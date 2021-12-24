"Займаються просто прямим підбурюванням", - Захарова нарахувала 10 тис. західних військових інструкторів в Україні. ВIДЕО

В МЗС РФ заявили про перебування в Україні близько 10 тисяч західних військових інструкторів, 4 тисячі з яких - із США, "які займаються прямим підбурюванням і безпосередньо керують подіями на Донбасі".

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Ці інструктори займаються просто прямим підбурюванням і безпосередньо керують тими подіями, що розгортаються на наших очах на Донбасі", - сказала Захарова.

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Вона також додала, що чим більше стає інструкторів, тим більшим стає військовий бюджет України.