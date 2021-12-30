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"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться", - резервісти проходять вишкіл на полігоні поблизу Києва. ВIДЕО

Бійці територіальної оборони проходять вишкіл на спеціальному майданчику поблизу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки, цього разу резервісти вчилися протидіяти можливій засідці російських окупантів.

"Я восьмий рік живу з думкою про те, що поки ми не дамо Російській Федерації добре по морді - вони від нас не відчепляться. Вони завжди добивають слабких. Якщо ми не будемо чинити спротив, то ця навала буде нас ще довго тримати", - каже один із резервістів.

Через нове загострення на кордоні із Росією, десятки добровольців долучаються до резерву, що вже налічує понад 100 000 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Той, хто готується до війни, не воює", - черкаська бригада тероборони просить про допомогу

Автор: 

військові навчання (2775) резервісти (71) тероборона (386)


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Топ коментарі
+70
Пока с ОП не вышвырнут колоборантов и имбицилов, дела не будет.
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30.12.2021 11:11
+39
Найефективніша зброя проти агресора - масове бажання нації чинити спротив. Єдине, що гнітить цьому це думка, що за твоєю спиною в ролі головнокомандуючого - уклоніст, наркоман, малорос.
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30.12.2021 11:22
+26
і брехун...
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30.12.2021 11:24
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Пока с ОП не вышвырнут колоборантов и имбицилов, дела не будет.
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30.12.2021 11:11 Відповісти
2 роки чекати, если электорат опять не схибить. Бо те, кто отдал комплит дурному зебуину свое предпочтение, а ща таке матючче гилить (на него), оправдываются, мол, дык тогда шо , надо было за порошенко голосовать? ДЛБ пока еще хватает.
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30.12.2021 11:17 Відповісти
Так вони нікуди не ділись. Воно зрозуміють хто такий Бубочка тільки коли їх хати почнуть горіти та почнуть вбивати їх рідних.
Як на Довбасі.
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30.12.2021 11:21 Відповісти
Не, они ща уже ни во что не ставят зебила и настроены против, но могут если не за бойко, то еще за какого-нить рыго-киво-дурбентия проголосовать.
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30.12.2021 11:23 Відповісти
...и не забывайте, шо главный дистрой в противостоянии к нашим врагам вносит еще не ушедшая на пенсию юлечка-гнида, ностальгирующая по ЕЭСУ, шобы там опять зависнуть.
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30.12.2021 11:26 Відповісти
Шо ти лєпиш , не сунь цю дичь ... То не 2010 рік ...чи в тебе ще януковсько-манафортовські бабулеси не закінчилися ?
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30.12.2021 18:33 Відповісти
и что бамбазята поняли? они переехали в харьков и опять выбрали во власть такое же гавно
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30.12.2021 12:36 Відповісти
Науке не известно ни одного случая, чтобы из дебила получился человек. Демократия в ближайшее время нам противопоказана. Страну населили выходцы параши и природе надо минимум три поколения чтобы зебилы стали похожими ( умственно) на людей
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30.12.2021 14:15 Відповісти
вам противопоказана. это точно. лапотникам типа вас, которые плетут такую чушь, подходит только военный коммунизм
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30.12.2021 14:43 Відповісти
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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31.12.2021 12:31 Відповісти
Историческая справка о варварской сущности Мордора просто блистательная. Респект !
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31.12.2021 13:07 Відповісти
+
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30.12.2021 13:05 Відповісти
Ага. І поки не виберуть наступним президентом Гордона. Або Комаровського.
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30.12.2021 14:08 Відповісти
У другому турі вирішиться...
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02.01.2022 14:56 Відповісти
ЗОЛОТI СЛОВА. Кацапы - герои, тока кагалом, но в дюндель схлопоча , становятся лагiдно-плохими.
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30.12.2021 11:13 Відповісти
Гарант не дозволить, він же головнокомандуючий...
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30.12.2021 11:15 Відповісти
Важко не погодитись з словами цього мудрого чоловіка та патріота..
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30.12.2021 11:16 Відповісти
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30.12.2021 11:19 Відповісти
А чего же этот герой не в армии, а в резервистах?
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30.12.2021 11:19 Відповісти
А ты почему ещё не на панели, а сидишь тут строчишь?
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30.12.2021 11:22 Відповісти
та на панели она, просто клиентов сегодня нет или страшная очень)
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30.12.2021 11:26 Відповісти
А чому ви назначили Верховним 4 рази уклоніста?
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30.12.2021 11:23 Відповісти
А чому ви не назначили свого чоколадного будьдозериста Верховним адже за нього в 2014 року за нього проголосувало 54%?
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30.12.2021 11:48 Відповісти
Тыц ******, а до бульдозериста был дважды или трижды судимый вор-рецидивист… а ты на фига за клоуна голосовал
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01.01.2022 00:41 Відповісти
Найефективніша зброя проти агресора - масове бажання нації чинити спротив. Єдине, що гнітить цьому це думка, що за твоєю спиною в ролі головнокомандуючого - уклоніст, наркоман, малорос.
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30.12.2021 11:22 Відповісти
і брехун...
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30.12.2021 11:24 Відповісти
Дык, когда решитесь в новогоднюю ночь пойти баючкать, на сон грядущий сделайте правильную забажанку, которая 100500 сбудется.
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30.12.2021 11:29 Відповісти
Не надо быть скотами и выбирать обрезанного уклониста и не придется партизанить. А наша вина что жевали сопли и не. """ Раскачивали лодку""".
Забыли что рабов в Рай не пускают. Пока что у нас все рабы.
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30.12.2021 14:19 Відповісти
Значить все ж не єврей, а малорос...
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02.01.2022 15:00 Відповісти
Так в чём проблема, куда ехать известно.
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30.12.2021 11:31 Відповісти

"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться" Джерело:

Золоі слова 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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30.12.2021 11:35 Відповісти
Думаю, що не поможе. Проскануйте історію, вона не раз діставала по морді, не помогло. Вони не відчепляться, поки не знищать українців і не захоплять територію. Тільки НАТО можливо спасе Украиїну.
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30.12.2021 11:50 Відповісти
Вони самі себе знищать.
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30.12.2021 12:01 Відповісти
А нам потрібно допомогти знищити Макшанію. Як мінімум - кожному потрібно вбити по три макаки макшанські.
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30.12.2021 12:05 Відповісти
а бубачка сказал шо певні політични заяви можуть робити тільки ті, кому він дозволяє.
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30.12.2021 12:08 Відповісти
Нехай "бубачка" йде у сраку!)
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30.12.2021 15:41 Відповісти
Ху@ло вчепилось в Україну "мертвою хваткою".Воно колись так і сказало: "нам Украіну патєрять нєльзя". Бо без України намає і параші.Ми являємося фундаментом всього її існування.Без нас не "ліпеться" вся її "вялікая" історія.Звідсіля і марення про неіснування України і українців.Знищивши в черговий раз Україну,тут знову буде "вялікая рассея і адін нарот". Якщо ми встоїмо-ця гнила помилка історії почне розвалюватись на шматки.Так, воні буде багато,але так має статися задля майбутнього спокою у всьому світі.Ну а нам би не повторити історичних помилок,аби не зникнути назавжди.Було б непогано зібрати рештки розуму,об'єднатись і дійсно "дати по зубах" і зовнішньому, і, насамперед, внутрішньому ворогу!
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30.12.2021 12:16 Відповісти
не дождетесь
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30.12.2021 12:55 Відповісти
Ну, в принципе, так и есть... только прикладом в рыло)) Лично я, как русский гражданин Украины всегда поддержу и помогу своим украинским братьям, вплоть до терр.....зма. Просто потому, что слишком хорошо знаю, что такое красножопый мавзолейный скот, выведенный большевиками
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30.12.2021 12:18 Відповісти
Абсолютно верные суждения
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30.12.2021 12:29 Відповісти
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30.12.2021 12:55 Відповісти
#бедныедети

https://ibigdan.livejournal.com/27775589.html Рубрика "Вгадай країну"

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30.12.2021 12:39 Відповісти
Сомалі? вгадав?
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30.12.2021 13:17 Відповісти
Правильно называется Северная Нигерия 😂
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30.12.2021 14:44 Відповісти
Цитату из топика надо повесить на огромном баннере перед зданием ООН!
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30.12.2021 12:53 Відповісти
Свій екіп, своя зброя, свій вільний час. А де держава? Знов у наркотрансі?
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30.12.2021 13:10 Відповісти
Собирать и концентрировать войска в Украине не следует, провоцируя на точечные удары.
А вот концентрация по всей Украине мобильного боевого братства, способного собраться в определенной точке, это серьезно испортит планы в принципе. Ни 200, ни 500 тысяч не страшны нам, если бы с 2014 года были бы организованы центы теробороны во всех городах Украины.
Бойцы знали бы куда прийти за оружием и поучили бы задачи.
Время упущено, но это значит и то, к чему нужно стремиться в дальнейшем!
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30.12.2021 13:16 Відповісти
За оружием боец НЕ должен никуда ходить. Он должен иметь его дома в сейфе .И задачи должны быть поставлены заранее и они должны быть отработаны и разобраны на учениях .
В принципе те кто принимает и принимал законы для защиты страны и защиты каждого гражданина в частности просто боятся своего собственного Народа и НЕ доверяют ему , считая людей просто рабочим быдлом и инструментом для пополнения карманов нашей давно уху евшей ,,элиты,, .
А потому эта ,,элита,, сделала все чтобы превратить территориальную оборону в стране в обыкновенную фикцию создавая иногда красивую картинку для сми о том что -,, в Багдаде все спокойно,, и тероборона успешно функционирует
В реальной же ситуации эта элита НЕ опирается ни на Армию , ни на украинский Народ в виде патриотов сведенных в отряды теробороны ,а лишь на преданных ей ментов (МВД) которые являются просто составной частью элит в любом олигархическом полицейском государстве , на иностранные силы в надежде что в их геополитических интересах будет поддержать нашу корумпированную элиту против еще более опасных и отмороженных орд из московии .......а также что в случае если ни первые ни вторые не помогут то всегда можно посмотреть врагу и агрессору в глаза и сказать -,,крепко жму руку ..обнимаю,, и договориться с ним ,,где то посредине,,
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30.12.2021 14:09 Відповісти
Мы в какой стране живем?
Ты хочешь, чтобы к тебе менты имели право вломиться в любой им удобный момент и проверить право хранения оружия?
Ты не знаешь, что любой наш правитель больше боится оружия у своего народа, чем скопище орков на границе?
Есть военкоматы, есть хранилища в пределах 30 минут от жилья, какие проблемы?!
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30.12.2021 14:15 Відповісти
Проблемы в поголовном совковом менталитете . Об этих хранилищах отлично осведомлен противник и не факт что он не окажется там раньше или не сделает того что он проделывал на наших складах ранее , менты и так имеют право вломиться в любой момент и проверить что угодно и кого угодно и не только они .Так что какая разница по какому поводу они к вам вломятся , чтобы проверить ваш сейф или потому что вы дома открыли мастерскую по ремонту стиральных машин например и беспокоите соседа у которого руки не из того места ростут и ему просто завидно. Сотрудники РЭСа например тоже и облазить вам всю квартиру к вашему сведению , чтобы просто проверить по наводке того же соседа а не воруете ли вы у РЭСа электричество
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30.12.2021 15:02 Відповісти
Что за чушь несусветная? Если ты веришь в фантомасов, оккупировавших Дарницкий военкомат через 10 минут после начала войны, когда туда придут атошники за оружием и так по всей Украине, то кто ж тебе лекарь то? Их уничтожат просто и не будут придумывать ерунду всякую...
Менты не имеют права просто так вломиться в квартиру. Так что тоже мимо.
А насчет РЭСа и наводок соседа, это уже Кириловская дурка плачет.
Любое проникновение в частную собственность требует оснований, суда, как минимум. А решения суда должны быть основаны на чем то.
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30.12.2021 15:15 Відповісти
А вы в них не верите ? Зря . На Донбассе и в Крыму тоже никто не верил в зеленых человечков .Я не утверждаю что будут захвачены все военкоматы через 10 минут а только то что подавляющая часть хранилищ известна противнику , а какими будут его действия мне не известно , если бы я это знал то поделился бы об этом со всеми заинтересованными службами , я могу лишь предполагать
Имеют , попробуйте им отказать . Уж поверьте они найдут и повод и возможности зайти к вам в гости и в квартиру и на предприятие и .т.д А про бумагу от прокурора или из суда я тоже слышал ... Можете им попробовать про нее напомнить
Про РЭС написано из личного опыта . Вот сотрудников РЭСа можете и не пускать НО потом 100% будут проблемы с этим РЭС
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30.12.2021 15:39 Відповісти
Это и есть совковый менталитет в действии. Святая вера в органы и в их вседозволенность.
А я говорю про компромисс с властью, который позволит им контроль за оружием, а народу даст возможность защищать свои дома в случае чего. Было бы желание.
На раздачу государством оружия народу на это нереально рассчитывать.
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30.12.2021 16:27 Відповісти
Ну так звісно роздавати зброю не будуть, можемо тільки купити якесь лайно за 27500 з обмеженою прицільною відстанню - 300 метрів.
І то якщо вистачить нервів зібрати усі справки заплатити ще грошей та побігати зо 2-3 місяці до поліції
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30.12.2021 17:59 Відповісти
Что мешает на уровне СНБО решить этот вопрос? За каждым бойцом теробороны закрепить оружие, боекомплект, аммуницию... Боевую часть хранить в хранилищах военкомата, выдавать на учения, для профилактики и в случае ЧП?
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30.12.2021 18:10 Відповісти
Генерал Кривонос давав інтервью на радіо НВ, подивіться на ютубі, там він досить гарно все доповів.
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30.12.2021 18:43 Відповісти
це ти по-радіо наслухався...?? кіSSільов і путін-TV??
всі слов`яни вже давно в НАТО... а золота орда та їх нащадки ще "пробуют" щось висрати...
"...посмотрите на рыла тех, кто стравливает в очередной раз славян..." : і що не видно?! жуліки кремлівськi, які тримают в заручниках своїх кріпостних....
а взагалі.......

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.12.2021 13:56 Відповісти
Слава Україні та Слава нашим Воїнам! Перемога буде за нами! 🇺🇦 👊
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30.12.2021 15:15 Відповісти
сегодня, 30 декабря 2021 года, исполняется 99 лет с момента одобрения Всемирной конференцией масонов большевистского плана "создания нового общества на развалинах бывшей Российской империи"
легитимность российской федерации как МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО государства исчерпана, гарантией чего является Британская корона
с этого момента вступают в силу договорённости, ранее приведшие к распаду Британской, Французской, Прусской, Испанской, Португальской, Австро-Венгерской и Османской империй
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30.12.2021 16:07 Відповісти
добряче по морді треба надавати владі
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30.12.2021 16:19 Відповісти
Смерть цапам!
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30.12.2021 16:52 Відповісти
Сталкери!
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30.12.2021 18:41 Відповісти
Народ,не сціть.Тероборона і резервісти,-це ще одна Армія України,як ЗСУ, тільки в запасі.Так що,якщо що,то повоюєм...
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30.12.2021 19:00 Відповісти
100%!
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30.12.2021 20:06 Відповісти
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30.12.2021 22:44 Відповісти
Все буде Украіна 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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31.12.2021 00:36 Відповісти
Это кто там собирается кому то бить морду? Сначала надо иметь мозги, потом технологии и промышленность. При явном отсутствии всего этого, максимум, что вы сможете - это полизать зад дяде Сэ-му.
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31.12.2021 06:56 Відповісти
Что касается аферы мафиозной путинской шайки в своей ручной пропаганде с раскручиванием фейка о мнимой угрозе оборонительного блока НАТО кому бы то ни было. Очевидно, что это всего лишь прикрытие для злонамеренных действий мафиозных реваншистов, обосновавшихся ныне в Кремле. Почему российское население в большинстве своём клюнуло на эту пропагандистскую уловку мафиозного режима - это вопрос ментальности. Есть ещё такой фактор: после победы западных демократий в "холодной войне" и падения тоталитарного режима СССР, угрожавшего их безопасности, Запад слишком поверил в привлекательность своей модели прогрессивной демократии для стран, получивших свободу, преувеличив уровень их цивилизационной ментальности. Оказалось, что ни население России не готово к этому, ни население арабских стран, где тоже была надежда на постепенное становление демократических государств по западной модели. Выяснилось, что народам этих стран ближе их мафиозные режимы. Например в России на замену ультралевацкому мафиозному режиму пришёл другой мафиозный режим - подкреплённый ультраправой идеологией. И теперь необходимо мировому сообществу осознать, что, в отличие например, от населения Юж. Кореи, в некоторых странах прогрессивные цивилизованные режимы даже при помощи для их становления извне не укрепляются именно по причине ментальной отсталости определённых народов, у которых не хватает достаточной цивилизационной просвещённости, чтобы осознать в целом прогрессивность западных моделей демократий при всей их неидеальности, и цивилизационную отсталость, ущербность и даже откровенную античеловечную или криминальную направленность существующих в их странах режимов, это в первую очередь относится к таким странам как Иран, Россия
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31.12.2021 10:11 Відповісти
сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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02.01.2022 14:18 Відповісти
Голос Америки, муджахиды, смерть ворогам... Как все знакомо.
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31.12.2021 09:43 Відповісти
Країна вірить в Вас любить та шанує Вас, хлопчикі та дівчата !
Пам'ятайте, що в ненайкращі для Батківщини часи її завжди рятували -кращі сини та доньки!
Слава Вам ! Щастя Вам та Вашим родинам !
На нашій землі - наша правда!
З Новим 2022 Роком !
Слава Україні !!!
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31.12.2021 19:01 Відповісти
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:27 Відповісти
Вірно!
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01.01.2022 07:16 Відповісти
 
 