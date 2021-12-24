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Ще одній російській акторці заборонили в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили, що росіянка, котра прибула в Україну авіарейсом із Абу-Дабі, порушувала порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Громадянка Росії у 2017 році відвідувала півострів, де знімалася в серіалі "Улётный экипаж" для російського телеканалу СТС. А дісталася вона туди авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь"", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російську акторку, яка відвідувала окупований Крим, не пустили в Україну

Враховуючи всі обставини, прикордонники відмовили акторці у пропуску через державний кордон та заборонили в’їзд в Україну на найближчі 3 роки.

актор (143) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) заборона (1451) росія (65129)


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Топ коментарі
+27
Прикордонникам-респект...
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24.12.2021 14:57
+23
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24.12.2021 14:59
+13
***** шастать!
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24.12.2021 15:06
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Прикордонникам-респект...
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24.12.2021 14:57 Відповісти
Тільки, треба було УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ І через перекладача, обов'язково.
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25.12.2021 22:50 Відповісти
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24.12.2021 14:59 Відповісти
Пані Софіє !!! Бодайби Ви бУли живі-здорові!!! З РІЗДВОМ !!!
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24.12.2021 15:05 Відповісти
Дякую і Вам щастливого Різдва
🎶🎶🎶

Andrea Bocelli - Angels We Have Heard On High

https://youtu.be/B5iaV989_5M
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24.12.2021 15:08 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2021 15:34 Відповісти
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24.12.2021 18:11 Відповісти
Перепрошую, це новина для ЦЕНЗОРА??? Ну ще єдну ,,,лядь не пустили до УКРАЇНИ. То що - волати що сили ?
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24.12.2021 15:02 Відповісти
100%! Не буде чергового сов'єт ретро порно. Лайк
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24.12.2021 16:51 Відповісти
***** шастать!
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24.12.2021 15:06 Відповісти
Отлично. ПНХ, свинособака.
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24.12.2021 15:07 Відповісти
правильно теперь роль достанется украинской актрисе))))
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24.12.2021 15:12 Відповісти
Народную артиску РАБссии спрашивают...вы зачем сюда приперлись,рюсскае наречие знали только Пушкин и Лермонтов,остальные Холопы,Опричники и французы РАБссии помнят только Наполеона?
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24.12.2021 15:12 Відповісти
На весь паспорт красным жирным шрифтом ставить СЛАВА УКРАИНЕ
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24.12.2021 15:12 Відповісти
Лазит всякая шелупонь.
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24.12.2021 15:16 Відповісти
Фишка Проста...в Первой Советской Энциклоредии издания 1926 года УКАЗАНО...население Украины 81 миллион человек,население РАБссии 79 млн...мало того почти еще 7 млн УКРАИЦЕВ жили на Кубани....
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24.12.2021 15:17 Відповісти
А где тот парень который все знает про этих актрис. Мозра Фраер что-ли. Хочется подробностей.
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24.12.2021 15:19 Відповісти
А прізвище назвати страшно?
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24.12.2021 15:20 Відповісти
ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ !!!
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24.12.2021 15:31 Відповісти
Массово валят в Украину сейчас ахтрисы эти. Наверное, местные малороссы типа г+г пригласили их в каком-то говне сниматься.
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24.12.2021 15:32 Відповісти
А в ответ только промычала как корова. Странно, что не начала кричать #КРЫМНАШ.
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24.12.2021 16:08 Відповісти
Харашо что погрансобаки не изнасиловали. І взагалі авца також попала на гроші - звідки прилетіла туди й відправляють. Не знаю скільки їй доведеться смоктати арабам на квиток до рахи
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24.12.2021 18:04 Відповісти
Ну от якого буя вони,(кацапські шльондри,мається на увазі), всі сюди лізуть? Невже не бояться бути розіпнутими, як мальчік в трусіках?
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24.12.2021 16:19 Відповісти
Може, вони думають, що тут так і буде? Збоченці...
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26.12.2021 19:27 Відповісти
Вона в серіалі свати не знімалась?
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24.12.2021 17:04 Відповісти
Нє, в старій російській парнушці "Школьници"
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24.12.2021 18:07 Відповісти
Надо подобных залётных кацапок впускать. А на выходе из аэропрта случайный хулиган обольёт ей волосню на голове клеем "Момент", а сверху жидкими фекалиями. Не думаю,что этой "звезде" захочется углубляться в гостеприимный Киев. Видео встречи разместить в сети. Следующая приедет ни в этом десятилетии....
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24.12.2021 18:58 Відповісти
Маловато на 3 года, сразу подольше надо фигачить, что бы аж глаза на лоб лезли
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24.12.2021 21:58 Відповісти
так покажите личико этой "красавицы"... фамилию назовите... кагал полумер, полуслов, полудел...
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25.12.2021 11:54 Відповісти
Нехай щастить!
Некуй шастать!
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25.12.2021 19:02 Відповісти
у нас токмо Басту-крымнашиста пропускают
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26.12.2021 16:55 Відповісти
 
 