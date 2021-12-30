Від 30 грудня заїхати в Україну з окупованих територій Донбасу та Криму можна без самоізоляції, - Верещук. ВIДЕО
Уряд скасував вимогу встановлювати мобільний застосунок "Дій вдома" під час перетину КПВВ в Донецькій та Луганській областях, а також - адмінкордону з окупованим Кримом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на 5 канал, про це розказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, отримати безкоштовно тестування на нашому КПВВ в Станиці Луганській, або, наприклад, на Чонгарі та Каланчаку, кримський напрямок також беремо, і піти до своїх рідних на Новий рік і різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України", - зауважила Верещук.
На два тижні самоізолюватися мають лише ті, в кого виявлять COVID-19 під час безкоштовного обов'язкового тестування на КПВВ.
За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, цьогоріч діагностували ковід менш ніж у пів відсотка українців, які виїжджали з непідконтрольних земель.
Недужі можуть відбувати обсервацію з того боку лінії розмежування, де їм зручніше.
Нагадаємо, російська сторона заблокувала роботу всіх чотирьох контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донеччині, а з трьох КПВВ на Луганщині працює лише в Станиці Луганській.
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Чим менше хохлів, тим більше кацапів зможе заселити ці
скрепнітериторії. Так було неодноразово. На тому ж доМбасі. Тому у нас стільки і ватоголових. Дурна генетика завезених мокшан.
1. об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
2. об амнистии;
3. о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
4. о специальной (свободной) экономической зоне;
5. об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
https://novosti.dn.ua/news/318805-smi-uznalo-soderzhanie-10-shagov-zelenskogo-po-donbassu
В усіх країнах за гроші.
Ермак с Демченко полностью разогнал Департамент ГРУ, который работал против РФ, одного из лучших украинских разведчиков пытались убить по указанию Ермака-Демченко.
В СБУ и ГРУ патриоты Украины заменяются на российскую агентуру.
Зеленая власть всеми способами ослабляет Украину, чтобы РФ было легче оккупировать ее. Они - враги!!!
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/vereshchuk-prokommentirovala-znakomstvo-s-rossiyskoy-zhurnalistkoy-ahmedovoy-1519986.html
І чому це для гоблинів тестування безкоштовне? За чий щот банкет?
Але чому вона так рвалась обійняти любу посаду у владі щоби не допустити на посаду сторонню неперевірену людину.
Или всё прощается? У них тоже есть страховой стаж?
Сидит чмо какое то в днр, депутатом и приезжает оформлять пенсию в Харьков или Днепр.
Стажа не хватает, вы ему засчитываете стаж в днр???
Почему не слова не на одной передаче, не от одного политика, это тайна или какая разница, все наши люди.
На равных, Мама погибшего солдата Украины и чмо из днр лнр служащее оккупанту.