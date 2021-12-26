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Шустер про Зеленського: Все із рук валиться, ніщо не розслідується до кінця, а переворот вони попередили. Немає слів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції намагався спровокувати телеведучого Савіка Шустера та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це телеведучий Савік Шустер сказав в ефірі телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент дуже гарно грає роль президента. Але сценаристи і режисери дуже слабкі. Це мене дивує. Це вам не сатира, але трохи інший жанр. Звинуватити когось у перевороті - ну це зовсім інший жанр. Гостросюжетний трилер з елементами бойовика...", - зазначив він.

"Що він мені сказав, що ви багатий журналіст...В мене були питання щодо зради, щодо наявності крота, і раптом я отримую - що я багатий журналіст. Я розумів, що я проти актора ніколи не зіграю. Але" багатий журналіст" - це надто слабка провокація, щоб вивести мене із себе. Але з точки зору режисури я завжди виграю, бо в мене є свій досвід. В цій першій частині, вона була підготовлена - багатий журналіст, Ахметов, держпереворот. Як ви змагаєтесь з актором? Всі говорять про Юрія Бутусова. Юрій Бутусов, він його дійсно, не знаю, свідомо чи ні, спровокував. По-справжньому. Він ударив нижче пояса. Я маю на увазі президента. І Юрій Бутусов відповів, як відповів. Мене він нижче пояса так не вдарив, але доторкнувся", - сказав Шустер.

Читайте також: Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

"В посланні Зеленського до парламенту про переворот не було жодного слова....Слів немає, все із рук валиться, нічого не розслідується до кінця, а переворот вони попередили", - додав Шустер.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) пресконференція (188) Шустер Савік (362) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+55
Да. Он враг. Но это никак не мешает ему быть дураком. Два-в-одном.

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26.12.2021 12:55
+54
Что не делает дурак, все он делает не так. (С)
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26.12.2021 12:30
+46
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26.12.2021 12:32
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зеленский действительно войдет в историю
я бы даже сказал вляпается в историю. он переплюнул овоща в несистемности, антиукраинстве, наглости, вранье, тупости и глупости.
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26.12.2021 13:25 Відповісти
"он переплюнул овоща"
******************************
100%+++++++++
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26.12.2021 13:36 Відповісти
Кто то еще смотрит этого деда после ахметова ? Шустрый он на деньги.А значит и грош словам его цена. Зеленский мне до задницы. Дело не в нем.
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26.12.2021 13:29 Відповісти
Даже боитесь видео показать?
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26.12.2021 13:30 Відповісти
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26.12.2021 13:32 Відповісти
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26.12.2021 13:34 Відповісти
Внимание, розыск.
Носит погоняло буба криворогий, присвоенное авторитетом из Днепра Беней КАЛ.омойским. Любимое занятие : перед лохами разыгривает роль президента, что-бы заработать на шаурму и на ширку. Просьба сообщить санитарам из Глевахского нервологического диспансера (дурдома ), откуда буба сбежал. За вознаграждение, 2 бутылки водяры и метр ливерной колбасы на закусь.
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27.12.2021 12:16 Відповісти
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28.12.2021 18:09 Відповісти
за что тогда Порошенко нагнал Шустера, ведь получается, что они на одной стороне против Зе...как все закручено....к ним Гордон присоединился, хоть и судится якобы с Порошенко...как всё сложно....хорошо, что Ахметов не вмешивается..))))
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26.12.2021 13:36 Відповісти
шустрый сам сбежал потому как после того как его кинул беня шустрик начал об этом рассказывать в эфирах и ему просто пригрозили.
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26.12.2021 13:40 Відповісти
Шустера взагалі-то Бєня нагнав - Коломойський це сам прямо в кількох інтерв'ю прямим текстом сказав! Зі слів Бєні там Шустер на 1+1 рубав бабки мимо каси...
Ну і плюс, останньою краплею для Бєні стало запрошення Шустером в передачу, яка тоді на 1+1 йшла, Саакашвілі. Саакашвілі там в ефірі Бєніного 1+1 почав поливати брудом самого Бєню і йогог корєша Палицю - пошукайте, відео ж в неті є!
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28.12.2021 01:00 Відповісти
Розмовляв з людиною, яка працює на другорядній посаді в 95 кварталі. Каже, що відношення до Зеленського в Кварталі дуже погіршилось після того, як вони дізнались, що Беня заплатив йому 40 млн баксів і з ними не поділився. Особливо Кошовий з цього приводу постійно язвить
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому незавжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса, накрисіл, зажрался" і подібних не обходиться. При чому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми

© твиттер
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26.12.2021 13:41 Відповісти
Тепер то без ,,зелі" вони розбагатіли.
Тепер нарешті олігархами стали.
Особливо кошовий 🤪
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26.12.2021 15:01 Відповісти
При чём здесь это? Речь шла о Зеленском и о том, что он по сути своей крысёныш - человек, способный на любую подлость даже по отношению к своим друзьям.
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27.12.2021 14:26 Відповісти
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26.12.2021 13:43 Відповісти
Не все в Украине ЗЕбанутые идиоты, в только 13.5 миллиона.
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27.12.2021 12:19 Відповісти
а не кажется ли вам, что это песенка про Украину?...
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28.12.2021 09:59 Відповісти
А чому не Українською?
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26.12.2021 13:48 Відповісти
українською...треба писати з маленької...чи ти пишеш х.....з трьома х....щоб довше був...)))))))))))
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26.12.2021 14:49 Відповісти
А по суті питання відповісти нічого ?
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26.12.2021 15:23 Відповісти
И добавить нечего!
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26.12.2021 13:51 Відповісти
А Зе - щирий 100% українець?
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28.12.2021 01:01 Відповісти
все кто против Зе теперь братья.......секта.))
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26.12.2021 14:51 Відповісти
Что делать ,этот зедятел ведёт страну к полной катастрофе ,даже без войны
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26.12.2021 16:17 Відповісти
Шустер - известный и профессиональный журналист. А кто такой Игорь Иванченко и зачем нам в новостях его мнение и к тому же не по теме?
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27.12.2021 14:32 Відповісти
Глупо выкладывать видео которое пользователь (TRK Ukraine) запретил показывать на этом ресурсе.
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26.12.2021 14:37 Відповісти
Если действия кого либо в результате приводят к интересам власти РФ,то это преступление.А если это системный характар,то это предательство Украины. У Зеленского и его офиса за время правления вся деятельность превратилась в системный характер.В правительстве Украины врагов Украины предостаточно.
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26.12.2021 15:47 Відповісти
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26.12.2021 15:50 Відповісти
чего такой довольный?
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26.12.2021 16:53 Відповісти
...что Ахметов не замешан))
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27.12.2021 11:39 Відповісти
та он и тебя если пожелает,замесит .но вряд ли слишком ты мелкий бот,даже на 20 баксов не тянешь
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27.12.2021 13:23 Відповісти
ты его лизни.... если увидишь.... он оценит
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27.12.2021 14:50 Відповісти
ну а я о чем?трехрублевый ты,максимум
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27.12.2021 15:07 Відповісти
ты сколько лет тут трёшься...бесплатный ты герой..))
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27.12.2021 15:19 Відповісти
гы...а нащот 3-х рублей не отрицаешь .и даже гордишься,шо меня бесплатного перещеголял
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27.12.2021 15:31 Відповісти
хозяин твой занервничал...

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27.12.2021 15:48 Відповісти
спокоен как удав...он вас сгрызет как это яблоко,еще и добавки попросит
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27.12.2021 16:36 Відповісти
Знаете как отличить человека от свинособаки? Вот по этому самому "хозяин". Я пытался пару раз объяснить, что палятся они, что у свободных людей не бывает хозяев, они даже не понимают о чём речь )))))
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28.12.2021 10:32 Відповісти
у свободных - да....а у вас есть...у холуев при смыкающихся перед богатыми ворами.... они есть.
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28.12.2021 10:55 Відповісти
Я тебе гавкать команды не давал, брысь под лавку.
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28.12.2021 11:02 Відповісти
пошел вон щенок...
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28.12.2021 11:11 Відповісти
с кацапсинской фамилией..))
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28.12.2021 11:13 Відповісти
сидоров,не пались
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28.12.2021 12:38 Відповісти
один другому служил...
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28.12.2021 10:59 Відповісти
красивые до блевотины....))))
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28.12.2021 10:59 Відповісти
этой тупизной собираешься мир удивить?
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28.12.2021 12:36 Відповісти
да ты тут в бригадирах ходишь у порохнявых лет 5 как минимум....все перевоплощения Бутусова пережил...болтун.
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28.12.2021 13:15 Відповісти
в бригадирах .а чо не в подмастерьях?
а бутусов-он никогда за русню не топил,ему переобуваться не надо.
то ты думай как и рыбку сьесть и кеды переобуть
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28.12.2021 13:43 Відповісти
зато кумир-патриёт ваш ловко переобувался, в каких только он партиях не был, да и Бутусов на первых парах подпевал Зе, пока Ринат Леонидович строго не глянул...то ли ещё будет.
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28.12.2021 15:11 Відповісти
ты ж до 14 года боготворил рената .только вот он остался таким,каким был-а ты мигом переобулся.
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28.12.2021 16:15 Відповісти
не ужели каталой остался...а как же заводы...пароходы...что выиграл...я не в курсе)))))
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28.12.2021 16:31 Відповісти
значит пока каталой был-он тебя устраивал...
а как стал владельцем заводов,пароходов-тут то тебя и попердолело
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28.12.2021 17:23 Відповісти
ключевое слово "стал"...))))))))
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29.12.2021 11:11 Відповісти
а ты не стал...и да,ключевое слово
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29.12.2021 11:45 Відповісти
На морских глубинах живёт множество интересных созданий. Среди них есть маленькие безобидные рыбки, огромные свирепые хищники, а есть просто очень «хитренькие». К таким явно относятся рыбы-прилипалы. Эти находчивые создания смогли адаптироваться к непростой жизни в море. Вместо того, чтобы самостоятельно плавать в опасных водах, они просто находят себе «такси» в виде акулы и катаются на нём с комфортом бизнес-класса.......
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29.12.2021 11:16 Відповісти
я рад,что ты хорошо устроился
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29.12.2021 11:44 Відповісти
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29.12.2021 12:00 Відповісти
На мою думку, цей Савік як громадянин Литви та Канади без жодного застосунку до України, за відсутності знань життєвого укладу та мови України - не має права давати вказівки Україні, її народу та урядові, як діяти. Втім, він може давати вказівки Джастіну Трюдо.
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26.12.2021 16:18 Відповісти
А він ніколи вказівок і не давав. Вів передачі і все.
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26.12.2021 17:01 Відповісти
Да пусть себе кукарекает, главное, что против бубы криворогого.
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27.12.2021 12:21 Відповісти
Цікаво, що це пише пан з під іноземного прапора.
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27.12.2021 14:34 Відповісти
До речі, я ніяких порад нікому не давав. Люди, що не живуть не Україні та не є громадянами України, не повинні вимагати, проклинати чи давати поради Україні. Читайте те, що написано, а не те, що вам хочеться.
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28.12.2021 01:17 Відповісти
What county do you live in?
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28.12.2021 01:04 Відповісти
Flag of my country of residence is above my nick. Maybe, you didn't know.
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28.12.2021 01:13 Відповісти
What country could be represented by American flag? Are you serious? Or just illiterate?
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28.12.2021 01:51 Відповісти
CounTy! Це блін графство у штаті! Якщо ти не знаєш, що це, то ти такий американець, як я китаєць!
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28.12.2021 01:54 Відповісти
Усе? Злився?
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28.12.2021 02:09 Відповісти
I was asking about county...
Жити у США і не знати, що це? Ну-ну...
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28.12.2021 01:51 Відповісти
* а коли це в нас щось розслідувалось до кінця?
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26.12.2021 16:52 Відповісти
Видимо шустрый (с позиции своей опытности) не ожидал такой дерзости от тупого клоуна.
Не смог возразить чем то вроде "не богаче комика-презедента с миллионами в офшорах"
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26.12.2021 18:26 Відповісти
нормально в Вильнюс съездил.
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27.12.2021 03:21 Відповісти
дожилися - Шустеру не потрібні гроші. . . .
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27.12.2021 08:31 Відповісти
Тепер розумію, що Порошенко був правий, коли вигнав цю тварину з країни.
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27.12.2021 09:56 Відповісти
шустер - політична повія
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27.12.2021 10:29 Відповісти
ніби відкриття зробив, викинули цього ждокацапа назад в підорашку, нехай там "свабоду слова" веде
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27.12.2021 11:04 Відповісти
Раніше треба було думати, а не на шашликах гигикати.
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27.12.2021 10:55 Відповісти
шлюхстер дотриндиться, що й цей його викине
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27.12.2021 11:02 Відповісти
Вся гнилость таких шоуменов заключается в том,что они спекулируют на патриотизме. Говоря о кроте,сам работает на ахметова. Который еще и похуже всякого крота. Так как официально наносит вред стране без всяких прикрытий. Это подло и низко со стороны шустера.Всякий нормальный плюнул бы ему в лицо и поставил крест на его передаче.Я не защищаю власть. К ней столько же вопросов.Но пастись паразитируя на больном - еще хуже.
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27.12.2021 11:08 Відповісти
Шустер великий интреган. Не скрывает, что продался не дешево Ахметову. Его бизнес -разруха. На созидании шоу не сделаеш
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27.12.2021 13:53 Відповісти
а я в своё время писал Юле, что нужно сделать телешоу о созидании - еженедельный разговор политиков и специалистов на актуальные темы по секторам: медицина, с/хозяйство, налоги, пенсии и т.п. с мониторингом мнения зрителей - и с последующими выводами правительства
такой передаче цены бы не было, как и премьер-министру, её запустившему
но увы, у бабы Юли в башке были совсем другие приоритеты
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27.12.2021 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GKs5HWrKnTI&list=RDGKs5HWrKnTI&start_radio=1
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27.12.2021 17:04 Відповісти
Як же набридла ця мразота:

зеленські, сцавіки, порошенки, авакови, комаровські... КУДИ б ЇХ ХТОСЬ вже ПОДІВ нах ?
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27.12.2021 19:47 Відповісти
Що Шлюхтер, що ЗЕ - одної курви діти, більше 30 секунд не можу на них дивитись.
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28.12.2021 02:40 Відповісти
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02.01.2022 21:25 Відповісти
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