Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, у напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили у пресцентрі штабу ООС.
Топ коментарі
+16 Sophia-Maria Duglass
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+14 Сергей Ткаченко #455867
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+8 Envoy
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как варианты для ЗЕ-льоных отмазок:
неприцельно,
непреднамеренно,
неспециально....
Режиссер Шахназаров талантливый чувак для нас сделает все....
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2025 р. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом. Проте ...резидент і вже третього срока повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України, свою окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).