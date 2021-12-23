Рідні українських полонених і зниклих безвісти на Донбасі пікетують ОП: "Щоб виконати наші вимоги не потрібні гроші. Потрібна політична воля". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 грудня, рідні зниклих безвісти та полонених українців проводять пікетують Офіс Президента в Києві, щоб нагадати владі про потребу співпраці для розшуку і звільнення зниклих безвісти та полонених.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні зниклих безвісти та полонених українців встановили під Офісом Президента "Стіну надії" - стенди з фотографіями та іменами зниклих чи полонених українців.

"Вимоги усього три. Щоб виконати їх не потрібні гроші. Потрібна політична воля. Прагнення до співпраці з родинами", - розповіли організатори акції.

Пікетувальнгики висунули владі наступні вимоги:

Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливих обставин представників родин зниклих безвісти; Сформувати при Президенті України Координаційну Раду з захисту полонених, зниклих безвісти та членів їх родин; Ввести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених та зниклих безвісти. Фактично, надати родинам можливість отримувати об’єктивну інформацію про стан справ в звільненні полонених, та пошуку заручників.

До мітингарів вийшли представники ОП, які пообіцяли розглянути їхні вимоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ