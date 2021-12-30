"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться", - резервісти проходять вишкіл на полігоні поблизу Києва. ВIДЕО

Бійці територіальної оборони проходять вишкіл на спеціальному майданчику поблизу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки, цього разу резервісти вчилися протидіяти можливій засідці російських окупантів.

"Я восьмий рік живу з думкою про те, що поки ми не дамо Російській Федерації добре по морді - вони від нас не відчепляться. Вони завжди добивають слабких. Якщо ми не будемо чинити спротив, то ця навала буде нас ще довго тримати", - каже один із резервістів.

Через нове загострення на кордоні із Росією, десятки добровольців долучаються до резерву, що вже налічує понад 100 000 осіб.

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