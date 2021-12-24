"Зеленський вітає Зеленського", - у президента опублікували запис вітання дипломатів, де голова держави виголошує промову і водночас перебуває у залі як глядач. ВIДЕО
Відео зустрічі з українськими дипломатами, що опубліковане на сторінці президента Володимира Зеленського, стало об'єктом кепкування в соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео насмішило користувачів тим, що відеоряд ролика змонтований так, що Зеленський в ньому одночасно виголошує промову і перебуває у залі як глядач.
Топ коментарі
+85 саша паламарчук
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+59 Роман с камнем
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Ну что ж, давайте заценим количество жаждущих приобщиться к мудрости ЗЕбильного членограя-клоуна, посмотрев на фотографию того выступления ЗЕлёного ********:
Тупорылого клоуна ЗЕ никто не захотел слушать в ООН
Ну или как пародия на президента страны.
Напоминает Хазанова.
фу.
Абсолютно самозакохана персона.