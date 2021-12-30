Від 30 грудня заїхати в Україну з окупованих територій Донбасу та Криму можна без самоізоляції, - Верещук. ВIДЕО

Уряд скасував вимогу встановлювати мобільний застосунок "Дій вдома" під час перетину КПВВ в Донецькій та Луганській областях, а також - адмінкордону з окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на 5 канал, про це розказала міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Люди зможуть спокійно, не використовуючи додатку, отримати безкоштовно тестування на нашому КПВВ в Станиці Луганській, або, наприклад, на Чонгарі та Каланчаку, кримський напрямок також беремо, і піти до своїх рідних на Новий рік і різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України", - зауважила Верещук.

На два тижні самоізолюватися мають лише ті, в кого виявлять COVID-19 під час безкоштовного обов'язкового тестування на КПВВ.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, цьогоріч діагностували ковід менш ніж у пів відсотка українців, які виїжджали з непідконтрольних земель.

Недужі можуть відбувати обсервацію з того боку лінії розмежування, де їм зручніше.

Нагадаємо, російська сторона заблокувала роботу всіх чотирьох контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донеччині, а з трьох КПВВ на Луганщині працює лише в Станиці Луганській.

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