Міноборони про військовий облік жінок: Необхідно "накопичити людський ресурс" для армії у мирний час. ВIДЕО
Міноборони пояснило наказ про реєстрацію жінок на військовий облік необхідністю "накопичення людського ресурсу" для армії у мирний час.
Про це пише у телеграмі журналіст Андрій Павловський, посилаючись на відповідний брифінг Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження воєнного стану, чи особливого періоду. Під дію наказу потрапляють спеціальності, які можуть бути корисні для армії у разі потреби.
У Міноборони не коментували заяву нардепа "Слуги народу" Юлії Гришиної про те, що список спеціальностей, за яким жінок ставитимуть на військовий облік, буде скорочено. Гришина сказала журналісту PavlovskyNEWS, що поки що ніхто не знає, як саме скорочуватимуть список, оскільки це вирішуватиме Міноборони.
На брифінгу також уточнили, що постановка жінок на військовий облік не пов'язана із можливою агресією РФ.
"У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу. Проводиться якісно-кількісна характеристика військово-облікових спеціальностей. Лише в крайній необхідності такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі. Дійсно, у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
Він зауважив, що упродовж шести хвиль мобілізацій, які пройшли в Україні, до військової служби було залучено майже 200 тисяч осіб включно з жінками. Горбач наголосив, що жінок мобілізували "винятково за їхньою згодою".
Він запевнив, що такий алгоритм застосовуватиметься і до тих жінок, які стануть на військовий облік, згідно з наказом Міністерства оборони №313.
"Жінки призивалися на мобілізацію, але жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила. Моменту, якого треба боятися, тут немає", - додав начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ.
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Хто був війскоматі на мед комісії у хірурга той зрозуміє
Мені цікаво, як ви мобілізуєте мільйони? Зараз не часи другої світової.
23.12.21г. Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда от незаконных рубок или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированной заготовки сена или выпаса скота, сбора лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, охоты, проезда транспорта, самовольного захвата земли и пр... Информация для грибников - один гриб, срезанный без разрешения будет стоить 75 гривен. Сбор лечебных трав - 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.
Особенно в предпенсионном возрасте
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
О всеобщей воинской обязанности и военной службе
5. Женщины, имеющие по специальности медицинскую подготовку или родственную соответствующей военной специальности согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины, могут быть зачислены на воинский учет. Они обязаны являться по вызову военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и выполнять правила воинского учета.
В мирное время женщины могут добровольно поступить на военную службу по контракту. В военное время лица женского пола, состоящие на воинском учете или прошедшие всеобщее военное обучение, могут быть призваны на военную службу по решению Президента Украины.
крім щурів )))) нічого не бояться !!!
Ви бажаєте побачити фото брудних і змучених дівчат (бо така правда війни) ?
просто пишався нашими дівчатами, військовими, Берегинями, красунями...
правду потрібно показувати...та це не я маю робити !!!
Он міністр оборони Данії приїжджала,то десь офігіла від автівок під кабміном.Хоча саме тут просять грошей,а не в Данії.Порівняйте умови військових в Данії і Україні.Тут на призові ставляться,як до скотини.Хто хоче терпіти нелюдські умови.Це все повна фігня.
Ви трохи захопилися і дуже вже розвинули тему ....
я тільки виклав фото... без анотацій і ідеалізації.... без пафосу і подвійного смислу...
тільки фото.... справжніх військових, справжніх Героїнь, справжніх Жінок...
крапка....
Справжні жінки не тільки в армії.
єдина правда - не було б агресіі тварюки *****...і ці жінки мали б всі шанси жити довго і щасливо...
доброго вам вечора...
Книга "Дівчата зрізають коси"- це спогади 25 жінок-воячок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 рр. як стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайперки та ін.
У спогадах йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.
Ці історії було записано з листопада 2017 до липня 2018 року воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною.
Збірник спогадів "Дівчата зрізають коси" підготовлено в рамках проекту Українського інституту національної пам'яті "Усна історія АТО".
смотрите, как эффективно подавлены и уже практически забылись более важные и страшные для страны вопросы вагнергейта, а фактически предательства и госизмены высшего руководства страны, критическая ситуация в экономике и т.д. и т.п.
нам вбросили абсолютно не реальную тему просто для отвлечения внимания, и которую изначально никто и не собирается выполнять...
все кинулись обсуждать, какие во власти дураки, что собрались призывать пенсионерок, а в это время, эти "дураки", в очередной раз втихую обувают наивный лохторат...
Нужны репресии против ваты и обучение для остальных
Сейчас кризис с газом, но мы его продаём, предприятия на грани остановки..... Как мы выиграем войну без денег?
Воюют економиками и технологиями, технологий с принудиловка без высокой зп не будет, совок доказал....
Человеческими жизнями не воюют. Деньги выводят, ресурсы и зеслю продают, но главная причина проигрыша женщины не на учёте......
На самом деле все делается перед выборами, для денег, для тотального учёта и контроля.
Задумайтесь для чего, продавая ресурсы к войне не готовятся нет
Залиште жінок у спокої!