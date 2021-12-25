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Найбільший у світі космічний телескоп James Webb успішно вивели на орбіту. ВIДЕО

Ракета-носій Ariane V 25 грудня вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope вартістю 10 мільярдів доларів для вивчення процесів еволюції Всесвіту.

Про це інформує інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію запуску, здійснену NASA.

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Запуск розпочався о 07:20 за місцевим часом (14:20 за Києвом) з космодрому Куру у Французькій Гвіані, повідомляє hromadske. Через 27 хвилин після старту космічний телескоп відокремився від ракети-носія на висоті приблизно 1,4 тисячі кілометрів. Після цього на ньому розкрилися сонячні батареї та антена для зв'язку з Землею.

Тепер, як повідомляється, телескоп вирушає в подорож тривалістю 29 днів, щоб досягти другої точки Лагранжа - за 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

James Webb стане однією з основних космічних обсерваторій нового покоління, яка досліджуватиме різні об'єкти у Всесвіті в інфрачервоному діапазоні хвиль, продовжуючи програми Hubble Space Telescope і Spitzer.

За словами розробників, телескоп вивчатиме ранній Всесвіт - склад перших зірок і еволюцію галактик. Телескоп зможе фіксувати випромінювання об'єктів, які сформувалися приблизно через 100-250 мільйонів років після Великого вибуху.

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Крім того, в завдання телескопа входить вивчення планетарних систем і пошук ознак існування життя на екзопланетах. Ще вчені сподіваються зафіксувати за допомогою телескопа найдавніші галактики.

James Webb - спільна розробка Національного аерокосмічного агентства США (NASA), Європейського космічного агентства (ESA) та Канадського аерокосмічного агентства (CSA). Його будівництво почалося у 1996 році й завершилося лише у 2016-му - на дев’ять років пізніше запланованого.

Загальний бюджет проєкту зріс із 500 мільйонів до 10 мільярдів доларів. Це робить "Джеймс Вебб" найдорожчим космічним телескопом в історії. Бюджет його "попередника" "Габбла" бюджет із поправкою на інфляцію становить 9,1 мільярда доларів.

Заміна Hubble продиктована не лише тривалістю його місії, яка становить уже понад 31 рік, а й обмеженими технічними можливостями. Діаметр дзеркала його телескопа становить лише 2,4 метра - у James Webb він у майже три рази більший (6,5 метра) і складається з 18 сегментів.

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Автор: 

NASA (172) космос (861)


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Топ коментарі
+18
Якутский скульптор точно такой же за неделю слепит...и гораздо дешевле...😀
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25.12.2021 18:57
+18
да ладно. щас рогозин батут надует и они утопят в тихом окияне какой нибудь рублёвый дивайс по официальной цене в $20 млрд, делов то на копейку для вяликой диржавы. "он утонул" )))
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25.12.2021 19:01
+12
Якісь "дивні" ті "бездуховні" американці, замість того щоби розпиляти тих 10 мільярдів, чи то танків наробити, вони бачиш черговий телескоп зробили, щоби Всесвіт вивчати...
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25.12.2021 19:16
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20 років будували! Скільки разів відкладали його запуск, напевне за останніх років два! Та і подалі від Землі, менше штучних перешкод телескопу!
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25.12.2021 18:48 Відповісти
Как безошибочно определить вышиватного идиота на форумах? Даже под новостью о запуске телескопа он обязательно напишет про Зеленского.
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25.12.2021 19:20 Відповісти
По чему у вас в залесье только идиотов берут на работу?
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25.12.2021 19:32 Відповісти
Трудно сказать, почему у кого-то в залесье берут идиотов на работу, лучше всего, если ты этот вопрос задашь своему начальнику отдела кадров, а вот почему идиоты до сих пор не знают, что "почему" пишется слитно - на этот вопрос я тебе могу дать ответ. Потому что они - идиоты.
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25.12.2021 19:38 Відповісти
Очевидно, что это опечака... Не обращай внимания.

Ты вопрос понял?
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25.12.2021 19:46 Відповісти
Якутский скульптор точно такой же за неделю слепит...и гораздо дешевле...😀
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25.12.2021 18:57 Відповісти
А рузьгє космонавти вивезуть на орбіту

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25.12.2021 19:06 Відповісти
власовцы на орбите.
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25.12.2021 19:29 Відповісти
Это ж рептилоиды.
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25.12.2021 21:22 Відповісти
за то праваславные.....
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25.12.2021 21:55 Відповісти
ніяким боком.
раніше ці орки були чЛєнінославні, наразі вони ***********
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25.12.2021 23:28 Відповісти
бывшие коммунисты с иконами .. за одну ночь превратились с ярых атеистов в глубоко верующих
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26.12.2021 10:43 Відповісти
а за два ще й ракету носій
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25.12.2021 19:28 Відповісти
Да и пользы от него больше будет.
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25.12.2021 21:00 Відповісти
да ладно. щас рогозин батут надует и они утопят в тихом окияне какой нибудь рублёвый дивайс по официальной цене в $20 млрд, делов то на копейку для вяликой диржавы. "он утонул" )))
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25.12.2021 19:01 Відповісти
Значуща подія!
Є надія, що у найближчі роки буде знайдена планета (може і не одна)
з ознаками існування життя.
Це дасть сильну мотивацію для підготовки першого міжзоряного польоту.
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25.12.2021 19:07 Відповісти
Значуща подія чи ні стане зрозуміло через півроку, коли апарат досягне точки Лагранжа і після налаштування інструментів почне працювати.
Щодо міжзоряної місії, то щонайменше двісті років людство не буде мати таких технологій. Проблем багато і одна з них це черепаша швидкість космічних апаратів, коли навіть до найближчої зірки треба летіти сотні і сотні років
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25.12.2021 19:33 Відповісти
Це загальновідомі речі.
Буде він працювати і точки Лагранжа досягне.
Самий критичний момент позаду.
А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів.
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26.12.2021 16:18 Відповісти
"Самий критичний момент позаду". - Не факт (( Хаббл теж не відразу працювати почав , довелося вдосконалювати і прямо на орбіті робити переоснащення , якщо подібне буде і з цим телескопом - до нього добратися буде дуже складно , простіше , мабуть нового буде збудувати .

"А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів". - Нам би із земними проблемами розібратися , а не засравши власну планету шукати стимул у втечі на іншу (( у такому випадкові чим ми кращі за колорадських жуків на картоплі ?
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27.12.2021 19:37 Відповісти
Все ж надіюсь, що стільки років підготовки пройшли не даремно.
Полетять на інші планети не безголові ненажерливі тупі "серуни", а авангард людства.
Є шанс, що таким чином людська цивілізація свого роду перекристалізується, очиститься від баласту, який залишиться тут, "дозасирати" Землю.
Міжзоряні польоти швидше за все будуть "one way ticket".
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27.12.2021 21:32 Відповісти
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25.12.2021 19:08 Відповісти
Якісь "дивні" ті "бездуховні" американці, замість того щоби розпиляти тих 10 мільярдів, чи то танків наробити, вони бачиш черговий телескоп зробили, щоби Всесвіт вивчати...
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25.12.2021 19:16 Відповісти
намекаешь, что Раиса ничего подобного для человечества не делала и не дала?! Ах ты ж русофоб биндеровский!!
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25.12.2021 21:16 Відповісти
Нарешті! Незабаром дізнаємось багато нових "смаколиків" щодо Всесвіту! Вітаю всіх кому небайдужа ця тема. До речі, підтримайте цікавий канал, що робить якісний україномовний контент на цю тему: https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw
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25.12.2021 19:27 Відповісти
Другої точки Лагранжа? За 1.5 млн км від Землі?
Між чим і чим ця точка Лагранжа?!

Я знаю, що рівень освіти катастрофічно впав. Але щоб настільки...
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26.12.2021 10:39 Відповісти
Коротше... Наскільки я розумію, йдеться про точку Лагранжа між Сонцем і Землею - якби дійсно все було так, як нам каже офіційна наука. Але тоді ми маємо наступне:

Точка Лагранжа - це точка рівноваги, на тіло в якій не діють ніякі зовнішні сили, вірніше, вони повністю скомпенсовані.
Точка Лангарнжа між Сонцем і Землею переміщається у просторі, виписуючи еліпс.
Перший закон Ньютона каже, що якщо на тіло не діють ніякі зовнішні сили, то воно знаходиться у спокої або переміщається рівномірно і прямолінійно.

Фігня получається
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26.12.2021 11:09 Відповісти
Може у когось рівень освіти і впав.
Але телескоп Хаббл якраз і є у одній з точок Лагранжа.
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27.12.2021 21:37 Відповісти
А на Московии тем временем.. кинули коровью лепешку дальше всех
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25.12.2021 19:35 Відповісти
Есть и у московии телескоп во второй точке Лагранжа, просто мало кто об этом знает.
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25.12.2021 19:43 Відповісти
хорошо хоть вы кацапы об этом знаете - этого достаточно...
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25.12.2021 20:34 Відповісти
Невежество на марше? Гордо несите своё знамя!
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25.12.2021 20:39 Відповісти
ты кацап селёдки хочешь...?
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25.12.2021 20:46 Відповісти
Там выше статья про Порошенко и Зеленского. Ваших всех туда по тревоге вызвали. Проспал что-ли?
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25.12.2021 20:49 Відповісти
иди плати дань кацап:
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25.12.2021 20:57 Відповісти
Верю. Вот честно верю. Причем телескопом они считают поломанный микроскоп сельского учителя из деревни Большиебеня. Рогозин подтвердит--20 дохулионов на это потратил росватакосмос.
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25.12.2021 22:30 Відповісти
Удивитесь, но вполне рабочий. Спектр-РГ называется. Совместно с немцами (при участии американцев) сварганили и запустили в 2019 году. Можете погуглить.
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25.12.2021 22:33 Відповісти
Кацапы даже наследие украинца Королева просрали--датчики кувалдами верх-ногами забивают. В вяличие ватакосмоса верят только кацапы.
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25.12.2021 22:35 Відповісти
Верю не верю, это не ко мне, это к батюшке. Есть факты, подтверждённые независимыми источниками - в данном случае собственно немцами и американцами.
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25.12.2021 22:37 Відповісти
Я себе представляю,как гордятся ,,************,,и ,,фошизды,, прикаснувшись к величию технологий кацакосмоса . Захерова подтвердит
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25.12.2021 22:42 Відповісти
На льотному екземплярі ART-XC Спектр-РГ встановлені американські дзеркала, виготовлені в Центрі космічних польотів імені Маршалла NASA.
Никуда без американцев, ни войну выиграть, ни в космос полететь. И были бы друзья, но эта их демократия никак не вяжется с вечным ****** при власти на расее.
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25.12.2021 23:29 Відповісти
И без немцев. А американцы сделали зеркала из японских кристаллов. Значит и без японцев русня никуда. Вот только у них есть этот телескоп и и модули в МКС, и куча спутников, и в следующем году совместно с европейцами отправляют марсоход. А у нас в следующем году будет свой спутник, если Маск нам его запустит.
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25.12.2021 23:56 Відповісти
Надо их не на Марс, а санкциями в средневековье отправить, пока людьми не станут.
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26.12.2021 08:20 Відповісти
Вот придурки! Закинули 10 ярдов народных денег на 1,5 миллиона километров от Земли, делать какие-то там инфракрасные фотки и рады досмерти
Нет бы сделать что-нибудь полезное, например сделать головку на 100 тератонн с мотором в 20 Махов ...
Тьфу на вас, гады загнивающие!
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25.12.2021 19:37 Відповісти
Точно, не скрепно, не по сруцьки єто
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25.12.2021 20:08 Відповісти
Исследование зарождения вселенной

Глядя на звёзды, проще всего узнать прошлое. Его можно непосредственно увидеть. И чем дальше обьект - тем более далёкое. Сейчас человек может увидеть скажем галактику GN - z11 в созвездии Большой медведицы. Она находится от нас на расстоянии 13.4 млрд световых лет. Глядя на неё, мы видим вселенную через 400 млн лет после рождения. С нею мы видим одни из самых первых звёзд что зажглись во вселенной, какие погасли за долго до того как зажглось солнце. Даже если сейчас от этой галактики что то и осталось, теперь она находится уже не за 13.4 млрд световых лет от нас, а за 32 млрд (вселенная то - расширяется).

С этим телескопом человек должен заглянуть ещё дальше в прошлое. До момента когда время в принципе появилось, осталось всего около 400 млн лет из 13.8 млрд. Быть может возможностей этого телескопа уже достаточно чтоб преодолеть этот рубеж?
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25.12.2021 19:39 Відповісти
ты кацап закусывай после фрезеровки - ваши кацмические вайска всё пропьют, но будут драить туалеты американцам...!
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25.12.2021 20:37 Відповісти
Легче червяку объяснить устройство токарного станка, чем человеку понять устройство вселенной. Нет у него таких рецепторов и органов чувств, что бы понять божественное.
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25.12.2021 21:14 Відповісти
Божественное

Не много осталось мест, где человеку всё ещё нужен бог, для обьяснения происходящего. Сколько их было раньше... Но при ближайшем рассмотрении, всё прекрасно работает безо всякого божественного вмешательства.

Быть может и рождение вселенной, тоже произошло без бога, только человек пока не знает как.
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25.12.2021 21:44 Відповісти
Без Бога це ти трішки поспішив. Знання людства про Всесвіт якщо складають декілька відсотків то це добре. На скільки горизонті маячить Мультивсесвіт. Тільки тільки запрацювали гравітаційні обсерваторії, а їх можливості в принципі дозволяють побачити Всесвіт далі епохи рекомбінації. Так що як сказав класик 'нє спєші'(с)
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26.12.2021 06:15 Відповісти
От того человеки и придумали теорию взрыва и расширения, что чем больше они осознают, тем большие горизонты неопознанного открываются. А почему Вы думаете, что вселенная умеет рождаться и умирать? Мы люди, даже временнЫе интервалы не можем самостоятельно ощущать, протезами пользуемся в виде часов, машин, телефонов, вместо того, что бы использовать телепатию, левитацию, гипноз и многие неосознаваемые нами продукты разума. Вселенная это разумное изделие, это не хаос а продукт творчества.
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26.12.2021 07:51 Відповісти
Foreign Advisor ви написали таку кашу, що для коментування треба сторінок сто. Ніхто теорій не придумує, теорії це математичний опис наукових фактів. Чи народжуються Всесвіти і помирають ще ніхто не знає. Моделі є, але поки що можливість перевірки їх відсутня. Час про який пишете ви і час як один з вимірів Всесвіту це речі різні. Використовувати левітації, гіпноз і іншу екзотику будуть як тільки їх вивчать. Правда левітацію вже використовують - поїзди на магнітній підвісці
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26.12.2021 08:17 Відповісти
Да какие там сто страничек. Кубометры энциклопедий не помогут разобраться с устройством не то что вселенной, а даже макового зёрнышка. Некоторые люди от рождения до смерти только этим и занимаются. Но не дано людям понять всю систему мироустойства. Не объять необъятное. Я ведь с червяка начал не спроста. Ну нет у него ни глаз ни ушей и мозга нет, а он наравне с медузой миллионы лет живёт. Нет мозга и ушей, а они ему и не нужны. И человеку для счастья надо только то что ему нужно по его предназначению.
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26.12.2021 08:49 Відповісти
Думаю, шпигування за кацапами теж в меню )
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25.12.2021 19:46 Відповісти
тепер вони точно повинні роздивитись
чи є в фуйла мозги в коробці
коли він з бункера вийде
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25.12.2021 20:23 Відповісти
Одна засада, если что-о пойдет не так, то в точку Лагранжа для настройки не слетать.
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25.12.2021 20:00 Відповісти
Маск слетает
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25.12.2021 20:20 Відповісти
Если найдет способ как защитить экипаж от всяческих излучений. Это не на МКС болтаться под защитой магнитного поля земли.
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25.12.2021 20:34 Відповісти
На Луну мотались (если мотались) без особой защиты. Тут не так далеко, это не к Марсу слетать.
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25.12.2021 20:45 Відповісти
Мотались. Но одна из миссий еле-еле от вспышки на солнышке увернулась.
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25.12.2021 20:47 Відповісти
Ну и не так далеко это относительно, луна ближе в 4 раза.
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25.12.2021 20:48 Відповісти
Интересно, а почему во вторую? Четвёртая и пятая, вроде бы более устойчивы.
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25.12.2021 20:38 Відповісти
Хоть и не полная, но тень от Земли. Телескопам в тени уютней
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25.12.2021 20:41 Відповісти
Та, Маск скоро до Марса долетит-если не 3.14здит.
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25.12.2021 21:34 Відповісти
13 января Украина запустит свой спутник на Мысе Канаверал,штат Флорида...
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25.12.2021 20:11 Відповісти
"Черную дыру" увидем!
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25.12.2021 21:42 Відповісти
Чудово! Найкраще астрономічне досягнення в цьому році.
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25.12.2021 20:37 Відповісти
А инопланетяне согласны?
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25.12.2021 21:45 Відповісти
А куди вони вже дінуться ?
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26.12.2021 09:53 Відповісти
Вывели без кацапских ракет, комическая держава не осилила производство батутов.
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25.12.2021 21:27 Відповісти
Вы посмотрите чем они только занимаются..???
В NASA наняли команду из 24 священников и теологов для того, чтобы помочь человечеству вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Так, они будут консультировать ученых о том, как люди разных религиозных взглядов могут отреагировать на инопланетян.
Кхе, кхе.....
Это мы для них!!.....Инопланетяне!! Это те, которые разрабатывают коронавирус считают нас инопланетянами. Они прекрасно читают мысли, и им толпа теологов не нужны....
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26.12.2021 06:09 Відповісти
Ващщето, Джеймс Вебб это ....просто ...игрушка! Распыление средств! Да, я знаю, сейчас начнутся вопли. Но гораздо важнее другое направление! Критически важно!
IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) - небольшая 300-килограммовая обсерватория, которая, несмотря на размеры, нацелена на изучение сложнейших объектов Вселенной: коллапсирующих нейтронных звезд и черных дыр. IXPE будет замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Но в первую очередь ученые попытаются понять, как эти звезды и черные дыры в принципе излучают радиацию.
Но от принципов уже пора уходить,... нет времени. Нужны еще как минимум два таких телескопа как именно IXBT!.....и...и...нацелены они должны быть на Солнечную систему. А именно планета Луна, планета Земля, и звезда по имени ..Солнце. Цель - точно найти гравитационные линзы, изменяющие климат Земли и их джеты. Все, абсолютно все, должно соответствовать схемам манускрипта Войнича. Ошибки исключены. Задача найти фактическое документальное подтверждение влияния искуственно создаваемых мод гравитационных полей на климат Земли.
Вооооот что важно, а не золотые побрякушки......!!!
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26.12.2021 20:23 Відповісти
мощно, но деньги на ветер. Сколько пузырьков настойки боярышника можно было бы купить на 10000000000 долларов?
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26.12.2021 12:03 Відповісти
Неговори.
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26.12.2021 20:41 Відповісти
А у кацапії у відповідь дозволили смердам безкоштовно збирати валєжнік в лісі...
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27.12.2021 12:18 Відповісти
 
 