Найбільший у світі космічний телескоп James Webb успішно вивели на орбіту. ВIДЕО
Ракета-носій Ariane V 25 грудня вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope вартістю 10 мільярдів доларів для вивчення процесів еволюції Всесвіту.
Про це інформує інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію запуску, здійснену NASA.
Запуск розпочався о 07:20 за місцевим часом (14:20 за Києвом) з космодрому Куру у Французькій Гвіані, повідомляє hromadske. Через 27 хвилин після старту космічний телескоп відокремився від ракети-носія на висоті приблизно 1,4 тисячі кілометрів. Після цього на ньому розкрилися сонячні батареї та антена для зв'язку з Землею.
Тепер, як повідомляється, телескоп вирушає в подорож тривалістю 29 днів, щоб досягти другої точки Лагранжа - за 1,5 мільйона кілометрів від Землі.
James Webb стане однією з основних космічних обсерваторій нового покоління, яка досліджуватиме різні об'єкти у Всесвіті в інфрачервоному діапазоні хвиль, продовжуючи програми Hubble Space Telescope і Spitzer.
За словами розробників, телескоп вивчатиме ранній Всесвіт - склад перших зірок і еволюцію галактик. Телескоп зможе фіксувати випромінювання об'єктів, які сформувалися приблизно через 100-250 мільйонів років після Великого вибуху.
Крім того, в завдання телескопа входить вивчення планетарних систем і пошук ознак існування життя на екзопланетах. Ще вчені сподіваються зафіксувати за допомогою телескопа найдавніші галактики.
James Webb - спільна розробка Національного аерокосмічного агентства США (NASA), Європейського космічного агентства (ESA) та Канадського аерокосмічного агентства (CSA). Його будівництво почалося у 1996 році й завершилося лише у 2016-му - на дев’ять років пізніше запланованого.
Загальний бюджет проєкту зріс із 500 мільйонів до 10 мільярдів доларів. Це робить "Джеймс Вебб" найдорожчим космічним телескопом в історії. Бюджет його "попередника" "Габбла" бюджет із поправкою на інфляцію становить 9,1 мільярда доларів.
Заміна Hubble продиктована не лише тривалістю його місії, яка становить уже понад 31 рік, а й обмеженими технічними можливостями. Діаметр дзеркала його телескопа становить лише 2,4 метра - у James Webb він у майже три рази більший (6,5 метра) і складається з 18 сегментів.
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Ты вопрос понял?
раніше ці орки були чЛєнінославні, наразі вони ***********
Є надія, що у найближчі роки буде знайдена планета (може і не одна)
з ознаками існування життя.
Це дасть сильну мотивацію для підготовки першого міжзоряного польоту.
Щодо міжзоряної місії, то щонайменше двісті років людство не буде мати таких технологій. Проблем багато і одна з них це черепаша швидкість космічних апаратів, коли навіть до найближчої зірки треба летіти сотні і сотні років
Буде він працювати і точки Лагранжа досягне.
Самий критичний момент позаду.
А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів.
"А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів". - Нам би із земними проблемами розібратися , а не засравши власну планету шукати стимул у втечі на іншу (( у такому випадкові чим ми кращі за колорадських жуків на картоплі ?
Полетять на інші планети не безголові ненажерливі тупі "серуни", а авангард людства.
Є шанс, що таким чином людська цивілізація свого роду перекристалізується, очиститься від баласту, який залишиться тут, "дозасирати" Землю.
Міжзоряні польоти швидше за все будуть "one way ticket".
Між чим і чим ця точка Лагранжа?!
Я знаю, що рівень освіти катастрофічно впав. Але щоб настільки...
Точка Лагранжа - це точка рівноваги, на тіло в якій не діють ніякі зовнішні сили, вірніше, вони повністю скомпенсовані.
Точка Лангарнжа між Сонцем і Землею переміщається у просторі, виписуючи еліпс.
Перший закон Ньютона каже, що якщо на тіло не діють ніякі зовнішні сили, то воно знаходиться у спокої або переміщається рівномірно і прямолінійно.
Фігня получається
Але телескоп Хаббл якраз і є у одній з точок Лагранжа.
Никуда без американцев, ни войну выиграть, ни в космос полететь. И были бы друзья, но эта их демократия никак не вяжется с вечным ****** при власти на расее.
Нет бы сделать что-нибудь полезное, например сделать головку на 100 тератонн с мотором в 20 Махов ...
Тьфу на вас, гады загнивающие!
Глядя на звёзды, проще всего узнать прошлое. Его можно непосредственно увидеть. И чем дальше обьект - тем более далёкое. Сейчас человек может увидеть скажем галактику GN - z11 в созвездии Большой медведицы. Она находится от нас на расстоянии 13.4 млрд световых лет. Глядя на неё, мы видим вселенную через 400 млн лет после рождения. С нею мы видим одни из самых первых звёзд что зажглись во вселенной, какие погасли за долго до того как зажглось солнце. Даже если сейчас от этой галактики что то и осталось, теперь она находится уже не за 13.4 млрд световых лет от нас, а за 32 млрд (вселенная то - расширяется).
С этим телескопом человек должен заглянуть ещё дальше в прошлое. До момента когда время в принципе появилось, осталось всего около 400 млн лет из 13.8 млрд. Быть может возможностей этого телескопа уже достаточно чтоб преодолеть этот рубеж?
Не много осталось мест, где человеку всё ещё нужен бог, для обьяснения происходящего. Сколько их было раньше... Но при ближайшем рассмотрении, всё прекрасно работает безо всякого божественного вмешательства.
Быть может и рождение вселенной, тоже произошло без бога, только человек пока не знает как.
чи є в фуйла мозги в коробці
коли він з бункера вийде
В NASA наняли команду из 24 священников и теологов для того, чтобы помочь человечеству вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Так, они будут консультировать ученых о том, как люди разных религиозных взглядов могут отреагировать на инопланетян.
Кхе, кхе.....
Это мы для них!!.....Инопланетяне!! Это те, которые разрабатывают коронавирус считают нас инопланетянами. Они прекрасно читают мысли, и им толпа теологов не нужны....
IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) - небольшая 300-килограммовая обсерватория, которая, несмотря на размеры, нацелена на изучение сложнейших объектов Вселенной: коллапсирующих нейтронных звезд и черных дыр. IXPE будет замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Но в первую очередь ученые попытаются понять, как эти звезды и черные дыры в принципе излучают радиацию.
Но от принципов уже пора уходить,... нет времени. Нужны еще как минимум два таких телескопа как именно IXBT!.....и...и...нацелены они должны быть на Солнечную систему. А именно планета Луна, планета Земля, и звезда по имени ..Солнце. Цель - точно найти гравитационные линзы, изменяющие климат Земли и их джеты. Все, абсолютно все, должно соответствовать схемам манускрипта Войнича. Ошибки исключены. Задача найти фактическое документальное подтверждение влияния искуственно создаваемых мод гравитационных полей на климат Земли.
Вооооот что важно, а не золотые побрякушки......!!!