Бронзовий призер Олімпіади в Токіо каратист Горуна побився з колегою-депутатом у Львівській райраді. ВIДЕО

Відомий український каратист Станіслав Горуна, який на Олімпіаді-2020 виборов бронзову медаль, та український ветеран Богдан Федун побилися в стінах Львівської райради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал НТА, Горуна в райраді представляє партію "Самопоміч". а Федун - партію "Свобода".

Причиною бійки стало те, що Федун назвав олімпійського призера "ватником" через відвідини Росії та заяви про те, що "спорт поза політикою".

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