"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться", - резервісти проходять вишкіл на полігоні поблизу Києва. ВIДЕО
Бійці територіальної оборони проходять вишкіл на спеціальному майданчику поблизу Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки, цього разу резервісти вчилися протидіяти можливій засідці російських окупантів.
"Я восьмий рік живу з думкою про те, що поки ми не дамо Російській Федерації добре по морді - вони від нас не відчепляться. Вони завжди добивають слабких. Якщо ми не будемо чинити спротив, то ця навала буде нас ще довго тримати", - каже один із резервістів.
Через нове загострення на кордоні із Росією, десятки добровольців долучаються до резерву, що вже налічує понад 100 000 осіб.
Топ коментарі
+70 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар30.12.2021 11:11
+39 Oljik
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+26 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар30.12.2021 11:24
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Як на Довбасі.
Забыли что рабов в Рай не пускают. Пока что у нас все рабы.
"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться" Джерело:
Золоі слова 👍🏼👍🏼👍🏼😠
https://ibigdan.livejournal.com/27775589.html Рубрика "Вгадай країну"
А вот концентрация по всей Украине мобильного боевого братства, способного собраться в определенной точке, это серьезно испортит планы в принципе. Ни 200, ни 500 тысяч не страшны нам, если бы с 2014 года были бы организованы центы теробороны во всех городах Украины.
Бойцы знали бы куда прийти за оружием и поучили бы задачи.
Время упущено, но это значит и то, к чему нужно стремиться в дальнейшем!
В принципе те кто принимает и принимал законы для защиты страны и защиты каждого гражданина в частности просто боятся своего собственного Народа и НЕ доверяют ему , считая людей просто рабочим быдлом и инструментом для пополнения карманов нашей давно уху евшей ,,элиты,, .
А потому эта ,,элита,, сделала все чтобы превратить территориальную оборону в стране в обыкновенную фикцию создавая иногда красивую картинку для сми о том что -,, в Багдаде все спокойно,, и тероборона успешно функционирует
В реальной же ситуации эта элита НЕ опирается ни на Армию , ни на украинский Народ в виде патриотов сведенных в отряды теробороны ,а лишь на преданных ей ментов (МВД) которые являются просто составной частью элит в любом олигархическом полицейском государстве , на иностранные силы в надежде что в их геополитических интересах будет поддержать нашу корумпированную элиту против еще более опасных и отмороженных орд из московии .......а также что в случае если ни первые ни вторые не помогут то всегда можно посмотреть врагу и агрессору в глаза и сказать -,,крепко жму руку ..обнимаю,, и договориться с ним ,,где то посредине,,
Ты хочешь, чтобы к тебе менты имели право вломиться в любой им удобный момент и проверить право хранения оружия?
Ты не знаешь, что любой наш правитель больше боится оружия у своего народа, чем скопище орков на границе?
Есть военкоматы, есть хранилища в пределах 30 минут от жилья, какие проблемы?!
Менты не имеют права просто так вломиться в квартиру. Так что тоже мимо.
А насчет РЭСа и наводок соседа, это уже Кириловская дурка плачет.
Любое проникновение в частную собственность требует оснований, суда, как минимум. А решения суда должны быть основаны на чем то.
Имеют , попробуйте им отказать . Уж поверьте они найдут и повод и возможности зайти к вам в гости и в квартиру и на предприятие и .т.д А про бумагу от прокурора или из суда я тоже слышал ... Можете им попробовать про нее напомнить
Про РЭС написано из личного опыта . Вот сотрудников РЭСа можете и не пускать НО потом 100% будут проблемы с этим РЭС
А я говорю про компромисс с властью, который позволит им контроль за оружием, а народу даст возможность защищать свои дома в случае чего. Было бы желание.
На раздачу государством оружия народу на это нереально рассчитывать.
І то якщо вистачить нервів зібрати усі справки заплатити ще грошей та побігати зо 2-3 місяці до поліції
всі слов`яни вже давно в НАТО... а золота орда та їх нащадки ще "пробуют" щось висрати...
"...посмотрите на рыла тех, кто стравливает в очередной раз славян..." : і що не видно?! жуліки кремлівськi, які тримают в заручниках своїх кріпостних....
а взагалі.......
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
легитимность российской федерации как МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО государства исчерпана, гарантией чего является Британская корона
с этого момента вступают в силу договорённости, ранее приведшие к распаду Британской, Французской, Прусской, Испанской, Португальской, Австро-Венгерской и Османской империй
Пам'ятайте, що в ненайкращі для Батківщини часи її завжди рятували -кращі сини та доньки!
Слава Вам ! Щастя Вам та Вашим родинам !
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