"Зеленський вітає Зеленського", - у президента опублікували запис вітання дипломатів, де голова держави виголошує промову і водночас перебуває у залі як глядач. ВIДЕО

Відео зустрічі з українськими дипломатами, що опубліковане на сторінці президента Володимира Зеленського, стало об'єктом кепкування в соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео насмішило користувачів тим, що відеоряд ролика змонтований так, що Зеленський в ньому одночасно виголошує промову і перебуває у залі як глядач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи", - Зеленський про підозру Порошенку. ВIДЕО