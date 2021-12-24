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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, у напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує нарощувати війська на кордонах України на тлі підготовки до переговорів зі США, - Bloomberg

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили у пресцентрі штабу ООС.

обстріл (28435) Донбас (22355) бойові дії (3795) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+16
МИРНО обстреляли ?
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24.12.2021 13:31
+14
Це те перемір'я про яке д'Єрмак заявив, чи ще ні?
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24.12.2021 13:34
+8
Пока не будет - "прилетело одно , улетело десять" , мир не наступит .
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24.12.2021 13:41
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МИРНО обстреляли ?
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24.12.2021 13:31 Відповісти
конечно "мирно"

как варианты для ЗЕ-льоных отмазок:
неприцельно,
непреднамеренно,
неспециально....
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24.12.2021 13:58 Відповісти
Не понял, Елдак же вчера сказал что они там помирились
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24.12.2021 14:01 Відповісти
Надеюсь приказ Ермака украинскими войсками был выполнен.
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24.12.2021 13:33 Відповісти
Пан Ерамк військами не командує, то вірний Залужний.
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24.12.2021 14:02 Відповісти
Це те перемір'я про яке д'Єрмак заявив, чи ще ні?
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24.12.2021 13:34 Відповісти
А з ким воно домовлялось? З таким же завгоспом?
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24.12.2021 14:20 Відповісти
З Росією можливо домовитися, так, звичайно. Війська на кордоні якраз для мирних перемовин під'їхали
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24.12.2021 13:35 Відповісти
Це вже можно вважати початком?
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24.12.2021 13:39 Відповісти
Ага. Восьмий рік.
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24.12.2021 13:53 Відповісти
Пока не будет - "прилетело одно , улетело десять" , мир не наступит .
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24.12.2021 13:41 Відповісти
Ермак, ваш выход, желательно без броника.
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24.12.2021 13:50 Відповісти
опять перемирие стало всеосяжним...
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24.12.2021 13:53 Відповісти
крутое "перемирие". наши молчат а гандоны стреляют второй день. где там зермак?
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24.12.2021 13:54 Відповісти
Празднует Рождество
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24.12.2021 14:01 Відповісти
У Єрмака 7 січня.
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24.12.2021 14:43 Відповісти
Ну типа Рождественские каникулы рюсскава быдла....и плешивого Педофила РАБссии...
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24.12.2021 14:02 Відповісти
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24.12.2021 14:03 Відповісти
https://youtu.be/pp5RxK-gn28
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24.12.2021 14:06 Відповісти
мирній обстрел имени ермака гниді московские
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24.12.2021 14:07 Відповісти
А знаете почему я догадался что настоящего Путлера ликвидировали,а вместо него всунули быдлу актера Андрея Панина?Ответ прост...,Михаил Боярский в 2013 году сказал интересную фразу...

Режиссер Шахназаров талантливый чувак для нас сделает все....
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24.12.2021 14:13 Відповісти
2021 рік.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен») «На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2025 р. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом. Проте ...резидент і вже третього срока повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України, свою окупаційну війну Кремля.

Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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24.12.2021 14:45 Відповісти
 
 