Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, у напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - підкреслили у пресцентрі штабу ООС.