якраз там червоною і проходить , що без шляху ЕВОЛЮЦІЇ нічого не буде ..., а " божків" у нас вистачало за новітній короткий час - хто не сідав у трон" одразу корона і виростала....- це по- перше..., і по - друге - вірно не всім дано та і не потрібні "оксфорди" - комусь і працювати потрібно ...- не всі ботофермою стають та відпрацбовують на пана на ті що він краде лярдами і кидае % % на свое відбілювання та щоб промити ті мізки які ще лишились від чогось ....- тому тільки ЕВОЛЮЦІЯ ....- і наостанок , якщо навіть тут "великі" лідери думок - хоча пересічна більшусть в україні яка голосуе , про "цензор " і не чула ...- але якщо їх кожного разу називати всіма епітететами - то від цього вони ні розумнішші ні своеї думки не змінять - тільки "просвещение " та ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ...
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24.12.2021 12:06 Відповісти
Ну а если читали в юности Стругацких, то чего вместо мозгов включали "радио" олигархов? Помутнение рассудка? Дважды судимый и тупой шут -- это ваша эволюция? Это ваша деградация. Это апофеоз популизма и инфантилизма совкового люмпена. Всего и сразу и побольше и на шару. Или вас, чтобы включили остатки пропитых мозгов, нужно было перепугать до усрачек, как в 2014? И это не эпитеты -- это простая констатация фактов.
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24.12.2021 14:54 Відповісти
кидадатись фразами : люмпені - алкаши )))))) - це просто смішить ...хами та бидло для мене просто як шакали та гіени що скавулять від безсилья ... - старе як - немае аргументів починаеться перехід на штампи
.....
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24.12.2021 17:05 Відповісти
Да неужели? Я кидаюсь фразами? Я только констатировал факт, я привел только самые мягкие из эпитетов которые вертятся у меня на языке. Что я должен чувствовать к уродам, которые, приведя к власти холуев олигарха, загнали в глубокую жопу мою страну, динамично развивавшуюся перед этим еще в начале 2019 года? Которые своими тупыми мозгами и своим тупым выбором просрали минимум лет 5 развития страны для меня, моих детей и внуков. И после выбора которых еще предстоит выгребать и выгребать это зеленое дерьмо, как после правления вора Яныка, которого привели к власти эти-же "ошибшиеся" уроды недоумки. А стоимость всего этого треша еще только предстоит подсчитать в будущем и она будет страшной. И это минимум из того, что я очень хочу сказать.
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24.12.2021 17:10 Відповісти
та і я як би над то дипломатично та кУльтурально ....- віднсно яніка - так якраз еволюція і спасае , так як на той момент 50 % реально були про кацапсьго поглядів - при сьогоднішній ситуації пУтлер сам все зробив для того що більша частина починае усвідомлювати що краще ЕС і вже більше і відносно НАТО міняють погляди - еволюція
відносно іншого - скажу дипломатично , ще 7, 5 років ботоферма буде мати роботу ....
...як вважаеш - Пороха реально закриють чи як ....

і от - зЄля вже мріе про такий сценарій :

Влада Південної Кореї помилувала колишню президентку, засуджену до 20 років тюрми

https://www.radiosvoboda.org/a/news-pivdenna-korea-prezydent-pomyluvannia/31624042.html
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24.12.2021 17:28 Відповісти
Вам лучше знать насчет ботофермы. Узнайте у своего хозяина Подоляка. И повторю -- Дважды судимый и тупой шут -- это ваша эволюция? Выбрать во время войны в главнокомандующие тупого шута-куклу олигархов - это эволюция? Это ваша деградация. Это апофеоз популизма и инфантилизма совкового люмпена. Всего и сразу и побольше и на шару.
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24.12.2021 17:43 Відповісти
дайте телефон - реально зателефоную до Подоляка - скажу йому що він мудак і хочу мати сподівання ,що погано закінчить....

що відносно запитання по-Пороху...-

і наостанок - що за дебілізм ( а може професійне) , що як що хтось мае свою думку ( а ви ж тіпа демократи , і повинні шанувати таке - це ж по-европейськи , а не по -кацапськи ....) , то ви одразу накидуете ярлики - чи заняете в якусь конкуруючу із вами "кошару" ....
Вам що , не може навіть спасти на думку що на Цензорі е ще просто Люди які не піддаються пропоганді...- чи просто Вільні "Художники" - просто смішно ...
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24.12.2021 17:56 Відповісти
Криворагульному ЧМу та його ЗЕленій мафії плювати на долю полонених.
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23.12.2021 16:21 Відповісти
"Верните пацанов" кричало оно с Бениного Г+Г. Теперь и не вспоминает.
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23.12.2021 18:35 Відповісти
Навіть вийти до цих людей ЗЕлена жаба боїться..пообіцяло хоча б щось..
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23.12.2021 16:22 Відповісти
..просто Зеля - тварь безвольная, дрожащая, продажная, неукраинец - совок, пустое место.. и таких жлобов в Украине достаточно, чтобы притягивать сюда войну с хйлом.. дебилы неизлечимы..(
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23.12.2021 16:31 Відповісти
Хіба двічі-потерпілий думає про полонених? Він сам казав, що у нього в голові вже війна закінчилась.... немає війни - немає полонених...😡
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23.12.2021 16:33 Відповісти
ви, звісно, дуже порадували Скруджа, що гроші не потрібні
але і на політичну волю даремно розраховувать
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23.12.2021 16:35 Відповісти
на фоні карусєльки...
так недоречно виглядають сумні лиця (саме - лиця, від слова - лик (лики у святих і великомучеників)... на фоні святкових прикрас і карусєлєк, таких приємних оку преЗЕнедоросля...
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23.12.2021 18:29 Відповісти
В ,,конфлікті " ж нема полонених...
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23.12.2021 16:37 Відповісти
головне було донецьких таксистів визволити
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23.12.2021 16:38 Відповісти
Это кто ? Ермак и шмаркля будут что-то делать, чтобы освободить из плена патриотов ? Ну-ну ! А Путин в лепёшку разобьётся чтобы освободить своих наркоманов, бомжей и пьяниц от украинских "застенков" ? Ну-ну ! Надо выгнать одних исполнителей и нанять других исполнителей в Украине, чтобы что-то изменилось!
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23.12.2021 16:38 Відповісти
А где гундосик? На югах уже? Давненько не отдыхал...
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23.12.2021 16:55 Відповісти
Ждем выступления бубочки, ОП и зелени о том, что это 5 колонна купленная петей за 1000 грн и конфетками....
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23.12.2021 17:10 Відповісти
Останній раз обмін полонених був коли? Правильно на початку каденції зе на спійманих при баризі росіян, після нуль, зеро.
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23.12.2021 19:09 Відповісти
Важливо розуміти ціну обміну! якщо за 400 полонених в полоні виявиться 40 млн. то це не рівноцінно. Це війна, тому є загиблі та полонені, і якщо родинам полонених ціна обміну не важлива, то тут можуть вийти родини загиблих. 40 млн на 400 не міняють!!
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23.12.2021 21:20 Відповісти
І взагалі-чи не забагато у нас полонених?
Десь біля 5 тисяч, наскільки можна судити...
Це ж ціла армія.
Скажу крамолу- але чи більшість з них не здалась тупо в полон?
Не мені судити, але....
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24.12.2021 10:51 Відповісти
А разве пленные в АП у ЗЕ находятся? Чего не под посольством РФ акция? Разве ЗЕ что-то может сам сделать?
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23.12.2021 21:21 Відповісти
а к папереднику так ходили под АП?
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23.12.2021 22:26 Відповісти
Є лише один спосіб повернення полонених - обмін. Для цього потрібні спецоперації з відлову окупанів та сепаритістів. Можна засудити агентів *****. Наприклад медведчука, новінського, єрмака, баканова. ... Замість того щоб займатися фуйнею краще вчіться стріляти, дубасьте кацапськиїх попів, "зелене чмо" і вимагайте імпічменту ЗЕ. Цей "головнокомандувач" гівно. Потрібно справжнього.
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24.12.2021 00:27 Відповісти
судя по требованиям - кто-то хочет внедрить каких-то людей в нашу ТКГ
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24.12.2021 00:35 Відповісти
 
 