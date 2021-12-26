Шустер про Зеленського: Все із рук валиться, ніщо не розслідується до кінця, а переворот вони попередили. Немає слів. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції намагався спровокувати телеведучого Савіка Шустера та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Про це телеведучий Савік Шустер сказав в ефірі телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент дуже гарно грає роль президента. Але сценаристи і режисери дуже слабкі. Це мене дивує. Це вам не сатира, але трохи інший жанр. Звинуватити когось у перевороті - ну це зовсім інший жанр. Гостросюжетний трилер з елементами бойовика...", - зазначив він.
"Що він мені сказав, що ви багатий журналіст...В мене були питання щодо зради, щодо наявності крота, і раптом я отримую - що я багатий журналіст. Я розумів, що я проти актора ніколи не зіграю. Але" багатий журналіст" - це надто слабка провокація, щоб вивести мене із себе. Але з точки зору режисури я завжди виграю, бо в мене є свій досвід. В цій першій частині, вона була підготовлена - багатий журналіст, Ахметов, держпереворот. Як ви змагаєтесь з актором? Всі говорять про Юрія Бутусова. Юрій Бутусов, він його дійсно, не знаю, свідомо чи ні, спровокував. По-справжньому. Він ударив нижче пояса. Я маю на увазі президента. І Юрій Бутусов відповів, як відповів. Мене він нижче пояса так не вдарив, але доторкнувся", - сказав Шустер.
"В посланні Зеленського до парламенту про переворот не було жодного слова....Слів немає, все із рук валиться, нічого не розслідується до кінця, а переворот вони попередили", - додав Шустер.
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я бы даже сказал вляпается в историю. он переплюнул овоща в несистемности, антиукраинстве, наглости, вранье, тупости и глупости.
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Носит погоняло буба криворогий, присвоенное авторитетом из Днепра Беней КАЛ.омойским. Любимое занятие : перед лохами разыгривает роль президента, что-бы заработать на шаурму и на ширку. Просьба сообщить санитарам из Глевахского нервологического диспансера (дурдома ), откуда буба сбежал. За вознаграждение, 2 бутылки водяры и метр ливерной колбасы на закусь.
Ну і плюс, останньою краплею для Бєні стало запрошення Шустером в передачу, яка тоді на 1+1 йшла, Саакашвілі. Саакашвілі там в ефірі Бєніного 1+1 почав поливати брудом самого Бєню і йогог корєша Палицю - пошукайте, відео ж в неті є!
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому незавжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса, накрисіл, зажрался" і подібних не обходиться. При чому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми
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Тепер нарешті олігархами стали.
Особливо кошовий 🤪
а бутусов-он никогда за русню не топил,ему переобуваться не надо.
то ты думай как и рыбку сьесть и кеды переобуть
а как стал владельцем заводов,пароходов-тут то тебя и попердолело
Жити у США і не знати, що це? Ну-ну...
Не смог возразить чем то вроде "не богаче комика-презедента с миллионами в офшорах"
такой передаче цены бы не было, как и премьер-министру, её запустившему
но увы, у бабы Юли в башке были совсем другие приоритеты
зеленські, сцавіки, порошенки, авакови, комаровські... КУДИ б ЇХ ХТОСЬ вже ПОДІВ нах ?