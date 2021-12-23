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Міноборони про військовий облік жінок: Необхідно "накопичити людський ресурс" для армії у мирний час. ВIДЕО

Міноборони пояснило наказ про реєстрацію жінок на військовий облік необхідністю "накопичення людського ресурсу" для армії у мирний час.

Про це пише у телеграмі журналіст Андрій Павловський, посилаючись на відповідний брифінг Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження воєнного стану, чи особливого періоду. Під дію наказу потрапляють спеціальності, які можуть бути корисні для армії у разі потреби.

У Міноборони не коментували заяву нардепа "Слуги народу" Юлії Гришиної про те, що список спеціальностей, за яким жінок ставитимуть на військовий облік, буде скорочено. Гришина сказала журналісту PavlovskyNEWS, що поки що ніхто не знає, як саме скорочуватимуть список, оскільки це вирішуватиме Міноборони.

На брифінгу також уточнили, що постановка жінок на військовий облік не пов'язана із можливою агресією РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік. ПЕРЕЛІК

"У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу. Проводиться якісно-кількісна характеристика військово-облікових спеціальностей. Лише в крайній необхідності такі військові спеціалісти-жінки будуть використані на військовій службі. Дійсно, у разі введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив начальник управління персоналу штабу Командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Він зауважив, що упродовж шести хвиль мобілізацій, які пройшли в Україні, до військової служби було залучено майже 200 тисяч осіб включно з жінками. Горбач наголосив, що жінок мобілізували "винятково за їхньою згодою".

Він запевнив, що такий алгоритм застосовуватиметься і до тих жінок, які стануть на військовий облік, згідно з наказом Міністерства оборони №313.

"Жінки призивалися на мобілізацію, але жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила. Моменту, якого треба боятися, тут немає", - додав начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ.

Міноборони про військовий облік жінок: Необхідно накопичити людський ресурс для армії у мирний час 01

Автор: 

жінки (625) Міноборони (7355) військовий обов’язок (92) надзвичайний стан (183) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+18
Идите вы НА***Й таварищ *жуков* воевать еловеческим ресурсом, когда весь мир уже воюет беспилотным железом
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23.12.2021 17:44
+14
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23.12.2021 17:47
+14
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23.12.2021 18:05
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куда полезней было бы пропустить через 0 всех "уставшихатвайны", которые выбрали шаурмена в главнокомандующие.
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Вам нужны массовые сдачи в плен под московские камеры?
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23.12.2021 17:39 Відповісти
я думаю даже самый упоротый баран понимает что сдаваться в плен бессмысленно.
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23.12.2021 17:44 Відповісти
ЦІКАВА ЦИТАТА - "За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження воєнного стану, чи особливого періоду. Під дію наказу потрапляють спеціальності, які можуть бути корисні для армії у разі потреби". ДУЖЕ ЦІКАВО, а що сьогодні вже НЕ ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД???? Чи для заспокоєння мас - чергова порція лапші на віха піплу...
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23.12.2021 17:21 Відповісти
меня иное волнует с каких это пор гребанное МО решает КОНСТИТУИЦОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА И ЧЕЛОВЕКА - но (после Ковидных зашкваров КМУ Зели и не удивлен там также воняет и дюже евреями надо с этим евреями во власти то то реально делать.... сокращать поголовье обрезанного во власти скота что ли?!)ДАЖЕ В ЗАКОНЕ О ВСЕООБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАНОСТИ ТАКОГО ИДИОТИЗМА НЕТ..но естьв каком то обкуренном приказе АУ! денисенко вы где волобще в Украине??!! и где все еврейские гомсеки и лесбиянки они согласны пойти на войну а как же равные гендерные права женщин или это и есть гендерное равенство для баб в Украине типа воевать на равне с мужиками вот те на-- так может лучше в рабах у супруга как то.... НО ПРИШЕЛ ЕВРЕЙЧИК РЕЗНИКОВ ПРИДУРОК И ВСЕ ПОСРАТЬ НА КОНСТИТУЦИЮ ЗАКОНЫ А НЕ БОИТСЯ МО ПОЛУЧИТЬ ПАРУ СОТЕНЬ ТЫСЯЧ ИСКОВ И РЕШЕНИЙ СУДОВ И ПЕНДЮЛЕЙ ГДЕ УБОГИЕ БАБЛО ВОЗЬМЕТЕ ПО КАКОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ.. баб на войну зовут только трусливые еврейские шавки коих пора во власти с огнеметом прожечь до фига этих обрезанных натыкано..воны обрезаныне будут руководить и предавать и воровать- а бабы славянские их защищать вонючие обрезанные члены.. ага счась разогнались война не начнется даже как будет всеобщая капитуляция....
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23.12.2021 18:07 Відповісти
пламенный такой пост, а ведь маланская мафия отомстит - начнёт формировать зеляюгенд
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23.12.2021 19:49 Відповісти
Лучшая снайперша Великой Отчественной Войны украинка.
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25.12.2021 18:37 Відповісти
За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди Джерело:
Хто був війскоматі на мед комісії у хірурга той зрозуміє
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23.12.2021 17:21 Відповісти
Якщо не будуть викликати жінок для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди, то тоді і на військовий облік ставити на будуть? А як же штрафи для підприємств?
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23.12.2021 17:28 Відповісти
вакцинация тоже добровольная....
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23.12.2021 17:47 Відповісти
Ну да. Только если не вакцинирован - сиди дома. Все равно тебя никуда не пустят, как прокаженного. Только почему вакцинированные боятся невакцинированных никак не пойму. Спасибо, хоть в лепрозорий не отправляют.
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23.12.2021 18:48 Відповісти
А зачем ФСБ понадобился список военно-обязанных украинок ?
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23.12.2021 17:29 Відповісти
Оманського чорта на облік візміть.
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23.12.2021 17:35 Відповісти
Идите вы НА***Й таварищ *жуков* воевать еловеческим ресурсом, когда весь мир уже воюет беспилотным железом
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23.12.2021 17:44 Відповісти
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23.12.2021 17:47 Відповісти
Люди це ресурс і розхідний матеріал, як юніти в статегічних відеоіграх.

Мені цікаво, як ви мобілізуєте мільйони? Зараз не часи другої світової.
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23.12.2021 17:51 Відповісти
Наші зконотворці деградують не по своїй дурості,так як вони і так тупі, а як я помітив адекватно вони реагують на висери мокшанської дурості.Не здивуюсь як що завтра вони приймуть закон на заборону збирати в українських лісах кедрові горіхи.
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23.12.2021 17:51 Відповісти
Уже. Только что разве не кедровых. Хот, если таковые вырастут, то и их.
23.12.21г. Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда от незаконных рубок или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированной заготовки сена или выпаса скота, сбора лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, охоты, проезда транспорта, самовольного захвата земли и пр... Информация для грибников - один гриб, срезанный без разрешения будет стоить 75 гривен. Сбор лечебных трав - 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.
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23.12.2021 18:59 Відповісти
А я цомусь цьому і не дивуюсь.Адже мокшане таке приймають а наша Рада просто їх копіює.
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23.12.2021 19:14 Відповісти
А скільки буде коштувати повітря та за шкідливі викиди після видихання повітря?Мені ця влада нагадує ,,Чіполіно,,
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23.12.2021 19:37 Відповісти
вот этот глашатай в армии служил вообще то.
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23.12.2021 17:51 Відповісти
Зараз на контракті недокомплет, а контракт це робота,на які гроші платять, зоч і не великі. Навіть якщо ввести військовий стан, то мільцонної армії не буде, її навіть немає чим укомплектувати.
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23.12.2021 17:55 Відповісти
... А вдягнути, нагодувати, озброїти, розмістити 1млн армію з якого бюджету?
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23.12.2021 19:04 Відповісти
І це все також.
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23.12.2021 19:26 Відповісти
зе!жiнки

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23.12.2021 17:56 Відповісти
До такого не додумались даже во времена 1 Мировой войны. У Гашека такого идиотизма нет. Пытаются всех запугать и сделать даже женщин пушечным мясом. Если учесть технические аспекты войны, то без женщин никак не обойтись? На очереди дети и пенсионеры, наверное
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23.12.2021 17:58 Відповісти
Кстати, управлять беспилотниками и другими умными оружиями женщины смогут более аккуратно, ибо сейчас в домах много подобной техники.
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23.12.2021 18:09 Відповісти
Я б военные пошла, пусть меня научат.
Особенно в предпенсионном возрасте
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23.12.2021 18:19 Відповісти
чтобы накопить "человеческий ресурс" женщин надо не в армию призывать а любить во всех смыслах этого слова.
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23.12.2021 18:03 Відповісти
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23.12.2021 18:05 Відповісти
ЗЕ-уклонисты очень надеются спрятаться за бабьими юбками!
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23.12.2021 18:07 Відповісти
Т.е. вместо того, что бы развивать и вооружать действующую армию по последнему слову техники, что бы кацапия ссалась на нее напасть, эти уроды собираются забрасывать врагов трупами? Женскими? Или как этот месседж понимать, про "людской ресурс"?
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23.12.2021 18:13 Відповісти
Хтось може пояснити, навіщо на війні потрібні бібліотекарі, архівісти і, головне, археологи?
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23.12.2021 18:15 Відповісти
І архітектори (спеціальність першої леді).
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23.12.2021 19:02 Відповісти
Як навіщо?))
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23.12.2021 19:12 Відповісти
Мабуть, це замаскований бліндаж для головнокомандуючого. Вибачте, для верховного головнокомандуючого.
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23.12.2021 20:23 Відповісти
А чому у мережі такий шухер?Адже лікарі та молодший медицинський персонал завжди стояв на військовому обліку.А то що його зараз нема так це пройоб воєнкомата та органів ВСУ.
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23.12.2021 18:17 Відповісти
Є облік. Для жінок рядового складу, сержантів до 40 років, молодших офіцерів до 45.
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23.12.2021 19:03 Відповісти
Як що існує облік то до чого таа суєта?Можливо це бравада журналюг які працюють на мокшан?Тільки чому мовчать СБУ?
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23.12.2021 19:09 Відповісти
Тому що в новому Переліку практично всі спеціальності і професії, тому що до 60 років, тому що влада неадекватна і не знаєш, чого від них очікувати.
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23.12.2021 20:22 Відповісти
Додаток "Дія" сформує для вас "Запрошення до війскомату".Дигитализація,вжеж.
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23.12.2021 18:20 Відповісти
а що про це говорить конституція?
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23.12.2021 18:25 Відповісти
Ресурс) для них все люди - это ресурс, расходник. Использовал и выкинул. Подготовку делают постепенно, а не ой, мама мы обосрались, спасите нас! Только жрут за наш счет, не более.
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23.12.2021 18:30 Відповісти
Записываю свою жену исключительно после того, как этот г@ндон оформит свою маман, супругу и дочерей санитарками.
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23.12.2021 18:44 Відповісти
Идиотизм с каких пор у нас министр обороны законы переписывает?

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
О всеобщей воинской обязанности и военной службе
5. Женщины, имеющие по специальности медицинскую подготовку или родственную соответствующей военной специальности согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины, могут быть зачислены на воинский учет. Они обязаны являться по вызову военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и выполнять правила воинского учета.
В мирное время женщины могут добровольно поступить на военную службу по контракту. В военное время лица женского пола, состоящие на воинском учете или прошедшие всеобщее военное обучение, могут быть призваны на военную службу по решению Президента Украины.
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23.12.2021 18:51 Відповісти
В апреле этого года приняты изменения в Закон, позволяющие минобороны вносить изменения в перечень специальностей.
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23.12.2021 19:06 Відповісти

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23.12.2021 19:12 Відповісти
І всі такі догляненеі чистенькі і наманекюрені. Це фото не з війни.
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23.12.2021 19:29 Відповісти
дівчатка - вони такі дівчатка.... навіть там...

крім щурів )))) нічого не бояться !!!

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23.12.2021 19:38 Відповісти
Поліна Кравченко, з подругами
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23.12.2021 19:41 Відповісти
Ну це не правда.
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23.12.2021 19:42 Відповісти
чому? тому шо фотографувалися чистенькими? що тут неправда?
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23.12.2021 19:48 Відповісти
Покажіть фото з донецького аєропорту. Там впринципі не було де помитися і бути чистими.Та й манікюри не практично як мінімум там. Та й ці фото не показують жахи війни. Після активних бойовиз дій, ці дівчата так виглялати не будуть.
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23.12.2021 19:55 Відповісти
дівчата-Берегині, які загинули за Україну

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23.12.2021 20:01 Відповісти
Я це знаю.Це не заперечує те, що я вище написав.
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23.12.2021 20:07 Відповісти
не можу зрозуміти нашої дискусії...
Ви бажаєте побачити фото брудних і змучених дівчат (бо така правда війни) ?
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23.12.2021 20:15 Відповісти
Я бажаю не ідеалізувати війну.Війна це не селфі.Правду потрібно показувати і забезпечувати те військо що є і не займатися фігнею,бо мільйони не можливо в сьогоднішній час.Ну неможливо просто.
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23.12.2021 20:31 Відповісти
зовсім не мав цілі шось ідеалізувати...
просто пишався нашими дівчатами, військовими, Берегинями, красунями...
правду потрібно показувати...та це не я маю робити !!!
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23.12.2021 20:40 Відповісти
Всі мають бути за правду.Діти багатїв і керманичів,не йдуть на призов і воювати.За ними військомати не бігають.І жінки багатіїв і їхні доньки,не підуть в військомати.Проте вони користуються всіма благами і закони пишуть,по яких нам всім жити.Це все абсурд і не правда.

Он міністр оборони Данії приїжджала,то десь офігіла від автівок під кабміном.Хоча саме тут просять грошей,а не в Данії.Порівняйте умови військових в Данії і Україні.Тут на призові ставляться,як до скотини.Хто хоче терпіти нелюдські умови.Це все повна фігня.
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23.12.2021 20:52 Відповісти
ще раз наголошую - Ваші правдиві і дуже переконливі слова і обвинувачення... який мають відношення до цих фото дівчат???
Ви трохи захопилися і дуже вже розвинули тему ....
я тільки виклав фото... без анотацій і ідеалізації.... без пафосу і подвійного смислу...
тільки фото.... справжніх військових, справжніх Героїнь, справжніх Жінок...
крапка....
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23.12.2021 21:07 Відповісти
Ви вище запостили фото з загиблими жінками.А якби військо було забезпеченіше,то на багато менше було би смертей.Україна багатійша на надра,може все дозволити.

Справжні жінки не тільки в армії.
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23.12.2021 21:13 Відповісти
я не маю доказів того, що смерті Жінок тільки від не забезпеченності нашої Армії ******** зброєю.... я не маю фактів того, що сталося б якби було б якось по іншому... сталося так як сталося..
єдина правда - не було б агресіі тварюки *****...і ці жінки мали б всі шанси жити довго і щасливо...
доброго вам вечора...
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23.12.2021 21:33 Відповісти
Не тільки зброєю,а й вся логістика і забезпечення.Агресія москалів проти України триває вже сотні років.
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23.12.2021 21:37 Відповісти
А армии друднее чем на гражданке.
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25.12.2021 18:42 Відповісти

Книга "Дівчата зрізають коси"- це спогади 25 жінок-воячок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 рр. як стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайперки та ін.
У спогадах йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.
Ці історії було записано з листопада 2017 до липня 2018 року воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною.

Збірник спогадів "Дівчата зрізають коси" підготовлено в рамках проекту Українського інституту національної пам'яті "Усна історія АТО".
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23.12.2021 20:12 Відповісти
А тако ж поставить на учёт коров, свиней, кур, коз, гусей так как они тоже стратегический материал.
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24.12.2021 02:40 Відповісти
не надо думать, что эебильная власть вбросила этот "гениальный" высер по дурости...
смотрите, как эффективно подавлены и уже практически забылись более важные и страшные для страны вопросы вагнергейта, а фактически предательства и госизмены высшего руководства страны, критическая ситуация в экономике и т.д. и т.п.

нам вбросили абсолютно не реальную тему просто для отвлечения внимания, и которую изначально никто и не собирается выполнять...

все кинулись обсуждать, какие во власти дураки, что собрались призывать пенсионерок, а в это время, эти "дураки", в очередной раз втихую обувают наивный лохторат...
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23.12.2021 19:12 Відповісти
ну как сказать, быдло в кабинке для голосования вспомнит им этот высер, и проголосует за юру бойка, который точно окончит войну и посадит зеленского
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23.12.2021 19:52 Відповісти
можно использовать как МТ-ЛБ

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23.12.2021 19:20 Відповісти
пусть начнут с учета всех сучек из рады...
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23.12.2021 19:24 Відповісти
Пустая затея. Если бабахнет - большинство утечет.
Нужны репресии против ваты и обучение для остальных
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23.12.2021 19:33 Відповісти
А х... вам на рило, а не "пушичне м'ясо"!
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23.12.2021 19:44 Відповісти
Вот, реально какой процент женщин пойдет в военкомат в 2022 году, с кучей каких-то документов и справок, что бы там решили НУЖНО ЛИ ИМ проходить медкомисию? Эта идея сразу обречена на провал. Даже теоретически военкоматы не смогут обслужить всех.
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23.12.2021 21:36 Відповісти
Бєнє і Ахмєтову повестки!!!!!

Сейчас кризис с газом, но мы его продаём, предприятия на грани остановки..... Как мы выиграем войну без денег?
Воюют економиками и технологиями, технологий с принудиловка без высокой зп не будет, совок доказал....

Человеческими жизнями не воюют. Деньги выводят, ресурсы и зеслю продают, но главная причина проигрыша женщины не на учёте......

На самом деле все делается перед выборами, для денег, для тотального учёта и контроля.

Задумайтесь для чего, продавая ресурсы к войне не готовятся нет
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23.12.2021 21:55 Відповісти
Якщо зібрати всіх хлопців, дітей жирного та ситого начальства, починаючи з голови райради до депутатів Верховної, то буде надлишок війсковослужбовців.
Залиште жінок у спокої!
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24.12.2021 07:21 Відповісти
Страшно, что люди издающие эти указы, отвечают за обороноспособность нашей страны.
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24.12.2021 09:07 Відповісти
 
 