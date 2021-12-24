Бронзовий призер Олімпіади в Токіо каратист Горуна побився з колегою-депутатом у Львівській райраді. ВIДЕО
Відомий український каратист Станіслав Горуна, який на Олімпіаді-2020 виборов бронзову медаль, та український ветеран Богдан Федун побилися в стінах Львівської райради.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал НТА, Горуна в райраді представляє партію "Самопоміч". а Федун - партію "Свобода".
Причиною бійки стало те, що Федун назвав олімпійського призера "ватником" через відвідини Росії та заяви про те, що "спорт поза політикою".
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Топ коментарі
+51 Галина Ткаченко #489819
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+41 Petrov Viktor
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+31 Павел Стрембовский
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Він ще й фотосесії з ватаном влаштовує.
От меня вам балайка
Хоча чому я дивуюся, тут замміністра МВС був помічником Валуєва і кацапський паспорт має, а ви про поца з райради...
от, шо з людями вата в голові робить!
я тут з дивану навіть одним мізинцем його б уколошкав!
А осередки як були, так і лишилися, що з ними мало трапитися? Це ж місцеві обранці, часто не дуже в курсі та руслі загальнодержавного керівництва. Це в кожній партії таке є, причому і навпаки теж буває - всеукраїнська партія може бути норм, а осередки з якихось пройдисвітів.
"Илья Муромец как напьется и давай деревню тероризировать. Те не выдержали, скинулись и вызвали Брюса Ли. Тот дал ему мандюлей.Лежит Муромец в канаве, тут едет мужик на бричке.
Муромец:-Мужик, не знаешь,Брюс уехал?
-Та, уехал Иллюха, еще вчера.
-Ну все,3.14да деревни."
Тому я за Богдана Федуна, тим більше, що він правий, Горуна - ватник. Єдине що мене засмучує у цій історії, так то те, як Самопоміч таку вату до себе взяла