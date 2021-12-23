Міноборони про військовий облік жінок: Необхідно "накопичити людський ресурс" для армії у мирний час. ВIДЕО

Міноборони пояснило наказ про реєстрацію жінок на військовий облік необхідністю "накопичення людського ресурсу" для армії у мирний час.

Про це пише у телеграмі журналіст Андрій Павловський, посилаючись на відповідний брифінг Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження воєнного стану, чи особливого періоду. Під дію наказу потрапляють спеціальності, які можуть бути корисні для армії у разі потреби.

У Міноборони не коментували заяву нардепа "Слуги народу" Юлії Гришиної про те, що список спеціальностей, за яким жінок ставитимуть на військовий облік, буде скорочено. Гришина сказала журналісту PavlovskyNEWS, що поки що ніхто не знає, як саме скорочуватимуть список, оскільки це вирішуватиме Міноборони.

На брифінгу також уточнили, що постановка жінок на військовий облік не пов'язана із можливою агресією РФ.

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"У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу. Проводиться якісно-кількісна характеристика військово-облікових спеціальностей. Лише в крайній необхідності такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі. Дійсно, у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Він зауважив, що упродовж шести хвиль мобілізацій, які пройшли в Україні, до військової служби було залучено майже 200 тисяч осіб включно з жінками. Горбач наголосив, що жінок мобілізували "винятково за їхньою згодою".

Він запевнив, що такий алгоритм застосовуватиметься і до тих жінок, які стануть на військовий облік, згідно з наказом Міністерства оборони №313.

"Жінки призивалися на мобілізацію, але жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила. Моменту, якого треба боятися, тут немає", - додав начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ.