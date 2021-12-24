Ще одній російській акторці заборонили в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили, що росіянка, котра прибула в Україну авіарейсом із Абу-Дабі, порушувала порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Громадянка Росії у 2017 році відвідувала півострів, де знімалася в серіалі "Улётный экипаж" для російського телеканалу СТС. А дісталася вона туди авіасполученням "Санкт-Петербург – Сімферополь"", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи всі обставини, прикордонники відмовили акторці у пропуску через державний кордон та заборонили в’їзд в Україну на найближчі 3 роки.
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