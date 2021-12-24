Проєкт "Без цензури": НАТО, Ленін, Україна. Чергові маразми від кремлівського чахлика Путіна. ВIДЕО
Хто створив Україну? І до чого тут Ленін? Маячня? Ще й яка! Путін вийшов на пресконференцію і знову наговорив дурні про Україну.
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" дотепно і дохідливо розбирає побрехеньки кремлівського чахлика, який геть здурів. Отже, що наговорив Володимири Путін про Україну, війну, історію, НАТО, Леніна і не тільки?
Топ коментарі
+26 John Aba
показати весь коментар24.12.2021 17:09
+10 Alexander Savely
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+7 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар24.12.2021 17:24
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- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-poobeshchala-podderzhku-ukraine-na-fone-provostoyaniya-s-rossiey-1031065609
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
К нему подходит комиссар и спрашивает: -
-Владимир Ильич, пришли голодные ходоки из Поволжья, гаварят у них на Поволжье жрать нечего, с голоду дохнут.
- Пусть зайдут, ответил Ленин.
Заходят дохлые голодные ходоки к Ленину и просят:
-Товарищ Ленин, дайте хоть хлеба кусочек ?
А Ленин им отвечает - Та ПОШЛИ ВЫ НА ФУЙ. А глаза у товарища Ленина такие ДОБРЫЕ-ДОБРЫЕ.