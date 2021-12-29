"Без цензури" наживо: ТОП-10 головних подій 2021. Гордон - президент?! Тренди-2022. Укр-розкішниці. ВIДЕО
Підбиваємо підсумки буремного 2021-го року у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич вже готові підбивати підсумки 2021-го року й робити обережні прогнози 2022-го на Цензор.НЕТ.
Що чекає на Порошенка і Зеленського? Чи буде Гордон наступним президентом? Що кажуть свіжі політичні рейтинги партій? Тренди 2022 – які вони? У нас гаряче, вмикайтеся!
Топ коментарі
+8 M M #488847
показати весь коментар29.12.2021 23:08
+5 Ритта Рыжук
показати весь коментар29.12.2021 23:06
+5 VOLVO XC 70
показати весь коментар29.12.2021 23:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в Словакии , Чехии , Венгрии - на букву Ж это официальное название .
Посмотрите в словарь
А уявіть, що було би, якби не збивали?
Что касается "мудрый нарид" не вторите нарративу кремлёвской норы☝ на уровне развития нашего общества, Украина как государство и держится...Повестку дня в цивилизованных странах, диктует активная часть общества а не народ в целом а это как правило 15- 25% от населения страны
Слова нужно местами поменять, убрать вопросительный знак и исправить одну букву.
выбирать только из украинцев, даже если их рисуют непроходными.
Это сейчас у нас парламент как кнесет, а в верху президентской гонки одни евреи. А в 90-х, в выборах президента, все евреи были очень далеко от проходных. Но все мои знакомые евреи и тогда и позже голосовали только за них - даже непроходных.
У евреев надо научиться принципу голосования. Да и сплоченности. Принцип голосования "абы человек был хороший", в наших условиях, давно доказал свою деструктивность. Избирая надо смотреть намного шире этого принципа.