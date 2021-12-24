Проєкт "Без цензури": НАТО, Ленін, Україна. Чергові маразми від кремлівського чахлика Путіна. ВIДЕО

Хто створив Україну? І до чого тут Ленін? Маячня? Ще й яка! Путін вийшов на пресконференцію і знову наговорив дурні про Україну.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" дотепно і дохідливо розбирає побрехеньки кремлівського чахлика, який геть здурів. Отже, що наговорив Володимири Путін про Україну, війну, історію, НАТО, Леніна і не тільки?

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