Україна має стати частиною РФ, якщо Зеленський продовжуватиме антиросійську політику, - Кадиров. ВIДЕО
Україну необхідно буде приєднати до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.
Про це заявив глава Чечні Рамзан Кадиров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - сказав керівник російської республіки на прес-конференції у Грозному.
Він також заявив, що сам давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення.
"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", - уточнив Кадиров.
За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази та таким чином диктувати Росії умови. Глава Чечні висловив упевненість, що Путін не дозволить таким планам здійснитись.
Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова "виконати наказ абсолютно без проблем", тому що "цілісність, безпека держави та нашого народу - найважливіше".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КАДИРОВ ТИ НЕ ЧЕЧЕНЕЦЬ - ТИ ЧУРКА КРЕМЛІВСЬКА
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4734573629913735&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWOQ2atkLepT7DsZ6VgwM8Ch6hjPDx1nBsoSLA7kWp2CyRCYtcAz83qkXX3ust4phbdSbVXdv3fF4fxqRzEzPjRhajGbPdqmHjSJpHvqHab2Khf-UGHyf7bDeCN2q3Elw4&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Чи варто очікувати якоїсь реакції влади Зеленського на закиди путінського Кадирова щодо окупації України?
Точно не варто. Вони не здатні навіть елементарно якусь ноту відправити.
Вже мовчу про реакцію перших осіб держави.
Що там Зеленський відправив до агресора, 10 пунктів по деескалації? Смішно? Так, тільки це чергове приниження, яке опублікував московський «Коммєрсант». Для українського суспільства публікувати відверто зрадницькі речі зрозуміло не будуть.
Як і не будуть ставити на місце Кадирова чи інших путіністів.
Пам'ятаєте, як Зеленський вибачався перед останнім за свій жарт у Кварталі?
Ото все на що здатні…
Тим часом кремлівські гастролери далі їдуть до України…
Приниження, знущання, зрадництво - все що ми відчуваємо останні роки…