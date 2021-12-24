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Проєкт "Без цензури": НАТО, Ленін, Україна. Чергові маразми від кремлівського чахлика Путіна. ВIДЕО

Хто створив Україну? І до чого тут Ленін? Маячня? Ще й яка! Путін вийшов на пресконференцію і знову наговорив дурні про Україну.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" дотепно і дохідливо розбирає побрехеньки кремлівського чахлика, який геть здурів. Отже, що наговорив Володимири Путін про Україну, війну, історію, НАТО, Леніна і не тільки?

Читайте також: "Без цензури" наживо: Зеленський-Порошенко: хто кого? Плювок в обличчя США від Зе-влади. Свіжі рейтинги. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23803) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+26
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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24.12.2021 17:09
+10
"Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
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24.12.2021 17:22
+7
Ну слухати маразм цього рашиського фюрера це себе не поважати ,те що воно несе цей печерний шовінізм .Ленін придумав Украіну ,а не його банда з муравйовим нищила УНР,гори ти в пеклі з своім дибільним "русским миром".
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24.12.2021 17:24
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Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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24.12.2021 17:09 Відповісти
рашкованец какой то придумал
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24.12.2021 17:53 Відповісти
в оригинале єто старій анекдот про мента
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25.12.2021 14:35 Відповісти
Турция пообещала поддержку Украине на фоне провостояния с Россией
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-poobeshchala-podderzhku-ukraine-na-fone-provostoyaniya-s-rossiey-1031065609
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24.12.2021 17:14 Відповісти
Обещать - не камни ворочать!
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24.12.2021 20:24 Відповісти
"Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
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24.12.2021 17:22 Відповісти
Осьо класика жанру - https://youtu.be/8a2mzs3qIN0 персонажа через українські справи суворо трісьот
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24.12.2021 23:46 Відповісти
Ну слухати маразм цього рашиського фюрера це себе не поважати ,те що воно несе цей печерний шовінізм .Ленін придумав Украіну ,а не його банда з муравйовим нищила УНР,гори ти в пеклі з своім дибільним "русским миром".
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24.12.2021 17:24 Відповісти
Ботоксный хорёк наглеет на глазах.А Хмельницкий может был кацап#м?
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24.12.2021 17:27 Відповісти
это агония)
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24.12.2021 17:52 Відповісти
!922 год. Больной сифилитик , подхвативший сифилис от Клары Цеткин товарищ Ленин сидит в Подмосковных Горках на лечебной качалке и жрет красную икру запивая "Бурбоном".
К нему подходит комиссар и спрашивает: -
-Владимир Ильич, пришли голодные ходоки из Поволжья, гаварят у них на Поволжье жрать нечего, с голоду дохнут.
- Пусть зайдут, ответил Ленин.

Заходят дохлые голодные ходоки к Ленину и просят:
-Товарищ Ленин, дайте хоть хлеба кусочек ?
А Ленин им отвечает - Та ПОШЛИ ВЫ НА ФУЙ. А глаза у товарища Ленина такие ДОБРЫЕ-ДОБРЫЕ.
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25.12.2021 15:33 Відповісти
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25.12.2021 18:32 Відповісти
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25.12.2021 18:34 Відповісти
Так само, як Чахлик, думає переважна більшість мосьок. От у чому біда. Домовлятися з ними неможливо. Треба тільки нищити, а потім написати для них підручники справжньої їхньої історії.
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26.12.2021 13:07 Відповісти
сдохла бы тварь шо пишет тут ""проЄкт
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27.12.2021 12:13 Відповісти
 
 