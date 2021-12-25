Найбільший у світі космічний телескоп James Webb успішно вивели на орбіту. ВIДЕО

Ракета-носій Ariane V 25 грудня вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope вартістю 10 мільярдів доларів для вивчення процесів еволюції Всесвіту.

Про це інформує інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію запуску, здійснену NASA.

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Запуск розпочався о 07:20 за місцевим часом (14:20 за Києвом) з космодрому Куру у Французькій Гвіані, повідомляє hromadske. Через 27 хвилин після старту космічний телескоп відокремився від ракети-носія на висоті приблизно 1,4 тисячі кілометрів. Після цього на ньому розкрилися сонячні батареї та антена для зв'язку з Землею.

Тепер, як повідомляється, телескоп вирушає в подорож тривалістю 29 днів, щоб досягти другої точки Лагранжа - за 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

James Webb стане однією з основних космічних обсерваторій нового покоління, яка досліджуватиме різні об'єкти у Всесвіті в інфрачервоному діапазоні хвиль, продовжуючи програми Hubble Space Telescope і Spitzer.

За словами розробників, телескоп вивчатиме ранній Всесвіт - склад перших зірок і еволюцію галактик. Телескоп зможе фіксувати випромінювання об'єктів, які сформувалися приблизно через 100-250 мільйонів років після Великого вибуху.

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Крім того, в завдання телескопа входить вивчення планетарних систем і пошук ознак існування життя на екзопланетах. Ще вчені сподіваються зафіксувати за допомогою телескопа найдавніші галактики.

James Webb - спільна розробка Національного аерокосмічного агентства США (NASA), Європейського космічного агентства (ESA) та Канадського аерокосмічного агентства (CSA). Його будівництво почалося у 1996 році й завершилося лише у 2016-му - на дев’ять років пізніше запланованого.

Загальний бюджет проєкту зріс із 500 мільйонів до 10 мільярдів доларів. Це робить "Джеймс Вебб" найдорожчим космічним телескопом в історії. Бюджет його "попередника" "Габбла" бюджет із поправкою на інфляцію становить 9,1 мільярда доларів.

Заміна Hubble продиктована не лише тривалістю його місії, яка становить уже понад 31 рік, а й обмеженими технічними можливостями. Діаметр дзеркала його телескопа становить лише 2,4 метра - у James Webb він у майже три рази більший (6,5 метра) і складається з 18 сегментів.

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