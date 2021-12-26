Шустер про Зеленського: Все із рук валиться, ніщо не розслідується до кінця, а переворот вони попередили. Немає слів. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції намагався спровокувати телеведучого Савіка Шустера та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це телеведучий Савік Шустер сказав в ефірі телеканалу "Україна24", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент дуже гарно грає роль президента. Але сценаристи і режисери дуже слабкі. Це мене дивує. Це вам не сатира, але трохи інший жанр. Звинуватити когось у перевороті - ну це зовсім інший жанр. Гостросюжетний трилер з елементами бойовика...", - зазначив він.

"Що він мені сказав, що ви багатий журналіст...В мене були питання щодо зради, щодо наявності крота, і раптом я отримую - що я багатий журналіст. Я розумів, що я проти актора ніколи не зіграю. Але" багатий журналіст" - це надто слабка провокація, щоб вивести мене із себе. Але з точки зору режисури я завжди виграю, бо в мене є свій досвід. В цій першій частині, вона була підготовлена - багатий журналіст, Ахметов, держпереворот. Як ви змагаєтесь з актором? Всі говорять про Юрія Бутусова. Юрій Бутусов, він його дійсно, не знаю, свідомо чи ні, спровокував. По-справжньому. Він ударив нижче пояса. Я маю на увазі президента. І Юрій Бутусов відповів, як відповів. Мене він нижче пояса так не вдарив, але доторкнувся", - сказав Шустер.

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"В посланні Зеленського до парламенту про переворот не було жодного слова....Слів немає, все із рук валиться, нічого не розслідується до кінця, а переворот вони попередили", - додав Шустер.