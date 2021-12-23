Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: "Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 грудня, рідні зниклих безвісти та полонених українців проводять пікетують Офіс Президента в Києві, щоб нагадати владі про потребу співпраці для розшуку і звільнення зниклих безвісти та полонених.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Рідні зниклих безвісти та полонених українців встановили під Офісом Президента "Стіну надії" - стенди з фотографіями та іменами зниклих чи полонених українців.
"Вимоги усього три. Щоб виконати їх не потрібні гроші. Потрібна політична воля. Прагнення до співпраці з родинами", - розповіли організатори акції.
Пікетувальнгики висунули владі наступні вимоги:
- Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників родин зниклих безвісти;
- Сформувати при Президенті України Координаційну Раду з захисту полонених, зниклих безвісти та членів їх родин;
- Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених та зниклих безвісти. Фактично, надати родинам можливість отримувати об’єктивну інформацію про стан справ в звільненні полонених, та пошуку заручників.
До мітингарів вийшли представники ОП, які пообіцяли розглянути їхні вимоги.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не потрібно недооцінювати той же піпл - так він гарварди не закінчував - у 3-му поколінню безбідно не виріс та не виховувався.... плюс ментальне - і всі інші чинники - але він чітко чуе -розуміе та бачить коли ПОВАЛЬНА БРЕХНЯ...та МАНІПУЛЯЦІЇ...- і як кожен живий організм у ПРИРОДІ, шукае кращі шлях для себе - зЄля це протест внутрішній на те що проф політики нічого не хотять окрім як для себе міняти - ну тут популізм завжди виграе - бЄня та інші все це прорахували краще команди Пороха - тому маемо те що маемо...
.....
відносно іншого - скажу дипломатично , ще 7, 5 років ботоферма буде мати роботу ....
...як вважаеш - Пороха реально закриють чи як ....
і от - зЄля вже мріе про такий сценарій :
Влада Південної Кореї помилувала колишню президентку, засуджену до 20 років тюрми
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pivdenna-korea-prezydent-pomyluvannia/31624042.html
що відносно запитання по-Пороху...-
і наостанок - що за дебілізм ( а може професійне) , що як що хтось мае свою думку ( а ви ж тіпа демократи , і повинні шанувати таке - це ж по-европейськи , а не по -кацапськи ....) , то ви одразу накидуете ярлики - чи заняете в якусь конкуруючу із вами "кошару" ....
Вам що , не може навіть спасти на думку що на Цензорі е ще просто Люди які не піддаються пропоганді...- чи просто Вільні "Художники" - просто смішно ...
але і на політичну волю даремно розраховувать
так недоречно виглядають сумні лиця (саме - лиця, від слова - лик (лики у святих і великомучеників)... на фоні святкових прикрас і карусєлєк, таких приємних оку преЗЕнедоросля...
Десь біля 5 тисяч, наскільки можна судити...
Це ж ціла армія.
Скажу крамолу- але чи більшість з них не здалась тупо в полон?
Не мені судити, але....