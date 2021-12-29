"Без цензури" наживо: ТОП-10 головних подій 2021. Гордон - президент?! Тренди-2022. Укр-розкішниці. ВIДЕО

Підбиваємо підсумки буремного 2021-го року у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич вже готові підбивати підсумки 2021-го року й робити обережні прогнози 2022-го на Цензор.НЕТ.

Що чекає на Порошенка і Зеленського? Чи буде Гордон наступним президентом? Що кажуть свіжі політичні рейтинги партій? Тренди 2022 – які вони? У нас гаряче, вмикайтеся!