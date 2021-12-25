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Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим: У ці дні ми пробачаємо один одному образи. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим.

Вітянна глава держави розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну! Бажаю всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва! Христос народився! Славімо його!", - зазначив Зеленський.

Читайте також: 71% українців святкують Різдво 7 січня, лише 26% "за" перенесення свята на 25 грудня

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Різдво (262)


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Топ коментарі
+81
Тобі ніхто не пробачить, блазню.
Готуй гніздо біля януковища.
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25.12.2021 08:54
+54
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25.12.2021 08:57
+42
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25.12.2021 09:10
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Сторінка 3 з 3
Старпер-совкодрочер, вам кацапам вечно Петя мешает.
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26.12.2021 10:52 Відповісти
Петя кацапам чудові податки платив, вони на нього молились.
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26.12.2021 16:15 Відповісти
Ты за своего Зефюрера отвечай
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27.12.2021 12:28 Відповісти
бубу цыгане кормят бутербродами , отобранными у медведей
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25.12.2021 12:12 Відповісти
Горіти тобі в пеклі, макака зелена…
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25.12.2021 11:55 Відповісти
Це зе ****.ло і його шобла знущаються над Українцями . Тільки що почув нове слово - зерухалка ! Тьфу , бл.дь !
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25.12.2021 11:57 Відповісти
как одену портупею, так умнею и умнею...
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25.12.2021 11:58 Відповісти
прохання до українців - незважаючи на Різдво Вам ні в якому разі не можна вибачити всієї тієї гидоти, яка була привнесена нинішньою владою, її провалами у зовнішній політиці, зривом оборонного замовлення, здачею інтересів України скрізь де це можливо було зробити... не має ця людина права поздоровляти народ України, не виконавши жодної своєї передвиборчої обіцянки... мені здається, що скоро прийде час, коли розпочнеться всенародна масов акція "він не наш президент"...
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25.12.2021 12:04 Відповісти
Петрусь нашептав? )))
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25.12.2021 14:19 Відповісти
Володя, сдачу Украины никто не простит
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25.12.2021 12:24 Відповісти
У нас не "кріт" у владі, у нас влада у "кротів" | ПолітФанКлуб

https://www.youtube.com/watch?v=8zore05ydGg

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25.12.2021 12:30 Відповісти
Це воно ху*лу вибачає брехню і вбивства Українців?
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25.12.2021 12:46 Відповісти
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25.12.2021 13:03 Відповісти
це наш Зелепень мабуть про Порошенка,ех Вова по тобі в'язниця плаче.
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25.12.2021 13:14 Відповісти
обійлусь бе3 твого вітання бо воно дорівнюе поцілунку іуди
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25.12.2021 13:34 Відповісти
ЗЛН-ПНХ
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25.12.2021 14:10 Відповісти
Я ніколи його вітання не слухав. Мені достанньо того що коїться в країні.
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25.12.2021 14:40 Відповісти
Звісно. Долар по 50, пів вареника на касі, расійські танки на Хрещатику. Зрада як зрада.
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25.12.2021 14:55 Відповісти
Та нє, доллар по 5, вареники безкоштовно, а українські танки у кремлі...
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25.12.2021 17:49 Відповісти
Долар по 5 - то ще до Петі було. Гонтарєва не дасть збрехати.
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25.12.2021 17:55 Відповісти
не тот случай ЗЕ-билка !
сидеть тебе со всем кагалом !
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25.12.2021 16:12 Відповісти
и это будет еще лучший вариант .....
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25.12.2021 16:13 Відповісти
Я тоже ему желаю
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26.12.2021 01:17 Відповісти
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27.12.2021 12:11 Відповісти
Что же Вы тут "чубытесь", лучше https://footballhit.net/7437-ukrainskaya-premer-liga-nazvan-luchshiy-trener-2021-goda.html порадуйтесь за старичка Луческу , лучшего тренера Украины 2021 года
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27.12.2021 18:12 Відповісти
Меня одного стошнило?
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28.12.2021 15:44 Відповісти
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