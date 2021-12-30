УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території Коронавірус і карантин
9 171 60

Від 30 грудня заїхати в Україну з окупованих територій Донбасу та Криму можна без самоізоляції, - Верещук. ВIДЕО

Уряд скасував вимогу встановлювати мобільний застосунок "Дій вдома" під час перетину КПВВ в Донецькій та Луганській областях, а також - адмінкордону з окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на 5 канал, про це розказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, отримати безкоштовно тестування на нашому КПВВ в Станиці Луганській, або, наприклад, на Чонгарі та Каланчаку, кримський напрямок також беремо, і піти до своїх рідних на Новий рік і різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України", - зауважила Верещук.

На два тижні самоізолюватися мають лише ті, в кого виявлять COVID-19 під час безкоштовного обов'язкового тестування на КПВВ.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, цьогоріч діагностували ковід менш ніж у пів відсотка українців, які виїжджали з непідконтрольних земель.

Недужі можуть відбувати обсервацію з того боку лінії розмежування, де їм зручніше.

Нагадаємо, російська сторона заблокувала роботу всіх чотирьох контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донеччині, а з трьох КПВВ на Луганщині працює лише в Станиці Луганській.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відмовляються відкривати КПВВ "Станиця Луганська" навіть для вразливих категорій громадян, - Українська делегація в ТКГ

Автор: 

пункт пропуску (802) Верещук Ірина (683) самоізоляція (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+62
якраз цього лайна нам тут і не вистарчало, блд
показати весь коментар
30.12.2021 10:40
+48
Совсем зеленые кукухой двинулись? Вам мало треша в стране? В Крыму уже которое время рекордная смертность на 1 млн. в мире. Хотите принести это сюда?
показати весь коментар
30.12.2021 10:41
+46
" Товарищи диверсанты ! Мы максимально упростили вам прибытие и распределение в Украину " И. Верещук.
показати весь коментар
30.12.2021 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якраз цього лайна нам тут і не вистарчало, блд
показати весь коментар
30.12.2021 10:40 Відповісти
Ви не розумієте, це ж втілення пліснявою ідеї кацапів про" аднастрана- адіннарот".
Чим менше хохлів, тим більше кацапів зможе заселити ці скрепні території. Так було неодноразово. На тому ж доМбасі. Тому у нас стільки і ватоголових. Дурна генетика завезених мокшан.
показати весь коментар
30.12.2021 11:29 Відповісти
Вони спокійно зможуть на підконтрольній территорії зустріти Новий рік,отримати пенсії та інші плюшки,набрати для своїх діточок-сепарів української ковбаси,а потім повернутись в свій "звіринець" і продовжувати паскудити Україну останніми словами
показати весь коментар
31.12.2021 17:35 Відповісти
Совсем зеленые кукухой двинулись? Вам мало треша в стране? В Крыму уже которое время рекордная смертность на 1 млн. в мире. Хотите принести это сюда?
показати весь коментар
30.12.2021 10:41 Відповісти
после нового года будет локдаун..
показати весь коментар
30.12.2021 10:42 Відповісти
Звичайно зараз звідти буде черга сюди за скумбріею по 8 грн.
показати весь коментар
30.12.2021 11:10 Відповісти
Браво!!!!!!!
показати весь коментар
30.12.2021 20:58 Відповісти
особливий статус..
показати весь коментар
30.12.2021 10:41 Відповісти
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

1. об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
2. об амнистии;
3. о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
4. о специальной (свободной) экономической зоне;
5. об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
https://novosti.dn.ua/news/318805-smi-uznalo-soderzhanie-10-shagov-zelenskogo-po-donbassu
показати весь коментар
30.12.2021 11:34 Відповісти
" Товарищи диверсанты ! Мы максимально упростили вам прибытие и распределение в Украину " И. Верещук.
показати весь коментар
30.12.2021 10:43 Відповісти
Ти сплутав кпп.Це спрощення діє в Україні і не стосується бульбоколгоспу і вашого поголів"я.Верещук звісно дурна але в неї нема повноважень на бульбонію.У вас вистачає ***** і вашого дояра.
показати весь коментар
30.12.2021 10:54 Відповісти
Дурнику, не булькайте
показати весь коментар
30.12.2021 10:57 Відповісти
Дурники не читайте,то не для вас.
показати весь коментар
30.12.2021 10:59 Відповісти
Дорвалась раваруська курва до влади.Щоб ти здохло падло дебільне.
показати весь коментар
30.12.2021 10:47 Відповісти
Амінь!
показати весь коментар
30.12.2021 10:49 Відповісти
"Тітушок" вже маємо і є думка, що такі словоблуди, як оця мамзель будуть називатись "верещуки".
показати весь коментар
30.12.2021 10:48 Відповісти
вере(с)щучки . прим.авт.
показати весь коментар
30.12.2021 10:55 Відповісти
Та верещучки
показати весь коментар
31.12.2021 17:39 Відповісти
А чому саме для них тестування безкоштовне?
В усіх країнах за гроші.
показати весь коментар
30.12.2021 10:51 Відповісти
".....Там жеш наши люди!"
показати весь коментар
30.12.2021 10:53 Відповісти
Да уже не понятно, кто у кого в плену.
показати весь коментар
30.12.2021 10:53 Відповісти
чего непонятно - Украину постепенно присоединяют к ордло и Крыму...

показати весь коментар
30.12.2021 10:57 Відповісти
Верещук помогает Зеле. А зеля делает всё чтобы вскоре подписать капитуляцию Путлеру.
показати весь коментар
30.12.2021 10:56 Відповісти
Тут вы несомненно правы - зеля сделает все что написано в минских угодах чтобы потом сказать - я сделал как обещал мир на бамбас (на каких условиях ему по йух) и пойдёт на второй срок. А 73%-центные дятлы его опять поддержат. Вот это и есть их стратегический план, а иначе всех же погонят сраной метлой…
показати весь коментар
30.12.2021 11:02 Відповісти
А по рашистскому паспорту пускать будут? А с военным билетом вс лугандона можно расчитывать на пенсию? Может давайте им при переходе давать бесплатные талоны на повидло и в ж.пу целовать??
показати весь коментар
30.12.2021 10:58 Відповісти
З військовим квитком луганди і домбабве вхід вільний та позачерговий...+ безкоштовне молоко на пункті перетину кордону...Звертатись до верещук...
показати весь коментар
31.12.2021 17:44 Відповісти
а що до інших напрямків....із Польші наприклад, де зараз масово повертаються додому на Свята - тоді це дискримінація інших громадян, пряме порушення Конституції та іншого ...
показати весь коментар
30.12.2021 11:01 Відповісти
То есть, гражданину Украины, чтобы поехать в другую область - тест платный, а гражданам рф - бесплатно(то есть за счет украинских налогоплательщиков). По факту, это очередная выплата репараций
показати весь коментар
30.12.2021 11:03 Відповісти
Я думал, что воинский учёт для женщин - это дно... А тут...
показати весь коментар
30.12.2021 11:03 Відповісти
Уже сегодня электричками едут в Киев, скупают симки телефонные.
показати весь коментар
30.12.2021 11:04 Відповісти
Зе-лешмаркля виконав вказівку кремляндського "фюрора". роSSійську вакцину правда воно не визнало, як кацапи вимагали, проте взагалі всен відмінили. Кого ви вибрали, 73%?
показати весь коментар
30.12.2021 11:06 Відповісти
Мерзкая особь Верещучка. Надеюсь это твоя последняя должность. Свалишь в сумрак лизожопка Зе-дЕрьмака!
показати весь коментар
30.12.2021 11:07 Відповісти
Теперь попрет огромный поток крымчан, в мегаокрутительные мегаполисы Херсон и Николаев, хоть немного прильнуть к евротелу Украины. Если что,Я был этим летом в николаеве и даже в зоопарке. Зоопарк большой но конечно весь постсовковый. Город ни о чем. Местный коллега говорит, что как верфи закрылись работы нет.
показати весь коментар
30.12.2021 11:25 Відповісти
Эпидемия ковид на подконтрольной территории Украины немного утихает, Надо подбросить дровишек в костер - запустить потоком "наших людей", без изоляции, без вакцинации. Путин требовал признания Спутника-V. Уже исполнили?
показати весь коментар
30.12.2021 12:04 Відповісти
здобула, с.чка
показати весь коментар
30.12.2021 12:16 Відповісти
А агент РФ Ермак непросто так ее назначил - Верещучка давно уже работает на Россию.
Ермак с Демченко полностью разогнал Департамент ГРУ, который работал против РФ, одного из лучших украинских разведчиков пытались убить по указанию Ермака-Демченко.
В СБУ и ГРУ патриоты Украины заменяются на российскую агентуру.
Зеленая власть всеми способами ослабляет Украину, чтобы РФ было легче оккупировать ее. Они - враги!!!
показати весь коментар
30.12.2021 12:32 Відповісти
именно перед вторжением в страну необходимо заполнить диверсантами все как по учебнику !суки
показати весь коментар
30.12.2021 12:32 Відповісти
ЗЕшоблу в отставку!!!!
показати весь коментар
30.12.2021 12:40 Відповісти
Билят....
показати весь коментар
30.12.2021 12:47 Відповісти
Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что ездила в 2015 году в Москву на церемонию вручения журналистке Марине Ахмедовой премии, и подчеркнула, что никогда этого не скрывала, а кампанию по этому поводу в СМИ считает заказной.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/vereshchuk-prokommentirovala-znakomstvo-s-rossiyskoy-zhurnalistkoy-ahmedovoy-1519986.html
показати весь коментар
30.12.2021 12:50 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2021 13:20 Відповісти
Скільки рузькій не годуй, папа в нього путін.
показати весь коментар
30.12.2021 13:28 Відповісти
я щось не зрозумів - чому щоб сісти в транспорт треба зробити ПЛАТНИЙ тест (250/300 грн), а заїхати з орди тест безкоштовний?! як ви задовбали свєю присутнітю при владі...
показати весь коментар
30.12.2021 14:14 Відповісти
знову дешевий популізм від цієї зеленої "реінтеграторки", вона замаскована ватниця
показати весь коментар
30.12.2021 15:14 Відповісти
Радость то какая!
показати весь коментар
30.12.2021 16:46 Відповісти
С какого полового органа ?
показати весь коментар
30.12.2021 16:51 Відповісти
Они что не люди? Это дискриминация по региональному признаку!
показати весь коментар
30.12.2021 17:11 Відповісти
Наших здорових не вакцинованих людей відсторонюють від роботи а цим гоблінам з донбаса і крима невакцинованим дозволяють заїхати без самоізоляції.
І чому це для гоблинів тестування безкоштовне? За чий щот банкет?
показати весь коментар
30.12.2021 17:35 Відповісти
Мері Попкінс парасольку до рук і попутного східного вітру.
Але чому вона так рвалась обійняти любу посаду у владі щоби не допустити на посаду сторонню неперевірену людину.
показати весь коментар
30.12.2021 21:12 Відповісти
накуя нам надо этот геморрой с триппером? Просто достали эти мрази зеленые...
показати весь коментар
30.12.2021 23:10 Відповісти
после этого ирканалейвстаканивыпей достойна только суда...
показати весь коментар
31.12.2021 01:57 Відповісти
Ира и её муж состоят в российско-имперской тайной организиции, и спецслужбы об этом докладывали нашей власти. Но тем же пох. Что и объясняет трогательную заботу Ируньки об сепаратистах.
показати весь коментар
31.12.2021 12:49 Відповісти
осталось только мясца водочки кормильцам подвести и 1 января вагон холодненького пивка на апахмел, а то привыкли стекломой хлибать вообще от цивилизации отбились, но ирунька погреет поможет, за наш счёт.
показати весь коментар
31.12.2021 13:28 Відповісти
Чучундра решила проблему как умела. Открыла дырку.
показати весь коментар
01.01.2022 14:50 Відповісти
убеанша
показати весь коментар
01.01.2022 15:37 Відповісти
маю пропозицію цій швабрі переїхати на даунбас.
показати весь коментар
01.01.2022 20:58 Відповісти
Верещучка , нам шо своего ковида и своих упоротых антиваксеров не хватает? Шо будем запускать в Украину ещё и предателей уколотых путлеровским шмурдяком «Спутник»? Ты вообще думаешь хоть чем то? Кому ты лижешь? Думаешь они в лугандоне тебя уважать начнут? Не а!!
показати весь коментар
02.01.2022 10:41 Відповісти
Е...ба..нутые зебилы,тут этой лугандонской нечисти и так полно. Еще ваш папереднык понавозил.
показати весь коментар
02.01.2022 11:07 Відповісти
Веращук, семь лет ни кто не отчисляет из днр лнр в Пенсионный фонд Украины. Как вы им пенсии платите? Как оформляете пенсии?
Или всё прощается? У них тоже есть страховой стаж?
Сидит чмо какое то в днр, депутатом и приезжает оформлять пенсию в Харьков или Днепр.
Стажа не хватает, вы ему засчитываете стаж в днр???
Почему не слова не на одной передаче, не от одного политика, это тайна или какая разница, все наши люди.
На равных, Мама погибшего солдата Украины и чмо из днр лнр служащее оккупанту.
показати весь коментар
02.01.2022 20:33 Відповісти
 
 